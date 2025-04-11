Как заполнить декларацию по туристическому налогу в 2025 году

Кто платит туристический налог
Туристический налог действует в регионах, где его ввели местные власти. Его платят организации и граждане (включая ИП и самозанятых), которые:
владеют средствами размещения;
предоставляют в них места для временного проживания.
Важно! Средства размещения должны быть в реестре классифицированных объектов.
Подробно о правилах расчета туристического налога, различных ситуациях его уплаты, бухгалтерском и налоговом учете налога см. материал «Моё дело Бюро».
Как подать декларацию
Куда подавать: по месту нахождения объекта размещения. Крупнейшие налогоплательщики подают декларацию по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
Срок подачи: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Форма декларации, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде утверждены Приказом ФНС России № ЕД-7-3/992 от 5 ноября 2024 г.
Если объектов несколько, декларацию можно сдавать централизованно в одну налоговую инспекцию. Для этого за 30 рабочих дней до крайнего срока в одну из инспекций по месту нахождения объекта размещения нужно подать уведомление по форме, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/993 от 5 ноября 2024 г.
Способы подачи декларации:
лично или по почте (бумажный вариант);
через ТКС (электронный вариант).
Штраф за неподачу (несвоевременную подачу) взимается по общим правилам.
Как заполнить декларацию
Общие правила заполнения (для всех разделов):
Все суммы указываются в рублях. Значения менее 50 коп. отбрасываются, 50 коп. и более — округляются до рубля.
Страницы нумеруются сквозным образом, начиная с титульного листа — страницы 001.
В верхней части каждой страницы указываются ИНН и КПП организации.
Физлица (не ИП) могут не указывать ИНН, если укажут номер записи в ЕРН или персональные данные.
В бумажной версии текст пишется чернилами черного, синего или фиолетового цвета. Исправлять текст корректирующими средствами нельзя.
В электронной версии цифры выравниваются вправо, текстовые поля заполняются заглавными буквами.
В декларации отражаются только те объекты, в которых фактически оказывались услуги временного размещения.
Если услуг по временному размещению не было, сдавать «нулевую» декларацию не нужно.
Какие разделы декларации заполнять
Все плательщики туристического налога заполняют следующие разделы (листы) декларации:
Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет».
Раздел 2 «Сведения об объектах налогообложения и расчет».
Раздел 2 заполняется отдельно по каждому средству размещения.
Как заполнять титульный лист декларации
На титульном листе указываются:
ИНН и КПП.
Номер корректировки: «0--» — если первичная декларация, «1--», «2--» и т.д. — если уточнённая;
Период: «21» — I квартал, «22» — II, «23» — III, «24» — IV;
Отчётный год — например, «2025»;
Код ИФНС и код места подачи на основании приложения № 2 к Порядку (например, «620» — по месту нахождения объекта);
Название организации или ФИО физлица (в т.ч. ИП);
Номер записи в ЕРН / персональные данные — для физлица, если нет ИНН;
Контактный номер телефона (без пробелов и скобок);
Количество страниц и листов с документами;
ФИО, подпись, дата.
Если декларацию подаёт представитель, нужно указать его данные и документ, подтверждающий полномочия (для электронного документа — GUID доверенности).
Как заполнять раздел 1
В разделе 1 заполняются строки:
005 — КБК: 182 1 03 03000 01 1000 110;
010 — код ОКТМО;
020 — сумма налога из строки 150 раздела 2.
Если объектов с разными ОКТМО несколько — используйте дополнительные страницы.
Как заполнять раздел 2
Раздел 2 декларации заполняется по каждому объекту размещения отдельно.
Сведения о средстве размещения
В строке 001 указывается идентификационный номер, присвоенный объекту в реестре классифицированных средств размещения.
Если у объекта нет такого номера, но информация о нём была размещена на сайте местной администрации, в строке 001 ставятся нули: «000000000000». Это указано в письме ФНС России от 27.01.2025 № СД-4-3/694@.
Затем заполняются следующие поля:
строка 010 — название объекта (например, название гостиницы, апартаментов и т.п.);
поле 020 — адрес средства размещения.
Адрес укажите подробно: код субъекта РФ (см. приложение № 7 к Порядку), вид и название муниципального образования, городского или сельского поселения, населённого пункта, улицы, номер здания, помещения, земельного участка и другие элементы, если они есть. Обязательные данные — это код региона, вид и наименование муниципалитета и его территориальных единиц (поселений).
Дополнительные сведения об объекте
Затем в разделе указываются:
строка 040 — код категории объекта размещения (например, «3» — для трёхзвёздочной гостиницы). Все коды приведены в приложении № 6 к Порядку;
строка 050 — код бюджетной классификации (КБК);
строка 060 — код ОКТМО по месту, где расположен объект.
Расчёт налога (вторая страница раздела 2)
После заполнения сведений об объекте нужно внести данные для расчёта налога. Поля заполняются в такой последовательности:
строка 070 — общая сумма оказанных услуг по временному размещению без учёта НДС и туристического налога (см. п. 3 письма ФНС России № СД-4-3/694@ от 27.01.2025);
строка 075 — количество лиц, с которыми были заключены договоры на проживание;
строка 080 — стоимость услуг, которые не включаются в налоговую базу, в соответствии с п. 2 ст. 418.4 НК РФ (например, услуги, оказанные инвалидам);
строка 085 — количество лиц, к которым применяются льготы, установленные п. 2 ст. 418.4 НК РФ. Учитываются только те, кто представил подтверждающие документы;
строка 086 — сумма, не облагаемая налогом по решению местных властей, в соответствии с п. 3 ст. 418.4 НК РФ;
строка 087 — количество лиц, которые освобождены от уплаты по п. 3 ст. 418.4 НК РФ (также требуется документальное подтверждение);
строка 090 — стоимость услуг, по которым рассчитан минимальный налог;
строка 100 — налогооблагаемая база: определяется как разница между строкой 070 и суммами по строкам 080, 086 и 090;
строка 110 — установленная ставка налога (в процентах).
Если в течение квартала применялись разные ставки по месяцам, то на каждый случай необходимо заполнять отдельный экземпляр раздела 2 (см. п.2 письма ФНС России № СД-4-3/694@ от 27.01.2025 г.).
строка 120 — сумма налога, рассчитанная по обычной ставке (произведение строк 100 и 110);
строка 130 — сумма минимального налога за квартал;
строка 140 — сумма налоговой льготы, установленной местными властями, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 418.1 НК РФ;
строка 150 — итоговая сумма налога к уплате в бюджет. Она определяется по формуле:120 + 130 – 140.
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Пример заполнения декларации
ООО «Бета» оказывает услуги по временному проживанию в гостинице в г. Ростове-на-Дону. Решением Ростовской-на-Дону городской Думы № 729 от 22 октября 2024 г. на территории города введен туристический налог.
За I квартал 2025 года 236 клиентов оплатили услуги на 24 840 000 руб. (без учета НДС и туристического налога). Из них:
15 390 000 руб. — по 11 400 руб./сутки за номер (включая инвалида II группы, проживавшего 10 суток. Основание для предоставления льготы – пп. 8 п. 2 ст. 418.4 Налогового кодекса РФ);
9 450 000 руб. — по 7000 руб./сутки за номер.
Ставка туристического налога — 1%.
Во втором случае организация должна заплатить минимальный налог, поскольку туристический налог в номерах стоимостью 7000 руб. за сутки составляет 70 руб. (7000 руб. × 1%), то есть менее 100 руб. Минимальный налог рассчитан так:
9 450 000 руб. : 7000 руб. × 100 руб. = 135 000 руб.
Туристический налог составит:
(15 390 000 руб. – 11 400 руб./сут. × 10 сут.) × 1% + 135 000 руб. = 287 760 руб.
Компания «Бета» заполнила декларацию в программе следующим образом:
В сервисе «Моё дело Бюро» можно заполнить бланк декларации по образцу и скачать в формате xlsx.
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