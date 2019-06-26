Как подготовиться к маркировке, чтобы не было штрафов

Маркировка товаров — новое требование к бизнесу в 2019 году. Это касается всех: производителей, оптовиков, мелкой розницы. Уже 1 июля маркировка станет обязательной для сигарет и обуви, к концу года — для одежды, белья, парфюмерии, шин и фотокамер, а дальше — для остальных товаров.
Что требуется от вашего бизнеса? Какое нужно оборудование? Как теперь работать, когда начнутся штрафы? Как успеть подготовиться?
Расскажем 27 июня в 11.00 по мск на бесплатном вебинаре. Записывайтесь.
Что узнаете на вебинаре
- Когда новые правила коснутся лично вас.
- Во сколько обойдется подключение. Сколько стоят коды маркировки.
- Подойдет ли ваше оборудование, если нет — что придется докупить.
- Как вести учет маркированного товара. Как сделать приемку.
- Кто будет маркировать одежду и обувь из Китая, как и о чем договориться с поставщиками.
- Что делать с остатками товаров, которые вы не успеете промаркировать.
- Когда полностью запретят торговлю товарами без маркировки.
- А если продавать без маркировки? О штрафах и ответственности: административной и уголовной.
- Как МойСклад поможет с требованиями закона.
В ходе вебинара можно задавать вопросы, спикер постарается ответить на все.
Регистрация на бесплатный вебинар по маркировке.