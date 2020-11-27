Ответы на самые частые вопросы про QR-код и систему быстрых платежей: ликбез для предпринимателей

Все уже что-то слышали о системе быстрых платежей и QR-кодах, но как все это работает, как подключиться, что новый вид расчетов даст бизнесу разобрались не все. Мы понимаем — новое всегда немного пугает и настораживает, поэтому сегодня ответим на самые горячие вопросы простым и понятным языком.

СБП была доступна и ранее, но ею пользовались только при переводах между физлицами. В конце 2019 года Центробанк позволил проводить расчеты также между физическими и юридическими лицами. Так что получать оплату за товары или услуги теперь можно намного быстрее и проще.

Сделать перевод можно не только через приложение банка по номеру телефона (да и подходит такой способ не всем), но и по QR-кодам. Причем этот вариант одинаково доступен и тем, кто торгует онлайн, и для офлайновых продавцов.

Итак, что же больше всего волнует предпринимателей.

Комиссия

Банковские комиссии постоянно растут, требования к расчетам ужесточаются. На онлайн-кассы предстоит переходить в следующем году всем, кроме самозанятых. К тому же приходится бороться с возросшей конкуренцией. Самое время искать способы экономии.

Для этого отлично подходят платежи через СБП, причем комиссия будет зависеть от того, за какие услуги или товары с вами рассчитываются:

для льготных категорий (лекарства, продукты, обучение) — до 0,4%

по другим покупкам — до 0,7%

Если сравнивать с комиссиями по эквайрингу ( стоимость оборудования и его обслуживания), то выгода становится очевидной.

Принимать платежи с низкими комиссиями можно при помощи МоегоСклада и Тинькофф Оплаты.

Как подключиться к быстрым платежам

Для начала убедитесь, что банк, в котором открыт ваш расчетный счет, подключен к СБП. Если счета нет, его необходимо открыть.

Если уже используете сервис МойСклад, для настройки оплаты через систему быстрых платежей вам понадобится счет в Тинькофф банке.

Если счет уже открыт, достаточно написать на электронную почту eacq_accounts@tinkoff.ru . В теме письма укажите ИНН организации или ИП и напишите «СБП МойСклад»;

eacq_accounts@tinkoff.ru Менеджер банка подключит оплату по QR-коду;

Остается только получить ID и пароль на сайте Тинькофф Оплаты.

Теперь нужно настроить для приема платежей ваши торговые точки.

Как настроить платежи в сервисе МойСклад

Счет открыт и к системе вы подключились. Теперь остается провести интеграцию с сервисом. Для этого:

войдите в МойСклад ;

МойСклад в Меню пользователя найдите и установите приложение Тинькофф Оплата (тут пригодится ID и пароль, которые вы получили на сайте)

Поставьте «галочку» в поле Установлено и нажмите «Сохранить»

Теперь подключите услугу для ваших точек продаж, чтобы они могли начать прием платежей по QR-кодам. Откройте карточку нужной точки и измените способ оплаты.

Чтобы вам было проще пройти все шаги по подключению, мы подготовили подробную инструкцию.

Как происходит оплата по QR-коду

Процесс немного отличается при оплате через розничную оффлайн-точку и в интернете.

Оплата в магазине

Покупатель сканирует QR-код продавца (он может быть заранее размещен на видном месте). О видах кодов поговорим чуть ниже. На смартфоне или другом гаджете покупателя открывается приложение банка с запросом на подтверждением платежа, покупатель подтверждает оплату. Через несколько секунд продавец получает средства на свой счет.

Обратите внимание! Если банк не подключен к системе быстрых платежей перевод может идти гораздо дольше (от нескольких дней до недели), поэтому бессмысленно подключать оплату по QR-коду без СБП.

Оплата в интернете

В интернет-магазине система сама генерирует код для оплаты. Покупатель также сканирует код и переводит деньги.

При оплате с мобильного устройства достаточно выбрать вид оплаты через СБП.

Какие бывают QR-коды

Есть два типа кодов — статический и динамический.

Статический QR-код

Подходит для небольших объектов торговли и услуг: магазина, парикмахерской, фитнес-клуба, платной парковки. Распечатанный код можно прикрепить рядом с кассой.

Динамический QR-код

Формируется для каждой оплаты. Удобен для среднего бизнеса, интернет-магазинов.

Чем оплата по QR-коду отличается от эквайринга, кроме технологии

Можно выделить несколько ключевых отличий:

не требуется специального оборудования, простое подключение;

высокая скорость зачисления средств на счет;

низкая комиссия.

Есть ли ограничения для использования QR-кодов при оплате

Не все банки охотно подключают СБП, поэтому использовать платежи по QR (и не ждать при этом неделю поступления средств на счет) стоит только если ваш банк подключился к системе.

В 2021 году все лидеры банковского сектора будут обязаны подключиться к СБП, их обязывает это сделать ЦБ и проблем с приемом платежей уже не будет.

Не стоит забывать и покупателях:

При оплате по QR-коду покупатель теряет кэшбек , ведь его выплата производится за счет комиссии, которую банк взимает с продавца. А раз комиссия низкая, то и кэшбек выплачивать банку не выгодно. Попробуйте предложить покупателям скидки или особые условия при оплате QR-кодом, чтобы компенсировать неудобство.

Не все покупатели пользуются смартфоном. Без него отсканировать код нельзя, а значит вы можете потерять некоторых клиентов, оставив только один способ оплаты. Если же ваши покупатели из тех, что всегда имеют при себе современный мобильный, то оплата по QR-коду вполне может вытеснить другие способы расчетов.

Ограничены ли расчеты по QR-коду

Сейчас лимит на совершение транзакции составляет — 600 т.р. В следующем году ЦБ собирается увеличить предельный размер перевода.

Платит ли комиссию покупатель

В общем случае — нет, например, в Тинькофф банке комиссия за переводы платежей через СБП по QR-коду отсутствует. Но комиссию могут удержать, если оплата совершается с кредитного счета или карты.

Что в итоге

Полность заменить другие виды расчетов платежи с помощью СБП и QR-кодов пока не может. Скорее, это альтернативный способ оплаты. Но для экономии денег и привлечения покупателей новый вид расчетов ввести стоит.

Если хотите посмотреть на практике, как создавать продажи, редактировать заказы и выставлять оплату по QR-коду, предлагаем бесплатно получить запись вебинара по QR.

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