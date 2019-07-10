«Эксельчик больше не работает»: как люди отказываются от устаревших способов учета

О МоемСкладе мы уже рассказывали. Сегодня хотим рассказать не о себе, а о наших клиентах. Выбрали четыре истории успеха.

Памперсы

В Новосибирске работает сеть магазинов «Памперсок». Чем они торгуют — нетрудно догадаться. Компания продвигает известные марки японских подгузников, имеет дистрибуторские соглашения почти со всеми ключевыми производителями.

Это не только розница, это большая оптовая компания, которая снабжает памперсами от Иркутска до Крыма.

Когда фирма стала расширяться и параллельно с оптом открыла розничное направление, встал вопрос об автоматизации и выбор пал на «МойСклад».

Я не знал про МойСклад, когда пришел в «Памперсок». Знал что есть 1С — в ней по-прежнему работает наш опт. Когда мы стали выделять розницу как отдельное направление, стало понятно, что этой системой не смогут постоянно пользоваться продавцы в магазинах, придется их долго учить. Плюс нагрузка на сервер будет большая и всегда нужен будет программист. Я залез в интернет, зарегистрировал аккаунт в МоемСкладе, попробовал — и быстро понял, как работает сервис. Я не программист, но мне удалось быстро и без помощи связать сайт на Битриксе с вашим сервисом — и заказы стали уходить в МойСклад. Все быстро заработало, мы были очень удивлены. Мы стали обрабатывать заказы только в МоемСкладе. Думали, что что-то пропадет. Нет! Все было прекрасно. — рассказывает Антон Пьяных, один из руководителей сети магазинов «Памперсок»

Экопродукты

ЗОЖ и здоровое питание переживают в России настоящий бум. В условиях высокой конкуренции сеть магазинов «И-МНЕ» расширяется за счет франшизы.

«И-МНЕ» это аббревиатура — Интернет-Магазин Настоящей Еды.

Собственник этого бизнеса Надежда начинала с нуля, сначала искала и заказывала продукты здорового питания для себя и для своих друзей.

Потом из формата совместных закупок бизнес трансформировался в полноценный интернет-магазин, причем основным способом продвижения сайта и магазина было «сарафанное радио».

Когда я поняла, что мы будем продавать франшизы, стало очень важно видеть, как идут дела во всех магазинах, а также понятно, что всем нужен одинаковый инструмент для управления бизнесом. Мы вложили много сил и денег в ИТ. При помощи программистов сделали синхронизацию сайта с бэк-офисом. Бэк-офисная часть, учет по всем филиалам реализован на основе МоегоСклада. В нем ведется складской, финансовый и управленческий учет. Это решение мы постоянно развиваем и продаем всем своим франчайзи. — рассказывает Надежда Брюллова-Безенкова, собственник сети магазинов И-МНЕ

Самокаты

Владелец интернет-магазина самокатов RAZOR Иван Шпигоцкий купил уже готовый бизнес, начал его активно раскручивать и вскоре добился прибыльности.

Сначала компания закупала товар в России, а потом начала везти его напрямую от производителя.

Иван обновил коллектив сотрудников, нанял хороших продажников и внедрил оптовое направление. И дело пошло!

Обычно особенностью подобного бизнеса является сезонность, но в данном случае хорошие продажи идут круглый год, делится Иван. Ежемесячно раскрученный сайт интернет-магазина посещают сотни тысяч человек.

Компания активно использует в своей работе МойСклад.

Постоянно я смотрю выручку и план продаж на месяц, могу выборочно кликнуть на любую отгрузку. Открываю отчет Прибыльность за месяц и вижу продажи. Зная цену продажи, я иногда проверяю, по ней ли продали товар. Если цена ниже — это повод обратить внимание и разобраться, почему дали скидку. При этом чисто технически мы не ограничиваем менеджеров, и теоретически они могут продать самокат хоть за 0 рублей. Также я активно смотрю товары на складе и часто снимаю резервы. — рассказывает Иван

Пряжа

Будущая бизнес-леди задумала сделать классный клиентоориентированный магазин, где покупателям будет удобно выбирать, удобно заказывать, чтобы с ними хорошо общались. И у нее получилось.

Предприниматель Наталья Тарабанова продает пряжу под брендом «НеБабушка». Годовой оборот ее бизнеса составляет 36 млн. рублей.

Бизнес недолго пребывал исключительно в виде онлайн-магазина, открылись розничные точки, как вязальщицам важно потрогать и пощупать пряжу, понюхать, приложить к лицу, понять, насколько подходит цвет.

Более того, теперь компания еще и начала продавать франшизу, и отклик на нее достаточно большой.

«НеБабушка» не только продает пряжу, но и учит вязать, работает онлайн-академия вязания как для начинающих, так и для опытных вязальщиц.

Учет товаров и их продажа осуществляется в системе МойСклад.

Мы пришли к автоматизации и стали использовать МойСклад довольно-таки быстро: как только у меня появился второй продавец, и нужно было одному сдавать смену, а второму принимать. Мы пришли к тому, что Эксельчик больше не работает. Я стала искать продукт, который бы позволил фиксировать продажи и знать остатки, проводить инвентаризации. Нужна была такая программа, чтобы человек мог без проблем ею пользоваться и мы могли бы себе позволить такой продукт купить. — рассказывает Наталья

МойСклад — это управление любым количеством торговых точек в режиме онлайн, контроль за размером сдаваемой выручки, статистика продаж в разрезе торговых точек и много других возможностей.

Становитесь нашими клиентами и делитесь с нами своими историями успеха.

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