Как отражать исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности в 2025 году

Порядок исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в отчётности регулирует ПБУ 22/2010. Разберём, что считается ошибкой, как их классифицировать, когда и где корректировать показатели, а также как не исказить отчётность и избежать негативных последствий. Простым языком, с примерами и разбором типичных ситуаций.

Кто обязан применять ПБУ 22/2010

Все организации, кроме бюджетных и кредитных. Если у вас коммерческая организация или НКО, стандарт ПБУ 22/2010 для вас.

Что важно знать об исправлениях ошибок

Обсудим на вебинаре — пошагово и на практике.

Вебинар пройдёт 20 июня в 11:00 по московскому времени.

Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: Что считается ошибкой и как отличить существенные от несущественных.

Как исправить ошибки текущего года и прошлых лет.

Нужно ли пересдавать бухгалтерскую отчётность.

Как раскрывать информацию об ошибках в отчётности — на практических примерах. Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала. Записаться на вебинар

Если вы хотите уверенно применять ПБУ 22/2010, сократить риски искажения бухгалтерской отчётности, минимизировать трудозатраты на исправление ошибок — присоединяйтесь.

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ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в учёте и отчётности» Расскажем, что считать ошибкой, как их классифицировать и исправлять в бухгалтерском учёте — с пошаговыми алгоритмами и практическими примерами Записаться

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