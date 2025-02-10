Цифровые финансовые активы (ЦФА): применение для международных платежей в условиях санкций

Автор статьи — Алексей Останин, управляющий партнер платежного агента MoneyRoo.
Что такое цифровые финансовые активы (ЦФА)?
Цифровые финансовые активы представляют собой цифровые права, которые могут включать денежные требования, права на участие в капитале и другие финансовые инструменты. В отличие от традиционных активов, ЦФА функционируют на основе технологий блокчейн и смарт-контрактов, что обеспечивает их безопасность и прозрачность.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) могут быть обеспечены различными реальными и финансовыми активами. Основные источники обеспечения ЦФА это:
Физические активы. ЦФА могут быть обеспечены драгоценными металлами, недвижимостью и другими материальными ресурсами. Например, геологическая компания может выпустить ЦФА, обеспеченные алмазами, или девелопер — цифровыми «квадратами» недвижимости.
Ценные бумаги. ЦФА могут представлять права на эмиссионные ценные бумаги, такие как акции и облигации. Это позволяет владельцам ЦФА участвовать в капитале непубличных акционерных обществ или получать доход от дивидендов.
Денежные требования. ЦФА могут удостоверять денежные требования, что дает возможность их владельцам получать выплаты в виде денежных средств или других активов.
Эмиссионные обязательства. Эмитенты ЦФА несут ответственность перед инвесторами за выполнение обязательств по этим активам. Это означает, что при выпуске ЦФА необходимо соблюдение определенных юридических и финансовых требований, что обеспечивает защиту прав инвесторов.
Виды ЦФА
Учитывая виды обеспечения, ЦФА могут быть представлены в следующих видах:
Токены долга: представляют собой долговые обязательства.
Токены акций: дают право на участие в капитале компании.
Токены товаров: привязаны к физическим активам, таким как золото или недвижимость.
Токен — это отделяемая или отчуждаемая, но неделимая единица ЦФА. Например, на один бриллиант не может быть выпущено несколько токенов.
Главная вещь, которую нужно знать о ЦФА: они не считаются средствами платежа, поэтому к ним не относится, например, будущий цифровой рубль, другие безналичные платежные средства, эмиссионные ценные бумаги на предъявителя. Эти активы рассматриваются как преимущественно инвестиционные — и в этом их ключевая особенность для наших целей. Вклад в ЦФА делается с целью перепродажи или накопления.
Правовая основа использования ЦФА
Законодатель признал ЦФА в России в 2020 году, описав их обращение в законе № 259-ФЗ. Этот закон устанавливает порядок эмиссии и обращения цифровых активов, а также предъявляет требования к операторам информационных систем, которые обеспечивают работу в цифровыми финансовыми активами. Центральный банк России, как всегда, оставил за собой надзорную функцию.
Оператор информационной системы (ОИС) или оператор обмена цифровых финансовых активов (ООЦФА) должен получить соответствующую лицензию ЦБ, только тогда он будет выпускать ЦФА согласно закону и проводить операции с ними.
Технологии, лежащие в основе ЦФА
Основной технологией, используемой для создания ЦФА, является блокчейн. Это распределенная база данных, которая обеспечивает безопасность транзакций и исключает возможность подделки как «цифрового следа», так и самого актива. Смарт-контракты автоматизируют выполнение условий сделок, что упрощает процесс взаимодействия между сторонами.
Несмотря на те же технологии хранения, что и у криптовалюты, ЦФА нельзя «майнить». ЦФА — это цифровой токен, аналог реального актива: тонны угля, квадратного метра жилплощади или одной акции ПАО «ДиджиталКоммерсБанк». Блокчейн дает прозрачность и распределенное хранение, насколько возможно свободную или почти свободную передачу.
Преимущества использования ЦФА для международных платежей
Использование цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных платежей открывает новые возможности для бизнеса, особенно в условиях санкций и ограничений. Давайте рассмотрим, как ЦФА могут упростить процесс переводов, снизить затраты и обойти санкционные ограничения.
Упрощение процесса переводов
ЦФА значительно упрощают процесс международных переводов благодаря высокой скорости транзакций и минимальному количеству посредников. В отличие от традиционных методов перевода денег, которые могут занимать несколько дней, операции с ЦФА могут быть завершены за считанные минуты.
В отличие от безналичной валюты, ЦФА гораздо проще передать на любой брокерский счет по всему миру. Разумеется, как отправителю, так и получателю нужно иметь либо собственные брокерские счета, либо воспользоваться услугами агента.
Перевод средств с использованием ЦФА весьма прост:
Покупатель, которому нужно заплатить, например, китайскому предприятию в юанях, поручает агенту купить цифровые аккредитивы, они же токены. И платит за них рублями. Затем дает поручение передать токены покупателю.
Покупатель же может попросить агента продать токены за юани и перечислить средства на счет.
Инфраструктура, организация взаимодействия, регулирование и модерация общения в момент обсуждения платежа — наша зона ответственности.
Эта схема проста и понятна, но имеет некоторые возможности для мошенничества или риск провала в результате неквалифицированных действий кого-то из участников. Чтобы полностью обезопасить подобные сделки, наши специалисты изобрели цифровой финансовый актив с функциями аккредитива и эскроу для наших клиентов.
В двух словах. Импортер, он же покупатель, за рубли приобретает ЦФА, который, как и положено, не будет доступен никому, пока не случится какое-то событие. Это может быть, например, отправка товара продавцом. Как только событие состоялось, агент берет ЦФА из хранилища покупателя, реализует его за иностранную валюту и перечисляет средства иностранной компании. Или передает ей сам цифровой актив.
Об этой схеме шла речь на форуме «Международный день торговли-2024», где мне выпала честь выступать и представлять новое средство работы с импортом своим коллегам.
Снижение затрат на транзакции
Политика использования ЦФА позволяет существенно сократить затраты на комиссии за переводы. Более того, у ЦФА нет каких-то курсов и можно даже немного выиграть на спреде — придержать ЦФА и продать более выгодно, если есть тенденция к росту того актива, на который выпущен цифровой аккредитив.
Такой способ перевода выгоден обеим сторонам. Например, при платежах в Китай задействование ЦФА с функциями аккредитива дает выигрыш по времени от двух дней по сравнению с переводами через ближнее зарубежье и до полутора месяцев по сравнению с традиционным SWIFT-переводом, когда платеж задерживает регулятор на стороне продавца.
Обход санкционных ограничений с помощью ЦФА
ЦФА не имеет «прописки», поэтому получение его от брокера не тянет за собой классический российский след. С деньгами все то же самое: продавец, например, в Китае не получает денег из России, ЦФА приходит к нему от международного брокера где-нибудь в ОАЭ.
Анонимность — ключевой фактор, который обеспечивает прохождение платежей с использованием цифровых финансовых активов. Ее гарантирует платежный квалифицированный агент своими средствами, он же обеспечивает согласование процедуры между сторонами в сделке, оформляет все сопутствующие документы. Анонимность обеспечивает защиту как от прямых, так и от вторичных санкций для наиболее осторожных контрагентов.
Какие нужны документы? Зависит от характера сделки. В любом случае продавец получает оплату за покупку не от конечного пользователя, а от третьего лица — поэтому нужны дополнительные договоры, акты и все прочие документы.
Налоги и ЦФА
Никаких лишних налогов при расчете с помощью ЦФА не возникает. Приобретение ЦФА и продажа ЦФА за ту же цену добавляют две проводки в бухгалтерском учете, но не создают объект налогообложения.
Мы говорим только о платежах, поэтому о НДС здесь речи нет — в цепочке поставки вообще ничего не меняется. Хотя, если продавец опасается поставлять товар напрямую в Россию, мы можем помочь и с этим. Посредник подбирается таким образом, чтобы у продавца не возник НДС. Поставщик, как и в случае с Россией, должен отгрузить товар за границу.
Крипта и ЦФА
Важно отметить различия между криптовалютами и цифровыми финансовыми активами. Криптовалюты не имеют юридической основы, они не обеспечены материальными ресурсами или ценными бумагами, их оборот не регулируется государствами. А значит, они существуют на «птичьих правах» — только в виде цепочек блокчейна.
А за обеспечением ЦФА следит государство. В России эту функцию исполняет Центробанк. Он не позволяет «делать» цифровые финансовые активы из воздуха.
Цифровой рубль и ЦФА
Цифровой финансовый актив и цифровой рубль — вещи разные, несмотря на общие слова в названии и общую технологию хранения.
Цифровой рубль — еще одна форма российской валюты, которая применяется или будет применяться наряду с наличным рублем. Цифровые рубли можно в любой момент обменять на реальные по номиналу.
За ЦФА можно получить деньги, в том числе цифровые рубли, но это операция купли-продажи, а не просто смена формы денег. Номинальная стоимость одного цифрового рубля равна реальной и всегда составляет один рубль. А ЦФА, проданный изначально за некую сумму денег, может подорожать и подешеветь, как, например, ценные бумаги.
Тем не менее, введение цифрового рубля может дополнительно укрепить рынок ЦФА в России, обеспечивая более широкие возможности для интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему.
Операторы цифровых финансовых активов
На данный момент в России зарегистрировано несколько операторов информационных систем, которые занимаются выпуском и обращением ЦФА. К ним относятся такие крупные игроки банковского сектора как Сбербанк и Альфа-банк. Получили лицензии биржи Москвы и Санкт-Петербурга, Национальный расчетный депозитарий и ряд других операторов.
Выпуск собственных цифровых финансовых активов
Процесс выпуска собственных ЦФА включает несколько этапов: от подачи заявки оператору до размещения токенов на платформе оператора. Это дает компаниям быстрый и эффективный путь привлечения финансирования.
Сам процесс выпуска цифровых активов напоминает выпуск акций.
Вот пошаговая инструкция по выпуску ЦФА:
Подготовить запрос. В нем должны быть указаны параметры смарт-контрактов, которые будут использоваться для выпуска.
Дождаться проверки оператором. Оператор проверит предоставленные сведения на соответствие правилам, обозначенным в законодательстве.
Опубликовать решение о выпуске. Документ нужно разместить на сайте эмитента. Он содержит сведения об объеме и характеристиках активов, а также условия их размещения.
Собрать заявки от инвесторов. Публичная оферта или адресное размещение — выберите удобный формат, чтобы те, кто собрался инвестировать в ваши ЦФА, могли зарезервировать активы.
Подписать ЦФА. Как только поступили заявки на все выпускаемые ЦФА, эмитент подписывает их своим приватным ключом, ЦФА уходят инвесторам, а эмитент получает деньги.
👉 Важно. Пока на ЦФА нет заявки, он считается невыпущенным. Цифровой финансовый актив уходит в обращение только тогда, когда его готовы купить.
Риски и вызовы при использовании ЦФА
Несмотря на множество преимуществ, использование ЦФА связано с определенными рисками:
Недостаток доверия: многие инвесторы все еще скептически относятся к цифровым активам.
Низкая заинтересованность эмитентов: многие компании не понимают механизмов работы с ЦФА.
Тем не менее, для расчетов с зарубежными продавцами цифровые финансовые активы вполне годятся, у нас есть кейсы подобных расчетов, схемы и типовые договорные обвязки отработаны. Кстати, все документы мы делаем бесплатно. Вернее, их стоимость включена в нашу комиссию.
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Аналоги ЦФА в мире
На международной арене существуют различные аналоги российских ЦФА, такие как NFT (невзаимозаменяемые токены), security tokens (ценные бумаги) и utility tokens (сервисные токены), которые также используют технологии блокчейн. Федеральная резервная система США рассматривает NFT как часть более широкой экосистемы цифровых активов и признает их, но с некоторыми оговорками — примерно такая же политика и у Центробанка РФ относительно ЦФА.
Заключение
Цифровые финансовые активы — это не только инвестиционный инструмент. Их можно с успехом использовать для международных расчетов, особенно по технологии МаниРу — снабдив ЦФА свойствами аккредитива и счета эскроу. Высокая надежность, высокая скорость и низкая комиссия — вот основные преимущества нашего агентского сервиса с использованием ЦФА.
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