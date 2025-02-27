Изменения в порядке применения ККТ с 1 марта 2025 года

Установили, что ККТ нужно использовать по адресу и месту её установки, которые были указаны при регистрации или перерегистрации.

Уточнили, что в одном корпусе может быть только одна касса с одним фискальным накопителем. Теперь размещать несколько касс (ФН) в одном корпусе нельзя.

Уточнили требования к местонахождению кассы при непосредственном взаимодействии покупателя с пользователем ККТ (АУР). Если расчет происходит при непосредственном взаимодействии покупателя с пользователем, ККТ должна находиться на месте этого взаимодействия.

Если при таком взаимодействии в качестве пользователя выступает автоматическое устройство для расчетов (АУР), то ККТ должна находиться внутри корпуса АУР, либо быть механически соединенной с этим корпусом.

Исключение — общепит: при расчётах за такие услуги ККТ может находиться на месте размещения наличных денег, которые используются для выдачи (возврата) покупателям.

Уточнили, что при таком непосредственном взаимодействии ККТ должна находиться на месте такого взаимодействия и применяться (чек выдаваться) в момент взаимодействия. Подтверждение — п. 1 ст 4.3 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Правила применения касс при безналичном расчёте с предъявлением ЭСП распространили на расчеты через СБП. Это правило работает и для АУР — устройств, принимающих оплату самостоятельно: таки, например, встроены в кофейные аппараты. Подтверждение — п. 2.2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

ЭСП — это способ оплачивать товары и услуги безналом с помощью цифровых технологий. Пример расчета с предъявлением ЭСП — это расчет на территории продавца — в торговой точке (оффлайн магазине) банковской картой через POS-терминал.

То есть если оплата происходит через СБП при условии предъявления этого ЭСП, то на такие расчеты распространяются правила применения ККТ при безналичных расчетах с предъявлением ЭСП.

Уточнили правила формирования чека для безналичных расчётов, за исключением расчётов через интернет и АУР. Чек нужно сформировать не позднее рабочего дня, следующего за днём расчёта. Ранее для этапа формирования чека был еще один ограничительный срок — не позднее момента передачи товара. Этот срок для этапа формирования чека исключили.

И на следующем этапе — этапе передачи чека покупателю — норму уточнили. Если чек выдается в электронной форме, то его надо направить покупателю (на его телефон или электронную почту) не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета (т. е. срок такой же, как и для этапа формирования чека). При этом чек должен быть передан не позднее момента передачи товара. Уточнено, что то же самое теперь касается результатов работ, услуг.

Таким образом, для электронных чеков может быть другой крайний срок передачи чека — более ранний — это срок передачи товара, работы или услуги. И для электронных чеков добавлено исключение — если оплата происходит уже после момента передачи товара (проведения работ или оказания услуг), тогда момент передачи товара (работы или услуги) не является крайним сроком для передачи чека. Подтверждение — п. 5.3 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Теперь пользователь ККТ обязан предоставить покупателю возможность указать телефон или почту для направления чеков в электронном виде. Покупатель также сможет изменить такие данные или отказаться от их предоставления. Подтверждение — п. 5.4 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

О том, в какой форме можно выдавать кассовый чек (БСО), подробнее см. в материале «Мое дело Бюро».

Теперь можно направить чек покупателю через сервис «Мои чеки онлайн», а не направлять чек напрямую на телефон или электронную почту покупателю. Подтверждение — пп. 2 п. 3 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Прописан отдельный порядок выдачи чека в общепите при непосредственном взаимодействии покупателя с продавцом или АУР. Подтверждение — п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Чек в таком случае нужно выдать до момента расчета, после получения согласия клиента на расчет. В таком случае чек будет подтверждать намерение покупателя внести оплату.

Теперь чеки нужно выдавать при некоторых видах операций. Из перечня видов деятельности на ПСН, когда можно не применять ККТ, исключена деятельность по сбору тары и пригодных для вторичного использования материалов. Подтверждение — п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Разрешено не применять ККТ индивидуальным предпринимателям, которые оказывают населению услуги в сферах образования, физкультуры и спорта. Подтверждение — п. 13 ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Для освобождения нужно соблюдать условия:

Расчет не должен относиться к расчетам наличными и с предъявлением ЭСП.

Для образовательной деятельности: ИП должен вести на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.

Для спортивной деятельности: ИП должен вести деятельность в области физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Подробно о случаях применения ККТ можно узнать из материала «Мое дело Бюро».