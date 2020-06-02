Может ли сейчас работать розничный магазин? Удобная таблица

От обилия новостей по карантинным мерам, ослаблению/ужесточению режимов можно сильно запутаться. Хотите точно знать, когда закончится самоизоляция, как обстоят дела с пропускным режимом и при каких условиях откроются магазины и другие объекты торговли в вашем регионе — смотрите нашу чудо-таблицу.

Для удобства и легкой навигации переходим по ссылке, нажимаем Ctrl+F, вбиваем свой регион и читаем.

Данные меняются очень быстро, но мы все это мониторим и обновляем.

Если вам есть что добавить по своему региону, пишите комментарии под постом!