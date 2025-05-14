Как учитывать финансовые вложения в 2025 году

Что важно знать о финансовых вложениях?

Обсудим на вебинаре — с практическими примерами и понятными объяснениями.

Вебинар пройдёт 21 мая в 11:00 по Москве.

Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре Людмила расскажет: Как отличить финансовое вложение от других активов.

Почему выданный беспроцентный заём — это не финансовое вложение.

Какие виды вложений попадают под ПБУ 19/02.

Как правильно определять первоначальную стоимость.

Что делать с обесценением: когда и как проверять.

Надо ли формировать резерв под снижение стоимости.

Как отражать финансовые вложения в БФО. Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить вебинар. Мы напомним о трансляции за день и за час до начала.

В ближайшее время мы продолжим разбирать другие ПБУ на вебинарах, чтобы вы могли упростить работу и избежать ошибок в учёте:

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

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ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений» Расскажем, что считать финансовым вложением, как правильно отражать займы, инвестиции и доли в учёте, и как не путаться в стоимости Записаться

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