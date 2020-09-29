Как принимать оплату без терминала эквайринга с комиссией менее 1%. Бесплатный вебинар

Можно ли не устанавливать оборудование, не покупать терминал и при этом принимать платежи безналом от клиентов? Оказывается — да. Новый способ, который все больше захватывает рынок — оплата по QR-кодам. Ограничений нет, любой магазин может воспользоваться этим способом, подключив СБП (систему быстрых платежей). Что-то такое слышали, да? А мы не только слышали, мы уже с ними работаем и вам расскажем, как можно быстро подключиться.

СБП сейчас набирают обороты, даже расчеты по зарплате скоро будут происходить через них, поэтому надо быть в тренде и предлагать клиентам новые способы оплаты уже сейчас. Тем более, что на этом еще и сэкономить можно.

Кому это будет интересно: всем без исключения, но особенно полезен вебинар для розничных магазинов.

МойСклад вместе с экспертом Тинькофф подробно разберут:

как использовать QR-код для оплаты в магазине (пункте выдачи товара);

какие способы приема платежей выгоднее;

понадобится ли при работе с QR-кодами онлайн-касса.

Тинькофф расскажет о принципах работы СБП, ограничениях, видах QR-кодов и даст лайфхак о том, как не потерять покупателей.

МойСклад уже готов к интеграции с продуктами Тинькофф: интернет-банк, торговый эквайринг, эквайринг по QR-кодам через СБП. На вебинаре мы не только расскажем, но и покажем в онлайн-режиме сравнение привычного и нового способа расчетов:

как происходит прием оплаты через банковский терминал;

как происходит прием оплаты через СБП: покупателю достаточно считать QR-код с экрана или с чека.