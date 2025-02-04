Рекламный сбор–2025: интернет-маркетинг с приправой из 3% налогов

Кто теперь платит за баннеры и таргет
Если вы оператор рекламной системы, агентство или просто счастливый владелец сайта, который показывает рекламу пользователям из России, то поздравляем — вы в числе новых «спонсоров» госбюджета!
Даже если рекламный договор подписан с иностранной компанией, но реклама крутится в России, заплатить сбор все равно придется. Причем если зарубежный рекламодатель решил продвинуть свой товар, то российская сторона должна заранее удержать 3% с перевода. В общем, налоги догонят всех.
Собирать деньги и следить за платежами будет Роскомнадзор — тот самый, который и так держит интернет под бдительным контролем.
Кому дали послабления
Но не все так страшно! Некоторым счастливчикам удалось избежать нового сбора. Среди них:
✅ Федеральные телеканалы, радио и информагентства.
✅ СМИ, которые частично принадлежат государству.
✅ Издательства, выпускающие гигантские тиражи (от 300 тысяч экземпляров в год).
✅ Маркетплейсы (их признали «продвиженцами», а не рекламщиками).
Таким образом, если ваша реклама идет по ТВ или в государственных СМИ — платите ноль рублей, ноль копеек. А вот в интернете бизнесу придется раскошелиться.
Зачем все это нужно
Официальная версия такова: деньги пойдут на поддержку отечественного ПО и цифровых ресурсов. Проект «Цифровая трансформация» требует финансирования, а где его взять, если не в интернет-рекламе? По последним данным, на реализацию задумок требуется уже 2,3 трлн рублей — а это сумма, которую надо где-то найти.
Что думает бизнес
Рекламщики новость встретили с энтузиазмом… уровня «ну вот опять». Ассоциации предпринимателей и рекламные агентства заявляют, что сбор не только увеличит затраты, но и поднимет цены на рекламу. А раз реклама дорожает, значит, дорожают товары и услуги.
В «Яндексе» тоже не в восторге — считают, что это создаст неравные условия между интернет-рекламой и классическими медиа (ТВ и радио). Юристы опасаются двойного налогообложения: если логика законодателей не изменится, платить 3% могут обязать и рекламную площадку, и агентство, которое разместило рекламу.
Что в итоге
Новый сбор стал очередной головоломкой для бизнеса. Теперь компании будут искать способы обойти его: уходить в «серые» схемы, менять рекламные стратегии или вовсе переходить на платформы, не подпадающие под закон.
В любом случае, платить за нововведение в конечном итоге будут покупатели — потому что все расходы всегда перекладываются на конечную цену товаров.
А пока бизнес готовится к новым реалиям, остается один вопрос: что еще государство решит обложить налогом в следующем году?
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