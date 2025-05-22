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Как платить китайскому поставщику через платежного агента

В 2025 году прямые переводы из России в Китай для бизнеса и предпринимателей стали практически невозможны. Любые попытки оплатить товар заканчиваются возвратом средств или долгими проверками. В таких условиях платежный агент — по сути, единственный надежный способ безопасно провести оплату китайскому поставщику.

На связи MoneyRoo — платежный агент, восстанавливающий денежные потоки для бизнеса и частных лиц.

Почему прямые платежи в Китай не работают

До недавнего времени российские компании могли оплачивать товары в Китай напрямую: открывали валютный счет, отправляли платеж по реквизитам поставщика, получали товар и закрывающие документы. Все изменилось после ужесточения санкций и внутреннего контроля в КНР. Сегодня ситуация выглядит так:

  • Массовые отказы китайских банков. Большинство банков КНР просто не принимают платежи из России, особенно если речь идет о «чувствительных» товарах — технике, электронике, комплектующих. Даже если поставщик готов к сотрудничеству, банк может заблокировать поступление средств без объяснения причин.

  • Блокировки и возвраты SWIFT-переводов. Переводы по SWIFT часто возвращаются отправителю или «зависают» на корреспондентских счетах на недели и даже месяцы. Китайские банки опасаются любого российского следа в сделках, поскольку риски вторичных санкций со стороны Запада для них слишком велики. Решения принимаются мгновенно и без объяснений: деньги могут просто исчезнуть из оборота компании на неопределенный срок.

  • Полная недоступность для санкционных банков. Российские банки, попавшие под санкции, вообще не обслуживаются в КНР. Даже если документы в порядке, платеж не пройдет технически.

  • Постоянные проверки и запросы дополнительных документов. Даже при попытке провести платеж через несанкционный банк, компании сталкиваются с затяжными проверками, требованиями предоставить дополнительные подтверждения, а иногда — с требованием объяснить экономическую целесообразность сделки.

В результате даже опытные импортеры оказываются в ситуации, когда привычные схемы не работают, а попытки оплатить напрямую приводят к возвратам, блокировкам и срывам поставок.

Для многих компаний это уже не исключение, а новая реальность: платежи в Китай стали лотереей, где шансы на успех с каждым месяцем снижаются.

Выбор у бизнеса остается небольшой: либо искать легальные обходные пути, либо полностью отказываться от работы с китайскими поставщиками.

Кто такой платежный агент и как он работает

Платежный агент — это юридическое лицо. Часто его регистрируют в дружественной России юрисдикции: ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Турция, но вовсе не обязательно. Агент выступает посредником при оплате товаров китайским поставщикам: принимает деньги от российского клиента, а затем переводит их поставщику по своим каналам, минуя прямое взаимодействие между Россией и КНР.

Большие и надежные агенты устроены иначе. Есть российское юридическое лицо, с которым взаимодействует отечественный клиент. И есть целый ряд аффилированных юрлиц, зарегистрированных как в дружественных, так и не очень дружественных странах. Так организован платежный агент MoneyRoo.

MoneyRoo — ваш платежный агент

Проводим платежи для импортеров и экспортеров в рамках ВЭД. Быстро и официально.

Схема работы выглядит так

1. Согласование условий. Клиент и агент обсуждают детали сделки: сумму, валюту, комиссию, сроки. Агент проверяет реквизиты поставщика и готовность принять платеж по инвойсу не от покупателя, а от третьего лица.

Мы подбираем наиболее подходящее иностранное юридическое лицо для сделки. Например, представители Индии и Китая предпочитают ОАЭ. В Китае у нас тоже есть юрлицо и платеж может быть внутренним. Но не каждое китайское предприятие на это пойдет — тогда придется объяснять, почему деньги пришли из страны, а поставка осуществляется за границу, то есть, без НДС.

2. Заключение агентского договора. Оформляем агентский договор. В нем прописывается, что агент действует от имени клиента и по его поручению оплачивает товар.

3. Перевод средств агенту. Клиент отправляет деньги агенту — обычно в рублях, долларах или евро сразу на NRA-счет иностранной компании — чтобы потом не возникло вопросов: почему платеж за товар был в Россию, а поставка идет из-за рубежа.

Агент конвертирует сумму в нужную валюту (чаще всего — юани). При больших суммах сделки российский покупатель ставит контракт на банковский валютный контроль.

4. Оплата поставщику. Агент переводит деньги китайскому поставщику со своего счета. Поставщик получает оплату в юанях или долларах, как указано в инвойсе.

5. Подготовка документов для таможни. Агент предоставляет платежные документы и копию агентского договора для оформления импорта товара на таможне.

Преимущества оплаты через платежного агента

Оплата через платежного агента — это одно из немногих оставшихся решений для бизнеса, который работает с Китаем в условиях санкций и ограничений.

Такой подход дает целый ряд преимуществ:

  • Гарантированное прохождение платежа. Средства доходят до поставщика в Китае быстро и без задержек — обычно в течение 2–4 рабочих дней, независимо от категории товара.

  • Снижение рисков блокировки. Использование проверенных международных каналов позволяет избежать возвратов и заморозки средств, которые так часто случаются при прямых переводах.

  • Официальные документы для отчетности. Клиент получает полный комплект документов для бухгалтерии и таможенного оформления, что обеспечивает прозрачность сделки и соответствие требованиям российского и китайского законодательства.

  • Возможность работы с любыми товарами. Платежный агент помогает проводить расчеты даже по таким категориям товаров как электроника, оборудование, комплектующие и запчасти.

  • Гибкость по валютам и странам. Оплата возможна в рублях, долларах, евро или юанях, агент подбирает оптимальный маршрут платежа через дружественные юрисдикции.

  • Сопровождение на каждом этапе. Специалисты агента берут на себя все вопросы: проверку поставщика, подготовку документов, валютный контроль, консультации по налогам и таможне.

  • Экономия времени и ресурсов. Все организационные и юридические вопросы решаются «под ключ», а клиент может сосредоточиться на бизнесе, не отвлекаясь на бюрократию и согласования.

  • Конфиденциальность и индивидуальный подход. Каждая сделка сопровождается персональным менеджером, а все данные клиента и детали платежа защищены.

Выбирая оплату через платежного агента, бизнес получает не только скорость и безопасность, но и уверенность в результате — даже в самых сложных условиях международных расчетов.

Как мы провели оплату партии комплектующих для производства

Компания из Екатеринбурга занимается сборкой электровелосипедов. В начале 2025 года им потребовалось закупить крупную партию аккумуляторов и контроллеров у проверенного китайского поставщика. Прямой платеж через российский банк не прошел — SWIFT-перевод вернулся через две недели без объяснения причин. Время поджимало: простой производства грозил срывом контрактов.

Как решали задачу

  1. Руководитель обратился в MoneyRoo. Мы предложили многократно отработанный способ: агентский договор и оплата через свой счет в ОАЭ.

  2. В течение одного дня согласовали условия, подписали договор, получили расчет комиссии (она составила 3,5% от суммы инвойса).

  3. Агент проплатил деньги поставщику в юанях из своей ликвидности.

  4. Через два дня китайский завод подтвердил получение средств и начал отгрузку товара.

  5. Компания перевела деньги агенту в долларах.

  6. Для таможенного оформления в России использовали пакет документов от агента: договор, платежку, подтверждение зачисления средств на счет поставщика.

🔥 Результат: Поставка прошла в срок. Компания избежала простоев, сохранила отношения с китайским партнером и получила все необходимые документы для отчетности.

Какие документы нужны для оплаты через агента

Для проведения сделки через агента мы готовим стандартный пакет документов:

  • агентский договор с посредником (на русском и английском языках);

  • инвойс от китайского поставщика с указанием реквизитов для оплаты;

  • платежное поручение на перевод средств агенту;

  • подтверждение зачисления денег на счет поставщика (от агента);

  • документы для таможни: копии всех платежек, договоров и инвойсов.

Итоги

Оплата через платежного агента — рабочее решение для бизнеса, который импортирует товары из Китая в условиях санкций и валютных ограничений. Такой подход позволяет:

  • Безопасно перевести деньги поставщику, минуя блокировки и возвраты.

  • Получить все необходимые документы для отчетности и таможни.

  • Сохранить деловые отношения с китайскими партнерами.

Главное — выбрать надежного агента, внимательно читать договор и не экономить на проверке репутации посредника. Если остались вопросы по оплате в Китай или нужна консультация — специалисты MoneyRoo помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи. Оставьте заявку на сайте или напишите менеджеру в Телеграм.

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MoneyRoo — ваш платежный агент

Проводим платежи для импортеров и экспортеров в рамках ВЭД. Быстро и официально.

Часто задаваемые вопросы

Какая комиссия у MoneyRoo?

В среднем — от 2 до 2,5% от суммы перевода. В импортных сделках мы работаем с любыми суммами.

В какой валюте можно платить?

Обычно — в рублях, долларах или евро. Агент конвертирует сумму в юани для оплаты поставщику.

Сколько времени занимает весь перевод?

Обычно 2–4 рабочих дня. Иногда — до недели, если китайский банк проводит дополнительные проверки.

Реклама: ООО «Еврофинансхолдинг», ИНН 1840035762, erid: 2W5zFJg8Hex

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MoneyRoo

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