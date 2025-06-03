Лучшие сервисы эквайринга для малого бизнеса: топ-10 решений

10. Т-Бизнес

«Т-Бизнес» — направление «Т-Банка», которое занимается комплексным обслуживанием малого и среднего бизнеса, ИП. В «Т-Бизнесе» можно подключить два вида эквайринга:

Торговый. Принимать платежи получится через онлайн-кассы или POS-терминалы. Их банк предоставляет бесплатно. Сотрудники привезут и настроят оборудование.

Интернет-эквайринг. Можно принимать оплату разными способами: банковскими картами, через Pay-сервисы, «Долями», с помощью функции «Рекуррентные платежи», по QR-коду через СБП, а также в рассрочку.

В «Т-Бизнесе» есть отраслевые решения для разных сфер бизнеса. Например, онлайн-образования, МФО, компаний в сфере ЖКХ. Сотрудники банка расскажут о преимуществах каждого из них и помогут выбрать наиболее подходящее.

Чтобы сформировать и отправлять электронные чеки, не обязательно подключать онлайн-кассу, регистрировать её в налоговой и заключать договор с ОФД. Всё можно делать через платформу «Т-Касса». Облачные чеки от «Т‑Кассы» подходят компаниям и ИП на разных режимах налогообложения.

С помощью приложения Pay to Phone можно принимать платежи банковскими картами и по QR-коду через СБП через смартфон. Функция доступна клиентам «Т-Бизнеса»

Тарифы. Подключение бесплатное. Размер комиссии зависит от вида эквайринга и способа оплаты. Например, для торгового эквайринга при оплате картой комиссия составляет от 1,2%, при оплате по QR-коду на терминале — от 0,2%.

«Т-Банк» предлагает две схемы платы за торговый эквайринг:

Пакетная — компания заранее оплачивает комиссию за определённую сумму транзакций (пакет). Плата за пакет зависит от тарифа расчётного счёта в «Т‑Банке». Она спишется, даже если бизнес не проведёт ни одного платежа по эквайрингу.

Процентная — бизнес оплачивает фиксированный процент с каждой продажи и вносит минимальный платёж, который зависит от тарифа расчётного счёта в «Т‑Банке». Он спишется, даже если за месяц компания не приняла ни одного платежа. Ограничений по суммам оплат нет.

Размер комиссии за интернет-эквайринг — от 0,4% и зависит от сферы деятельности бизнеса. Абонентской платы нет, при больших оборотах банк рассматривает индивидуальные условия.

Поддержка СБП. Есть. Комиссия списывается отдельно с каждого платежа и составляет 0,4 или 0,7% от суммы в зависимости от вида деятельности бизнеса.

Скорость подключения и зачисления выплат. Зависит от вида эквайринга. Например, торговый эквайринг подключают 3–5 дней. Для этого нужно иметь расчётный счёт в банке. На подключение интернет-эквайринга требуется два дня. Деньги поступают на счёт на следующий день.

Удобство интеграции. В «Т-Банке» можно настроить приём онлайн-платежей на сайтах и в мобильных приложениях по API и CMS. Для каждого способа интеграции на сайте есть инструкция. Если возникнут проблемы, специалисты «Т-Банка» помогут с настройкой.

Техподдержка. Работает круглосуточно. Связаться со специалистами можно по телефону на сайте.