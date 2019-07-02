МойСклад: пять плюсов. Без стеснения

Без ложной скромности хотим рассказать о том, как удобно вести учет в МоемСкладе. А что стесняться-то? У нас правда очень удобно.

МойСклад — это торговля, склад и CRM в облаке. Всё, что нужно, в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики.

Приведем пять тезисов в пользу программы на примере наших клиентов.

1. Вы обрадуетесь, когда поймете, куда уходят деньги

Мы даем полный контроль взаиморасчетов с покупателями и поставщиками.

Банк и касса: регистрация платежей, в том числе в иностранной валюте, печать платежных поручений, кассовых ордеров.

Отчеты: взаиморасчеты, движение денежных средств, выручка по торговым точкам.

Конечно же, есть уведомления о неоплаченных счетах.

Удобная интеграция со Сбербанком, Альфа-Банком, банком Точка, Модульбанком и Тинькофф банком: из банк-клиента в МойСклад поступают выписки, обратно — платежные поручения.

2. Вы удивитесь, что неправильно понимали, сколько и на чем вы зарабатывали

Владелец компании «Цветов.ру» Булат Вахитов рассказывает, как работает МойСклад:

«Анализируя рентабельность по товарам, я увидел, что атласная лента, которая обходится мне в 500 рублей в месяц по закупочной цене, приносит 5000 прибыли. Удивился, что это в 500 раз прибыльнее, чем розы! И мы стали активно предлагать всем упаковку. Я поменял стратегию всего бизнеса. И помог в этом именно МойСклад».

3. Вы просто торгуете, а у вас копятся данные

Всем понятно: современный бизнес строится на данных. Без аналитики невозможно принимать верные решения.

В МоемСкладе увидите обороты, складские остатки, статистику продаж и прибыльность по товарам, движение денежных средств, задолженности и взаиморасчеты. В общем, ВСЕ.

Для розницы сделали сводный отчет по торговым точкам.

4. Вы перестаете тратить сутки на инвентаризацию и время на прогнозирование закупок, подсчет зарплаты

Вместо этого едете веселиться в отпуск!

Еще один успешный клиент МоегоСклада — сеть копировальных центров «Копирка». У компании много точек в Москве с собственным производством. Много точек = много сотрудников.

Леонид Засухин, генеральный директор Копирки рассказывает про работу с нашей программой: "Мы стали очень сильно экономить при подсчете зарплаты. Сейчас это делается автоматически, а раньше тратили две-три недели".

Сервис значительно сокращает время на выполнение рутинных процессов и ручной труд: инвентаризация склада занимает 3-4 часа, поиск нужной вещи на складе — 1 минуту, поиск ошибки при перемещении со склада в розничную точку не более 5 минут.

5. Вы отдыхаете, но при этом знаете, кто как работает, во сколько открывается магазин и сколько на данный момент денег в кассе

Владелец компании «Бланкнот», которая делает крутые крафтовые вещи: сумки, рюкзаки, ежедневники, аксессуары, Евгений Бланк пользуется мобильным приложением «МоегоСклада».

Оно позволяет мониторить, что происходит в бизнесе, если вы много времени проводите вне офиса.

«Мы используем почти весь функционал МоегоСклада: учет, перемещения, списания, инвентаризации, смотрим ДДС, все отношения с клиентами и партнерами ведем в сервисе», —делится Евгений.

До 15 июля подключитесь на спецусловиях — 1000 рублей в подарок на лицевой счет. Чтобы получить бонус, зарегистрируйтесь по кнопке.