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Денежные переводы в Германию из России: как перевести деньги в 2025

Санкции и новые правила усложнили компаниям международные платежи из России в Германию. Крупные российские банки отключили от SWIFT, а европейские финансовые организации усилили контроль за переводами. Компаниям, которые занимаются импортом товаров из Германии, приходится искать новые рабочие способы оплаты.

В этой статье разберем как перевести деньги из России в Германию в 2025 году, плюсы и минусы всех вариантов, а также требования к документам для совершения транзакции.

Какие есть способы перевода на сегодня

Основные способы перевода денег из России в Германию:

  • SWIFT-переводы в евро и долларах (где возможно).

  • Криптовалютные операции.

  • Переводы через банки-посредники в дружественных странах.

  • Оплата в альтернативных валютах (юани, тенге, рубли).

  • Платежные агенты — посредники для ускоренных переводов.

Основные сложности международных переводов

Компании-партнеры немецких поставщиков, столкнулись с проблемами при оплате контрактов. Причины — санкционные ограничения, усиленный контроль и новые правила валютного регулирования. Перечислим основные препоны:

  • Отмена SWIFT-переводов. Большинство крупных российских банков отключили от международной платежной системы SWIFT. Они стали осуществлять переводы через посредников. Это увеличивает комиссии и сроки зачисления.

  • Повышенный контроль за транзакциями. Европейские банки проверяют платежи из России и требуют дополнительные документы. Комплаенс-службы задерживают переводы на несколько недель или даже месяцев. Иногда вовсе отказывают в проведении транзакции без объяснения причин. Таковы реалии для российских компаний.

  • Ограничения на оплату отдельных товаров. Под запрет подпадают некоторые категории товаров. Например, промышленное оборудование и электроника. Банки могут автоматически отменять платежи по таким контрактам, даже если обе стороны сделки не под санкциями.

Особенности денежных переводов в Германию

Какой способ перевода выбрать в 2025? Это зависит от суммы, срочности транзакции и требований валютного контроля. Соответственно, перед переводом нужно учесть комиссии, скорость зачисления и возможные риски.

На 2025 год существует пять рабочих вариантов перевода:

  • Банковские переводы в евро и долларах по SWIFT. 

  • Перевод денег по SWIFT в альтернативных валютах через российские и иностранные банки-посредники.

  • Криптовалютные расчеты.

  • Перевод денег через открытие счета в евро и долларах в иностранном банке.

  • Перевод денег через платежных агентов.

Переводы через российские банки

SWIFT-переводы — традиционный, но крайне сложный в 2025 году вариант. До введения санкций компании переводили деньги в евро и долларах. Сегодня это затруднительно.

Что касается классических транзакций по SWIFT в евро и долларах: в условиях текущих санкций и ограничений, такая возможность для компаний из России в некоторых банках пока сохраняется. Однако ситуация постоянно меняется. Поэтому важно уточнять актуальность информации непосредственно в банке перед совершением перевода.

Банки, продолжающие работать со SWIFT:

  • Росбанк: предоставляет услуги международных переводов через SWIFT.

  • ЮниКредит Банк: выполняет транзакции в различные страны.

  • Райффайзенбанк: предлагает услуги международных переводов, однако с сентября 2024 года наблюдаются ограничения на некоторые их виды.

  • Газпромбанк: продолжает проводить транзакции, но в январе 2025 года был включен в санкционный список США, что может повлиять на его возможности.

  • АК Барс Банк, Интеза, МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, ОТП Банк: также предоставляют услуги SWIFT-переводов, но условия и возможности различаются.

Важные замечания:

  • Динамичность ситуации: Список банков, подключенных к SWIFT, постоянно меняется из-за новых санкций и ограничений. Например, в январе 2025 обсуждалось отключение еще 15 российских банков от SWIFT. Источник: rbc.ru.

  • Комиссии и сроки: Из-за привлечения посредников комиссии за переводы могут быть выше, а сроки зачисления средств — дольше.

  • Риски отказа: Даже если банк технически способен провести перевод, существует риск отказа из-за санкций или внутренней политики.

Некоторые банки, например Т-банк, начал выстраивать работу через посредников. Так появился сервис Gtpaid с комиссией от 4,09% до 7,09%

Плюсы переводов через российские банки:

  • Официальный канал, что может быть важно для бизнеса.

  • Надежность и гарантии ответственности за проведение платежа.

Минусы:

  • Большинство банков отключены от SWIFT.

  • Переводы могут занять длительное время.

  • Комиссии выше из-за привлечения посредников.

  • Высокий риск отказа в переводе из-за санкций и усиленного контроля.

Считается, что санкции в принципе запрещают любые типы переводов из РФ в Германию и другие страны. Это не так. В первую очередь ограничены только переводы в долларах и евро. Есть возможность делать транзакции в других валютах. Об этом расскажем в отдельной главе.

Требования к документам для перевода денег из России в Германию

Чтобы провести международный платеж в Германию в 2025, компаниям нужно подготовить комплект документов. Банки тщательно проверяют платежи, особенно в условиях санкций, поэтому нужно собрать все необходимое.

Основные документы для перевода:

  • Контракт с иностранным партнером. Договор, в котором прописаны все условия сделки: сумма, сроки, обязательства сторон. Это основа для перевода.

  • Справка о подтверждающих документах (СПД) — нужна для валютного контроля. Фиксирует, что деньги отправляются по реальной сделке, а не просто так. Об этом написано в памятке «Альфа-Банка»: alfabank.servicecdn.ru.

  • Таможенные документы. Раз перевод связан с экспортом или импортом товаров, потребуется таможенная декларация, накладные и транспортные документы.

  • Инвойсы (счета-фактуры). Подтверждают стоимость и количество товаров или услуг, за которые производится оплата.

  • Акты выполненных работ или оказанных услуг. Если речь не о товарах, а об услугах, понадобится акт, подтверждающий факт того, что услуга оказана.

  • Документы, подтверждающие оплату. Сюда входят платежные поручения или банковские выписки, показывающие, что деньги реально отправлены.

  • Документы о полномочиях подписантов. Если платеж отправляет кто-то от лица компании, нужны приказы о назначении или доверенности.

Дополнительные нюансы по требованиям к документам для переводов:

  • Для экспортных контрактов банк проверяет, как и куда отправляется товар, кто покупатель и как проходит поставка.

  • Для импортных контрактов смотрят, есть ли обязательство поставить товар в Россию, что именно покупается и как долго будет идти оплата.

  • Длинные сроки оплаты (больше 180 дней) могут вызвать дополнительные вопросы, особенно если речь идет о товарах народного потребления.

Банки могут отказать в переводе, если документы не соответствуют требованиям или вызывают подозрения. В таких случаях они предлагают клиенту самостоятельно отозвать заявку, чтобы не попадать под санкции.

Если перевод крупный или сложный, лучше проконсультироваться с юристами или банковскими специалистами, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами.

Переводы со счетов в банках других стран

Если принципиально оплачивать в долларах и евро, то российские компании могут открыть счета в банках стран, не присоединившихся к санкциям. Речь о таких странах как Казахстан или Армения. Это позволит переводить деньги через местные банки, которые не ограничены в транзакциях. Важно изучить местное законодательство и учесть возможные риски. Также придется отправить в командировку директора или другое уполномоченное лицо, для открытия счета в банке за рубежом требуется личное присутствие.

В условиях текущих ограничений важно тщательно подходить к выбору страны для открытия счета, учитывая возможные риски. Если вы рассматриваете такой способ расчетов, разумно будет обратиться в компании, которые помогут открыть счет для бизнеса за границей. 

Плюсы открытия счета за рубежом:

  • Возможности обойти санкционные ограничения.

  • Удобство для регулярных международных операций.

  • Стабильность переводов.

Минусы:

  • Сложности с открытием счета и управлением им.

  • Риски, связанные с местным законодательством.

  • Дополнительные затраты на обслуживание счета.

Надо отметить, что есть способ перевода в альтернативных валютах. Это отличная опция, чтобы обойти ограничения SWIFT-переводов, потому что они, по большей части, закрывают возможность оплаты в долларах и евро. 

Сейчас расскажем об этом подробно.

Как проводить расчеты в альтернативных валютах

Если компания хочет решить проблему с международными оплатами, то может переводить деньги немецким контрагентам через банки в альтернативных валютах. Есть два способа:

1. Прямые переводы в национальных валютах.

Некоторые немецкие компании соглашаются на оплату в рублях, тенге, юанях и других валютах. В этом случае немецкому контрагенту необходимо:

  1. Открыть счет в зарубежном банке, который работает с этими валютами (например, в Казахстане, Китае, Турции).

  2. Согласовать с банком возможность зачисления средств в этой валюте.

  3. Уточнить курс конвертации и комиссии.

2. Оплата через банки дружественных стран.

Российская компания может перевести деньги через банки Казахстана, Армении, Китая или ОАЭ, которые не вводили санкции против РФ. Это работает так:

  1. Российская компания открывает счет в одном из этих банков.

  2. Переводит деньги в рублях, тенге или юанях на счет немецкого партнера в этом же банке или через посредников.

  3. Банк конвертирует средства в нужную валюту и отправляет платеж в Германию.

Такой способ позволяет обходить ограничения SWIFT-переводов и снижает риск отказа банка-корреспондента.

Какие банки поддерживают переводы в альтернативных валютах

Переводы в рублях, юанях и тенге поддерживают банки:

  • Казахстан: Halyk Bank, Kaspi, ForteBank.

  • Китай: Bank of China, ICBC.

  • Турция: Ziraat Bank, VakıfBank.

Какие документы нужны

Как и при обычных международных переводах, банки требуют:

  • Контракт с немецким партнером, где прописаны условия платежа в национальной валюте.

  • Документы по сделке (инвойсы, счета, товарные накладные).

  • Документы, подтверждающие происхождение денег (если перевод крупный).

Оплата в рублях, тенге или юанях — альтернатива евро и доллару, но важно заранее согласовать такой формат с немецким поставщиком. Наиболее удобный вариант — использовать посредников или открывать счета в дружественных странах, таких как Казахстан, Китай или Турция. Это снижает риски приостановки платежей и ускоряет расчеты.

Плюсы переводов в альтернативных валютах:

  • Переводы в тенге, юанях и рублях реже отменяются европейскими банками, чем платежи в евро и долларах.

  • Обход санкционных ограничений — банки Казахстана, Китая, Турции и ОАЭ не вводили жестких ограничений на расчеты с Россией.

  • Быстрое зачисление — платежи через банки дружественных стран проходят быстрее, чем SWIFT-переводы через западные.

Минусы переводов в альтернативных валютах:

  • Не все немецкие компании готовы принимать альтернативные валюты — большинству удобнее работать в евро.

  • Необходимость открытия счетов — компании могут столкнуться с бюрократией при открытии счетов в дружественных странах.

  • Комиссии за конвертацию — банки могут брать повышенные комиссии за перевод и обмен валюты.

  • Необходимость договариваться с контрагентом — из-за невозможности перевода в долларах и евро необходимо договариваться на расчеты в юанях, тенге и даже рублях, если у партнера есть счета в соответствующих банках.

  • Курс обмена может быть невыгодным — конвертация через банки-посредники может проходить по менее выгодному курсу.

Расчеты в альтернативных валютах — рабочий способ обхода санкций, но требует согласования с контрагентами и учета возможных комиссий. 

Мы описали все варианты банковских переводов. Теперь рассмотрим альтернативный вариант оплаты — через криптовалюты.

Криптовалюта

За последние годы криптовалюта стала популярным способом международных переводов. Ее используют как частные лица, так и компании. В отличие от банковских транзакций, криптовалютные переводы обходятся без посредников и регуляторов.

Переводы, как правило, проводят в USDT (стейблкоинах, привязанных к доллару). Это снижает риски волатильности.

С 1 сентября 2024 года в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) для трансграничных расчетов в криптовалюте. Это означает, что компании могут использовать цифровые активы для международных платежей, хотя этот способ все еще остается в «серой зоне».

Важно! Несмотря на возможность таких расчетов, компаниям следует согласовывать этот вариант с контрагентами и учитывать налоговые риски.

Какие криптовалюты использовать

  • USDT, USDC — коины которые привязаны к доллару. Минимальные риски волатильности.

  • Bitcoin, Ethereum — популярны, но их курс может резко колебаться.

Где проводить операции с криптовалютой

Bybit, OKX, LocalCoinSwap — биржи доступные для россиян.

Перед выбором биржи проверяйте комиссию и лимиты на ввод/вывод. Убедитесь, что биржа поддерживает нужные валюты.

Плюсы перевода в криптовалютах:

  • Быстрая скорость — зачисление за 10–15 минут.

  • Минимальная комиссия (от 0,5% до 1,5%).

  • Нет банковских ограничений.

Минусы:

  • Не все компании принимают криптовалюту.

  • Возможны скачки курса и потери на спреде.

Платежные агенты 

🤝 Платежные агенты — альтернативный вариант для юридических лиц. Агенты выступают посредниками между российскими и европейскими компаниями и обеспечивают самые быстрые переводы без рисков отмены.

Преимущества платежных агентов для бизнеса

Переводы через платежного агента — быстрый и удобный способ расчетов с иностранными контрагентами без риска отмены перевода. Сервис подходит и для компаний, которые работают с контрагентами в Германии, США и других странах.

Условия:

  • Быстрое зачисление — от 2 до 4 банковских дней.

  • Выгодные комиссии — от 1% за экспортные операции и от 2% за импортные.

  • Работа с разными валютами — евро, рубли, юани, фунты и др. Можно работать с другими странами, а не только с Германией.

  • Юридическая чистота — все сделки проходят по регламентам валютного контроля.

  • Дополнительная защита — возможность оформления банковской гарантии.

  • Минимальные валютные риски — конвертация по рыночному курсу.

Как перевести деньги в Германию через платежного агента

Обычные банковские переводы в Германию стали сложнее: платежи проходят долгие проверки, могут зависнуть или вернуться отправителю. MoneyRoo решает эту проблему, используя сеть платежных агентов.

Как это работает? Представим ситуацию: российская компания закупает оборудование у немецкого поставщика. Стандартный SWIFT-перевод может заблокировать банк-корреспондент, а криптовалюта не подходит контрагенту. 

Как можно оплатить товары поставщику

  1. Подбираем платежного партнера — например, банк в Казахстане, Киргизии или ОАЭ.

  2. Согласуем детали сделки — проверяем документы и цепочку перевода, чтобы избежать блокировок.

  3. Получаем одобрение банка — убеждаемся, что платеж пройдет без задержек.

  4. Клиент переводит рубли на счет агента-нерезидента.

  5. Агент конвертирует валюту и отправляет платеж в Германию через SWIFT или альтернативные системы.

  6. Клиент получает подтверждение успешного перевода.

Длительность транзакции — 2–4 банковских дня.

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Почему выбирают МаниРу?

  • Быстро: деньги доходят в течение 2–4 дней.

  • Надежно: платежи проходят без риска отмены.

  • Гибко: работаем с рублями, евро, долларами и другими валютами.

  • Выгодно: комиссии ниже, чем у банков.

Вывод: какой способ перевода выбрать вашей компании

Если важна прозрачность и официальность — выбирайте банковский перевод. Если нужен быстрый и анонимный перевод — криптовалюта. Если требуется оптимальное сочетание скорости, безопасности, легальности и удобства — платежные агенты.

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Ответы на частые вопросы по переводам денег из России в Германию

Почему перевод через платежного агента занимает мало времени?

  1. Нет необходимости в сложных банковских процедурах — у агента уже есть проверенные каналы для перевода.

  2. Используются альтернативные финансовые инструменты — платежи могут проходить не только через SWIFT, но и через другие системы.

  3. Минимум бюрократии — не нужно согласовывать и подписывать сложные контракты с иностранными банками.

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Можно ли сделать SWIFT-перевод из России в Германию?

Переводы в евро и долларах через SWIFT из России ограничены, так как большинство крупных российских банков отключены от системы. Однако переводы возможны через Казахстан, Турцию, ОАЭ и другие страны, не вводившие санкции.

Несмотря на санкции, некоторые банки продолжают проводить международные переводы. Среди них: АК Барс Банк, Интеза, МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, ОТП Банк — работают со SWIFT, но вводят все больше ограничений.

Перед переводом важно уточнять условия и возможные риски в конкретном банке, так как ситуация может меняться.

Важно учитывать, что такие переводы занимают больше времени, сопровождаются повышенными комиссиями, а также могут быть отклонены из-за выявления российского происхождения средств.

Как открыть счет в зарубежном банке для международных переводов?

Для открытия счета потребуется подтвердить личные данные, предоставить реквизиты компании (если счет корпоративный), а также выполнить требования банка в соответствии с его стандартами безопасности. Для регулярных международных переводов популярны Кипр, Турция и Казахстан.

Можно ли перевести деньги с российских карт в Германию?

В целом переводы через Visa, Mastercard и «Мир» применимы лишь для оплаты физическим лицом. Но сейчас, в условиях санкций, и они недоступны для международных платежей. После ввода санкций Visa, Mastercard, «Мир» не работают в Германии. «Золотая корона» все еще помогает физическим лицам выполнить перевод средств в Европу. 

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