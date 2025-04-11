Как заполнить декларацию по туристическому налогу в 2025 году

Как заполнять раздел 2

Сведения о средстве размещения

В строке 001 указывается идентификационный номер, присвоенный объекту в реестре классифицированных средств размещения.

Если у объекта нет такого номера, но информация о нём была размещена на сайте местной администрации, в строке 001 ставятся нули: «000000000000». Это указано в письме ФНС России от 27.01.2025 № СД-4-3/694@.

Затем заполняются следующие поля:

строка 010 — название объекта (например, название гостиницы, апартаментов и т.п.);

поле 020 — адрес средства размещения.

Адрес укажите подробно: код субъекта РФ (см. приложение № 7 к Порядку), вид и название муниципального образования, городского или сельского поселения, населённого пункта, улицы, номер здания, помещения, земельного участка и другие элементы, если они есть. Обязательные данные — это код региона, вид и наименование муниципалитета и его территориальных единиц (поселений).