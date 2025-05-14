Как учитывать финансовые вложения в 2025 году

Кто обязан применять ПБУ 19/02?
Компании с бухгалтерским учётом в полном объёме и в упрощённой форме. Это не только крупные предприятия, но и небольшие компании с инвестициями, займами, долями и облигациями.
Что важно знать о финансовых вложениях?
Обсудим на вебинаре — с практическими примерами и понятными объяснениями.
Вебинар пройдёт 21 мая в 11:00 по Москве.
Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре Людмила расскажет:
Как отличить финансовое вложение от других активов.
Почему выданный беспроцентный заём — это не финансовое вложение.
Какие виды вложений попадают под ПБУ 19/02.
Как правильно определять первоначальную стоимость.
Что делать с обесценением: когда и как проверять.
Надо ли формировать резерв под снижение стоимости.
Как отражать финансовые вложения в БФО.
Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить вебинар. Мы напомним о трансляции за день и за час до начала.
В ближайшее время мы продолжим разбирать другие ПБУ на вебинарах, чтобы вы могли упростить работу и избежать ошибок в учёте:
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».
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ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»
Расскажем, что считать финансовым вложением, как правильно отражать займы, инвестиции и доли в учёте, и как не путаться в стоимости
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