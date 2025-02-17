Денежные переводы в Германию из России: как перевести деньги в 2025

Если принципиально оплачивать в долларах и евро, то российские компании могут открыть счета в банках стран, не присоединившихся к санкциям. Речь о таких странах как Казахстан или Армения. Это позволит переводить деньги через местные банки, которые не ограничены в транзакциях. Важно изучить местное законодательство и учесть возможные риски. Также придется отправить в командировку директора или другое уполномоченное лицо, для открытия счета в банке за рубежом требуется личное присутствие.

В условиях текущих ограничений важно тщательно подходить к выбору страны для открытия счета, учитывая возможные риски. Если вы рассматриваете такой способ расчетов, разумно будет обратиться в компании, которые помогут открыть счет для бизнеса за границей.

Плюсы открытия счета за рубежом:

Возможности обойти санкционные ограничения.

Удобство для регулярных международных операций.

Стабильность переводов.

Минусы:

Сложности с открытием счета и управлением им.

Риски, связанные с местным законодательством.

Дополнительные затраты на обслуживание счета.

Надо отметить, что есть способ перевода в альтернативных валютах. Это отличная опция, чтобы обойти ограничения SWIFT-переводов, потому что они, по большей части, закрывают возможность оплаты в долларах и евро.

Сейчас расскажем об этом подробно.