Расчеты по ВЭД в период санкций: основные документы. Переводы через платежного агента

Документы по ВЭД, без которых не провести расчеты
Внешнеторговый контракт
Внешнеторговый контракт — это главный документ, который регулирует отношения между компаниями из разных стран. Он определяет, кто, что, когда и как делает, а также что будет, если произойдет какая-либо непредвиденная ситуация. Контракт устанавливает правила, которые помогают сторонам избежать конфликтов и защитить свои интересы.
Почему контракт важен:
Защищает от рисков. Если партнер окажется недобросовестным или возникнут разногласия, контракт станет вашим главным инструментом для защиты. Он поможет минимизировать убытки и доказать свою правоту.
Обеспечивает прозрачность сделки. В контракте прописывают все условия сделки: сроки, цены, объемы, ответственность сторон. Это исключает недопонимание и споры.
Структура внешнеторгового контракта включает:
1. Основные реквизиты. В начале контракта указывают:
номер контракта;
место и дату заключения;
преамбулу — стороны контракта (продавец и покупатель).
2. Предмет контракта. Этот пункт описывает, что именно продают или покупают. Например, это может быть конкретный товар, его характеристики, количество и другие детали. Чем точнее описание, тем меньше вопросов возникнет у таможни.
3. Цену товара и сумму контракта. Указывают стоимость товара и общую сумму сделки. Цена может быть фиксированной в рублях или привязанной к курсу валюты.
4. Условия платежа. Прописывают форму оплаты — предоплата, постоплата, рассрочка и т. д.
5. Срок и условия поставки. Кто организует доставку, когда и где продавец передает товар и т. д.
6. Упаковка и сохранность товара. Продавец должен обеспечить надлежащую упаковку товара, чтобы он не повредился в пути. Этот пункт также может включать ответственность продавца за сохранность груза до момента передачи покупателю.
7. Условия приемки товара. Покупатель должен проверить товар по качеству и количеству. В контракте важно указать, как и в какие сроки это будет сделано, а также порядок действий в случае несоответствий.
8. Форс-мажор. Этот раздел описывает, что происходит в случае непредвиденных обстоятельств — например, стихийных бедствий, военных конфликтов и др.
9. Рассмотрение споров. Это пункт о том, как будут решать конфликты: через переговоры, арбитраж или суд, какое право применяется — российское или международное.
10. Санкции. Здесь указывают штрафы или пени за нарушение условий контракта, например, за просрочку поставки или оплаты.
11. Прочие условия. Прописывают дополнительные детали сделки, которые не вошли в другие разделы.
12. Адреса и реквизиты сторон. В конце контракта указывают полные реквизиты обеих сторон: юридические адреса, банковские реквизиты, контактные данные.
13. Подписи сторон. Контракт завершают подписями уполномоченных лиц и печатями — если это предусмотрено законодательством.
При работе с международными контрактами важно соблюдать определенные правила:
Если сумма сделки меньше 1 миллиона рублей, банку нужно сообщить код операции.
Если сумма сделки больше 1 миллиона рублей, предоставьте кредитной организации документы, подтверждающие сделку. Это контракт, инвойс (счет на оплату), акт выполненных работ. Банк проверяет их, чтобы убедиться, что операция законна и соответствует заявленным целям.
Если вы импортируете товары на сумму больше 3 миллионов рублей, нужно зарегистрировать контракт в банке. Это обязательное требование, которое помогает контролировать внешнеторговые операции. Банк проверяет контракт на соответствие законодательству и вносит его в свою базу данных.
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Другие документы, которые нужны участникам ВЭД
1. Инвойс. Это счет, который выставляет продавец. В международной практике инвойс выполняет не только функцию счета на оплату, но и используется для валютного и таможенного контроля.
Проформа-инвойс — это предварительный счет, который составляют, когда детали поставки еще не согласованы. Например, его можно использовать для отправки выставочных образцов. В проформе-инвойс не обязательно указывать окончательную стоимость товара.
Коммерческий инвойс — это окончательный счет, который выставляют после согласования всех условий сделки.
Инвойс составляют в произвольной форме, поэтому каждая компания может разработать свой шаблон. Главное — чтобы в нем были указаны все необходимые данные: описание товара, количество, цена, реквизиты сторон и т. д.
2. Таможенная декларация. Это документ, который позволяет вашему грузу пересечь границу. Декларацию оформляют на специальном бланке. Важно избегать ошибок и помарок.
В документе указывают все сведения о товаре, которые необходимы для таможенного контроля:
страна происхождения товара;
тип груза — описание товара в соответствии с ТН ВЭД;
вес груза, включая упаковку;
стоимость товара;
цель ввоза или вывоза — для продажи, переработки или личного использования и др.;
номера транспортного средства — данные о транспорте, который доставляет груз (например, номер контейнера или автомобиля).
Полный перечень сведений, которые нужно указать в таможенной декларации, содержится в ст. 105 Таможенного кодекса ЕАЭС. Таможня тщательно проверяет достоверность указанной информации, и любые ошибки могут привести к задержке груза или штрафам.
Обычно таможенную декларацию оформляет распорядитель груза — это может быть сам участник ВЭД или таможенный брокер, который действует от его имени. После заполнения декларацию заверяет таможенный инспектор.
3. Платежные документы. К ним относятся, например:
Платежные поручения — документы, подтверждающие перевод денег за товар.
Документы об уплате таможенных платежей — например, квитанции или чеки.
Банковские выписки — подтверждение перевода средств.
Они позволяют проследить, как и когда были произведены расчеты, и подтвердить их законность.
Дополнительные документы. В зависимости от специфики товара, могут потребоваться разрешительные документы — сертификаты соответствия, свидетельства о безопасности, лицензии на ввоз или вывоз, техническая документация (инструкции, паспорта, руководства).
Важно: если документы составлены на иностранном языке, их нужно перевести на русский. Это касается не только бухгалтерской документации, но и той, которая требуется для таможенных операций. Таможня вправе запросить перевод, если он необходим для проверки.
Расчеты через платежного агента
Сегодня многие российские компании сталкиваются с проблемой: банки отказываются проводить платежи зарубежным поставщикам, задерживают переводы и долго проверяют их. В такой ситуации на помощь приходят платежные агенты — финансовые посредники, которые помогают осуществить расчеты с иностранными партнерами.
Агенты принимают от вас деньги, конвертируют их в нужную валюту и переводят поставщику за вычетом своей комиссии. При этом посредники не становятся участником вашей сделки — они просто технически обеспечивают перевод средств.
Услуги агента упрощают расчеты с зарубежными странами. Например, сегодня Китай занимает треть всего объема российской внешней торговли. Это основной поставщик таких товаров, как автомобили, оборудование, электроника, одежда, обувь и пластмассы. Но, несмотря на налаженные отношения с китайскими поставщиками и наличие средств для оплаты, многие российские компании сталкиваются с отсутствием возможности перевести деньги в Китай.
Банки часто отказывают в проведении платежей или задерживают их. В результате компании рискуют сорвать поставки, потерять доверие партнеров и упустить выгодные сделки.
MoneyRoo помогает решить сложности с переводом средств в Китай. Схема работы сервиса основана на агентском договоре, что позволяет обойти банковские ограничения, провести платеж быстро и легально.
Преимущества работы с MoneyRoo:
Оплата в долларах и юанях. MoneyRoo работает по курсу ЦБ, а при оплате в юанях проводит двойную конвертацию: с рубля на доллар, а затем на юань через Bank of China. Курс фиксируется в день оплаты, что делает процесс прозрачным и предсказуемым.
Никаких дополнительных действий для поставщика. Вашему китайскому партнеру не нужно открывать счета в определенных банках или подписывать дополнительные документы. MoneyRoo принимает счета из любого китайского банка.
Поставки «под ключ». Если требуется, MoneyRoo может заключить прямой контракт с китайским поставщиком от имени компании-иностранного резидента и организовать поставку товара от начала до конца.
Оплата через Alipay и WeChat. Специалисты MoneyRoo разработали уникальное решение, которое позволяет проводить платежи через популярные китайские платежные системы. Это удобно для небольших сделок.
MoneyRoo не просто помогает перевести деньги, а предлагает комплексное решение, которое учитывает все нюансы работы с китайскими партнерами. Цель сервиса — сделать процесс оплаты максимально простым, быстрым и безопасным для вас.
Не позволяйте банковским ограничениям мешать вашему бизнесу. Доверьте расчеты MoneyRoo, чтобы ваши сделки с Китаем проходили гладко и без задержек.
Схема оплаты через агента
Рассмотрим, как происходит оплата через платежного агента. В качестве примера возьмем сервис MoneyRoo и расчеты с китайским поставщиком:
Шаг 1. Обращение к платежному агенту. Предприниматель, столкнувшийся с проблемой оплаты, обращается к платежному агенту.
Шаг 2. Подписание договора поручения. MoneyRoo выступает в роли посредника через партнерскую компанию-нерезидента. С предпринимателем заключают договор поручения, в котором прописывают, что агент обязуется оплатить инвойс китайскому поставщику в рамках действующего импортного контракта.
Шаг 3. Перевод средств агенту. Предприниматель переводит необходимую сумму в рублях на российский счет агента. Это может быть как полная стоимость товара, так и часть, если оплата проходит поэтапно.
Шаг 4. Оплата инвойса поставщику. Агент конвертирует рубли в нужную валюту (в доллары или юани) и переводит средства китайскому поставщику со своего иностранного счета. Это позволяет обойти ограничения банков.
Шаг 5. Подтверждение оплаты. После завершения транзакции агент предоставляет предпринимателю отчет об оплате, включая все подтверждающие документы — выписки, квитанции и другие данные.
Шаг 6. Отгрузка товара. Китайский поставщик, получив оплату, отгружает товар по привычной схеме. Все участники сделки обмениваются закрывающими документами.
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Переоценка таможенной стоимости и вознаграждение агентов
Согласно ст. 40 Таможенного кодекса ЕАЭС, таможенная стоимость должна определяться без учета вознаграждения платежных агентов. Но таможенные органы не спешат принимать окончательно решение по этому вопросу.
Для определения необходимости включения вознаграждения в стоимость товара они будут выяснять, чьи интересы представляет агент. Если он действует в интересах поставщика, тогда вознаграждение должно быть включено в стоимость товара. Если же агент работает в интересах импортера, включать вознаграждение не потребуется. Об этом говорится в протоколе комиссии ФТС от 28.06.2024 № 10.
Минфин придерживается аналогичной позиции и добавляет уточнения.
Таможенную стоимость можно рассчитывать без учета вознаграждения, если:
Договор с платежным агентом заключен по инициативе покупателя из-за проблем или невозможности прямой оплаты.
Со стороны продавца нет условия о включении агента во внешнеторговый контракт.
Приобретение товаров возможно без участия платежного агента.
Включить вознаграждение в таможенную стоимость потребуется, если товары могут быть приобретены только через платежного агента из-за требований продавца.
Официальная позиция Минфина изложена в письме от 01.112024 № 27-01-21/106988.
Налоговый учет расчетов с платежными агентами
Когда российская компания работает с иностранными контрагентами, обычно приходится удерживать НДС и налог на прибыль с выплат. Но в случае с платежными агентами эти правила не действуют.
Согласно ст. 148 Налогового кодекса, если посредник оказывает услуги за рубежом, НДС с его вознаграждения удерживать не нужно. Аналогично статья 309 НК освобождает от уплаты налога на прибыль с доходов иностранной организации, если услуги были оказаны за границей. Это делает работу с платежными агентами не только удобной, но и выгодной.
Документы для подтверждения сделки с агентом
Чтобы сделка была прозрачной и не вызывала вопросов у налоговых органов, важно правильно оформить все документы.
Подпишите дополнительное соглашение к внешнеторговому контракту. В нем поставщик должен дать согласие на получение оплаты через третье лицо, а также указать валюту платежа и реквизиты.
Заключите агентский договор. Это основной документ, в котором прописывают все условия сотрудничества: обязанности агента, порядок расчетов, ответственность за неисполнение обязательств. Сумму платежа, курс валюты и реквизиты получателя можно указать как в самом договоре, так и в отдельном поручении агенту.
После выполнения поручения агент предоставляет акт-отчет. Этот документ подтверждает, что агент выполнил свои обязательства. К акту могут прилагаться дополнительные документы: банковские выписки, подтверждающие перевод средств, или сведения о комиссиях за конвертацию и перевод.
Правильное оформление документов не только защищает от претензий налоговых органов, но и помогает подтвердить обоснованность расходов. В случае проверки эти документы станут доказательством того, что сделка была реальной и проведенной в рамках закона.
Храните все документы, связанные с работой через платежного агента, не менее пяти лет. Даже если сейчас налоговая не запрашивает подтверждения, они могут понадобиться в будущем при проверках.
MoneyRoo делает международные расчеты простыми, быстрыми и доступными для любого бизнеса. Вам не нужно открывать счета за границей или менять условия контракта с поставщиком. Оплата инвойса занимает 1–3 рабочих дня, при этом все операции проводятся в рамках действующего законодательства. Схема работы MoneyRoo подходит даже для небольших платежей.
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