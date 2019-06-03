Маркировка: пять слухов и один лайхфак, как сильно сэкономить

Слухи про маркировку расползаются с бешеной скоростью.

Слух № 1. Устрашающий. Скоро маркировка станет обязательной для всех (всем бояться), промаркируют даже рыбу

Рассказываем, как на самом деле.

В этом году под обязательную маркировку попадут сразу несколько групп товаров.

Перечень таких товаров и срок введения маркировки прописаны в Распоряжении Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018.

Почему начали ходить слухи о тотальной маркировке? Недавно Дмитрий Медведев заявил, что список маркируемых товаров надо расширить. Добавят еще восемь групп товаров — готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику, безалкогольные напитки. Такие предложения правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Еще решили добавить молочную продукцию. Поставка сырья будет контролироваться с помощью системы электронной ветсертификации «Меркурий», а от завода — с помощью маркировки.

К 2024 г. должна быть создана сплошная система маркировки и прослеживания, в которую войдет широкий список товаров.

Но пока это все в разработке.

На данный момент уже стартовала маркировка табака. Правила этой маркировки утверждены Постановлением Правительства № 224 от 28.02.2019.

Таким образом, по срокам расклад такой:

С 1 марта 2019 года регистрация в национальной системе маркировки обязательна для всех участников оборота. Регистрироваться должны все, даже самая маленькая розница.

С 1 июля 2019 маркировка табака станет обязательной для производителей: они обязаны будут наносить коды Data Matrix на каждую пачку. Выпуск немаркированных сигарет прекратится, но остатки еще можно будет продавать.

маркировка табака станет обязательной для производителей: они обязаны будут наносить коды Data Matrix на каждую пачку. Выпуск немаркированных сигарет прекратится, но остатки еще можно будет продавать. К 1 июля 2020 года розница обязана будет распродать все немаркированные остатки сигарет. С этого момента оборот табачных изделий без маркировки будет окончательно прекращен.

Слух № 2. Скандальный. Маркировка создана, чтобы ограбить народ. На ней наживутся олигархи

Рассказываем, откуда паническо-патриотические волнения.

Недавно установили размер платы за предоставление кодов для маркировки (постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г. № 577).

За каждый код придется заплатить 50 копеек без учета НДС. Исключение — лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Код для них будет стоить 20 копеек, без учета НДС.

Плата будет взиматься уполномоченным оператором с 1 июля 2019 г. Уполномоченным оператором назначена дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — Оператор-ЦРПТ.

ЦРПТ на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

На конец мая 2019 по данным ЦПРТ, оператора системы маркировки, в системе уже зарегистрировано около 9500 участников. В основном это представители мелкой и средней розницы, а также 25 производителей табачной продукции и 46 оптовых компаний.

Слух № 3. Классический. Время еще есть

Куда без этого. Многие, как обычно, не торопятся. Проходили (и проходим) с онлайн-кассами, СОУТ и прочими радостями.

Если вы намерены торговать табачными изделиями, не откладывайте процесс регистрации в долгий ящик. Остался всего месяц.

С 1 июля розничные точки должны передавать информацию о продажах всех маркированных пачек в систему маркировки, и основной пик подключений ожидается в ближайший месяц.

Для торговли табаком вам срочно нужно подключиться к информационной системе и наладить электронный обмен документами через программу учета.

Чтобы подключится к проекту по маркировке табака, нужно:

Зарегистрироваться в информационной системе на сайте ЦРПТ. Если у вас розничный магазин, ваш поставщик тоже должен быть зарегистрирован.

Принимать и отправлять документы через системы ЭДО (электронные УПД).

Подключить 2D-сканер штрихкодов, чтобы считывать коды маркировки табака и передавать полученную информацию в учетную систему.

Установить онлайн-кассу, чтобы в ОФД уходила информация о том, что в чеке содержится маркируемая продукция.

Слух № 4. Денежный. Подключиться очень дорого

Да, потратиться придется. Чтобы проводить все операции по продаже маркированных товаров, вам понадобится учетная программа, в которой реализован этот механизм.

Лайфхак. Рассказываем, как получить программу учета бесплатно. «МойСклад» предлагает готовое решение для розницы. В «МоемСкладе» уже можно делать все необходимое для работы по новым требованиям. А именно:

Обмениваться документами через системы ЭДО (с поставщиками, покупателями, оператором информационной системы).

Учитывать товары как табачную продукцию, загружать в карточки коды маркировки.

Считывать, хранить, печатать в чеках и передавать в ОФД коды промаркированных пачек.

Сколько это стоит? Цена зависит от тарифа, который, в свою очередь, зависит от количества подключенных сотрудников.

Но у нас есть и такое уникальное предложение как Тариф за 0 рублей.

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Слух № 5. Расслабленный. Штрафовать пока не будут

Немного не так. Если не передавать сведения о маркировке в ГИС, за это пока отдельная ответственность в законе не прописана.

Пока обещают штрафовать по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ за нарушение порядка и условий применения кассовой техники (штраф до 10 000 руб.). Это официальная инфа от ЦРПТ.

Есть еще статья 171.1 УК РФ. Там куча составов, и за особо крупный размер (выше 1 млн руб.) и группой по сговору — до 6 лет лишения свободы. Но пока не понятно, имеются ли в УК в виду новые цифровые коды или речь только про акцизные марки. Соответственно, про уголовку пока речи не идет.