Как учитывать расчёты по налогу на прибыль организаций в 2025 году

Кто обязан применять ПБУ 18/02?
Вести учёт по этому стандарту обязаны компании на общей системе налогообложения. Кроме тех, кто составляет упрощённую бухгалтерскую отчётность.
Что важно знать о расчётах по налогу на прибыль организаций?
Обсудим на вебинаре — с примерами и понятными объяснениями.
Вебинар пройдёт 7 мая в 11:00 по Москве. Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре Людмила расскажет:
Кто обязан применять ПБУ 18/02;
Как отличить бухгалтерскую прибыль от налогооблагаемой;
Когда и как возникают постоянные и временные разницы;
Что такое ОНА (отложенные налоговые активы) и ОНО (отложенные налоговые обязательства) — и как их учитывать;
Как правильно отразить налог на прибыль в бухгалтерской отчётности.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить вебинар. Мы напомним о трансляции за день и за час до начала.
В ближайшее время мы продолжим разбирать другие ПБУ на вебинарах, чтобы вы могли упростить работу и избежать ошибок в учёте:
ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности»
Следите за обновлениями в нашем блоге на Клерке — мы регулярно публикуем полезные статьи для бухгалтеров и анонсируем новые вебинары.
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»
Расскажем, как правильно отражать налог на прибыль в бухгалтерском учёте, в каких случаях возникают постоянные и временные разницы, и как избежать ошибок в расчётах.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJDA3c4
Начать дискуссию