Переводы в Гонконг из России в 2025: как обойти ограничения и не нарушить закон

Основные проблемы переводов из России в Гонконг
Несмотря на сложную ситуацию в стране, сотрудничество между организациями России и Гонконга продолжается. Предприниматели ищут надежные и безопасные способы проведения оплат по контрактам. Сейчас международные переводы между странами требуют особого подхода из-за санкционного режима и позиции китайских финансовых институтов. Для юридических лиц главные проблемы сосредоточены в трех областях.
Санкционные ограничения.
Валютный контроль банков Гонконга.
Черные списки юридических адресов.
Санкционные ограничения
После пакета санкций 12 апреля 2024, направленного на запрет платежей за электронную технику и металлы, ключевые банки КНР остановили все транзакции от российских контрагентов. Оставшиеся банки отклоняют большинство транзакции из России по подозрению в связях с санкционными отраслями. Если банк отказал в платеже, деньги возвращаются отправителю в течение 1–3 месяцев. При возврате удерживается комиссия банка.
Валютный контроль банков Гонконга
Службы валютного контроля банков запрашивают информацию о переводе: контракты, счета, приложения. Валютные операции всегда находятся под пристальным наблюдением банков. Рассмотрение документов может занимать недели. Сроки проверок никак юридически не обозначены.
Черные списки юридических адресов
Помимо уже известных проблем, связанных с санкционным давлением, появились дополнительные препятствия, которые затрагивают даже неподсанкционный бизнес.
По информации РБК крупнейшие китайские банки, включая Chouzhou Commercial и Bank of China, запустили систему черных списков юридических адресов, что приводит к ограничению использования банковских счетов. Блокировка затронула компании в Гонконге, Турции и России.
Количество доступных китайских банков для осуществления переводов уменьшается. Крупные банки отклоняют платежи, мелкие — могут провести, но вероятность тоже невысока. Это создает дополнительные трудности для российских компаний, кто занимается импортом товаров из Гонконга.
Способы переводов в Гонконг для юридических лиц: от классики до инноваций
☝️ На фоне проблем возникает вопрос: можно ли перевести деньги за рубеж без рисков?
Несмотря на ограничения, у российских компаний есть несколько рабочих вариантов для переводов в Гонконг — рассмотрим каждый из них.
Взаиморасчет или бартер
Взаиморасчет — метод, при котором две компании погашают долги друг друга. Этот метод позволяет избежать перевода денег за границу. Например, российская фирма может поставить товар китайскому партнеру, а взамен получить продукцию из Гонконга. Но такой способ расчетов возможен, когда совпадают суммы сделок и сроки отгрузок, что не так-то просто организовать.
Сюда же можно отнести и схему с уступкой права требования или цессии. Это более сложная схема, при которой один из партнеров передает право получить деньги или товары по договору другому контрагенту. Об этом подробнее рассказали в разделе «Платежный агент».
Преимущества:
Нет комиссий за перевод.
Минимальные риски блокировки в связи с санкциями.
Минусы:
Требует идеального совпадения потребностей сторон или поиск третьих лиц для оформления договора.
Используйте этот метод, если у вас долгосрочные партнерские отношения.
Открытие счета в банке Китая
Как работала система до 2024 года. Российские компании могли открывать счета в крупнейших банках КНР (Bank of China, ICBC, CCB) для прямых расчетов в CNY.
Для этого требовалось:
Личное присутствие бенефициара в отделении банка.
Учредительные документы компании.
Бизнес-план с описанием контрагентов и оборотов.
Средний срок открытия — 2–4 недели.
Что изменилось в 2025. Крупные банки прекратили обслуживание российских юридических лиц из-за рисков вторичных санкций. Но все еще остаются региональные финансовые организации, которые работают с РФ. Это один из рабочих вариантов, но открытие счета займет время, не менее 3 месяцев и может быть выгодно при больших оборотах (от $1 млн/год).
Но остается высокий риск, что счет может быть закрыт в любой момент из-за проверок банками Гонконга.
Преимущества:
Прямые переводы в юанях.
Снижение валютных рисков.
Минусы:
Длительная процедура проверки документов.
Риск внезапного закрытия счета из-за санкций.
Уточняйте у банка список требуемых документов заранее (часто нужны заверенные копии учредительных документов и контракты).
Открытие компании в Китае
Этот вариант подойдет только самым смелым: регистрация фирмы в Китае требует времени (от 3 месяцев) и вложений. Зато вы сможете открыть банковский счет в Гонконг, сделать банковские карты и переводить деньги без ограничений. Для того чтобы описать процесс открытия компании в Гонконге, требуется отдельная статья, здесь не будем на этом останавливаться.
Преимущества:
Доступ к азиатскому рынку.
Минимизация санкционных рисков.
Минусы:
Высокие затраты на юристов и аудит.
Сложности с выводом прибыли в Россию.
Рассматривайте этот вариант только при наличии стабильного бизнеса в Азии.
Банковские переводы
SWIFT-переводы между Россией и Китаем не используются с 2022 года. Для денежных переводов банки начали применять альтернативы — СПФС (Система передачи финансовых сообщений) и CIPS (Система межбанковских трансграничных платежей). При этом отправить деньги в Китай становится все сложнее, так как крупные китайские банки не принимают платежи от российских компаний. Проблемы начались с 2024 года, после нового пакета санкций со стороны США. По данным из разных источников, только около 10% платежей проходят из России в Китай.
В условиях ограничений ряд банков продолжили предоставлять услуги по переводу денег в Гонконг, но все еще оставался риск блокировки платежа, «заморозки» денег и, как следствие, срыва сроков поставок. Поэтому банки начали решать вопрос, как перевести деньги с учетом всех ограничений, и фактически стали брать на себя функцию платежных агентов, организуя переводы через посредников.
ВТБ переводит деньги с помощью собственного филиала в Китае «ВТБ Шанхай». Если получатель не имеет счета в этом банке, есть высокий риск блокировки платежа в другие банки Гонконга.
Сбербанк, Альфа-банк, Т-Банк также помогают с денежными переводами в Китай.
Насколько нам известно, переводы осуществляются в два банка — «ВТБ-Шанхай» и Куньлунь.
Преимущества:
Легальность и прозрачность денежных переводов.
Подходит для крупных сумм.
Минусы:
Комиссии до 5% (банк отправителя + банк-посредник).
Сроки перечисления средств — от 7 до 30 дней.
Всегда запрашивайте у банка список доступных банков-корреспондентов в Гонконге. В случае если банк-контрагента не может принять платеж, лучше воздержаться от такого метода. Иначе деньги могут «зависнуть», а при возврате, банки вычтут комиссию за перевод.
Также будьте внимательны, в связи с тем что переводы чаще всего проводятся в юанях (CNY), а валюта Гонконга — гонконгский доллар (HKD), это может стать причиной увеличения комиссии перевода, т.к. происходит двойная конвертация валюты — рубли в юани и юани в доллар.
Платежный агент
Платежные агенты помогают упростить процесс международных переводов, обеспечивая быструю и безопасную передачу средств между странами. Они предлагают альтернативные пути для бизнеса, помогая избежать сложностей, связанных с традиционными банковскими системами, и обеспечивая легитимность транзакций через документальное оформление и использование агентских схем.
Сервис MoneyRoo был создан для упрощения платежей между Россией и другими странами в условиях ужесточения международных санкций и ограничений на финансовые транзакции.
Созданный предпринимателями для предпринимателей в 2022 году, МаниРу разработал уникальные схемы проведения платежей, основанные на реальном опыте экспортно-импортных операций.
Платежный агент обеспечивает полное соответствие всех транзакций законодательству стран-участниц. Для обоснования перевода перед российскими банками используется агентская схема — стандартная практика в международной торговле. Сервис также предоставляет полный пакет документов для отчета перед ФНС РФ. Такой вид платежа безопасный, т.к. деньги не пересекают границу, снижается риск блокировки.
Схема переводов в Гонконг через платежного агента
Выбор посредника. Платежный агент подбирает компанию-партнера из дружественной юрисдикции (например, Узбекистан или Казахстан), учитывая специфику и срочность платежа.
Юридическое оформление. Согласовываются документы и схема платежей с учетом текущих санкционных ограничений.
Банковское одобрение. Получается предварительное согласие банка на проведение операции через выбранного посредника.
Оформление договора. Заключается договор-поручения между клиентом и зарубежным посредником, который ставится на учет в банке.
Перевод средств. Клиент переводит рубли на счет посредника в России согласно договору. Обычно переводы через банки-посредники занимает 1–2 дня.
Международный платеж. Посредник осуществляет перевод в гонконгских долларах (HKD) получателю в Гонконге со своего валютного счета.
Подтверждение платежа. Посредник предоставляет SWIFT-подтверждение о поступлении средств получателю.
Завершение сделки. Гонконгский партнер отправляет товар российскому импортеру, все стороны подписывают необходимые документы.
Этот метод позволяет обойти санкционные ограничения и обеспечить быстрый перевод средств в Гонконг, сохраняя чистоту операции.
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Преимущества:
Платежи не выходят за пределы стран (Россия и Китай), что снижает риски, связанные с международными санкциями.
Скорость — от 2 до 4 банковских дней на перевод в зависимости от сроков обратной связи банков-партнеров.
Обход санкционных ограничений.
Комиссия от 1% за импортные и от 2% за экспортные переводы.
Широкий выбор валют, возможность работы не только с Гонконгом, но и отправлять деньги по всему миру.
Минусы:
Минимальная сумма перевода от $2 000
Криптовалюта
С 2024 года в России разрешены международные расчеты с помощью криптовалюты (USDT, BTC). Криптовалюта — один из способов перевести деньги быстро, но в Китае криптовалюты запрещены, поэтому переводы возможны только через оффшорные компании в Гонконге. Не рекомендуем такой способ.
Преимущества:
Деньги поступают за несколько минут.
Низкие комиссии (до 1%).
Минусы:
Юридические риски: не все контрагенты согласятся на такой формат.
Волатильность курса.
Популярные вопросы и ответы про денежные переводы
Вопрос 1. Какие налоговые нюансы возникают при взаимозачетах с иностранными партнерами?
Ответ:
Все операции должны быть отражены как реализация товаров/услуг.
Убедитесь, что стоимость взаимопоставок соответствует рыночным ценам, чтобы избежать претензий от налоговых органов.
Вопрос 2. Как проверить надежность платежного агента?
Ответ:
Запросите информацию о компании, посмотрите обороты и срок жизни на рынке.
Проверьте отзывы на независимых площадках.
Вопрос 3. Что делать, если платеж задерживается дольше обещанного срока?
Ответ:
Уточните у банка или агента трек-номер транзакции и статус проверки. Но, к сожалению, ни сроков ответа, ни причин задержки вы не узнаете.
Поэтому подготовьте альтернативный способ перевода на случай, если платеж будет отклонен.
Вопрос 4. Как платежный агент учитывает курсовые разницы при переводе через третьи страны?
Ответ:
Фиксируется курс валюты на дату перевода в договоре.
При резком изменении курса может потребоваться доплата, в случае если курс упадет, вам вернут остаток суммы.
Вопрос 5. В каком случае возможен перевод юрлицу в Гонконг на карту?
Ответ:
Переводы на карту возможны в следующих случаях:
Если юридическое лицо в Гонконге имеет корпоративную карту, привязанную к бизнес-счету.
При использовании услуг платежных агентов, которые предоставляют такую опцию.
Для небольших сумм, которые могут быть переведены на личную карту представителя компании.
Важно помнить, что такие методы могут вызвать вопросы у регулирующих органов и банков. Их использование требует проверки на соответствие законодательству и банковским правилам я России и Гонконга.
Вопрос 6. В каком случае банк может не принять платеж?
Ответ:
Если сделка кажется подозрительной. Гонконгский банк отклонит перевод из России по подозрению в связях с санкционными отраслями.
При несоответствии документов требованиям валютного контроля. Комплаенс-службы банков запрашивают полный пакет документов (контракты, счета, спецификации) и могут запретить перевод оплаты.
Если юридический адрес компании попал в «черный список», это может привести к ограничению использования счетов или их закрытию.
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