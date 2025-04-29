Может ли ИП получать оплачиваемый больничный

Уплата стоимости страхового года

Сумма зависит от МРОТ и районных коэффициентов. Например, в 2024 году:

Без коэффициентов: 19 242 ₽ × 2,9% × 12 = 9 969,22 ₽;

Для жителей Крайнего севера и приравненных к нему районов действуют свои правила. здесь в качестве множителя нужно добавить районный коэффициент. Вот расчёт для ИП, зарегистрированного в Тюменской области, где коэффициент 1,15: 22 440 ₽ × 1,15 × 2,9% × 12 = 8 980,49 ₽. Значения районных коэффициентов можно взять из общего справочника на сайте СФР.

Оплатить можно частями или сразу, через банковский перевод или Госуслуги. В назначении платежа напишите: «уплата страховых взносов по добровольному страхованию, регистрационный номер». Оплата проводится на казначейские счёта, открытые для СФР в Федеральном казначействе, с применением КБК 797 1 02 06000 06 1000 160.

Если не успели оплатить, СФР снимет ИП с учёта с 1 января следующего года, а частично уплаченные взносы, если они есть, вернут на счёт. Имейте в виду, что законодательством не предусмотрен перенос срока, если 31 декабря выпадает на выходной день. Основание — письмо Минтруда № 17-0/ООГ-1613 от 28.11.2018

Если гражданин зарегистрировался как ИП в течение года, то страховые взносы он платит не за весь год, а только за месяцы работы. Если начал деятельность не с начала месяца, взнос за первый месяц рассчитывается пропорционально числу дней, когда была деятельность.

Такие же правила, если предприниматель решит закрыть ИП.

Подробная информация о порядке уплаты взносов — в постановлении Правительства № 790 от 02.10.2009.