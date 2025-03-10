Учёт обязательств и активов: что нужно знать в 2025 году

Разбираем, как ПБУ 8/2010 влияет на учёт условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств. Бесплатный вебинар «Моего дела» поможет за час разобраться во всех изменениях.

Что регулирует ПБУ 8/2010

Эти стандарты бухучёта применяют, когда у компании нет гарантированно наступающих обязательств.

Так, условные обязательства и активы появляются, если в договоре указано, что они появляются при наступлении каких-то конкретных обстоятельств. Оценочным же называют то обязательство, по которому неясны его сумма или срок погашения.

Но это — общая характеристика.

Мы предлагаем разобраться:

что именно относят к таким обязательствам;

каковы условия их признания;

каков порядок отражения в бухучёте.

Конкретику подробно разберём на вебинаре

Вебинар пройдёт 12 марта, в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог «Моего дела» и один из первых аудиторов в стране.

На вебинаре Людмила расскажет: Кто обязан применять ПБУ 8/2010.

Как оценить условные обязательства и активы.

Как определить резервы предстоящих расходов.

Как провести инвентаризацию при наличии условных обязательств и активов. Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не забыть о вебинаре и не пропустить его. Мы напомним о трансляции за день и за час до старта.

Чтобы вам было проще применять бухгалтерские правила и делать работу максимально удобной, в ближайшее время мы проведём вебинары и по работе с другими ПБУ и ФСБУ. Мы уже запланировали вебинары по:

ПБУ 9/99 «Доходы организации»

ПБУ 10/99 «Расходы организации»

ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам»

ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности»

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ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» На вебинаре подробно разберем, что именно относится к оценочным обязательствам, каковы условия их признания, рассмотрим порядок их признания в бухучете Записаться

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