Может ли ИП получать оплачиваемый больничный

Условия для получения больничных
Их несколько:
Регистрация в системе ОСС. ИП должен добровольно зарегистрироваться в системе обязательного социального страхования (ОСС).
Уплата взносов. Нужно оплатить стоимость страхового года до 31 декабря предыдущего года. Например, для больничного в 2025 году взнос за 2024 год составил 9 969,22 ₽.
Обращение за выплатой. При болезни необходимо подать документы в Социальный фонд России (СФР).
В текущем году получить больничные можно только если ИП зарегистрировался в системе ОСС в 2024 году и уплатил взносы за страховой год до 31 декабря 2024 года. Если не успели — выплаты не будет.
Разберём подробно каждое из условий.
Регистрация в системе ОСС
Напишите заявление, чтобы получить выплату на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
Подайте заявление в отделение СФР по месту жительства. Форма заявления — Приложение №1 к Приказу ФСС №216 от 22.04.2019.
Регистрация даёт право на больничные, пособия по беременности и погребению.
Способы подачи заявления: лично, по почте (с копией паспорта) или через Госуслуги. Для представителей нужна доверенность.
СФР зарегистрирует ИП в течение 3 рабочих дней и пришлёт уведомление с регистрационным номером.
Важно! Если не оплатить взносы до 31 декабря, ИП снимут с учёта. Если ИП меняет место жительства, нужно сообщить в фонд с помощью заявления по форме из Приложения № 3 к Административному регламенту. Основание — приказ ФСС № 216 от 22.04.2019.
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Уплата стоимости страхового года
Сумма зависит от МРОТ и районных коэффициентов. Например, в 2024 году:
Без коэффициентов: 19 242 ₽ × 2,9% × 12 = 9 969,22 ₽;
Для жителей Крайнего севера и приравненных к нему районов действуют свои правила. здесь в качестве множителя нужно добавить районный коэффициент. Вот расчёт для ИП, зарегистрированного в Тюменской области, где коэффициент 1,15: 22 440 ₽ × 1,15 × 2,9% × 12 = 8 980,49 ₽. Значения районных коэффициентов можно взять из общего справочника на сайте СФР.
Оплатить можно частями или сразу, через банковский перевод или Госуслуги. В назначении платежа напишите: «уплата страховых взносов по добровольному страхованию, регистрационный номер». Оплата проводится на казначейские счёта, открытые для СФР в Федеральном казначействе, с применением КБК 797 1 02 06000 06 1000 160.
Если не успели оплатить, СФР снимет ИП с учёта с 1 января следующего года, а частично уплаченные взносы, если они есть, вернут на счёт. Имейте в виду, что законодательством не предусмотрен перенос срока, если 31 декабря выпадает на выходной день. Основание — письмо Минтруда № 17-0/ООГ-1613 от 28.11.2018
Если гражданин зарегистрировался как ИП в течение года, то страховые взносы он платит не за весь год, а только за месяцы работы. Если начал деятельность не с начала месяца, взнос за первый месяц рассчитывается пропорционально числу дней, когда была деятельность.
Такие же правила, если предприниматель решит закрыть ИП.
Подробная информация о порядке уплаты взносов — в постановлении Правительства № 790 от 02.10.2009.
Обращение за выплатой больничных при наступлении страхового случая (болезни)
Есть несколько вариантов обратиться за выплатой больничных: лично, по почте или через личный кабинет СФР на Портале госуслуг. Порядок утверждён постановлением Правительства РФ № 2010 от 23.11.2021
СФР проверит данные и выплатит пособие в течение 10 рабочих дней. Расчёт выплаты такой:
Средний дневной заработок = МРОТ / количество дней в месяце болезни;
Пособие = Средний дневной заработок × дни болезни.
Пример. При 10-дневной болезни в мае 2025 года (МРОТ — 22 440 ₽):
22 440 ₽ / 31 день × 10 = 7 238,71 ₽. Для расчёта можно использовать калькулятор на сайте СФР.
Отделения фондов размещают свои инструкции по отправке сведений на получение пособий через ЛК СФР. Примеры — инструкции отделений по Чувашской республике, Пермскому краю, Севастополю.
Для получения пособия через ЛК СФР создайте заявление и выберите необходимое.
Вот какие документы для этого нужны:
номер электронного листка нетрудоспособности;
паспортные данные;
номер расчётного счёта или карты платёжной системы МИР.
Если документы на получение пособий подают на бумажном носителе (при обращении в фонд лично или при отправлении по почте), то нужно подавать:
сведения о застрахованном лице (по форме из приложения № 1 к приказу СФР № 643 от 22.04.2024);
заявление застрахованного лица о назначении и выплате пособия (как правило, отделения фондов рекомендуют форму, см. например, форму отделения по Пермскому краю);
оригинал паспорта (его копию — при отправке почтой).
Основание для назначения и выплаты пособия — листок нетрудоспособности. Больница или поликлиника, в которую обращался ИП, должны разместить его в информационной системе СФР (ФГИС ЕИИС «Соцстрах»).
Если сведения и документы представлены не в полном объёме, СФР известит ИП течение 5 рабочих дней со дня их получения. Извещение направят в электронной форме, под расписку (при личной явке) либо заказным письмом по почте (в зависимости от способа первоначального обращения). ИП должен будет подтвердить получение извещения указанным на нём вариантом.
Информация о выплате пособия поступит ИП в его ЛК СФР на Портале госуслуг.
Страховым случаем может быть не только болезнь ИП, но и, например, необходимость ухода за больным членом семьи. Случаи, когда выплачивается пособие по нетрудоспособности, — общие, как и для работников. Подробнее об них см. материал «Моё дело Бюро».
В некоторых случаях на размер пособия повлияет страховой стаж (ст. 7 Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006).
Продолжительность выплаты больничных зависит от общих условий, названных в ст. 6 Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
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