Денежные переводы в Германию из России: как перевести деньги в 2025

В этой статье разберем как перевести деньги из России в Германию в 2025 году, плюсы и минусы всех вариантов, а также требования к документам для совершения транзакции.
Какие есть способы перевода на сегодня
Основные способы перевода денег из России в Германию:
SWIFT-переводы в евро и долларах (где возможно).
Криптовалютные операции.
Переводы через банки-посредники в дружественных странах.
Оплата в альтернативных валютах (юани, тенге, рубли).
Платежные агенты — посредники для ускоренных переводов.
Основные сложности международных переводов
Компании-партнеры немецких поставщиков, столкнулись с проблемами при оплате контрактов. Причины — санкционные ограничения, усиленный контроль и новые правила валютного регулирования. Перечислим основные препоны:
Отмена SWIFT-переводов. Большинство крупных российских банков отключили от международной платежной системы SWIFT. Они стали осуществлять переводы через посредников. Это увеличивает комиссии и сроки зачисления.
Повышенный контроль за транзакциями. Европейские банки проверяют платежи из России и требуют дополнительные документы. Комплаенс-службы задерживают переводы на несколько недель или даже месяцев. Иногда вовсе отказывают в проведении транзакции без объяснения причин. Таковы реалии для российских компаний.
Ограничения на оплату отдельных товаров. Под запрет подпадают некоторые категории товаров. Например, промышленное оборудование и электроника. Банки могут автоматически отменять платежи по таким контрактам, даже если обе стороны сделки не под санкциями.
Особенности денежных переводов в Германию
Какой способ перевода выбрать в 2025? Это зависит от суммы, срочности транзакции и требований валютного контроля. Соответственно, перед переводом нужно учесть комиссии, скорость зачисления и возможные риски.
На 2025 год существует пять рабочих вариантов перевода:
Банковские переводы в евро и долларах по SWIFT.
Перевод денег по SWIFT в альтернативных валютах через российские и иностранные банки-посредники.
Криптовалютные расчеты.
Перевод денег через открытие счета в евро и долларах в иностранном банке.
Перевод денег через платежных агентов.
Переводы через российские банки
SWIFT-переводы — традиционный, но крайне сложный в 2025 году вариант. До введения санкций компании переводили деньги в евро и долларах. Сегодня это затруднительно.
Что касается классических транзакций по SWIFT в евро и долларах: в условиях текущих санкций и ограничений, такая возможность для компаний из России в некоторых банках пока сохраняется. Однако ситуация постоянно меняется. Поэтому важно уточнять актуальность информации непосредственно в банке перед совершением перевода.
Банки, продолжающие работать со SWIFT:
Росбанк: предоставляет услуги международных переводов через SWIFT.
ЮниКредит Банк: выполняет транзакции в различные страны.
Райффайзенбанк: предлагает услуги международных переводов, однако с сентября 2024 года наблюдаются ограничения на некоторые их виды.
Газпромбанк: продолжает проводить транзакции, но в январе 2025 года был включен в санкционный список США, что может повлиять на его возможности.
АК Барс Банк, Интеза, МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, ОТП Банк: также предоставляют услуги SWIFT-переводов, но условия и возможности различаются.
Важные замечания:
Динамичность ситуации: Список банков, подключенных к SWIFT, постоянно меняется из-за новых санкций и ограничений. Например, в январе 2025 обсуждалось отключение еще 15 российских банков от SWIFT. Источник: rbc.ru.
Комиссии и сроки: Из-за привлечения посредников комиссии за переводы могут быть выше, а сроки зачисления средств — дольше.
Риски отказа: Даже если банк технически способен провести перевод, существует риск отказа из-за санкций или внутренней политики.
Некоторые банки, например Т-банк, начал выстраивать работу через посредников. Так появился сервис Gtpaid с комиссией от 4,09% до 7,09%.
Плюсы переводов через российские банки:
Официальный канал, что может быть важно для бизнеса.
Надежность и гарантии ответственности за проведение платежа.
Минусы:
Большинство банков отключены от SWIFT.
Переводы могут занять длительное время.
Комиссии выше из-за привлечения посредников.
Высокий риск отказа в переводе из-за санкций и усиленного контроля.
Считается, что санкции в принципе запрещают любые типы переводов из РФ в Германию и другие страны. Это не так. В первую очередь ограничены только переводы в долларах и евро. Есть возможность делать транзакции в других валютах. Об этом расскажем в отдельной главе.
Требования к документам для перевода денег из России в Германию
Чтобы провести международный платеж в Германию в 2025, компаниям нужно подготовить комплект документов. Банки тщательно проверяют платежи, особенно в условиях санкций, поэтому нужно собрать все необходимое.
Основные документы для перевода:
Контракт с иностранным партнером. Договор, в котором прописаны все условия сделки: сумма, сроки, обязательства сторон. Это основа для перевода.
Справка о подтверждающих документах (СПД) — нужна для валютного контроля. Фиксирует, что деньги отправляются по реальной сделке, а не просто так. Об этом написано в памятке «Альфа-Банка»: alfabank.servicecdn.ru.
Таможенные документы. Раз перевод связан с экспортом или импортом товаров, потребуется таможенная декларация, накладные и транспортные документы.
Инвойсы (счета-фактуры). Подтверждают стоимость и количество товаров или услуг, за которые производится оплата.
Акты выполненных работ или оказанных услуг. Если речь не о товарах, а об услугах, понадобится акт, подтверждающий факт того, что услуга оказана.
Документы, подтверждающие оплату. Сюда входят платежные поручения или банковские выписки, показывающие, что деньги реально отправлены.
Документы о полномочиях подписантов. Если платеж отправляет кто-то от лица компании, нужны приказы о назначении или доверенности.
Дополнительные нюансы по требованиям к документам для переводов:
Для экспортных контрактов банк проверяет, как и куда отправляется товар, кто покупатель и как проходит поставка.
Для импортных контрактов смотрят, есть ли обязательство поставить товар в Россию, что именно покупается и как долго будет идти оплата.
Длинные сроки оплаты (больше 180 дней) могут вызвать дополнительные вопросы, особенно если речь идет о товарах народного потребления.
Банки могут отказать в переводе, если документы не соответствуют требованиям или вызывают подозрения. В таких случаях они предлагают клиенту самостоятельно отозвать заявку, чтобы не попадать под санкции.
Если перевод крупный или сложный, лучше проконсультироваться с юристами или банковскими специалистами, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами.
Переводы со счетов в банках других стран
Если принципиально оплачивать в долларах и евро, то российские компании могут открыть счета в банках стран, не присоединившихся к санкциям. Речь о таких странах как Казахстан или Армения. Это позволит переводить деньги через местные банки, которые не ограничены в транзакциях. Важно изучить местное законодательство и учесть возможные риски. Также придется отправить в командировку директора или другое уполномоченное лицо, для открытия счета в банке за рубежом требуется личное присутствие.
В условиях текущих ограничений важно тщательно подходить к выбору страны для открытия счета, учитывая возможные риски. Если вы рассматриваете такой способ расчетов, разумно будет обратиться в компании, которые помогут открыть счет для бизнеса за границей.
Плюсы открытия счета за рубежом:
Возможности обойти санкционные ограничения.
Удобство для регулярных международных операций.
Стабильность переводов.
Минусы:
Сложности с открытием счета и управлением им.
Риски, связанные с местным законодательством.
Дополнительные затраты на обслуживание счета.
Надо отметить, что есть способ перевода в альтернативных валютах. Это отличная опция, чтобы обойти ограничения SWIFT-переводов, потому что они, по большей части, закрывают возможность оплаты в долларах и евро.
Сейчас расскажем об этом подробно.
Как проводить расчеты в альтернативных валютах
Если компания хочет решить проблему с международными оплатами, то может переводить деньги немецким контрагентам через банки в альтернативных валютах. Есть два способа:
1. Прямые переводы в национальных валютах.
Некоторые немецкие компании соглашаются на оплату в рублях, тенге, юанях и других валютах. В этом случае немецкому контрагенту необходимо:
Открыть счет в зарубежном банке, который работает с этими валютами (например, в Казахстане, Китае, Турции).
Согласовать с банком возможность зачисления средств в этой валюте.
Уточнить курс конвертации и комиссии.
2. Оплата через банки дружественных стран.
Российская компания может перевести деньги через банки Казахстана, Армении, Китая или ОАЭ, которые не вводили санкции против РФ. Это работает так:
Российская компания открывает счет в одном из этих банков.
Переводит деньги в рублях, тенге или юанях на счет немецкого партнера в этом же банке или через посредников.
Банк конвертирует средства в нужную валюту и отправляет платеж в Германию.
Такой способ позволяет обходить ограничения SWIFT-переводов и снижает риск отказа банка-корреспондента.
Какие банки поддерживают переводы в альтернативных валютах
Переводы в рублях, юанях и тенге поддерживают банки:
Казахстан: Halyk Bank, Kaspi, ForteBank.
Китай: Bank of China, ICBC.
Турция: Ziraat Bank, VakıfBank.
Какие документы нужны
Как и при обычных международных переводах, банки требуют:
Контракт с немецким партнером, где прописаны условия платежа в национальной валюте.
Документы по сделке (инвойсы, счета, товарные накладные).
Документы, подтверждающие происхождение денег (если перевод крупный).
Оплата в рублях, тенге или юанях — альтернатива евро и доллару, но важно заранее согласовать такой формат с немецким поставщиком. Наиболее удобный вариант — использовать посредников или открывать счета в дружественных странах, таких как Казахстан, Китай или Турция. Это снижает риски приостановки платежей и ускоряет расчеты.
Плюсы переводов в альтернативных валютах:
Переводы в тенге, юанях и рублях реже отменяются европейскими банками, чем платежи в евро и долларах.
Обход санкционных ограничений — банки Казахстана, Китая, Турции и ОАЭ не вводили жестких ограничений на расчеты с Россией.
Быстрое зачисление — платежи через банки дружественных стран проходят быстрее, чем SWIFT-переводы через западные.
Минусы переводов в альтернативных валютах:
Не все немецкие компании готовы принимать альтернативные валюты — большинству удобнее работать в евро.
Необходимость открытия счетов — компании могут столкнуться с бюрократией при открытии счетов в дружественных странах.
Комиссии за конвертацию — банки могут брать повышенные комиссии за перевод и обмен валюты.
Необходимость договариваться с контрагентом — из-за невозможности перевода в долларах и евро необходимо договариваться на расчеты в юанях, тенге и даже рублях, если у партнера есть счета в соответствующих банках.
Курс обмена может быть невыгодным — конвертация через банки-посредники может проходить по менее выгодному курсу.
Расчеты в альтернативных валютах — рабочий способ обхода санкций, но требует согласования с контрагентами и учета возможных комиссий.
Мы описали все варианты банковских переводов. Теперь рассмотрим альтернативный вариант оплаты — через криптовалюты.
Криптовалюта
За последние годы криптовалюта стала популярным способом международных переводов. Ее используют как частные лица, так и компании. В отличие от банковских транзакций, криптовалютные переводы обходятся без посредников и регуляторов.
Переводы, как правило, проводят в USDT (стейблкоинах, привязанных к доллару). Это снижает риски волатильности.
С 1 сентября 2024 года в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) для трансграничных расчетов в криптовалюте. Это означает, что компании могут использовать цифровые активы для международных платежей, хотя этот способ все еще остается в «серой зоне».
Важно! Несмотря на возможность таких расчетов, компаниям следует согласовывать этот вариант с контрагентами и учитывать налоговые риски.
Какие криптовалюты использовать
USDT, USDC — коины которые привязаны к доллару. Минимальные риски волатильности.
Bitcoin, Ethereum — популярны, но их курс может резко колебаться.
Где проводить операции с криптовалютой
Bybit, OKX, LocalCoinSwap — биржи доступные для россиян.
Перед выбором биржи проверяйте комиссию и лимиты на ввод/вывод. Убедитесь, что биржа поддерживает нужные валюты.
Плюсы перевода в криптовалютах:
Быстрая скорость — зачисление за 10–15 минут.
Минимальная комиссия (от 0,5% до 1,5%).
Нет банковских ограничений.
Минусы:
Не все компании принимают криптовалюту.
Возможны скачки курса и потери на спреде.
Платежные агенты
🤝 Платежные агенты — альтернативный вариант для юридических лиц. Агенты выступают посредниками между российскими и европейскими компаниями и обеспечивают самые быстрые переводы без рисков отмены.
Преимущества платежных агентов для бизнеса
Переводы через платежного агента — быстрый и удобный способ расчетов с иностранными контрагентами без риска отмены перевода. Сервис подходит и для компаний, которые работают с контрагентами в Германии, США и других странах.
Условия:
Быстрое зачисление — от 2 до 4 банковских дней.
Выгодные комиссии — от 1% за экспортные операции и от 2% за импортные.
Работа с разными валютами — евро, рубли, юани, фунты и др. Можно работать с другими странами, а не только с Германией.
Юридическая чистота — все сделки проходят по регламентам валютного контроля.
Дополнительная защита — возможность оформления банковской гарантии.
Минимальные валютные риски — конвертация по рыночному курсу.
Как перевести деньги в Германию через платежного агента
Обычные банковские переводы в Германию стали сложнее: платежи проходят долгие проверки, могут зависнуть или вернуться отправителю. MoneyRoo решает эту проблему, используя сеть платежных агентов.
Как это работает? Представим ситуацию: российская компания закупает оборудование у немецкого поставщика. Стандартный SWIFT-перевод может заблокировать банк-корреспондент, а криптовалюта не подходит контрагенту.
Как можно оплатить товары поставщику
Подбираем платежного партнера — например, банк в Казахстане, Киргизии или ОАЭ.
Согласуем детали сделки — проверяем документы и цепочку перевода, чтобы избежать блокировок.
Получаем одобрение банка — убеждаемся, что платеж пройдет без задержек.
Клиент переводит рубли на счет агента-нерезидента.
Агент конвертирует валюту и отправляет платеж в Германию через SWIFT или альтернативные системы.
Клиент получает подтверждение успешного перевода.
Длительность транзакции — 2–4 банковских дня.
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Почему выбирают МаниРу?
Быстро: деньги доходят в течение 2–4 дней.
Надежно: платежи проходят без риска отмены.
Гибко: работаем с рублями, евро, долларами и другими валютами.
Выгодно: комиссии ниже, чем у банков.
Вывод: какой способ перевода выбрать вашей компании
Если важна прозрачность и официальность — выбирайте банковский перевод. Если нужен быстрый и анонимный перевод — криптовалюта. Если требуется оптимальное сочетание скорости, безопасности, легальности и удобства — платежные агенты.
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Ответы на частые вопросы по переводам денег из России в Германию
Почему перевод через платежного агента занимает мало времени?
Нет необходимости в сложных банковских процедурах — у агента уже есть проверенные каналы для перевода.
Используются альтернативные финансовые инструменты — платежи могут проходить не только через SWIFT, но и через другие системы.
Минимум бюрократии — не нужно согласовывать и подписывать сложные контракты с иностранными банками.
Как проверить надежность сервиса платежного агента
Попросите показать карточки компаний посредников, как долго компания на рынке, ее обороты. Посмотрите отзывы клиентов о компании в открытых источниках.
Можно ли сделать SWIFT-перевод из России в Германию?
Переводы в евро и долларах через SWIFT из России ограничены, так как большинство крупных российских банков отключены от системы. Однако переводы возможны через Казахстан, Турцию, ОАЭ и другие страны, не вводившие санкции.
Несмотря на санкции, некоторые банки продолжают проводить международные переводы. Среди них: АК Барс Банк, Интеза, МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, ОТП Банк — работают со SWIFT, но вводят все больше ограничений.
Перед переводом важно уточнять условия и возможные риски в конкретном банке, так как ситуация может меняться.
Важно учитывать, что такие переводы занимают больше времени, сопровождаются повышенными комиссиями, а также могут быть отклонены из-за выявления российского происхождения средств.
Как открыть счет в зарубежном банке для международных переводов?
Для открытия счета потребуется подтвердить личные данные, предоставить реквизиты компании (если счет корпоративный), а также выполнить требования банка в соответствии с его стандартами безопасности. Для регулярных международных переводов популярны Кипр, Турция и Казахстан.
Можно ли перевести деньги с российских карт в Германию?
В целом переводы через Visa, Mastercard и «Мир» применимы лишь для оплаты физическим лицом. Но сейчас, в условиях санкций, и они недоступны для международных платежей. После ввода санкций Visa, Mastercard, «Мир» не работают в Германии. «Золотая корона» все еще помогает физическим лицам выполнить перевод средств в Европу.
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