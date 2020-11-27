Ответы на самые частые вопросы про QR-код и систему быстрых платежей: ликбез для предпринимателей

Все уже что-то слышали о системе быстрых платежей и QR-кодах, но как все это работает, как подключиться, что новый вид расчетов даст бизнесу разобрались не все. Мы понимаем — новое всегда немного пугает и настораживает, поэтому сегодня ответим на самые горячие вопросы простым и понятным языком.
СБП была доступна и ранее, но ею пользовались только при переводах между физлицами. В конце 2019 года Центробанк позволил проводить расчеты также между физическими и юридическими лицами. Так что получать оплату за товары или услуги теперь можно намного быстрее и проще.
Сделать перевод можно не только через приложение банка по номеру телефона (да и подходит такой способ не всем), но и по QR-кодам. Причем этот вариант одинаково доступен и тем, кто торгует онлайн, и для офлайновых продавцов.
Итак, что же больше всего волнует предпринимателей.
Комиссия
Банковские комиссии постоянно растут, требования к расчетам ужесточаются. На онлайн-кассы предстоит переходить в следующем году всем, кроме самозанятых. К тому же приходится бороться с возросшей конкуренцией. Самое время искать способы экономии.
Для этого отлично подходят платежи через СБП, причем комиссия будет зависеть от того, за какие услуги или товары с вами рассчитываются:
- для льготных категорий (лекарства, продукты, обучение) — до 0,4%
- по другим покупкам — до 0,7%
Если сравнивать с комиссиями по эквайрингу ( стоимость оборудования и его обслуживания), то выгода становится очевидной.
Принимать платежи с низкими комиссиями можно при помощи МоегоСклада и Тинькофф Оплаты.
Как подключиться к быстрым платежам
Для начала убедитесь, что банк, в котором открыт ваш расчетный счет, подключен к СБП. Если счета нет, его необходимо открыть.
Если уже используете сервис МойСклад, для настройки оплаты через систему быстрых платежей вам понадобится счет в Тинькофф банке.
- Если счет уже открыт, достаточно написать на электронную почту eacq_accounts@tinkoff.ru. В теме письма укажите ИНН организации или ИП и напишите «СБП МойСклад»;
- Менеджер банка подключит оплату по QR-коду;
- Остается только получить ID и пароль на сайте Тинькофф Оплаты.
Теперь нужно настроить для приема платежей ваши торговые точки.
Как настроить платежи в сервисе МойСклад
Счет открыт и к системе вы подключились. Теперь остается провести интеграцию с сервисом. Для этого:
- войдите в МойСклад;
- в Меню пользователя найдите и установите приложение Тинькофф Оплата (тут пригодится ID и пароль, которые вы получили на сайте)
- Поставьте «галочку» в поле Установлено и нажмите «Сохранить»
- Теперь подключите услугу для ваших точек продаж, чтобы они могли начать прием платежей по QR-кодам. Откройте карточку нужной точки и измените способ оплаты.
Чтобы вам было проще пройти все шаги по подключению, мы подготовили подробную инструкцию.
Как происходит оплата по QR-коду
Процесс немного отличается при оплате через розничную оффлайн-точку и в интернете.
Оплата в магазине
- Покупатель сканирует QR-код продавца (он может быть заранее размещен на видном месте). О видах кодов поговорим чуть ниже.
- На смартфоне или другом гаджете покупателя открывается приложение банка с запросом на подтверждением платежа, покупатель подтверждает оплату.
- Через несколько секунд продавец получает средства на свой счет.
Обратите внимание! Если банк не подключен к системе быстрых платежей перевод может идти гораздо дольше (от нескольких дней до недели), поэтому бессмысленно подключать оплату по QR-коду без СБП.
Оплата в интернете
В интернет-магазине система сама генерирует код для оплаты. Покупатель также сканирует код и переводит деньги.
При оплате с мобильного устройства достаточно выбрать вид оплаты через СБП.
Какие бывают QR-коды
Есть два типа кодов — статический и динамический.
Статический QR-код
Подходит для небольших объектов торговли и услуг: магазина, парикмахерской, фитнес-клуба, платной парковки. Распечатанный код можно прикрепить рядом с кассой.
Динамический QR-код
Формируется для каждой оплаты. Удобен для среднего бизнеса, интернет-магазинов.
Чем оплата по QR-коду отличается от эквайринга, кроме технологии
Можно выделить несколько ключевых отличий:
- не требуется специального оборудования, простое подключение;
- высокая скорость зачисления средств на счет;
- низкая комиссия.
Есть ли ограничения для использования QR-кодов при оплате
Не все банки охотно подключают СБП, поэтому использовать платежи по QR (и не ждать при этом неделю поступления средств на счет) стоит только если ваш банк подключился к системе.
В 2021 году все лидеры банковского сектора будут обязаны подключиться к СБП, их обязывает это сделать ЦБ и проблем с приемом платежей уже не будет.
Не стоит забывать и покупателях:
- При оплате по QR-коду покупатель теряет кэшбек, ведь его выплата производится за счет комиссии, которую банк взимает с продавца. А раз комиссия низкая, то и кэшбек выплачивать банку не выгодно. Попробуйте предложить покупателям скидки или особые условия при оплате QR-кодом, чтобы компенсировать неудобство.
- Не все покупатели пользуются смартфоном. Без него отсканировать код нельзя, а значит вы можете потерять некоторых клиентов, оставив только один способ оплаты. Если же ваши покупатели из тех, что всегда имеют при себе современный мобильный, то оплата по QR-коду вполне может вытеснить другие способы расчетов.
Ограничены ли расчеты по QR-коду
Сейчас лимит на совершение транзакции составляет — 600 т.р. В следующем году ЦБ собирается увеличить предельный размер перевода.
Платит ли комиссию покупатель
В общем случае — нет, например, в Тинькофф банке комиссия за переводы платежей через СБП по QR-коду отсутствует. Но комиссию могут удержать, если оплата совершается с кредитного счета или карты.
Что в итоге
Полность заменить другие виды расчетов платежи с помощью СБП и QR-кодов пока не может. Скорее, это альтернативный способ оплаты. Но для экономии денег и привлечения покупателей новый вид расчетов ввести стоит.
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