Как платить китайскому поставщику через платежного агента

На связи MoneyRoo — платежный агент, восстанавливающий денежные потоки для бизнеса и частных лиц.
Почему прямые платежи в Китай не работают
До недавнего времени российские компании могли оплачивать товары в Китай напрямую: открывали валютный счет, отправляли платеж по реквизитам поставщика, получали товар и закрывающие документы. Все изменилось после ужесточения санкций и внутреннего контроля в КНР. Сегодня ситуация выглядит так:
Массовые отказы китайских банков. Большинство банков КНР просто не принимают платежи из России, особенно если речь идет о «чувствительных» товарах — технике, электронике, комплектующих. Даже если поставщик готов к сотрудничеству, банк может заблокировать поступление средств без объяснения причин.
Блокировки и возвраты SWIFT-переводов. Переводы по SWIFT часто возвращаются отправителю или «зависают» на корреспондентских счетах на недели и даже месяцы. Китайские банки опасаются любого российского следа в сделках, поскольку риски вторичных санкций со стороны Запада для них слишком велики. Решения принимаются мгновенно и без объяснений: деньги могут просто исчезнуть из оборота компании на неопределенный срок.
Полная недоступность для санкционных банков. Российские банки, попавшие под санкции, вообще не обслуживаются в КНР. Даже если документы в порядке, платеж не пройдет технически.
Постоянные проверки и запросы дополнительных документов. Даже при попытке провести платеж через несанкционный банк, компании сталкиваются с затяжными проверками, требованиями предоставить дополнительные подтверждения, а иногда — с требованием объяснить экономическую целесообразность сделки.
В результате даже опытные импортеры оказываются в ситуации, когда привычные схемы не работают, а попытки оплатить напрямую приводят к возвратам, блокировкам и срывам поставок.
Для многих компаний это уже не исключение, а новая реальность: платежи в Китай стали лотереей, где шансы на успех с каждым месяцем снижаются.
Выбор у бизнеса остается небольшой: либо искать легальные обходные пути, либо полностью отказываться от работы с китайскими поставщиками.
Кто такой платежный агент и как он работает
Платежный агент — это юридическое лицо. Часто его регистрируют в дружественной России юрисдикции: ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Турция, но вовсе не обязательно. Агент выступает посредником при оплате товаров китайским поставщикам: принимает деньги от российского клиента, а затем переводит их поставщику по своим каналам, минуя прямое взаимодействие между Россией и КНР.
Большие и надежные агенты устроены иначе. Есть российское юридическое лицо, с которым взаимодействует отечественный клиент. И есть целый ряд аффилированных юрлиц, зарегистрированных как в дружественных, так и не очень дружественных странах. Так организован платежный агент MoneyRoo.
MoneyRoo — ваш платежный агент
Проводим платежи для импортеров и экспортеров в рамках ВЭД. Быстро и официально.
Схема работы выглядит так
1. Согласование условий. Клиент и агент обсуждают детали сделки: сумму, валюту, комиссию, сроки. Агент проверяет реквизиты поставщика и готовность принять платеж по инвойсу не от покупателя, а от третьего лица.
Мы подбираем наиболее подходящее иностранное юридическое лицо для сделки. Например, представители Индии и Китая предпочитают ОАЭ. В Китае у нас тоже есть юрлицо и платеж может быть внутренним. Но не каждое китайское предприятие на это пойдет — тогда придется объяснять, почему деньги пришли из страны, а поставка осуществляется за границу, то есть, без НДС.
2. Заключение агентского договора. Оформляем агентский договор. В нем прописывается, что агент действует от имени клиента и по его поручению оплачивает товар.
3. Перевод средств агенту. Клиент отправляет деньги агенту — обычно в рублях, долларах или евро сразу на NRA-счет иностранной компании — чтобы потом не возникло вопросов: почему платеж за товар был в Россию, а поставка идет из-за рубежа.
Агент конвертирует сумму в нужную валюту (чаще всего — юани). При больших суммах сделки российский покупатель ставит контракт на банковский валютный контроль.
4. Оплата поставщику. Агент переводит деньги китайскому поставщику со своего счета. Поставщик получает оплату в юанях или долларах, как указано в инвойсе.
5. Подготовка документов для таможни. Агент предоставляет платежные документы и копию агентского договора для оформления импорта товара на таможне.
Преимущества оплаты через платежного агента
Оплата через платежного агента — это одно из немногих оставшихся решений для бизнеса, который работает с Китаем в условиях санкций и ограничений.
Такой подход дает целый ряд преимуществ:
Гарантированное прохождение платежа. Средства доходят до поставщика в Китае быстро и без задержек — обычно в течение 2–4 рабочих дней, независимо от категории товара.
Снижение рисков блокировки. Использование проверенных международных каналов позволяет избежать возвратов и заморозки средств, которые так часто случаются при прямых переводах.
Официальные документы для отчетности. Клиент получает полный комплект документов для бухгалтерии и таможенного оформления, что обеспечивает прозрачность сделки и соответствие требованиям российского и китайского законодательства.
Возможность работы с любыми товарами. Платежный агент помогает проводить расчеты даже по таким категориям товаров как электроника, оборудование, комплектующие и запчасти.
Гибкость по валютам и странам. Оплата возможна в рублях, долларах, евро или юанях, агент подбирает оптимальный маршрут платежа через дружественные юрисдикции.
Сопровождение на каждом этапе. Специалисты агента берут на себя все вопросы: проверку поставщика, подготовку документов, валютный контроль, консультации по налогам и таможне.
Экономия времени и ресурсов. Все организационные и юридические вопросы решаются «под ключ», а клиент может сосредоточиться на бизнесе, не отвлекаясь на бюрократию и согласования.
Конфиденциальность и индивидуальный подход. Каждая сделка сопровождается персональным менеджером, а все данные клиента и детали платежа защищены.
Выбирая оплату через платежного агента, бизнес получает не только скорость и безопасность, но и уверенность в результате — даже в самых сложных условиях международных расчетов.
Как мы провели оплату партии комплектующих для производства
Компания из Екатеринбурга занимается сборкой электровелосипедов. В начале 2025 года им потребовалось закупить крупную партию аккумуляторов и контроллеров у проверенного китайского поставщика. Прямой платеж через российский банк не прошел — SWIFT-перевод вернулся через две недели без объяснения причин. Время поджимало: простой производства грозил срывом контрактов.
Как решали задачу
Руководитель обратился в MoneyRoo. Мы предложили многократно отработанный способ: агентский договор и оплата через свой счет в ОАЭ.
В течение одного дня согласовали условия, подписали договор, получили расчет комиссии (она составила 3,5% от суммы инвойса).
Агент проплатил деньги поставщику в юанях из своей ликвидности.
Через два дня китайский завод подтвердил получение средств и начал отгрузку товара.
Компания перевела деньги агенту в долларах.
Для таможенного оформления в России использовали пакет документов от агента: договор, платежку, подтверждение зачисления средств на счет поставщика.
🔥 Результат: Поставка прошла в срок. Компания избежала простоев, сохранила отношения с китайским партнером и получила все необходимые документы для отчетности.
Какие документы нужны для оплаты через агента
Для проведения сделки через агента мы готовим стандартный пакет документов:
агентский договор с посредником (на русском и английском языках);
инвойс от китайского поставщика с указанием реквизитов для оплаты;
платежное поручение на перевод средств агенту;
подтверждение зачисления денег на счет поставщика (от агента);
документы для таможни: копии всех платежек, договоров и инвойсов.
Итоги
Оплата через платежного агента — рабочее решение для бизнеса, который импортирует товары из Китая в условиях санкций и валютных ограничений. Такой подход позволяет:
Безопасно перевести деньги поставщику, минуя блокировки и возвраты.
Получить все необходимые документы для отчетности и таможни.
Сохранить деловые отношения с китайскими партнерами.
Главное — выбрать надежного агента, внимательно читать договор и не экономить на проверке репутации посредника. Если остались вопросы по оплате в Китай или нужна консультация — специалисты MoneyRoo помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи. Оставьте заявку на сайте или напишите менеджеру в Телеграм.
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MoneyRoo — ваш платежный агент
Проводим платежи для импортеров и экспортеров в рамках ВЭД. Быстро и официально.
Часто задаваемые вопросы
Какая комиссия у MoneyRoo?
В среднем — от 2 до 2,5% от суммы перевода. В импортных сделках мы работаем с любыми суммами.
В какой валюте можно платить?
Обычно — в рублях, долларах или евро. Агент конвертирует сумму в юани для оплаты поставщику.
Сколько времени занимает весь перевод?
Обычно 2–4 рабочих дня. Иногда — до недели, если китайский банк проводит дополнительные проверки.
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