Расчеты по ВЭД в период санкций: основные документы. Переводы через платежного агента

Документы по ВЭД, без которых не провести расчеты

Внешнеторговый контракт

Внешнеторговый контракт — это главный документ, который регулирует отношения между компаниями из разных стран. Он определяет, кто, что, когда и как делает, а также что будет, если произойдет какая-либо непредвиденная ситуация. Контракт устанавливает правила, которые помогают сторонам избежать конфликтов и защитить свои интересы.

Почему контракт важен:

Защищает от рисков. Если партнер окажется недобросовестным или возникнут разногласия, контракт станет вашим главным инструментом для защиты. Он поможет минимизировать убытки и доказать свою правоту.

Обеспечивает прозрачность сделки. В контракте прописывают все условия сделки: сроки, цены, объемы, ответственность сторон. Это исключает недопонимание и споры.

Структура внешнеторгового контракта включает:

1. Основные реквизиты. В начале контракта указывают:

номер контракта;

место и дату заключения;

преамбулу — стороны контракта (продавец и покупатель).

2. Предмет контракта. Этот пункт описывает, что именно продают или покупают. Например, это может быть конкретный товар, его характеристики, количество и другие детали. Чем точнее описание, тем меньше вопросов возникнет у таможни.

3. Цену товара и сумму контракта. Указывают стоимость товара и общую сумму сделки. Цена может быть фиксированной в рублях или привязанной к курсу валюты.

4. Условия платежа. Прописывают форму оплаты — предоплата, постоплата, рассрочка и т. д.

5. Срок и условия поставки. Кто организует доставку, когда и где продавец передает товар и т. д.

6. Упаковка и сохранность товара. Продавец должен обеспечить надлежащую упаковку товара, чтобы он не повредился в пути. Этот пункт также может включать ответственность продавца за сохранность груза до момента передачи покупателю.

7. Условия приемки товара. Покупатель должен проверить товар по качеству и количеству. В контракте важно указать, как и в какие сроки это будет сделано, а также порядок действий в случае несоответствий.

8. Форс-мажор. Этот раздел описывает, что происходит в случае непредвиденных обстоятельств — например, стихийных бедствий, военных конфликтов и др.

9. Рассмотрение споров. Это пункт о том, как будут решать конфликты: через переговоры, арбитраж или суд, какое право применяется — российское или международное.

10. Санкции. Здесь указывают штрафы или пени за нарушение условий контракта, например, за просрочку поставки или оплаты.

11. Прочие условия. Прописывают дополнительные детали сделки, которые не вошли в другие разделы.

12. Адреса и реквизиты сторон. В конце контракта указывают полные реквизиты обеих сторон: юридические адреса, банковские реквизиты, контактные данные.

13. Подписи сторон. Контракт завершают подписями уполномоченных лиц и печатями — если это предусмотрено законодательством.

При работе с международными контрактами важно соблюдать определенные правила:

Если сумма сделки меньше 1 миллиона рублей, банку нужно сообщить код операции.

Если сумма сделки больше 1 миллиона рублей, предоставьте кредитной организации документы, подтверждающие сделку. Это контракт, инвойс (счет на оплату), акт выполненных работ. Банк проверяет их, чтобы убедиться, что операция законна и соответствует заявленным целям.

Если вы импортируете товары на сумму больше 3 миллионов рублей, нужно зарегистрировать контракт в банке. Это обязательное требование, которое помогает контролировать внешнеторговые операции. Банк проверяет контракт на соответствие законодательству и вносит его в свою базу данных.