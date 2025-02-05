Переводы в Гонконг из России в 2025: как обойти ограничения и не нарушить закон

Количество доступных китайских банков для осуществления переводов уменьшается. Крупные банки отклоняют платежи, мелкие — могут провести, но вероятность тоже невысока. Это создает дополнительные трудности для российских компаний, кто занимается импортом товаров из Гонконга.

По информации РБК крупнейшие китайские банки, включая Chouzhou Commercial и Bank of China, запустили систему черных списков юридических адресов, что приводит к ограничению использования банковских счетов. Блокировка затронула компании в Гонконге, Турции и России.

Помимо уже известных проблем, связанных с санкционным давлением, появились дополнительные препятствия, которые затрагивают даже неподсанкционный бизнес.

Службы валютного контроля банков запрашивают информацию о переводе: контракты, счета, приложения. Валютные операции всегда находятся под пристальным наблюдением банков . Рассмотрение документов может занимать недели. Сроки проверок никак юридически не обозначены.

После пакета санкций 12 апреля 2024, направленного на запрет платежей за электронную технику и металлы, ключевые банки КНР остановили все транзакции от российских контрагентов . Оставшиеся банки отклоняют большинство транзакции из России по подозрению в связях с санкционными отраслями. Если банк отказал в платеже, деньги возвращаются отправителю в течение 1–3 месяцев. При возврате удерживается комиссия банка.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, сотрудничество между организациями России и Гонконга продолжается. Предприниматели ищут надежные и безопасные способы проведения оплат по контрактам. Сейчас международные переводы между странами требуют особого подхода из-за санкционного режима и позиции китайских финансовых институтов. Для юридических лиц главные проблемы сосредоточены в трех областях.

Способы переводов в Гонконг для юридических лиц: от классики до инноваций

☝️ На фоне проблем возникает вопрос: можно ли перевести деньги за рубеж без рисков? Несмотря на ограничения, у российских компаний есть несколько рабочих вариантов для переводов в Гонконг — рассмотрим каждый из них.

Взаиморасчет или бартер

Взаиморасчет — метод, при котором две компании погашают долги друг друга. Этот метод позволяет избежать перевода денег за границу. Например, российская фирма может поставить товар китайскому партнеру, а взамен получить продукцию из Гонконга. Но такой способ расчетов возможен, когда совпадают суммы сделок и сроки отгрузок, что не так-то просто организовать. Сюда же можно отнести и схему с уступкой права требования или цессии. Это более сложная схема, при которой один из партнеров передает право получить деньги или товары по договору другому контрагенту. Об этом подробнее рассказали в разделе «Платежный агент». Преимущества: Нет комиссий за перевод.

Минимальные риски блокировки в связи с санкциями. Минусы: Требует идеального совпадения потребностей сторон или поиск третьих лиц для оформления договора.

Используйте этот метод, если у вас долгосрочные партнерские отношения.

Открытие счета в банке Китая

Как работала система до 2024 года. Российские компании могли открывать счета в крупнейших банках КНР (Bank of China, ICBC, CCB) для прямых расчетов в CNY. Для этого требовалось: Личное присутствие бенефициара в отделении банка.

Учредительные документы компании.

Бизнес-план с описанием контрагентов и оборотов. Средний срок открытия — 2–4 недели. Что изменилось в 2025. Крупные банки прекратили обслуживание российских юридических лиц из-за рисков вторичных санкций. Но все еще остаются региональные финансовые организации, которые работают с РФ. Это один из рабочих вариантов, но открытие счета займет время, не менее 3 месяцев и может быть выгодно при больших оборотах (от $1 млн/год). Но остается высокий риск, что счет может быть закрыт в любой момент из-за проверок банками Гонконга. Преимущества: Прямые переводы в юанях.

Снижение валютных рисков. Минусы: Длительная процедура проверки документов.

Риск внезапного закрытия счета из-за санкций. Уточняйте у банка список требуемых документов заранее (часто нужны заверенные копии учредительных документов и контракты).

Открытие компании в Китае

Этот вариант подойдет только самым смелым: регистрация фирмы в Китае требует времени (от 3 месяцев) и вложений. Зато вы сможете открыть банковский счет в Гонконг, сделать банковские карты и переводить деньги без ограничений. Для того чтобы описать процесс открытия компании в Гонконге, требуется отдельная статья, здесь не будем на этом останавливаться. Преимущества: Доступ к азиатскому рынку.

Минимизация санкционных рисков. Минусы: Высокие затраты на юристов и аудит.

Сложности с выводом прибыли в Россию.

Рассматривайте этот вариант только при наличии стабильного бизнеса в Азии.

Банковские переводы

SWIFT-переводы между Россией и Китаем не используются с 2022 года. Для денежных переводов банки начали применять альтернативы — СПФС (Система передачи финансовых сообщений) и CIPS (Система межбанковских трансграничных платежей). При этом отправить деньги в Китай становится все сложнее, так как крупные китайские банки не принимают платежи от российских компаний. Проблемы начались с 2024 года, после нового пакета санкций со стороны США. По данным из разных источников, только около 10% платежей проходят из России в Китай. В условиях ограничений ряд банков продолжили предоставлять услуги по переводу денег в Гонконг, но все еще оставался риск блокировки платежа, «заморозки» денег и, как следствие, срыва сроков поставок. Поэтому банки начали решать вопрос, как перевести деньги с учетом всех ограничений, и фактически стали брать на себя функцию платежных агентов, организуя переводы через посредников. ВТБ переводит деньги с помощью собственного филиала в Китае «ВТБ Шанхай». Если получатель не имеет счета в этом банке, есть высокий риск блокировки платежа в другие банки Гонконга. Сбербанк, Альфа-банк, Т-Банк также помогают с денежными переводами в Китай. Насколько нам известно, переводы осуществляются в два банка — «ВТБ-Шанхай» и Куньлунь. Преимущества: Легальность и прозрачность денежных переводов.

Подходит для крупных сумм. Минусы: Комиссии до 5% (банк отправителя + банк-посредник).

Сроки перечисления средств — от 7 до 30 дней. Всегда запрашивайте у банка список доступных банков-корреспондентов в Гонконге. В случае если банк-контрагента не может принять платеж, лучше воздержаться от такого метода. Иначе деньги могут «зависнуть», а при возврате, банки вычтут комиссию за перевод. Также будьте внимательны, в связи с тем что переводы чаще всего проводятся в юанях (CNY), а валюта Гонконга — гонконгский доллар (HKD), это может стать причиной увеличения комиссии перевода, т.к. происходит двойная конвертация валюты — рубли в юани и юани в доллар.

Платежный агент

Платежные агенты помогают упростить процесс международных переводов, обеспечивая быструю и безопасную передачу средств между странами. Они предлагают альтернативные пути для бизнеса, помогая избежать сложностей, связанных с традиционными банковскими системами, и обеспечивая легитимность транзакций через документальное оформление и использование агентских схем. Сервис MoneyRoo был создан для упрощения платежей между Россией и другими странами в условиях ужесточения международных санкций и ограничений на финансовые транзакции. Созданный предпринимателями для предпринимателей в 2022 году, МаниРу разработал уникальные схемы проведения платежей, основанные на реальном опыте экспортно-импортных операций. Платежный агент обеспечивает полное соответствие всех транзакций законодательству стран-участниц. Для обоснования перевода перед российскими банками используется агентская схема — стандартная практика в международной торговле. Сервис также предоставляет полный пакет документов для отчета перед ФНС РФ. Такой вид платежа безопасный, т.к. деньги не пересекают границу, снижается риск блокировки. Схема работы MoneyRoo

Схема переводов в Гонконг через платежного агента

Выбор посредника. Платежный агент подбирает компанию-партнера из дружественной юрисдикции (например, Узбекистан или Казахстан), учитывая специфику и срочность платежа. Юридическое оформление. Согласовываются документы и схема платежей с учетом текущих санкционных ограничений. Банковское одобрение. Получается предварительное согласие банка на проведение операции через выбранного посредника. Оформление договора. Заключается договор-поручения между клиентом и зарубежным посредником, который ставится на учет в банке. Перевод средств. Клиент переводит рубли на счет посредника в России согласно договору. Обычно переводы через банки-посредники занимает 1–2 дня. Международный платеж. Посредник осуществляет перевод в гонконгских долларах (HKD) получателю в Гонконге со своего валютного счета. Подтверждение платежа. Посредник предоставляет SWIFT-подтверждение о поступлении средств получателю. Завершение сделки. Гонконгский партнер отправляет товар российскому импортеру, все стороны подписывают необходимые документы. Этот метод позволяет обойти санкционные ограничения и обеспечить быстрый перевод средств в Гонконг, сохраняя чистоту операции. Получить бесплатную консультацию Оставьте заявку и менеджер MoneyRoo свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и предложить вариант перевода для вашей компании. Отправить Преимущества: Платежи не выходят за пределы стран (Россия и Китай), что снижает риски, связанные с международными санкциями.

Скорость — от 2 до 4 банковских дней на перевод в зависимости от сроков обратной связи банков-партнеров.

Обход санкционных ограничений.

Комиссия от 1% за импортные и от 2% за экспортные переводы.

Широкий выбор валют, возможность работы не только с Гонконгом, но и отправлять деньги по всему миру. Минусы: Минимальная сумма перевода от $2 000

Криптовалюта