Изменения в порядке применения ККТ с 1 марта 2025 года

Оптимизация работы с кассами
Установили, что ККТ нужно использовать по адресу и месту её установки, которые были указаны при регистрации или перерегистрации.
Уточнили, что в одном корпусе может быть только одна касса с одним фискальным накопителем. Теперь размещать несколько касс (ФН) в одном корпусе нельзя.
Уточнили требования к местонахождению кассы при непосредственном взаимодействии покупателя с пользователем ККТ (АУР). Если расчет происходит при непосредственном взаимодействии покупателя с пользователем, ККТ должна находиться на месте этого взаимодействия.
Если при таком взаимодействии в качестве пользователя выступает автоматическое устройство для расчетов (АУР), то ККТ должна находиться внутри корпуса АУР, либо быть механически соединенной с этим корпусом.
Исключение — общепит: при расчётах за такие услуги ККТ может находиться на месте размещения наличных денег, которые используются для выдачи (возврата) покупателям.
Уточнили, что при таком непосредственном взаимодействии ККТ должна находиться на месте такого взаимодействия и применяться (чек выдаваться) в момент взаимодействия. Подтверждение — п. 1 ст 4.3 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Правила применения касс при безналичном расчёте с предъявлением ЭСП распространили на расчеты через СБП. Это правило работает и для АУР — устройств, принимающих оплату самостоятельно: таки, например, встроены в кофейные аппараты. Подтверждение — п. 2.2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
ЭСП — это способ оплачивать товары и услуги безналом с помощью цифровых технологий. Пример расчета с предъявлением ЭСП — это расчет на территории продавца — в торговой точке (оффлайн магазине) банковской картой через POS-терминал.
То есть если оплата происходит через СБП при условии предъявления этого ЭСП, то на такие расчеты распространяются правила применения ККТ при безналичных расчетах с предъявлением ЭСП.
Уточнили правила формирования чека для безналичных расчётов, за исключением расчётов через интернет и АУР. Чек нужно сформировать не позднее рабочего дня, следующего за днём расчёта. Ранее для этапа формирования чека был еще один ограничительный срок — не позднее момента передачи товара. Этот срок для этапа формирования чека исключили.
И на следующем этапе — этапе передачи чека покупателю — норму уточнили. Если чек выдается в электронной форме, то его надо направить покупателю (на его телефон или электронную почту) не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета (т. е. срок такой же, как и для этапа формирования чека). При этом чек должен быть передан не позднее момента передачи товара. Уточнено, что то же самое теперь касается результатов работ, услуг.
Таким образом, для электронных чеков может быть другой крайний срок передачи чека — более ранний — это срок передачи товара, работы или услуги. И для электронных чеков добавлено исключение — если оплата происходит уже после момента передачи товара (проведения работ или оказания услуг), тогда момент передачи товара (работы или услуги) не является крайним сроком для передачи чека. Подтверждение — п. 5.3 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Теперь пользователь ККТ обязан предоставить покупателю возможность указать телефон или почту для направления чеков в электронном виде. Покупатель также сможет изменить такие данные или отказаться от их предоставления. Подтверждение — п. 5.4 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
О том, в какой форме можно выдавать кассовый чек (БСО), подробнее см. в материале «Мое дело Бюро».
Теперь можно направить чек покупателю через сервис «Мои чеки онлайн», а не направлять чек напрямую на телефон или электронную почту покупателю. Подтверждение — пп. 2 п. 3 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Прописан отдельный порядок выдачи чека в общепите при непосредственном взаимодействии покупателя с продавцом или АУР. Подтверждение — п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Чек в таком случае нужно выдать до момента расчета, после получения согласия клиента на расчет. В таком случае чек будет подтверждать намерение покупателя внести оплату.
Теперь чеки нужно выдавать при некоторых видах операций. Из перечня видов деятельности на ПСН, когда можно не применять ККТ, исключена деятельность по сбору тары и пригодных для вторичного использования материалов. Подтверждение — п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Разрешено не применять ККТ индивидуальным предпринимателям, которые оказывают населению услуги в сферах образования, физкультуры и спорта. Подтверждение — п. 13 ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Для освобождения нужно соблюдать условия:
Расчет не должен относиться к расчетам наличными и с предъявлением ЭСП.
Для образовательной деятельности: ИП должен вести на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.
Для спортивной деятельности: ИП должен вести деятельность в области физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
Подробно о случаях применения ККТ можно узнать из материала «Мое дело Бюро».
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Изменились регистрационные процедуры
Упрощена регистрация и перерегистрация. Подтверждение — п. 3.1, 4.1 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
При регистрации онлайн-ККТ пользователь, подавая отчет о регистрации в ИФНС через ОФД, вправе не направлять отдельно в ИФНС сведения, необходимые для формирования отчета. То есть достаточно после получения регистрационного номера от ИФНС ввести его в ККТ и сформировать на кассе отчет о регистрации. Подтверждение — письмо ФНС № АБ-4-20/1277 от 12.02.2025.
Данные этого отчета ИФНС получит в электронной форме через ОФД. Датой подачи отчета в таком случае является дата его передачи ОФД. При отсутствии ошибок в отчете будет сформирована карточка регистрации ККТ (в данном случае она направляется в ЛК ККТ).
Если при такой подаче отчета ИФНС откажет в регистрации ККТ по причине присутствия недостоверных (неполных) сведений (в ЛК ККТ придет уведомление с отказом), заявление о регистрации ККТ придется подать в общем порядке.
При перерегистрации онлайн-ККТ пользователь вправе не подавать в ИФНС заявление о перерегистрации ККТ, а направить в ИФНС в электронной форме через ОФД отчет об изменении параметров регистрации. То есть достаточно сформировать на кассе отчет о перерегистрации. Подтверждение — письмо ФНС № АБ-4-20/1277 от 12.02.2025.
Этот отчет (и при необходимости — отчет о закрытии ФН) ИФНС получит в электронной форме через ОФД. Датой подачи отчета является дата его передачи ОФД. При отсутствии ошибок в переданных отчетах будет сформирована обновленная карточка регистрации ККТ. Она будет направлена в кабинет ККТ.
Если в таком случае ИФНС откажет в перерегистрации ККТ по причине присутствия недостоверных (неполных) сведений (в ЛК ККТ придет уведомление с отказом), заявление о перерегистрации ККТ придется подать в общем порядке.
Перерегистрация ККТ без подачи заявления невозможна:
при замене ФН, если ФН работал хоть какое-то время без обязательной передачи данных через ОФД. В этом случае потребуется подача заявления в обычном порядке и предоставление архива фискальных документов за этот период;
если предыдущий ФН был сломан и на нем невозможно сформировать отчет о закрытии архива ФН. Тогда необходимо подать заявление в обычном порядке с отметкой о поломке предыдущего ФН;
по иным причинам для изменения признаков применения ККТ, которые отсутствуют в фискальном документе «Отчет об изменении параметров регистрации». Изменить такие признаки можно только при подаче заявления в обычном порядке.
Подтверждение: письмо ФНС № АБ-4-20/1277 от 12 февраля 2025 г.
Сокращен вдвое срок регистрации, перерегистрации и снятия с учёта ККТ. Подтверждение — п. 7 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Раньше у ИФНС было 10 дней на выдачу карточки регистрации или снятия ККТ (с даты подачи заявления о регистрации (перерегистрации, снятии) ККТ). Теперь — пять. Дата формирования такой карточки является датой регистрации (перерегистрации, снятия) ККТ.
Законодательно закреплено, что факт регистрации ККТ проверяется через сайт ФНС России (в т. ч. кабинет ККТ). Подтверждение — п. 20 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003. Это нужно в том числе для исполнения новых обязанностей управляющих рынками компаний.
Введено дополнительное основание для снятия ККТ с учета — непредоставление пользователем доступа к своей ККТ при проведении ИФНС контрольно-надзорных мероприятий. Подтверждение — п. 19 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Повторная регистрация ККТ после такого снятия возможна в общем порядке после получения ИФНС доступа к ККТ.
Смотрите более подробно материалы «Мое дело Бюро» о процедурах регистрации перерегистрации, снятия с учета ККТ.
Применение касс на рынках
1. Корректировка случаев применения ККТ на рынках
Уточнили льготу о неприменении ККТ на рынках, ярмарках и выставках. Теперь кассы могут не применять плательщики ЕСХН, если они соблюдают четыре условия:
продавец ведёт розничную торговлю;
товар передаётся в момент покупки;
у продавца 3 торговые точки или меньше;
общая площадь торговых точек продавца, включая место хранения товара — меньше 15 м².
Подтверждение — абз. 6 п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Тем, кто утратил с 1 марта 2025 года право на льготу, разрешено не указывать в чеке наименование товара и его количество до 1 января 2026 года. Подтверждение — п. 2 ст. 8 закона № 273-ФЗ от 08.08.2024.
Кроме того, дополнительно введены нормы, освобождающие от применений ККТ отдельные категории продавцов (п. 2.3, 2.4 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ от 22 мая 2003 г.).
Вправе не применять ККТ ИП на ПСН, если они торгуют (оказывают услуги) на ярмарках выходного дня в рамках видов деятельности, указанных в пп. 5, 20, 22, 25, 37, 46-48, 50-56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ. Условие: число торговых мест на ярмарке не должно превышать 50.
Также право не применять ККТ выдаётся СПК (кроме кредитных) при торговле на розничном рынке, ярмарке, выставке. При этом должно соблюдаться условие: торговля ведется на основе договора розничной купли-продажи, при которой передача товара происходит в момент заключения такого договора.
Вместе с тем, эта льгота применяется лишь до 1 сентября 2025 года включительно. Основание — п. 3 ст. 3 закона № 273-ФЗ от 08.08.2024.
2. Новые обязанности УРК и продавцов на рынках
Теперь управляющие рынком компании (УРК) могут предоставить новое торговое место только торговцам с кассой, зарегистрированной по месту нахождения рынка. Это правило не касается случаев, когда бизнес освобождён от обязанности применять ККТ. Подтверждение — ч. 2 ст. 15, ч. 6.1 ст. 15 закона № 271-ФЗ от 30.12.2006.
Введена обязанность УРК проверять факт регистрации кассы у лиц, с которыми заключены договоры о предоставлении торговых мест (у продавцов). Касса должна быть зарегистрирована по месту нахождения рынка. Факт регистрации ККТ проверяется через сайт ФНС России, в том числе кабинет ККТ.
Для удобства мониторинга и контроля применения ККТ налоговая служба разработала для УРК специальный сервис «Сведения о рынках и арендаторах», доступный через их личные кабинеты. Руководство пользователя размещено по ссылке.
Регистрация проверяется ежемесячно. Если обнаружена не зарегистрированная по месту ведения деятельности ККТ, УРК уведомляет нарушителя о необходимости исправить ситуацию. Если в течение 15 рабочих дней это не сделано, УРК расторгает договор на предоставление торгового места в одностороннем порядке. Исключение: освобождение от применения ККТ для этой деятельности на рынке.
Подтверждение: п. 6, 11 ч. 1 ст. 14 закона № 271-ФЗ от 30.12.2006.
3. Новая ответственность УРК по КоАП РФ
Для управляющих компаний отдельным законом № 284-ФЗ от 8 августа 2024 г. установлена административная ответственность за неисполнение новых обязанностей по контролю применения ККТ арендаторами.
Несоблюдение УРК условий по контролю применения ККТ арендаторами влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
на ИП — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей (при повторном нарушении: от 50 тыс. до 80 тыс. рублей);
на организации — предупреждение или штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (при повторном нарушении: от 300 тыс. до 1 млн рублей).
Подтверждение — ч. 16, 17 ст. 14.5 КоАП РФ.
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