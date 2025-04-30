Как учитывать расчёты по налогу на прибыль организаций в 2025 году

Разбираем нормы ПБУ 18/02: когда возникают постоянные и временные разницы, как правильно учитывать отложенные налоговые активы и обязательства. Пошагово объясняем, как отражать налог на прибыль организаций в учёте и минимизировать ошибки в отчётности. Бесплатный вебинар «Моего дела» — за час разложим всё по полочкам.

Кто обязан применять ПБУ 18/02?

Вести учёт по этому стандарту обязаны компании на общей системе налогообложения. Кроме тех, кто составляет упрощённую бухгалтерскую отчётность.

Что важно знать о расчётах по налогу на прибыль организаций?

Обсудим на вебинаре — с примерами и понятными объяснениями.

Вебинар пройдёт 7 мая в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре Людмила расскажет: Кто обязан применять ПБУ 18/02;

Как отличить бухгалтерскую прибыль от налогооблагаемой;

Когда и как возникают постоянные и временные разницы;

Что такое ОНА (отложенные налоговые активы) и ОНО (отложенные налоговые обязательства) — и как их учитывать;

Как правильно отразить налог на прибыль в бухгалтерской отчётности. Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить вебинар. Мы напомним о трансляции за день и за час до начала.

В ближайшее время мы продолжим разбирать другие ПБУ на вебинарах, чтобы вы могли упростить работу и избежать ошибок в учёте:

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности»

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ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» Расскажем, как правильно отражать налог на прибыль в бухгалтерском учёте, в каких случаях возникают постоянные и временные разницы, и как избежать ошибок в расчётах. Записаться

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