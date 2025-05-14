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Вебинары для бухгалтеров

Как учитывать финансовые вложения в 2025 году

Разложим по полочкам нормы ПБУ 19/02: какие активы считаются финансовыми вложениями, как отличить их от прочих активов, по какой стоимости учитывать и когда необходимо проверять на обесценение. Простыми словами и с пошаговым разбором. Бесплатный вебинар «Моё дело» — за час объясним, как учитывать финансовые вложения без ошибок.

Кто обязан применять ПБУ 19/02?

Компании с бухгалтерским учётом в полном объёме и в упрощённой форме. Это не только крупные предприятия, но и небольшие компании с инвестициями, займами, долями и облигациями.

Что важно знать о финансовых вложениях?

Обсудим на вебинаре — с практическими примерами и понятными объяснениями.

Вебинар пройдёт 21 мая в 11:00 по Москве.

Его проведёт Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре Людмила расскажет:

  • Как отличить финансовое вложение от других активов.

  • Почему выданный беспроцентный заём — это не финансовое вложение.

  • Какие виды вложений попадают под ПБУ 19/02.

  • Как правильно определять первоначальную стоимость.

  • Что делать с обесценением: когда и как проверять.

  • Надо ли формировать резерв под снижение стоимости.

  • Как отражать финансовые вложения в БФО.

Записывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить вебинар. Мы напомним о трансляции за день и за час до начала.

В ближайшее время мы продолжим разбирать другие ПБУ на вебинарах, чтобы вы могли упростить работу и избежать ошибок в учёте:

  • ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

  • ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности».

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ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»

Расскажем, что считать финансовым вложением, как правильно отражать займы, инвестиции и доли в учёте, и как не путаться в стоимости

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