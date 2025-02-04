Рекламный сбор–2025: интернет-маркетинг с приправой из 3% налогов

Если вы оператор рекламной системы, агентство или просто счастливый владелец сайта, который показывает рекламу пользователям из России, то поздравляем — вы в числе новых «спонсоров» госбюджета!

Даже если рекламный договор подписан с иностранной компанией, но реклама крутится в России, заплатить сбор все равно придется. Причем если зарубежный рекламодатель решил продвинуть свой товар, то российская сторона должна заранее удержать 3% с перевода. В общем, налоги догонят всех.