Как отражать исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности в 2025 году
Кто обязан применять ПБУ 22/2010
Все организации, кроме бюджетных и кредитных. Если у вас коммерческая организация или НКО, стандарт ПБУ 22/2010 для вас.
Что важно знать об исправлениях ошибок
Обсудим на вебинаре — пошагово и на практике.
Вебинар пройдёт 20 июня в 11:00 по московскому времени.
Проведёт вебинар Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
Что считается ошибкой и как отличить существенные от несущественных.
Как исправить ошибки текущего года и прошлых лет.
Нужно ли пересдавать бухгалтерскую отчётность.
Как раскрывать информацию об ошибках в отчётности — на практических примерах.
Участие бесплатное — оставьте заявку, и мы напомним о трансляции за день и за час до начала.
Если вы хотите уверенно применять ПБУ 22/2010, сократить риски искажения бухгалтерской отчётности, минимизировать трудозатраты на исправление ошибок — присоединяйтесь.
За полезной практикой приходите в наш блог на Клерке — мы регулярно публикуем экспертные статьи для бухгалтеров и анонсируем новые вебинары.
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в учёте и отчётности»
Расскажем, что считать ошибкой, как их классифицировать и исправлять в бухгалтерском учёте — с пошаговыми алгоритмами и практическими примерами
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