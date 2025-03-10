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Бухгалтерский учет

Учёт обязательств и активов: что нужно знать в 2025 году

Разбираем, как ПБУ 8/2010 влияет на учёт условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств. Бесплатный вебинар «Моего дела» поможет за час разобраться во всех изменениях.
Учёт обязательств и активов: что нужно знать в 2025 году
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Что регулирует ПБУ 8/2010

Эти стандарты бухучёта применяют, когда у компании нет гарантированно наступающих обязательств.

Так, условные обязательства и активы появляются, если в договоре указано, что они появляются при наступлении каких-то конкретных обстоятельств. Оценочным же называют то обязательство, по которому неясны его сумма или срок погашения.

Но это — общая характеристика.

Мы предлагаем разобраться:

  • что именно относят к таким обязательствам;

  • каковы условия их признания;

  • каков порядок отражения в бухучёте.

Конкретику подробно разберём на вебинаре

Вебинар пройдёт 12 марта, в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране.

На вебинаре Людмила расскажет:

  • Кто обязан применять ПБУ 8/2010.

  • Как оценить условные обязательства и активы.

  • Как определить резервы предстоящих расходов.

  • Как провести инвентаризацию при наличии условных обязательств и активов.

Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

  • ПБУ 9/99 «Доходы организации»

  • ПБУ 10/99 «Расходы организации»

  • ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам»

  • ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»

  • ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»

  • ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

  • ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности»

Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах. 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

На вебинаре подробно разберем, что именно относится к оценочным обязательствам, каковы условия их признания, рассмотрим порядок их признания в бухучете

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJhLoGC

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