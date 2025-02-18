Как бизнесу перевести деньги из России в Европу и обратно в 2025 году

Что важно учесть при переводе денег в Европу
До того как выбрать тот или иной способ перевода, нужно разобраться в рисках и ограничениях, которые есть у каждого варианта. Вот их основной список.
1. Санкции. Под санкции попали большинство российских банков. Это значит, что другие страны, чаще США и Европейский Союз, наложили на их действия ограничения. Активы таких банков заморожены, они не могут проводить финансовые операции, а их доступ к международным финансовым системам заблокирован. Но у разных банков ограничения не одинаковые. В какие страны и сколько денег можно отправить через конкретный банк, нужно уточнять у менеджера или на сайте организации. Есть банки, которые не попали под санкции, и через них все еще можно переводить деньги в Европу, например, «Озон Банк».
2. Курс евро. У каждого банка и платежной системы свой курс валюты, который отличается от официального. Прежде чем отправить деньги из Европы в Россию и обратно, следует сравнить курсы евро в нескольких банках, разница может быть значительной.
3. Комиссии. Комиссионные сборы придется заплатить во всех банках и сервисах, и часто процент довольно большой. Например, ОТП Банк берет за переводы до 5% от суммы, минимум 150 евро, максимум 1 000 евро.
4. Ограничения по сумме. С весны 2022 года действует запрет на переводы в валюте. Российские юридические лица могут принимать и получать платежи от нерезидентов из «недружественных» стран только через рублевые счета типа «С». Расплачиваться с нерезидентами в валюте можно только в следующих случаях:
вносить оплаты по договору посредничества;
рассчитываться за транспортировку и страхование грузов;
оплачивать сделки с внешними ценными бумагами;
выплачивать командировочные;
платить заработную плату резидентам, которые находятся не в России — физическим лицам.
Обменивать выручку в валюте на рубли не нужно — 10 июля 2022 года это требование отменили.
При переводе из России банки Европы могут отправить деньги обратно, но удержать комиссию.
5. Сроки. В некоторых банках деньги приходят за один день, а в других могут идти неделю. Если важно перевести средства быстро, перед отправкой через конкретный сервис нужно уточнить время исполнения транзакции.
6. Дополнительные требования. Иногда приходится подтверждать, что деньги получены законным способом — предоставлять в банк дополнительные документы. Чтобы ускорить процесс, перед отправкой необходимо уточнить в банке условия и ограничения на перевод конкретной суммы. Например, если переводить из России в Европу больше 100 тысяч евро, европейский банк обязан сообщить о таком переводе властям.
7. Надежность способа. Перед отправкой денег через платежный сервис, обменник или посредника, необходимо проверить, что это не мошенник. Чем более привлекательными кажутся условия, тем тщательнее нужно проверять. Вот как это можно сделать:
Посмотреть, есть ли в адресной строке значок замка. Он означает, что сервис использует защищенное HTTPS-соединение.
Обратить внимание на орфографические и грамматические ошибки на веб-сайте. Небрежность может говорить о непрофессионализме и мошенничестве.
Найти на сайте контактную информацию, условия предоставления услуг, политику конфиденциальности и правила возврата денег.
Поискать отзывы клиентов на специальных сайтах-агрегаторах отзывов. Если отзывы слишком похожи друг на друга или совсем свежие, они могут быть поддельными.
Скачать выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой и изучить официальную информацию о компании.
Найти информацию о дате регистрации компании и количестве сотрудников в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Компании-пустышки обычно зарегистрированы не более года назад, и сотрудников у них нет.
Если хоть что-то кажется подозрительным, это уже повод начать искать другой способ.
Сколько денег можно перевести из России в Европу
В феврале 2025 года продолжает действовать ограничение Центрального Банка России. Если юридическое лицо из России переводит деньги в «недружественную» страну, в частности, в ЕС, США, Великобританию — банки проверяют эти переводы особенно тщательно, и могут в одностороннем порядке отклонить. Исключение — если компания в Европе находится под контролем РФ, например, дочерняя компания или филиал.
Юридическим лицам из «недружественных стран» запрещено переводить деньги из России за границу. Это касается иностранных компаний, которые работают в России — филиалы, представительства, совместные предприятия. Они не могут свободно выводить деньги из России, например, выплатить дивиденды материнской компании в Европе или США.
Физические лица из России и нерезиденты из дружественных стран могут в месяц переводить на зарубежные счета не более 1 млн долларов США или равную этой сумму в другой валюте.
Через системы денежных переводов можно переводить не более 10 тыс. долларов США в месяц.
Что будет, если нарушить валютное законодательство
Чаще всего за нарушение закона придется заплатить штраф. Порядок регулирует статья 15.25 КоАП.
Вот чего не надо делать, чтобы не нажить проблем с законом:
Проводить незаконные валютные операции, в том числе, рассчитываться в обход уполномоченных банков. Штраф 20–40% от суммы операции.
Не уведомлять ФНС об открытии и закрытии счетов за рубежом или уведомлять с задержкой более 30 дней. Штраф от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц, и 5–10 000 рублей для индивидуальных предпринимателей.
Не сдавать или сдавать неправильно заполненные отчеты о движении средств на заграничном счете. За задержку на 10 дней штраф для ИП до 1 000 рублей, для юридических лиц — до 15 000 рублей. Если задержка 30 и более дней, ИП придется заплатить 5 000 рублей, а юрлицу — 50 000 рублей.
Не отслеживать срок получения выручки от иностранных компаний или юридических лиц. Штраф 3–30% от суммы выручки, в зависимости от условий договора и валюты расчетов.
Не возвращать авансовые платежи иностранным поставщикам, если они не выполнили обязательства. Штраф: от 3% до 30% суммы невозвращенных средств, в зависимости от валюты платежа.
Бесплатная консультация MoneyRoo в телеграм
Менеджер изучит особенности вашей ситуации и подберёт решение по денежному переводу
Рабочие способы перевода денег из России в Европу
Чтобы отправить деньги за границу, придется искать не только выгодный способ перевода, но и контролировать, чтобы все было законно. Для этого рекомендуем внимательно читать договоры, выяснять условия и риски, а при необходимости консультироваться со специалистами.
Какие варианты перевода остались в 2025 году:
Открытие офиса в Европе.
Перевод через иностранный счет.
Оплата криптовалютой.
Перевод через банк.
Через платежного агента.
Также хотим добавить, так как часто получаем такие вопросы. Есть ли способы перевода через сервисы типа «Золотая корона», Юнистрим, paypal, с помощью visa или mastercard? Отвечаем, что переводы по картам и специализированные сервисы доступны только частным гражданам России физическим лицам, но сейчас и они работают с ограничениями и не на всех направлениях.
Рассмотрим каждый из способов подробнее.
Открыть офис в Европе
Если открыть филиал компании в Европе, удастся решить основные проблемы с международными платежами: получить доступ к европейским банкам, упростить процесс оплаты с партнерами из ЕС, снизить риски блокировки платежей. Но открытие офиса в европейской стране — это серьезный шаг, и он не всегда оправдан.
Когда открытие офиса в Европе оправдано:
Вы уже продаете в Европе или планируете выйти на европейский рынок. Если у вас есть стабильный спрос на продукцию в ЕС, регистрация местной компании упростит сертификацию и логистику. Многие европейские магазины и дистрибьюторы предпочитают работать с юридическими лицами внутри ЕС, а не с российскими компаниями.
Вы хотите принимать платежи от европейских клиентов без блокировок. Европейская компания может принимать оплату в евро и работать с европейскими банками без ограничений. Тогда как российские счета могут вызывать подозрения у европейских партнеров, а платежи задерживаться.
Вы планируете локальное производство или склад в Европе. Если вы хотите создать распределительный центр в Европе или вести там часть производства, наличие локального офиса упростит процесс, поможет снизить логистические расходы и пошлины при ввозе товаров в ЕС.
Ваш бизнес уже зарабатывает достаточно, чтобы покрывать расходы на европейскую компанию. Регистрация и содержание фирмы в Европе обойдется в несколько тысяч евро в год (налоги, бухгалтерия, аренда). Если ваш оборот небольшой, лучше сначала тестировать рынок без регистрации компании, например, через маркетплейсы или дистрибьюторов.
Когда офис в Европе не оправдан:
Вы только начинаете продажи в Европе. Проще протестировать рынок через дистрибьюторов, Amazon, Etsy, маркетплейсы. Это дешевле, чем сразу регистрировать компанию.
Вы работаете в основном с российским рынком. Если Европа — не ваш основной рынок, вам будет сложно окупить расходы на содержание европейской компании.
Вы не готовы тратить 5 000–10 000 евро в год на содержание компании. В Европе, например, в Греции, есть корпоративный налог 22%, плюс бухгалтерия, банковские комиссии, аренда офиса, лицензии.
Вы не хотите усложнять бухгалтерию. Вам придется вести два юридических лица, в РФ и в Европе, а это дополнительные расходы и сложность отчетности.
Что важно помнить. Стандартная ставка корпоративного налога в Греции составляет 22%. Налоговую декларацию необходимо подать до последнего дня шестого месяца после окончания налогового года.
Если компания планирует вести деятельность за пределами Греции и не платить налоги в стране, необходимо ежегодно ввозить не менее 50 000 евро на содержание офиса. Если в компании более четырех сотрудников, сумма увеличивается на 12 000 евро за каждого дополнительного человека.
Компании обязаны ежегодно подавать финансовую отчетность и проводить аудиты. У нее должен быть зарегистрированный адрес в Греции.
Как сделать. Кратко рассмотрим шаги по открытию офиса российской компании на примере Греции.
Выбрать организационно-правовую форму компании. Наиболее распространенная — Частная компания с ограниченной ответственностью (ΕΠΕ). Для ее создания требуется минимум один акционер и один директор, требования к резидентству отсутствуют.
Зарегистрировать название предприятия в Торгово-промышленной палате.
Получить налоговый номер (TIN) в Независимом управлении государственных доходов (AADE).
Зарегистрировать компанию в Главном электронном коммерческом реестре (GEMI).
Открыть счет в греческом банке и внести минимальный уставной капитал — требований к минимальному капиталу нет.
Получить необходимые лицензии и разрешения — зависит от вида деятельности.
На каждом этапе нужно быть готовым к возможным задержкам и дополнительным требованиям со стороны местных органов власти.
Перевести через иностранный счет
Открыть счет в дружественном банке — например, в Казахстане, в Армении — гораздо дешевле и проще, чем регистрировать европейскую компанию.
Фактически в феврале 2025 года резиденты РФ могут открыть счета в банках Казахстана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана. В Армении и Казахстане за последний год открыть счет стало трудно. В Турции и ОАЭ активы российских компаний начали замораживать. В Узбекистане и Кыргызстане стать клиентом банка можно без проблем, но перед этим придется открывать филиал компании, так как банки работают только с местными организациями. Перед выбором страны необходимо изучить местную налоговую систему, а также правила налогообложения РФ для владельцев иностранных счетов.
Что важно помнить. Условия и требования зависят от выбранной страны и даже кредитной организации. Часто требуют регистрацию компании, ВНЖ или локализацию бизнеса, но в СНГ сделать это проще и дешевле, чем в Европе. Перед выбором нужно оценить стоимость обслуживания, учитывая бюджет и цели. Важно, чтобы банк соответствовал деятельности, географии платежей и уровню доверия клиентов. Финальные условия — тарифы, лимиты, количество операций, требования по депозитам — часто устанавливаются индивидуально. Все это лучше проверять заранее — связаться с банком и уточнить условия для конкретной компании и задач.
Как сделать. Процесс открытия везде похож, отличаются только детали. Вот какие шаги вам предстоят скорее всего:
Выбрать банк. Проверьте надежность, условия для нерезидентов, комиссии, стоимость обслуживания и требования к минимальному депозиту.
Приехать в страну. В зависимости от юрисдикции может понадобиться виза.
Собрать документы. Банк запросит подтвердить цель открытия счета, а в некоторых странах потребуется регистрация по месту пребывания.
Подать заявку. Чаще всего нужно присутствовать лично, иногда — записаться заранее. Процесс занимает от одного дня до нескольких недель.
Получить доступ к счету. После одобрения банк выдаст номер счета, подключит интернет-банкинг и при необходимости оформит карту.
Чтобы активировать учетную запись, на счет скорее всего придется положить определенную сумму денег. Сколько именно — зависит от банка.
Открывать счет на физическое лицо рискованно, банк может посчитать подозрительными крупные транзакции и заблокировать деньги.
Отправить SWIFT-перевод через российский банк
Несмотря что многие банки оказались отключены от SWIFT, переводы все еще можно отправить через банки, которые не попали под санкции. Такие все еще есть, но процесс стал сложнее: не все банки работают с такими операциями, а переводы могут задерживаться или блокироваться. Из крупных банков под санкции пока не попали:
«Райффайзенбанк».
«Юникредит Банк».
«Ситибанк».
«Ренессанс Банк».
Из более мелких:
ОТП Банк.
«Интеза».
«Челябинвестбанк».
«АТБ-Банк».
«Морской банк».
Но у всех есть свои ограничения и комиссии.
Что важно помнить. Вот о чем нужно подумать перед переводом:
Минимальная сумма. Например, в Райффайзенбанке отправить евро можно только от 20 000. В Юникредите минимальная сумма перевода — 200 долларов.
Комиссии. Банки берут от 2% до 10% за перевод. В Интезе комиссия достигает 10%, но не меньше 150 долларов или 300 евро. В ОТП Банке минимальная комиссия — 150 евро, максимальная — 1 000 евро.
Вероятность блокировки. Европейские банки могут задерживать переводы на несколько недель или вообще их не проводить. Проверяйте, проходит ли SWIFT в конкретный банк.
Как сделать. Вот как сейчас можно отправить SWIFT-перевод:
Выберите банк, который поддерживает SWIFT. Откройте счет, если его еще нет. Внимательно изучите условия: некоторые банки больше не открывают валютные счета новым клиентам.
Проверьте банк получателя. Уточните, принимает ли он деньги из России. Некоторые европейские банки блокируют такие переводы.
Заполните данные. Понадобятся реквизиты банка-получателя (SWIFT-код, IBAN, название и адрес).
Отправьте перевод. В зависимости от банка это можно сделать через интернет-банк, мобильное приложение или отделение. В Райффайзенбанке комиссия через онлайн-банк 2% (до 1 000 долларов), а через отделение 3%.
Дождитесь зачисления. Обычно SWIFT-перевод занимает от 1 до 4 дней, но в 2025 году сроки могут быть намного дольше.
Что делать, если перевод заблокировали:
Обратиться в поддержку банка. Возможно, потребуется предоставить дополнительные документы.
Дождаться возврата. Если банк получателя не принял перевод, деньги вернутся отправителю (обычно с вычетом комиссии).
Попробовать другой банк. Если один банк не проводит SWIFT, другой может его обработать.
Перед отправкой проверяйте условия в банках, следите за комиссиями и будьте готовы к задержкам или отказам.
Воспользоваться платежным агентом
Переводы через платежного агента позволяют бизнесу обходить санкционные ограничения и проводить расчеты с зарубежными партнерами. Например, мы в MoneyRoo организуем переводы в Европу через валютных агентов-нерезидентов. Наши филиалы расположены по всему миру — в Дубае, Гонконге, Гуанчжоу, Лос-Анджелесе, Риге, Испании, это несколько из направлений.
Как это работает:
Компания в России переводит деньги платежному агенту.
Агент отправляет деньги получателю в Европе со своего счета или через партнера.
Если европейский контрагент не хочет работать с российской компанией, агент может выступить формальной стороной контракта.
Что важно учитывать. У способа также есть свои плюсы и минусы. Вот о чем нужно помнить при выборе агента:
Комиссия. Обычно 2–3%, но на популярных направлениях может достигать 5–6% и выше.
Сроки. Деньги зачисляются от нескольких минут до 2–3 дней.
Валюта. Можно отправлять не только евро, но и рубли, доллары и другие валюты.
Какие есть риски:
Налоговые последствия. Если платеж пройдет как обычный банковский перевод, он может быть признан доходом в стране назначения, и на него начислят налог.
Блокировки со стороны банков. Европейский банк может признать операцию подозрительной и заморозить деньги.
Мошенничество. В сфере платежных агентов много недобросовестных посредников. Проверяйте рейтинг, отзывы и не отправляйте большие суммы без проверки.
Как сделать. Вот как мы отправляем деньги в Европу:
Подписываем документы. Подбираем оптимальный вариант перевода.
Заключаем договор и предоставляем информацию о компаниях-участниках. Создаем рабочий чат для отчетности по каждому этапу сделки.
Переводим деньги. Вы отправляете рубли на наш российский счет (по курсу ЦБ на день платежа). Мы проводим расчет в валюте через SWIFT, SEPA или криптовалюту.
Закрываем сделку. Подписываем акты выполненных работ, документы передаем по ЭДО или сканами. Рабочий чат остается с вами — можно легко повторять переводы.
Такой механизм позволяет легально и безопасно отправлять деньги в Европу, избегая блокировок и задержек. Банки видят только внутренние транзакции, без связи с Россией.
5 фактов о нас:
Легальность. Мы работаем с официально зарегистрированными компаниями, имеем экспортные лицензии, сдам отчетность и платим налоги.
Минимальная комиссия. Стоимость перевода начинается от 2%, и зависит от суммы и направления платежа.
Гибкость. Мы можем перевести деньги через SWIFT, SEPA или криптовалюту — выбираем самый удобный и быстрый вариант. У нас широкий выбор валют и работаем не только с Европой, но помогаем совершать платежи по всему миру.
Прозрачность. Для каждого клиента создаем рабочий чат с нашими менеджерами, юристами и бухгалтерами. Там мы фиксируем все этапы перевода и подтверждаем каждую транзакцию.
Безопасность. Если нужно, мы отправляем перевод в Европу до поступления рублей на наш российский счет, чтобы ускорить расчет.
Мы помогаем вашему бизнесу работать без границ. Если у вас остались вопросы или нужна помощь в переводе, напишите нам.
Получите бесплатную консультацию
Оставьте заявку и менеджер MoneyRoo свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и предложить вариант перевода для вашей компании
Оплатить криптовалютой
Для международных переводов используют стейблкоины — криптовалюту с курсом, привязанным к стоимости реальных активов. Например, у USDT и USDC курс 1 к 1 к доллару. Это цифровой аналог обычного доллара.
Что важно помнить. У этого способа есть свои риски и ограничения:
Биржа может ограничить доступ россиянам или полностью заблокировать P2P.
На P2P можно столкнуться с мошенниками, но деньги резервируются системой до завершения сделки. Если продавец нарушит условия, поддержка вернет средства.
Банк может заблокировать карту, если заметит подозрительные транзакции. Чтобы избежать проблем, не упоминайте в примечаниях к платежам слова «криптовалюта», «обмен» и т.д.
Не держите крупные суммы на бирже. Переводите их на криптовалютные кошельки, которые нельзя заблокировать.
Как сделать. Вот как можно перевести деньги через стейблкоины:
1. Зарегистрируйтесь на криптовалютной бирже — например, OKX, KuCoin, Bybit — и пройдите верификацию. Нужно будет заполнить данные о себе и загрузить фото паспорта или водительских прав.
2. Зайдите в раздел P2P-платежей. Обратите внимание на ограничения. Например, на OKX нельзя проводить сделки с российскими банками — «Сбером» или «Альфа-Банком». На Bybit недоступны операции с картами «Сбера» и «Тинькофф».
3. Выберите монету (например, USDT), способ оплаты и продавца. Для безопасности обратите внимание на три критерия:
процент успешно выполненных ордеров — не менее 98%;
количество завершенных сделок;
совпадение имени владельца карты с именем в ордере.
4. Создайте ордер и переведите деньги продавцу.
5. Получите криптовалюту и попросите у партнера правильный адрес кошелька для перевода. Адрес должен соответствовать сети, иначе монеты могут пропасть. Например, если вы отправите USDT в сети TRC-20 на кошелек в сети ERC-20, деньги вернуть не получится.
6. Отправьте криптовалюту на указанный адрес. Сумма поступает практически мгновенно. Если не хотите использовать биржу, можно воспользоваться онлайн- или офлайн-обменниками. Найти надежные обменники помогут платформы, такие как Bestchange или Kurs.Expert. Настройте фильтры, выберите направление перевода и обменник с большим количеством положительных отзывов.
Также криптовалюту можно обналичить:
через P2P-продажу на бирже,
через обменник,
через криптоматы, которые работают в Европе и США.
Способ кажется сложным, но разобраться вполне реально.
Какой способ перевода выбрать бизнесу в 2025 году
Переводы из России в Европу становятся сложнее, но рабочие решения есть. Выбор метода зависит от приоритетов: если важна прозрачность — лучше использовать банковские переводы, если нужна скорость — криптовалютные расчеты или платежные агенты. Для компаний, которые регулярно работают с заграничными контрагентами, выгодным решением станет открытие счета в дружественных странах. Главное — учитывать законодательные ограничения, готовить документы заранее и оценивать риски каждого варианта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу MoneyRoo
Кейсы и полезная информация по международным платежам от специалистов по ВЭД и финансам.
Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: 2W5zFHRNpCY
Начать дискуссию