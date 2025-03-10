Учёт обязательств и активов: что нужно знать в 2025 году

Что регулирует ПБУ 8/2010
Эти стандарты бухучёта применяют, когда у компании нет гарантированно наступающих обязательств.
Так, условные обязательства и активы появляются, если в договоре указано, что они появляются при наступлении каких-то конкретных обстоятельств. Оценочным же называют то обязательство, по которому неясны его сумма или срок погашения.
Но это — общая характеристика.
Мы предлагаем разобраться:
что именно относят к таким обязательствам;
каковы условия их признания;
каков порядок отражения в бухучёте.
Конкретику подробно разберём на вебинаре
Вебинар пройдёт 12 марта, в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране.
На вебинаре Людмила расскажет:
Кто обязан применять ПБУ 8/2010.
Как оценить условные обязательства и активы.
Как определить резервы предстоящих расходов.
Как провести инвентаризацию при наличии условных обязательств и активов.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.
Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:
ПБУ 9/99 «Доходы организации»
ПБУ 10/99 «Расходы организации»
ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам»
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности»
Следите за нашим блогом на Клерке. Мы регулярно постим полезные статьи для бухгалтеров, и здесь же будем объявлять о новых вебинарах.
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
На вебинаре подробно разберем, что именно относится к оценочным обязательствам, каковы условия их признания, рассмотрим порядок их признания в бухучете
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJhLoGC
Начать дискуссию