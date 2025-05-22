Как платить китайскому поставщику через платежного агента

Почему прямые платежи в Китай не работают

До недавнего времени российские компании могли оплачивать товары в Китай напрямую: открывали валютный счет, отправляли платеж по реквизитам поставщика, получали товар и закрывающие документы. Все изменилось после ужесточения санкций и внутреннего контроля в КНР. Сегодня ситуация выглядит так:

Массовые отказы китайских банков. Большинство банков КНР просто не принимают платежи из России, особенно если речь идет о «чувствительных» товарах — технике, электронике, комплектующих. Даже если поставщик готов к сотрудничеству, банк может заблокировать поступление средств без объяснения причин.

Блокировки и возвраты SWIFT-переводов. Переводы по SWIFT часто возвращаются отправителю или «зависают» на корреспондентских счетах на недели и даже месяцы. Китайские банки опасаются любого российского следа в сделках, поскольку риски вторичных санкций со стороны Запада для них слишком велики. Решения принимаются мгновенно и без объяснений: деньги могут просто исчезнуть из оборота компании на неопределенный срок.

Полная недоступность для санкционных банков. Российские банки, попавшие под санкции, вообще не обслуживаются в КНР. Даже если документы в порядке, платеж не пройдет технически.

Постоянные проверки и запросы дополнительных документов. Даже при попытке провести платеж через несанкционный банк, компании сталкиваются с затяжными проверками, требованиями предоставить дополнительные подтверждения, а иногда — с требованием объяснить экономическую целесообразность сделки.

В результате даже опытные импортеры оказываются в ситуации, когда привычные схемы не работают, а попытки оплатить напрямую приводят к возвратам, блокировкам и срывам поставок.

Для многих компаний это уже не исключение, а новая реальность: платежи в Китай стали лотереей, где шансы на успех с каждым месяцем снижаются.

Выбор у бизнеса остается небольшой: либо искать легальные обходные пути, либо полностью отказываться от работы с китайскими поставщиками.