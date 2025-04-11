ЦОК КПП Глав УСН (1) 10.04 Мобильный
Моё дело
Туристический налог

Как заполнить декларацию по туристическому налогу в 2025 году

В 2025 году появился новый налог для гостиниц, отелей и других мест размещения — туристический. Рассказываем, кто должен платить туристический налог и как правильно заполнить декларацию.  А чтобы было проще, разберём всё на конкретном примере.

Кто платит туристический налог

Туристический налог действует в регионах, где его ввели местные власти. Его платят организации и граждане (включая ИП и самозанятых), которые:

  • владеют средствами размещения;

  • предоставляют в них места для временного проживания.

Важно! Средства размещения должны быть в реестре классифицированных объектов.

Подробно о правилах расчета туристического налога, различных ситуациях его уплаты, бухгалтерском и налоговом учете налога см. материал «Моё дело Бюро».

Как подать декларацию

Куда подавать: по месту нахождения объекта размещения. Крупнейшие налогоплательщики подают декларацию по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.

Срок подачи: не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма декларации, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде утверждены Приказом ФНС России № ЕД-7-3/992 от 5 ноября 2024 г. 

Если объектов несколько, декларацию можно сдавать централизованно в одну налоговую инспекцию. Для этого за 30 рабочих дней до крайнего срока в одну из инспекций по месту нахождения объекта размещения нужно подать уведомление по форме, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/993 от 5 ноября 2024 г.

Способы подачи декларации:

  • лично или по почте (бумажный вариант);

  • через ТКС (электронный вариант).

Штраф за неподачу (несвоевременную подачу) взимается по общим правилам.

Как заполнить декларацию

Общие правила заполнения (для всех разделов):

  • Все суммы указываются в рублях. Значения менее 50 коп. отбрасываются, 50 коп. и более — округляются до рубля.

  • Страницы нумеруются сквозным образом, начиная с титульного листа — страницы 001.

  • В верхней части каждой страницы указываются ИНН и КПП организации.

  • Физлица (не ИП) могут не указывать ИНН, если укажут номер записи в ЕРН или персональные данные.

  • В бумажной версии текст пишется чернилами черного, синего или фиолетового цвета. Исправлять текст корректирующими средствами нельзя.

  • В электронной версии цифры выравниваются вправо, текстовые поля заполняются заглавными буквами.

  • В декларации отражаются только те объекты, в которых фактически оказывались услуги временного размещения.

  • Если услуг по временному размещению не было, сдавать «нулевую» декларацию не нужно.

Какие разделы декларации заполнять

Все плательщики туристического налога заполняют следующие разделы (листы) декларации:

Раздел 2 заполняется отдельно по каждому средству размещения.

Как заполнять титульный лист декларации

На титульном листе указываются:

  • ИНН и КПП.

  • Номер корректировки: «0--» — если первичная декларация, «1--», «2--» и т.д. — если уточнённая;

  • Период: «21» — I квартал, «22» — II, «23» — III, «24» — IV;

  • Отчётный год — например, «2025»;

  • Код ИФНС и код места подачи на основании приложения № 2 к Порядку (например, «620» — по месту нахождения объекта);

  • Название организации или ФИО физлица (в т.ч. ИП);

  • Номер записи в ЕРН / персональные данные — для физлица, если нет ИНН;

  • Контактный номер телефона (без пробелов и скобок);

  • Количество страниц и листов с документами;

  • ФИО, подпись, дата.

Если декларацию подаёт представитель, нужно указать его данные и документ, подтверждающий полномочия (для электронного документа — GUID доверенности).

Как заполнять раздел 1

В разделе 1 заполняются строки:

  • 005 — КБК: 182 1 03 03000 01 1000 110;

  • 010 — код ОКТМО;

  • 020 — сумма налога из строки 150 раздела 2.

Если объектов с разными ОКТМО несколько — используйте дополнительные страницы.

Как заполнять раздел 2

Раздел 2 декларации заполняется по каждому объекту размещения отдельно.

Сведения о средстве размещения

В строке 001 указывается идентификационный номер, присвоенный объекту в реестре классифицированных средств размещения.

Если у объекта нет  такого номера, но информация о нём была размещена на сайте местной администрации, в строке 001 ставятся нули: «000000000000». Это указано в письме ФНС России от 27.01.2025 № СД-4-3/694@.

Затем заполняются следующие поля:

  • строка 010 — название объекта (например, название гостиницы, апартаментов и т.п.);

  • поле 020 — адрес средства размещения.

Адрес укажите подробно: код субъекта РФ (см. приложение № 7 к Порядку), вид и название муниципального образования, городского или сельского поселения, населённого пункта, улицы, номер здания, помещения, земельного участка и другие элементы, если они есть. Обязательные данные — это код региона, вид и наименование муниципалитета и его территориальных единиц (поселений).

Дополнительные сведения об объекте

Затем в разделе указываются:

  • строка 040код категории объекта размещения (например, «3» — для трёхзвёздочной гостиницы). Все коды приведены в приложении № 6 к Порядку;

  • строка 050код бюджетной классификации (КБК);

  • строка 060код ОКТМО по месту, где расположен объект.

Расчёт налога (вторая страница раздела 2)

После заполнения сведений об объекте нужно внести данные для расчёта налога. Поля заполняются в такой последовательности:

  • строка 070 — общая сумма оказанных услуг по временному размещению без учёта НДС и туристического налога (см. п. 3 письма ФНС России № СД-4-3/694@ от 27.01.2025);

  • строка 075 — количество лиц, с которыми были заключены договоры на проживание;

  • строка 080 — стоимость услуг, которые не включаются в налоговую базу, в соответствии с п. 2 ст. 418.4 НК РФ (например, услуги, оказанные инвалидам);

  • строка 085 — количество лиц, к которым применяются льготы, установленные п. 2 ст. 418.4 НК РФ. Учитываются только те, кто представил подтверждающие документы;

  • строка 086 — сумма, не облагаемая налогом по решению местных властей, в соответствии с п. 3 ст. 418.4 НК РФ;

  • строка 087 — количество лиц, которые освобождены от уплаты по п. 3 ст. 418.4 НК РФ (также требуется документальное подтверждение);

  • строка 090 — стоимость услуг, по которым рассчитан минимальный налог;

  • строка 100 — налогооблагаемая база: определяется как разница между строкой 070 и суммами по строкам 080, 086 и 090;

  • строка 110 — установленная ставка налога (в процентах).

Если в течение квартала применялись разные ставки по месяцам, то на каждый случай необходимо заполнять отдельный экземпляр раздела 2 (см. п.2 письма ФНС России № СД-4-3/694@ от 27.01.2025 г.).

  • строка 120 — сумма налога, рассчитанная по обычной ставке (произведение строк 100 и 110);

  • строка 130 — сумма минимального налога за квартал;

  • строка 140 — сумма налоговой льготы, установленной местными властями, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 418.1 НК РФ;

  • строка 150 — итоговая сумма налога к уплате в бюджет. Она определяется по формуле:120 + 130 – 140.

Забирайте подробный обзор свежей судебной практики

Как ИП отстаивали свои права у налоговой

Получите бесплатно подробный обзор свежей судебной практики, чтобы снизить риски деятельности ИП

Оставляйте заявку, вышлем обзор вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Пример заполнения декларации

ООО «Бета» оказывает услуги по временному проживанию в гостинице в г. Ростове-на-Дону. Решением Ростовской-на-Дону городской Думы № 729 от 22 октября 2024 г. на территории города введен туристический налог.

За I квартал 2025 года 236 клиентов оплатили услуги на 24 840 000 руб. (без учета НДС и туристического налога). Из них:

  1. 15 390 000 руб. — по 11 400 руб./сутки за номер (включая инвалида II группы, проживавшего 10 суток. Основание для предоставления льготы – пп. 8 п. 2 ст. 418.4 Налогового кодекса РФ);

  2. 9 450 000 руб. — по 7000 руб./сутки за номер.

Ставка туристического налога — 1%.

Во втором случае организация должна заплатить минимальный налог, поскольку туристический налог в номерах стоимостью 7000 руб. за сутки составляет 70 руб. (7000 руб. × 1%), то есть менее 100 руб. Минимальный налог рассчитан так:

  • 9 450 000 руб. : 7000 руб. × 100 руб. = 135 000 руб.

Туристический налог составит:

  • (15 390 000 руб. – 11 400 руб./сут. × 10 сут.) × 1% + 135 000 руб. = 287 760 руб.

Компания «Бета» заполнила декларацию в программе следующим образом:

В сервисе «Моё дело Бюро» можно заполнить бланк декларации по образцу и скачать в формате xlsx.

Моё дело Бюро

Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFHUNpo2

Информации об авторе

Моё дело

Моё дело

Аутсорсинг бухгалтерии

37 296 подписчиков 644 поста

Начать дискуссию