Цифровые финансовые активы (ЦФА): применение для международных платежей в условиях санкций

Использование цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных платежей открывает новые возможности для бизнеса, особенно в условиях санкций и ограничений. Давайте рассмотрим, как ЦФА могут упростить процесс переводов, снизить затраты и обойти санкционные ограничения.

ЦФА значительно упрощают процесс международных переводов благодаря высокой скорости транзакций и минимальному количеству посредников. В отличие от традиционных методов перевода денег, которые могут занимать несколько дней, операции с ЦФА могут быть завершены за считанные минуты.

В отличие от безналичной валюты, ЦФА гораздо проще передать на любой брокерский счет по всему миру. Разумеется, как отправителю, так и получателю нужно иметь либо собственные брокерские счета, либо воспользоваться услугами агента.

Перевод средств с использованием ЦФА весьма прост:

Покупатель, которому нужно заплатить, например, китайскому предприятию в юанях, поручает агенту купить цифровые аккредитивы, они же токены. И платит за них рублями. Затем дает поручение передать токены покупателю. Покупатель же может попросить агента продать токены за юани и перечислить средства на счет.

Инфраструктура, организация взаимодействия, регулирование и модерация общения в момент обсуждения платежа — наша зона ответственности.

Эта схема проста и понятна, но имеет некоторые возможности для мошенничества или риск провала в результате неквалифицированных действий кого-то из участников. Чтобы полностью обезопасить подобные сделки, наши специалисты изобрели цифровой финансовый актив с функциями аккредитива и эскроу для наших клиентов.

В двух словах. Импортер, он же покупатель, за рубли приобретает ЦФА, который, как и положено, не будет доступен никому, пока не случится какое-то событие. Это может быть, например, отправка товара продавцом. Как только событие состоялось, агент берет ЦФА из хранилища покупателя, реализует его за иностранную валюту и перечисляет средства иностранной компании. Или передает ей сам цифровой актив.

Об этой схеме шла речь на форуме «Международный день торговли-2024», где мне выпала честь выступать и представлять новое средство работы с импортом своим коллегам.