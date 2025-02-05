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Переводы в Гонконг из России в 2025: как обойти ограничения и не нарушить закон

В 2025 году российские компании продолжают сталкиваться с новыми вызовами при переводах в Гонконг. Санкционное давление, отказы в проведении транзакций и долгие сроки проверок требуют нестандартных решений. В статье разбираем легальные схемы расчетов для юрлиц, которые занимаются импортом товаров из Гонконга.

Основные проблемы переводов из России в Гонконг

Несмотря на сложную ситуацию в стране, сотрудничество между организациями России и Гонконга продолжается. Предприниматели ищут надежные и безопасные способы проведения оплат по контрактам. Сейчас международные переводы между странами требуют особого подхода из-за санкционного режима и позиции китайских финансовых институтов. Для юридических лиц главные проблемы сосредоточены в трех областях. 

  1. Санкционные ограничения.

  2. Валютный контроль банков Гонконга.

  3. Черные списки юридических адресов.

Санкционные ограничения

После пакета санкций 12 апреля 2024, направленного на запрет платежей за электронную технику и металлы, ключевые банки КНР остановили все транзакции от российских контрагентов. Оставшиеся банки отклоняют большинство транзакции из России по подозрению в связях с санкционными отраслями. Если банк отказал в платеже, деньги возвращаются отправителю в течение 1–3 месяцев. При возврате удерживается комиссия банка. 

Валютный контроль банков Гонконга

Службы валютного контроля банков запрашивают информацию о переводе: контракты, счета, приложения. Валютные операции всегда находятся под пристальным наблюдением банков. Рассмотрение документов может занимать недели. Сроки проверок никак юридически не обозначены.

Черные списки юридических адресов

Помимо уже известных проблем, связанных с санкционным давлением, появились дополнительные препятствия, которые затрагивают даже неподсанкционный бизнес.

По информации РБК крупнейшие китайские банки, включая Chouzhou Commercial и Bank of China, запустили систему черных списков юридических адресов, что приводит к ограничению использования банковских счетов. Блокировка затронула компании в Гонконге, Турции и России.

Количество доступных китайских банков для осуществления переводов уменьшается. Крупные банки отклоняют платежи, мелкие — могут провести, но вероятность тоже невысока. Это создает дополнительные трудности для российских компаний, кто занимается импортом товаров из Гонконга.

Способы переводов в Гонконг для юридических лиц: от классики до инноваций

☝️ На фоне проблем возникает вопрос: можно ли перевести деньги за рубеж без рисков?

Несмотря на ограничения, у российских компаний есть несколько рабочих вариантов для переводов в Гонконг — рассмотрим каждый из них.

Взаиморасчет или бартер

Взаиморасчет — метод, при котором две компании погашают долги друг друга. Этот метод позволяет избежать перевода денег за границу. Например, российская фирма может поставить товар китайскому партнеру, а взамен получить продукцию из Гонконга. Но такой способ расчетов возможен, когда совпадают суммы сделок и сроки отгрузок, что не так-то просто организовать.

Сюда же можно отнести и схему с уступкой права требования или цессии. Это более сложная схема, при которой один из партнеров передает право получить деньги или товары по договору другому контрагенту. Об этом подробнее рассказали в разделе «Платежный агент».

Преимущества:

  • Нет комиссий за перевод.

  • Минимальные риски блокировки в связи с санкциями.

Минусы:

  • Требует идеального совпадения потребностей сторон или поиск третьих лиц для оформления договора.

  • Используйте этот метод, если у вас долгосрочные партнерские отношения.

Открытие счета в банке Китая

Как работала система до 2024 года. Российские компании могли открывать счета в крупнейших банках КНР (Bank of China, ICBC, CCB) для прямых расчетов в CNY.

Для этого требовалось:

  • Личное присутствие бенефициара в отделении банка.

  • Учредительные документы компании.

  • Бизнес-план с описанием контрагентов и оборотов.

Средний срок открытия — 2–4 недели.

Что изменилось в 2025. Крупные банки прекратили обслуживание российских юридических лиц из-за рисков вторичных санкций. Но все еще остаются региональные финансовые организации, которые работают с РФ. Это один из рабочих вариантов, но открытие счета займет время, не менее 3 месяцев и может быть выгодно при больших оборотах (от $1 млн/год).

Но остается высокий риск, что счет может быть закрыт в любой момент из-за проверок банками Гонконга.

Преимущества:

  • Прямые переводы в юанях.

  • Снижение валютных рисков.

Минусы:

  • Длительная процедура проверки документов.

  • Риск внезапного закрытия счета из-за санкций.

Уточняйте у банка список требуемых документов заранее (часто нужны заверенные копии учредительных документов и контракты).

Открытие компании в Китае

Этот вариант подойдет только самым смелым: регистрация фирмы в Китае требует времени (от 3 месяцев) и вложений. Зато вы сможете открыть банковский счет в Гонконг, сделать банковские карты и переводить деньги без ограничений. Для того чтобы описать процесс открытия компании в Гонконге, требуется отдельная статья, здесь не будем на этом останавливаться.

Преимущества:

  • Доступ к азиатскому рынку.

  • Минимизация санкционных рисков.

Минусы:

  • Высокие затраты на юристов и аудит.

  • Сложности с выводом прибыли в Россию.

  • Рассматривайте этот вариант только при наличии стабильного бизнеса в Азии.

Банковские переводы

SWIFT-переводы между Россией и Китаем не используются с 2022 года. Для денежных переводов банки начали применять альтернативы — СПФС (Система передачи финансовых сообщений) и CIPS (Система межбанковских трансграничных платежей). При этом отправить деньги в Китай становится все сложнее, так как крупные китайские банки не принимают платежи от российских компаний. Проблемы начались с 2024 года, после нового пакета санкций со стороны США. По данным из разных источников, только около 10% платежей проходят из России в Китай.

В условиях ограничений ряд банков продолжили предоставлять услуги по переводу денег в Гонконг, но все еще оставался риск блокировки платежа, «заморозки» денег и, как следствие, срыва сроков поставок. Поэтому банки начали решать вопрос, как перевести деньги с учетом всех ограничений, и фактически стали брать на себя функцию платежных агентов, организуя переводы через посредников.

ВТБ переводит деньги с помощью собственного филиала в Китае «ВТБ Шанхай». Если получатель не имеет счета в этом банке, есть высокий риск блокировки платежа в другие банки Гонконга.

Сбербанк, Альфа-банк, Т-Банк также помогают с денежными переводами в Китай.

Насколько нам известно, переводы осуществляются в два банка — «ВТБ-Шанхай» и Куньлунь.

Преимущества:

  • Легальность и прозрачность денежных переводов.

  • Подходит для крупных сумм.

Минусы:

  • Комиссии до 5% (банк отправителя + банк-посредник).

  • Сроки перечисления средств — от 7 до 30 дней.

Всегда запрашивайте у банка список доступных банков-корреспондентов в Гонконге. В случае если банк-контрагента не может принять платеж, лучше воздержаться от такого метода. Иначе деньги могут «зависнуть», а при возврате, банки вычтут комиссию за перевод.

Также будьте внимательны, в связи с тем что переводы чаще всего проводятся в юанях (CNY), а валюта Гонконга — гонконгский доллар (HKD), это может стать причиной увеличения комиссии перевода, т.к. происходит двойная конвертация валюты — рубли в юани и юани в доллар.

Платежный агент

Платежные агенты помогают упростить процесс международных переводов, обеспечивая быструю и безопасную передачу средств между странами. Они предлагают альтернативные пути для бизнеса, помогая избежать сложностей, связанных с традиционными банковскими системами, и обеспечивая легитимность транзакций через документальное оформление и использование агентских схем.

Сервис MoneyRoo был создан для упрощения платежей между Россией и другими странами в условиях ужесточения международных санкций и ограничений на финансовые транзакции.

Созданный предпринимателями для предпринимателей в 2022 году, МаниРу разработал уникальные схемы проведения платежей, основанные на реальном опыте экспортно-импортных операций.

Платежный агент обеспечивает полное соответствие всех транзакций законодательству стран-участниц. Для обоснования перевода перед российскими банками используется агентская схема — стандартная практика в международной торговле. Сервис также предоставляет полный пакет документов для отчета перед ФНС РФ. Такой вид платежа безопасный, т.к. деньги не пересекают границу, снижается риск блокировки.

Схема работы MoneyRoo

Схема переводов в Гонконг через платежного агента

  1. Выбор посредника. Платежный агент подбирает компанию-партнера из дружественной юрисдикции (например, Узбекистан или Казахстан), учитывая специфику и срочность платежа.

  2. Юридическое оформление. Согласовываются документы и схема платежей с учетом текущих санкционных ограничений.

  3. Банковское одобрение. Получается предварительное согласие банка на проведение операции через выбранного посредника.

  4. Оформление договора. Заключается договор-поручения между клиентом и зарубежным посредником, который ставится на учет в банке.

  5. Перевод средств. Клиент переводит рубли на счет посредника в России согласно договору. Обычно переводы через банки-посредники занимает 1–2 дня.

  6. Международный платеж. Посредник осуществляет перевод в гонконгских долларах (HKD) получателю в Гонконге со своего валютного счета.

  7. Подтверждение платежа. Посредник предоставляет SWIFT-подтверждение о поступлении средств получателю.

  8. Завершение сделки. Гонконгский партнер отправляет товар российскому импортеру, все стороны подписывают необходимые документы.

Этот метод позволяет обойти санкционные ограничения и обеспечить быстрый перевод средств в Гонконг, сохраняя чистоту операции.

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Преимущества:

  • Платежи не выходят за пределы стран (Россия и Китай), что снижает риски, связанные с международными санкциями.

  • Скорость — от 2 до 4 банковских дней на перевод в зависимости от сроков обратной связи банков-партнеров.

  • Обход санкционных ограничений.

  • Комиссия от 1% за импортные и от 2% за экспортные переводы.

  • Широкий выбор валют, возможность работы не только с Гонконгом, но и отправлять деньги по всему миру.

Минусы:

  • Минимальная сумма перевода от $2 000

Криптовалюта

С 2024 года в России разрешены международные расчеты с помощью криптовалюты (USDT, BTC). Криптовалюта — один из способов перевести деньги быстро, но в Китае криптовалюты запрещены, поэтому переводы возможны только через оффшорные компании в Гонконге. Не рекомендуем такой способ.

Преимущества:

  • Деньги поступают за несколько минут.

  • Низкие комиссии (до 1%).

Минусы:

  • Юридические риски: не все контрагенты согласятся на такой формат.

  • Волатильность курса.

Популярные вопросы и ответы про денежные переводы

Вопрос 1. Какие налоговые нюансы возникают при взаимозачетах с иностранными партнерами?

Ответ:

  • Все операции должны быть отражены как реализация товаров/услуг.

  • Убедитесь, что стоимость взаимопоставок соответствует рыночным ценам, чтобы избежать претензий от налоговых органов.

Вопрос 2. Как проверить надежность платежного агента?

Ответ:

  • Запросите информацию о компании, посмотрите обороты и срок жизни на рынке.

  • Проверьте отзывы на независимых площадках.

Вопрос 3. Что делать, если платеж задерживается дольше обещанного срока?

Ответ:

  • Уточните у банка или агента трек-номер транзакции и статус проверки. Но, к сожалению, ни сроков ответа, ни причин задержки вы не узнаете.

  • Поэтому подготовьте альтернативный способ перевода на случай, если платеж будет отклонен.

Вопрос 4. Как платежный агент учитывает курсовые разницы при переводе через третьи страны?

Ответ:

  • Фиксируется курс валюты на дату перевода в договоре.

  • При резком изменении курса может потребоваться доплата, в случае если курс упадет, вам вернут остаток суммы.

Вопрос 5. В каком случае возможен перевод юрлицу в Гонконг на карту?

Ответ:

Переводы на карту возможны в следующих случаях:

  • Если юридическое лицо в Гонконге имеет корпоративную карту, привязанную к бизнес-счету.

  • При использовании услуг платежных агентов, которые предоставляют такую опцию.

  • Для небольших сумм, которые могут быть переведены на личную карту представителя компании.

Важно помнить, что такие методы могут вызвать вопросы у регулирующих органов и банков. Их использование требует проверки на соответствие законодательству и банковским правилам я России и Гонконга.

Вопрос 6. В каком случае банк может не принять платеж?

Ответ:

  • Если сделка кажется подозрительной. Гонконгский банк отклонит перевод из России по подозрению в связях с санкционными отраслями.

  • При несоответствии документов требованиям валютного контроля. Комплаенс-службы банков запрашивают полный пакет документов (контракты, счета, спецификации) и могут запретить перевод оплаты.

  • Если юридический адрес компании попал в «черный список», это может привести к ограничению использования счетов или их закрытию.

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