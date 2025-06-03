Лучшие сервисы эквайринга для малого бизнеса: топ-10 решений

Чтобы эквайринг был выгодным, важно правильно выбрать партнёра для подключения. В разных компаниях условия будут отличаться по тарифам, скорости подключения и обработки платежей, интеграциям. Кроме того, некоторые эквайеры предлагают отраслевые решения, которые учитывают специфику бизнеса. Например, для маркетплейсов, туристической или финансовой сферы.
Собрали топ-10 лучших сервисов эквайринга для малого бизнеса, по мнению клиентов, и рассказали о каждом, чтобы было проще принять решение.
Почему малому бизнесу важен надёжный эквайринг
Эквайринг — это услуга, которая позволяет бизнесу принимать безналичную оплату банковскими картами или с помощью смартфона через платёжные терминалы или интернет. По закону «О защите прав потребителей» ИП и компании обязаны использовать эквайринг, если их выручка за прошлый календарный год превышает 20 млн рублей.
Подключение эквайринга позволяет бизнесу:
Увеличить число клиентов. Если у компании подключён эквайринг, клиент сможет рассчитаться банковской картой или по QR-коду через СБП. А значит, не откажется от покупки, если не взял с собой наличные.
Сэкономить на инкассации. Компаниям не нужно тратить время и деньги на перевозку наличных. Деньги поступают сразу на расчётный счёт предпринимателя.
Проанализировать данные. Эквайринг предоставляет аналитику по платежам. Он может быть интегрирован с другими системами управления бизнесом. Например, с бухгалтерскими программами, системами учёта товаров, CMS.
Однако, чтобы бизнес мог пользоваться всеми преимуществами эквайринга, важно выбрать надёжного партнёра — банк или платёжный сервис.
Топ-10 сервисов эквайринга для малого бизнеса
Подключить эквайринг можно в банке или через платёжные системы. Варианты отличаются функциональностью и условиями.
Банковский интернет-эквайринг. Часто банки подключают эквайринг только при открытии расчётного счёта. Это дополнительные затраты на обслуживание, если бизнес пользуется счетами в другом учреждении. Однако в банках можно подключить торговый эквайринг, которого обычно в платёжных системах нет.
Интернет-эквайринг от платёжной системы. Платёжные сервисы могут работать с несколькими банками одновременно. При возникновении сбоев у одного банка сервис обработает платежи с помощью другого — это происходит бесшовно и без дополнительного вмешательства со стороны бизнеса.
Кроме того, обработка платежей — профильная деятельность для платёжного сервиса. Он повышает конверсию, чтобы клиенты не уходили с сайта из-за сложного многоэтапного процесса оплаты или отсутствия удобного способа расчётов.
У каждого эквайера свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при выборе. Например, у некоторых банков низкий процент комиссии, однако они неохотно сотрудничают с небольшими компаниями и ИП. У других — высокие тарифы, что может быть невыгодно малому бизнесу.
При выборе эквайера стоит ориентироваться на следующие критерии:
Стоимость тарифов. Часто размер комиссии зависит от ежемесячного оборота компании и вида деятельности бизнеса. У некоторых тарифов с низкой ставкой есть ограничения по объёму операций — если бизнес их превысит, придётся платить дополнительно. Все эти нюансы лучше выяснить до заключения договора на эквайринг.
Скорость обработки платежей. У некоторых эквайеров зачисление денег на счёт происходит в течение одного дня, у других это может занимать до трёх дней. Чем быстрее деньги поступают на расчётный счёт при оплате, тем выгоднее для бизнеса.
Удобство интеграции. Уточните, насколько легко вы сможете интегрировать платёжную систему в интернет-магазин или сайт компании, есть ли у эквайера готовые модули и инструкции по подключению. Узнайте, понадобится ли разработчик или подключить сервисы можно самостоятельно, с помощью техподдержки эквайера.
Поддержка СБП. Оплата по QR-коду через СБП — популярный способ оплаты. Уточните, поддерживает ли эквайер платежи через СБП и на каких условиях.
Техподдержка. Любые проблемы и технические сбои при приёме платежей негативно отражаются на продажах. Именно поэтому важно решать их как можно быстрее. Уточните, как работает техподдержка эквайера, насколько оперативно она реагирует на запросы клиентов.
Собрали 10 сервисов эквайринга для малого бизнеса и расписали их особенности по критериям. В подборку вошли как банки, так и платёжные системы.
1. PayAnyWay
PayAnyWay — платёжный сервис для интернет-эквайринга от российской компании Монета. Поддерживает все популярные способы оплаты на сайтах, в соцсетях и приложениях. Например, российские карты Visa, Mastercard, «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и Pay-сервисы.
Сервис соответствует требованиям законодательства и международному стандарту PCI DSS. Есть банковская лицензия от ЦБ РФ. Для защиты платежей с банковских карт используются технологии 3D Secure от Visa и SecureCode от Mastercard.
PayAnyWay предлагает решения для компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых:
Отраслевые решения. У PayAnyWay есть функции, которые учитывают специфику разных сфер бизнеса. Например, для маркетплейсов будет удобна функция «Мультикорзина». С её помощью покупатель может оформить заказ с товарами от нескольких продавцов и оплатить их одним платежом, а система сама распределит средства между селлерами. Для удобства пользователей сервис может сохранять данные покупателей, чтобы повторные оплаты проходили в один клик.
Self.PayAnyWay — отдельное решение для самозанятых. С его помощью самозанятые могут отслеживать поступления и отправлять данные в налоговую, выписывать чеки без онлайн-кассы. Подключить услугу можно бесплатно, сервис берёт комиссию только за вывод денег на карту — 4%.
Функция массовых выплат. Часто компаниям необходимо быстро отправить деньги десяткам клиентов или партнёрам. С функцией массовых выплат достаточно положить нужную сумму на счёт, сформировать в личном кабинете список клиентов и указать их платёжные данные. Сервис PayAnyWay самостоятельно перечислит деньги и предоставит отчёт.
Рекуррентные платежи. Позволяют пользователям автоматически продлевать или оплачивать услуги. Клиент может дать согласие, и ему не придётся каждый раз вводить номер карты, имя и CVC. Функция будет удобна сервисам с регулярной подпиской.
Личный кабинет. В нём доступна история операций и чеков с контактами покупателей. Бизнес может отслеживать платежи, проводить возвраты, получать уведомления на электронную почту, настроить собственные шаблоны для автоматического вывода денег в любое время.
Тарифы. Подключение бесплатное. Сервис берёт комиссию только за успешные платежи. Она зависит от способа оплаты и оборота компании:
Для банковских карт и через платёжные сервисы: при обороте до 1 млн рублей в месяц — 3,4%, свыше 1 млн рублей — 2,7%.
По СБП — 0,7%, а для некоторых категорий бизнеса — 0,4%. Например, для сферы ЖКХ, потребительских товаров, почтовых услуг и товаров ежедневного спроса.
Поддержка СБП. При таком способе оплаты компаниям не понадобится открывать расчётный счёт. Платёж поступает от банка — участника СБП за несколько секунд.
Скорость подключения и зачисления выплат. Подключить эквайринг можно за один день, а принимать платежи сможете уже в день регистрации.
Деньги на счёт поступают мгновенно, вне зависимости от способа платежа. Автоматический вывод происходит по вторникам и пятницам. Чтобы получить деньги на счёт в любое время, нужно настроить шаблоны в личном кабинете.
Удобство интеграции. В PayAnyWay можно настроить приём платежей на сайте, платёжном виджете или мобильном приложении с помощью интеграции по API, CMS. Подключить платёжную форму на сайт получится без привлечения разработчиков — у сервиса есть инструкции к большинству популярных CMS.
Техподдержка. Специалисты работают круглосуточно и без выходных.
2. Robokassa
Robokassa — это российская платформа по приёму онлайн-платежей. Сервис отвечает требованиям PCI DSS — стандарта безопасности данных платёжных карт, учреждённого международными платёжными системами.
Все функции сервиса доступны по единому договору:
13 способов оплаты. Например, российскими и иностранными банковскими картами, токенами — «Яндекс Пэй», SberPay, картой рассрочки «Халва».
Возможность принимать платежи через облачную кассу сервиса. Она полностью соответствует требования 54-ФЗ.
Решения для различных направлений бизнеса: интернет-магазинов, образования, благотворительности. Например, функция «Мультибанк» удобна для онлайн-продаж. Сервис подключает к интернет-магазину сразу несколько расчётных банков. Покупатели могут выбрать на платёжной странице интернет-магазина любой удобный способ оплаты, а сервис автоматически переключится на нужный расчётный банк.
У каждого клиента сервиса есть личный кабинет. В нём можно отслеживать историю операций, сохранять чеки клиентов.
Тарифы. Подключение бесплатное. Размер комиссии зависит от оборота бизнеса и способа оплаты. Например, для компаний с оборотом до 300 тысяч рублей комиссия по банковским картам — 3,9%, а при обороте от 7 млн рублей — 2,5%.
Есть тарифы для самозанятых: 3,5% при обороте до 100 тысяч рублей, 3% при обороте свыше 100 тысяч рублей.
Поддержка СБП. Есть. Комиссия будет ниже, чем для интернет-эквайринга — от 1,8 до 2,7% в зависимости от оборота бизнеса.
Скорость подключения и зачисления выплат. Подключение интернет-эквайринга занимает один день, а принимать платежи можно уже на следующий рабочий день. Деньги на счёт поступают в течение 1–3 рабочих дней, но обычно это происходит в течение суток.
Удобство интеграции. В сервисе можно настроить сайт на приём платежей: напрямую через API или интеграцию с CMS- и CRM-системами.
Техподдержка. Работает круглосуточно и без выходных.
3. ЮKassa
«ЮKassa» — сервис СберБанка для работы с платежами в интернете. Позволяет принимать оплату с банковских карт, электронных кошельков, баланса телефона и даже наличными.
У сервиса есть решения для разного вида бизнеса:
Чеки — функция отправки чеков покупателям и в налоговую. Подойдёт компаниям, которые принимают онлайн-платежи.
Сервис массовых выплат поможет отправлять деньги клиентам. Например, выдавать займы или платить фрилансерам.
Решения для маркетплейсов и интернет-площадок. Например, для компаний с ежемесячным оборотом от 3 млн рублей есть функция сплитирования платежей. Клиент оплачивает товары или услуги разных продавцов, а «ЮKassa» автоматически отправляет нужную сумму каждому.
Безопасная сделка. Сервис замораживает деньги заказчика, а когда условия сделки выполнены, перечисляет их исполнителю. Такое решение удобно интернет-магазинам, доскам объявлений, сервисам по поиску специалистов.
Личный кабинет. В нём клиенты могут смотреть и выгружать историю операций, делать возвраты, выставлять счета клиентам по электронной почте, скачивать ежемесячные акты об оказании услуг.
Тарифы. Подключить интернет-эквайринг можно бесплатно. Комиссия зависит от оборота компании. Например, за онлайн-платежи по банковским картам для компаний с оборотом до 3 млн рублей она составляет 3,5%. А для бизнеса с оборотом от 3 до 5 млн рублей — 2,6%.
Для некоторых сфер деятельности процент комиссии будет ниже. Например, для бизнеса в области недвижимости, туризма, образования.
Поддержка СБП. Услуга подключается отдельно. Стоимость комиссии — до 0,7%.
Скорость подключения и зачисления выплат. Подключить интернет-эквайринг в сервисе можно за один день, а принимать платежи — на следующий день после подписания договора. Зачисление средств происходит на следующий день.
Удобство интеграции. Есть более ста готовых модулей для подключения платёжного сервиса к сайту. Кроме того, можно настроить приём платежей в приложении через API.
Техподдержка. Специалисты на связи 24/7.
4. PayOnline
PayOnline — процессинговый центр, который позволяет принимать платежи не только из России, но и на территории Азии, Европы и Америки. На рынке компания с 2009 года, входит в состав международного холдинга Net Element.
Кроме того, предприниматели могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО через PayOnline. Это одна из особенностей сервиса — обычно подобную услугу оказывают банки. Сделать всё можно без визита в налоговую — достаточно оставить заявку на сайте.
Ещё одна особенность сервиса — возможность принимать платежи в 50 валютах. Это позволяет бизнесу работать не только с российскими банками, но и с кредитными учреждениями Европы, Азии и Америки.
PayOnline предлагает решения для различных отраслей бизнеса: интернет-магазинов, туристических компаний и сервисов бронирования.
У клиентов сервиса есть личный кабинет, в котором они могут контролировать платежи, отслеживать историю операций.
Тарифы. Подключение бесплатное. Комиссия за интернет-эквайринг — от 0,3%, абонентской платы за обслуживание нет. Кроме того, за платежи сервис предлагает кэшбэк. Он обсуждается индивидуально.
Поддержка СБП. Это основная услуга сервиса. Подключить её можно бесплатно. Комиссия составит от 0,3%.
Скорость подключения и зачисления выплат. Подключить онлайн-эквайринг можно за один день. Средства на счёт приходят в течение суток.
Удобство интеграции. В сервисе можно настроить интеграцию платёжных модулей для CMS, API. Это позволит встроить платежи на сайт или сервис. При этом есть возможность изменить дизайн платёжной формы, чтобы она соответствовала фирменному стилю компании. Платёжная форма подстраивается под размер экрана устройства покупателя.
Техподдержка. Работает круглосуточно и без выходных.
5. Freekassa
Freekassa — сервис, который позволяет принимать оплату банковскими картами Visa, Mastercard, «Мир», с помощью мобильных платежей, онлайн-банкинга и даже криптовалютой.
Есть функция массовых платежей, с которой получится одновременно перечислять деньги разным получателям. С помощью этой функции удобно выплачивать зарплату сотрудникам, рассчитываться с фрилансерами, делать возвраты клиентам.
В личном кабинете клиенты могут отслеживать историю платежей, контролировать операции.
Тарифы. Подключение бесплатное. Комиссия зависит от оборота компании и способа оплаты:
Банковские карты — от 2,8 до 8% в зависимости от платёжной системы.
Мобильные платежи — 7%.
Электронные кошельки — от 3% и выше.
Поддержка СБП. Есть. Комиссия от 2%.
Скорость подключения и зачисления выплат. Согласование и оформление документов при подключении проходит за 1–5 дней. Зачисление средств на расчётный счёт занимает от нескольких минут до трёх рабочих дней. Перевод выполняется моментально, но зачисление зависит от банка, в котором выпущена карта.
Удобство интеграции. На сайте платёжного сервиса можно скачать готовые модули для инструментов на основе CMS, SaaS или фреймворков, а также для CRM и мессенджеров.
Техподдержка. Работает без выходных, можно оставить заявку на сайте.
6. Paymaster
Paymaster — сервис приёма платежей для бизнеса, на рынке с 2010 года. Его партнёрами являются крупные российские банки: «Т-Банк», «Русский Стандарт», «Московский кредитный банк». Paymaster работает не только с российскими компаниями, но и с нерезидентами. При этом открывать счёт в банке РФ не нужно. Сервис переведёт денежные средства на счёт компании-нерезидента в любой иностранный банк.
Paymaster предлагает различные способы оплаты: банковские карты платёжных систем Visa, Mastercard и МИР, мобильные платежи, электронные кошельки. Кроме того, у сервиса есть решение для туристического бизнеса. Например, приём платежей через сервис бронирования Bnovo.ru.
В личном кабинете клиенты могут просматривать информацию по платежам.
Тарифы. Подключение бесплатное. Комиссия зависит от способа оплаты, сферы деятельности бизнеса и его оборота. Например, для бизнеса с оборотом до 1 млн рублей комиссия по банковским картам составит от 2%. А при оплате через СБП — от 0,4%.
Сервис берёт комиссию только с проведённых платежей, абонентскую плату за обслуживание платить не нужно.
Поддержка СБП. Есть. Комиссия зависит от вида бизнеса. Стандартный размер составляет 0,7%, максимальная сумма платежа — 1 млн рублей. Для некоторых направлений деятельности комиссия будет ниже. Например, для ЖКУ — от 0,2%.
Скорость подключения и зачисления выплат. Подключить приём платежей можно за два рабочих дня, если компания представила все необходимые документы и заполнила анкету. Зачисление денег на счёт происходит на следующий рабочий день после платежа.
Удобство интеграции. На сайте сервиса можно скачать готовые модули оплаты для популярных CMS-систем. Для каждого модуля есть инструкция по установке.
Техподдержка. Если возникают проблемы с приёмом платежей, связаться с техподдержкой можно по номеру телефона на сайте.
7. Platron
Platron — сервис по приёму онлайн-платежей. Компания Platron работает на собственном программном обеспечении и не зависит от вендоров и поставщиков услуг. Сервис поддерживает разные способы приёма платежей:
Банковские карты платёжной системы МИР, Mastercard, Visa, China UnionPay.
Онлайн-банкинг: «Яндекс Пэй», Mir Pay, SberPay, T-Pay.
Электронные кошельки, например «ЮMoney».
Особенность сервиса — международный интернет-эквайринг. Platron обслуживает юридических лиц — нерезидентов с расчётами в разных валютах.
Кроме того, у сервиса есть функция мультиэквайринга — подключения нескольких банков-эквайеров. Это поможет бизнесу снизить риск убытков, если у банка отзовут лицензию или он попадёт в санкционный список.
Тарифы. Размер комиссии зависит от вида деятельности бизнеса, его оборота, способа платежей, юрисдикции компании.
Базовые ставки:
До 1 млн рублей — от 3,1%.
От 1 до 5 млн рублей — от 2,3%.
Свыше 5 млн рублей — ставка согласовывается индивидуально.
Поддержка СБП. Есть. Чтобы узнать условия, нужно оставить заявку на сайте сервиса.
Скорость подключения и зачисления выплат. Для подключения сервиса нужно оставить заявку на сайте. Представитель компании свяжется в течение суток, проконсультирует и вышлет документы на подпись. Предварительно посмотреть договор можно на сайте компании. Скорость зачисления выплат зависит от банка, через который происходит оплата, и может занимать от одного до трёх дней.
Удобство интеграции. Есть интеграция по API — выплаты производятся через платёжные шлюзы банков-партнёров. Доступно подключение через CMS-модуль и выставление ссылки на оплату клиенту.
Техподдержка. Со специалистами можно связаться по телефону на сайте или по электронной почте.
8. Payture
Payture — независимая платёжная система, которая работает с крупным и средним бизнесом в России, СНГ, Азии, Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Payture предлагает разные продукты для российских и зарубежных компаний:
Payture Lite — решение для быстрого старта. Подходит для ИП и юридических лиц, зарегистрированных в России. Для подключения достаточно заполнить анкету онлайн и в течение 30 минут получить согласование. Принимать платежи можно несколькими способами: через T-Pay, Mir Pay и СБП.
Индивидуальное решение. Вариант подойдёт для подключения в других странах или приёма иностранных карт. Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку на сайте сервиса.
Payture поддерживает возможность массовых выплат физическим лицам. С их помощью можно переводить деньги любому количеству подрядчиков или сотрудников на банковские карты.
В личном кабинете клиенты могут отслеживать и анализировать платежи за выбранный промежуток времени, получать уведомления на электронную почту.
Тарифы. Подключить эквайринг можно бесплатно. Размер комиссии зависит от выбранного решения и оборота бизнеса. Например, для продукта Payture Lite:
Тариф Lite: при обороте от 0 до 3 млн рублей — ставка 3,2%.
Тариф Lite mini: при обороте от 3 до 5 млн рублей — ставка 2,8%.
При обороте более 5 млн рублей ставка рассчитывается индивидуально.
Поддержка СБП. Есть. Платежи проходят моментально, а комиссия ниже, чем для интернет-эквайринга.
Скорость подключения и зачисления выплат. При подключении решения Payture Lite согласование занимает 30 минут, принимать платежи бизнес сможет в этот же день. Для других решений подключение может занимать до трёх дней. Зачисление средств происходит на следующий день после оплаты.
Удобство интеграции. Сервис предлагает четыре способа интеграции:
Платёжный виджет — всплывающее окно, которое встраивается на сайт и появляется, если нажать на кнопку «Оплатить». Чтобы его настроить, достаточно вставить несколько строк кода на сайт.
InPay — шаблон страницы оплаты Payture. Метод интеграции без сохранения данных банковской карты пользователя. Способ позволяет замораживать сумму покупки на карте, а затем списать или отменить её по решению клиента.
eWallet — шаблон страницы оплаты Payture. В отличие от платёжного виджета и InPay, у него есть возможность сохранять данные банковских карт клиентов для последующих покупок. Для интеграции потребуется разработчик.
Интеграция по API. Функции адаптируются под задачи бизнеса, а всю необходимую разработку сервис берёт на себя.
Техподдержка. Связаться по телефону со специалистами можно с 09:00 до 19:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в выходные. Кроме того, можно написать в техподдержку по электронной почте.
9. СберБанк
В СберБанке можно подключить любой вид эквайринга: торговый, мобильный и интернет-эквайринг. Сделать это могут предприниматели и компании, у которых открыт расчётный счёт в этом банке. После подключения будет доступен приём всех видов платежей: банковскими картами, по QR-коду через SberPay или СБП.
При подключении эквайринга СберБанк предоставляет кассовое оборудование бесплатно. Специалисты банка помогут подключить и настроить онлайн-кассу и проведут обучение сотрудников. А если терминал выйдет из строя, его заменят в течение 24 часов.
Кроме того, в Сбере можно выбрать отраслевое решение, которое будет учитывать специфику бизнеса:
Для селлеров — анализ и контроль продаж на маркетплейсах в едином окне. Клиенты могут отслеживать и обрабатывать заказы, управлять остатками и ценами на товары без переключения между маркетплейсами.
Для коммерческой недвижимости — ведение расчётов с арендаторами и контроль оплаты.
Для розничной торговли — анализ работы магазинов на основе торгового эквайринга Сбера.
Тарифы. Подключение бесплатное. Размер комиссии зависит от оборота компании и вида платежей: по банковским картам — от 1%, по QR-коду через СБП — от 0,3%. Рассчитать ставку можно в онлайн-калькуляторе на сайте банка. Для этого нужно заполнить несколько полей: ежемесячный оборот компании, сферу и вид деятельности.
Поддержка СБП. Есть. QR-код можно разместить на платёжном стикере, показывать на экране кассы или POS-терминала.
Скорость подключения и зачисления выплат. Подключение эквайринга занимает от одного до трёх дней. Для этого нужно оставить заявку на сайте. Специалист банка перезвонит и вышлет договор на подпись. Клиенты банка могут подключить эквайринг самостоятельно в интернет-банке СберБизнеса.
Деньги на счёт зачисляются в течение трёх дней, однако чаще это происходит на следующий рабочий день после оплаты.
Удобство интеграции. Предприниматели и компании могут настроить оплату для онлайн-продаж в интернет-магазине, соцсетях и мессенджерах. Специалисты Сбера предоставят подробную инструкцию и помогут подключить API.
Техподдержка. Работает 24/7. Связаться со специалистами можно по телефону, добавочный номер техподдержки указан на сайте.
10. Т-Бизнес
«Т-Бизнес» — направление «Т-Банка», которое занимается комплексным обслуживанием малого и среднего бизнеса, ИП. В «Т-Бизнесе» можно подключить два вида эквайринга:
Торговый. Принимать платежи получится через онлайн-кассы или POS-терминалы. Их банк предоставляет бесплатно. Сотрудники привезут и настроят оборудование.
Интернет-эквайринг. Можно принимать оплату разными способами: банковскими картами, через Pay-сервисы, «Долями», с помощью функции «Рекуррентные платежи», по QR-коду через СБП, а также в рассрочку.
В «Т-Бизнесе» есть отраслевые решения для разных сфер бизнеса. Например, онлайн-образования, МФО, компаний в сфере ЖКХ. Сотрудники банка расскажут о преимуществах каждого из них и помогут выбрать наиболее подходящее.
Чтобы сформировать и отправлять электронные чеки, не обязательно подключать онлайн-кассу, регистрировать её в налоговой и заключать договор с ОФД. Всё можно делать через платформу «Т-Касса». Облачные чеки от «Т‑Кассы» подходят компаниям и ИП на разных режимах налогообложения.
Тарифы. Подключение бесплатное. Размер комиссии зависит от вида эквайринга и способа оплаты. Например, для торгового эквайринга при оплате картой комиссия составляет от 1,2%, при оплате по QR-коду на терминале — от 0,2%.
«Т-Банк» предлагает две схемы платы за торговый эквайринг:
Пакетная — компания заранее оплачивает комиссию за определённую сумму транзакций (пакет). Плата за пакет зависит от тарифа расчётного счёта в «Т‑Банке». Она спишется, даже если бизнес не проведёт ни одного платежа по эквайрингу.
Процентная — бизнес оплачивает фиксированный процент с каждой продажи и вносит минимальный платёж, который зависит от тарифа расчётного счёта в «Т‑Банке». Он спишется, даже если за месяц компания не приняла ни одного платежа. Ограничений по суммам оплат нет.
Размер комиссии за интернет-эквайринг — от 0,4% и зависит от сферы деятельности бизнеса. Абонентской платы нет, при больших оборотах банк рассматривает индивидуальные условия.
Поддержка СБП. Есть. Комиссия списывается отдельно с каждого платежа и составляет 0,4 или 0,7% от суммы в зависимости от вида деятельности бизнеса.
Скорость подключения и зачисления выплат. Зависит от вида эквайринга. Например, торговый эквайринг подключают 3–5 дней. Для этого нужно иметь расчётный счёт в банке. На подключение интернет-эквайринга требуется два дня. Деньги поступают на счёт на следующий день.
Удобство интеграции. В «Т-Банке» можно настроить приём онлайн-платежей на сайтах и в мобильных приложениях по API и CMS. Для каждого способа интеграции на сайте есть инструкция. Если возникнут проблемы, специалисты «Т-Банка» помогут с настройкой.
Техподдержка. Работает круглосуточно. Связаться со специалистами можно по телефону на сайте.
Итоговое сравнение сервисов
Для удобства собрали основные характеристики эквайеров в таблице.
Название
Способы оплаты
Способы интеграции
Комиссия
Скорость подключения
Скорость зачисления средств
Техподдержка
Карты РФ, СБП, SberPay
Готовые модули CMS
0,4–3,4%
1 день
Моментально
Работает 24/7
Карты РФ, СБП, Яндекс Пэй, SberPay
Готовые модули CMS, через API
1,8-3,9%
1 день
1–2 дня
Круглосуточно
Карты РФ, СБП, SberPay
Готовые модули CMS, через API
0,4–3,5%
1 день
1–2 дня
Круглосуточно
Карты РФ, СБП, SberPay
Готовые модули CMS, через API
От 0,3%
1 день
1 день
Работает 24/7
Карты РФ, СБП, SberPay, криптовалюта
Готовые модули CMS
2–8%
1–5 дней
1–3 дня
Без выходных
Банковские карты, СБП, SberPay
Готовые модули CMS, API
0,7–5%
2 дня
1–2 дня
В рабочее время
Карты РФ и зарубежные, СБП, SberPay
Готовые модули CMS, API
От 2,3%
Обсуждается индивидуально
1–3 дня
В рабочее время
Карты РФ, T-Pay, Mir Pay, СБП
Готовые модули CMS, API, eWallet
От 2,8%
1–3 дня
1–2 дня
В рабочее время
Карты РФ, СБП, SberPay
Готовые модули CMS, API
От 0,3%
1–3 дня
1–3 дня
Круглосуточно
Карты РФ, T-Pay, SberPay, Mir Pay, СБП
Готовые модули CMS, API
От 0,2%
2 дня
1 день
Круглосуточно
Коротко о главном
При выборе эквайера исходите из специфики и задач бизнеса. Если у вас есть офлайн-продажи, стоит подключить торговый эквайринг в Сбере или «Т-Банке».
При подключении интернет-эквайринга лучше выбирать платёжные сервисы. Они работают не только с юрлицами и ИП, но и с самозанятыми. Комиссия у них часто ниже, чем в крупных банках, а подключают услугу они быстрее. Например, обратите внимание на платёжный сервис PayAnyWay от компании Монета:
Позволяет принимать безналичные платежи банковскими картами, по QR-коду через СБП, через электронные кошельки.
Берёт небольшой процент комиссии за эквайринг — от 0,4 до 3,4% в зависимости от оборота компании.
Подключить услугу можно за один день, а на следующий день уже принимать платежи. Деньги от покупателей на расчётный счёт поступают сразу, без задержек.
У сервиса есть отраслевые решения, которые учитывают особенности разных видов бизнеса, например маркетплейсов. Работать с PayAnyWay смогут как компании и предприниматели, так и самозанятые.
Чтобы подключить эквайринг в PayAnyWay, оставьте заявку на сайте. Менеджеры свяжутся с вами и помогут оформить услугу.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFJ7HTyi
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