Для тех, кто в пути: почему подключают мобильные приложения для бизнеса

Жара, июль (если вы не в Москве, конечно) и хочется в отпуск (особенно, если вы в Москве!). Рвануть бы на море, но, как говорил известный персонаж известного мультфильма: «А корова моя? Хозяйство? Запасы на зиму?».

Рецепт совмещения работы и отдыха — работать с нашим облачным сервисом через мобильные приложения МойСклад.

Лежите в шезлонге, гуляете с ребенком в парке, сидите на скучном совещании, ушли на бизнес-ланч — узнавайте о новых заказах и других важных вопросах вашего бизнеса через приложение. Или пользуйтесь приложением как мобильной кассой. Не все же в Фейсбуке на смартфоне или планшете зависать.

Торговля

Чтобы управлять торговлей через МойСклад, совсем необязательно находиться в своем магазине или офисе. Узнать, как идут продажи, сколько товара осталось, какова прибыль, насколько результативны ваши продавцы, можно через смартфон.

Программа позволит удаленно просмотреть следующие показатели:

информация о среднем чеке;

выручка;

количество продаж;

остаток наличных денег в кассе;

количество проданных и возвращенных товаров;

прибыль по каждому товару;

информация о самых выгодных покупателях и самых продающих кассирах.

У вас интернет-магазин? Ваш менеджер может легко торговать с компьютера, смартфона или планшета, а вы — контролировать его из любой точки мира при помощи приложения МойСклад.

МойСклад поддерживает работу с несколькими точками продаж. Для каждой точки можно определить склад, тип цен и назначить кассиров, которые получат к ней доступ.

Касса

Розничные операции можно оформлять в приложении Касса МойСклад.

Рабочее место продавца выглядит как компьютер (планшет) с подключенным к нему сканером штрих-кодов и фискальным регистратором для печати кассовых чеков.

Приложение Касса МойСклад — это мобильная касса, соответствующая требованиям Федерального закона 54-ФЗ.

Приложение совместимо с кассами АТОЛ, ШТРИХ-М и Viki Print.

Касса МойСклад предназначена для учёта продаж и может быть использована на торговой точке, при доставке товара по адресу курьером и в пункте выдачи заказов интернет-магазина.

Приложение поддерживает подключение к фискальному регистратору по USB или Bluetooth, позволяя передавать в налоговую инспекцию электронные копии чеков для исполнения требований Федерального закона 54-ФЗ.

Программа позволяет выбрать список товаров для добавления в чек.

Информация о товарах загружается из облачного хранилища, но в приложении есть инструменты, чтобы добавлять их прямо со смартфона. Несмотря на свою «облачность», программа может работать и без подключения к интернету — данные синхронизируются позже.

Касса МойСклад — удобная альтернатива громоздкому торговому оборудованию, позволяющая вести полноценный учёт продаж буквально в полевых условиях. Кассиру для работы достаточно бюджетного смартфона и фискального регистратора.

Не боимся быть Капитанами Очевидность, но еще раз подчеркнем, что работать в приложении ПРОСТО: Смена открывается автоматически при продаже, но можно сделать это и вручную.

Добавить товары в чек можно разными способами: выбрав их из списка на стартовом экране, с помощью поиска или воспользовавшись сканером штрихкодов.

А еще в программе есть автоматическое применение скидок для товаров и для контрагентов.