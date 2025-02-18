Как бизнесу перевести деньги из России в Европу и обратно в 2025 году

До того как выбрать тот или иной способ перевода, нужно разобраться в рисках и ограничениях, которые есть у каждого варианта. Вот их основной список.

1. Санкции. Под санкции попали большинство российских банков. Это значит, что другие страны, чаще США и Европейский Союз, наложили на их действия ограничения. Активы таких банков заморожены, они не могут проводить финансовые операции, а их доступ к международным финансовым системам заблокирован. Но у разных банков ограничения не одинаковые. В какие страны и сколько денег можно отправить через конкретный банк, нужно уточнять у менеджера или на сайте организации. Есть банки, которые не попали под санкции, и через них все еще можно переводить деньги в Европу, например, «Озон Банк».

2. Курс евро. У каждого банка и платежной системы свой курс валюты, который отличается от официального. Прежде чем отправить деньги из Европы в Россию и обратно, следует сравнить курсы евро в нескольких банках, разница может быть значительной.

3. Комиссии. Комиссионные сборы придется заплатить во всех банках и сервисах, и часто процент довольно большой. Например, ОТП Банк берет за переводы до 5% от суммы, минимум 150 евро, максимум 1 000 евро.

4. Ограничения по сумме. С весны 2022 года действует запрет на переводы в валюте. Российские юридические лица могут принимать и получать платежи от нерезидентов из «недружественных» стран только через рублевые счета типа «С». Расплачиваться с нерезидентами в валюте можно только в следующих случаях:

вносить оплаты по договору посредничества;

рассчитываться за транспортировку и страхование грузов;

оплачивать сделки с внешними ценными бумагами;

выплачивать командировочные;

платить заработную плату резидентам, которые находятся не в России — физическим лицам.

Обменивать выручку в валюте на рубли не нужно — 10 июля 2022 года это требование отменили.

При переводе из России банки Европы могут отправить деньги обратно, но удержать комиссию.

5. Сроки. В некоторых банках деньги приходят за один день, а в других могут идти неделю. Если важно перевести средства быстро, перед отправкой через конкретный сервис нужно уточнить время исполнения транзакции.

6. Дополнительные требования. Иногда приходится подтверждать, что деньги получены законным способом — предоставлять в банк дополнительные документы. Чтобы ускорить процесс, перед отправкой необходимо уточнить в банке условия и ограничения на перевод конкретной суммы. Например, если переводить из России в Европу больше 100 тысяч евро, европейский банк обязан сообщить о таком переводе властям.

7. Надежность способа. Перед отправкой денег через платежный сервис, обменник или посредника, необходимо проверить, что это не мошенник. Чем более привлекательными кажутся условия, тем тщательнее нужно проверять. Вот как это можно сделать:

Посмотреть, есть ли в адресной строке значок замка. Он означает, что сервис использует защищенное HTTPS-соединение.

Обратить внимание на орфографические и грамматические ошибки на веб-сайте. Небрежность может говорить о непрофессионализме и мошенничестве.

Найти на сайте контактную информацию, условия предоставления услуг, политику конфиденциальности и правила возврата денег.

Поискать отзывы клиентов на специальных сайтах-агрегаторах отзывов. Если отзывы слишком похожи друг на друга или совсем свежие, они могут быть поддельными.

Скачать выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой и изучить официальную информацию о компании.

Найти информацию о дате регистрации компании и количестве сотрудников в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Компании-пустышки обычно зарегистрированы не более года назад, и сотрудников у них нет.

Если хоть что-то кажется подозрительным, это уже повод начать искать другой способ.