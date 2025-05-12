Оплата товара китайским поставщикам: актуальные способы, риски и пошаговый разбор кейса

Платеж через агента

Платежный агент — это юридическое лицо, зарегистрированное в РФ и/или третьей стране, которое осуществляет международные переводы и расчеты с поставщиками в Китае. Осенью прошлого года большинство всех расчетов предпринимателей РФ с китайскими поставщиками и клиентами проводились через посредников — платежных агентов.

Преимущества:

Гибкость в выборе валюты (рубли, доллары, юани).

Минимизация рисков мошенничества при работе с проверенными агентами.

Быстрое оформление сделки.

Недостатки:

Комиссия 2–10% от суммы заказа, которая у многих агентов зависит от объема и частоты переводов.

Риски мошенничества со стороны недобросовестных агентов.

☝️ На самом деле рынок агентских услуг уже сформировался, на нeм есть игроки, которые доказали свою честность, работая годами и осуществляя переводы за рубеж и из-за рубежа с использованием разных путей.

MoneyRoo — один из первых платежных агентов с филиальной сетью по всему миру, аккредитованный ведущими банками. Мы оформляем сделки так, что и в России, и за рубежом у участников не возникает никаких вопросов к нам, а к самим участникам не возникает вопросов у налоговиков — всe делается в строгом соответствии с законами.

Главное преимущество оплаты через платежного агента — средства для оплаты сделки поступят в Китай не из России, а из страны, в отношении которой нет санкций. Это гарантия того, что китайский банк примет платеж, а поставщик отгрузит товар.