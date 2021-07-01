Работаем с маркетплейсом: что надо знать бухгалтеру

Электронные торговые площадки стремительно завоевывают рынок. Все больше компаний и ИП предпочитает работу с маркетплейсами заботам по раскрутке бренда и организации продаж своими силами. А бухгалтерам приходится подстраиваться под новые реалии. Расскажем, как вести учет продаж через маркетплейс.

Кто может работать с маркетплейсом

Продавать товары через маркетплейс могут: организации и ИП (самозанятых граждан мы пропустим, так как им бухгалтер не требуется).

Организации могут сотрудничать с маркетплейсами в рамках любых доступных налоговых режимов: общая система налогообложения (ОСНО), упрощенка (УСН), система для сельхозпроизводителей (ЕСХН).

А вот для предпринимателей есть ограничение: торговля через интернет не считается розничной и не попадает под применение патентной системы налогообложения. Поэтому, если ИП на патенте решит работать с маркетплейсом, то у него будет совмещение режимов: базового (ОСНО, УСН, ЕСХН) и ПСН. То есть бухгалтеру ИП придется организовать раздельный учет доходов и расходов.

Какой маркетплейс выбрать? Читайте в статье МоегоСклада.

Договор с маркетплейсом и первичные документы

Обычно маркетплейсы работают с организациями (ИП) по агентскому договору.

Маркетплейс выступает как посредник, то есть действует от своего имени или от имени продавца (в зависимости от условия договора), но всегда за его счет. Право собственности на реализуемые товары к маркетплейсу не переходит — передача товаров не является реализацией.

Продавцом товаров выступает именно организация (ИП), а маркетплейс — лишь информационная площадка, на которой размещаются предложения о продаже товаров, принадлежащих продавцу.

А значит, в документообороте отсутствуют счета, накладные и акты, которые обычно отражают движение товаров. Вместо них используют документы, которые подтверждают факт оказания услуг по агентскому договору: акт приемки товаров и отчет о продажах.

За свои услуги маркетплейс получает вознаграждение — процент от суммы каждой сделки. Кроме того, маркетплейс взимает с продавца оплату за оказание услуг:

по хранению товаров на своем складе;

по доставке товаров покупателям и обратно на склад, если покупатель отказался от товара;

по возврату и утилизации негодного товара (если такое условие предусмотрено договором).

Важно: обязательство по формированию и передаче кассового чека покупателю возлагается на маркетплейс. Таким образом, продавец может сэкономить на покупке онлайн-кассы.

Документацию продавцу маркетплейсы передают двумя способами: через систему электронного документооборота (ЭДО) или размещают в личном кабинете продавца на своем портале (по такой системе работает Wildberries).

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Схема работы

Алгоритм взаимодействия с маркетплейсом выглядит так:

1. Продавец собственными силами и за свой счет привозит товары в пункт приема. Размещает фото и сведения о товаре в личном кабинете на сайте маркетплейса.

Важно: не забывайте, что обязанность по маркировке товара лежит на его собственнике. Маркетплейс принимает товары только в промаркированном виде.

2. Маркетплейс обеспечивает хранение товаров, рекламирует их на портале, принимает оплату и организует доставку товаров покупателям. А также принимает возвращенные покупателями товары и утилизирует изделия с недостатками, если это входит в условие договора.

3. В указанные договором сроки маркетплейс передает вырученные от реализации средства продавцу за вычетом вознаграждения и направляет отчет о продажах.

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Бухгалтерский учет у продавца

Как мы уже сказали, передача товаров от продавца маркетплейсу не признается реализацией. Поэтому до момента перехода права собственности на товары к покупателю фактическую себестоимость товаров нужно отражать на счете 45 «Товары отгруженные».

Д 45 К 41 — переданы товары на реализацию по агентскому договору.

Расчеты с маркетплейсом отражайте на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Рекомендуем открыть к нему субсчета:

«Расчеты с агентом за реализованные товары»;

«Расчеты с агентом по вознаграждению»;

«Расчеты с агентом по возмещению расходов».

Как правило, маркетплейс участвует в расчетах: принимает оплаты от покупателей и передает вырученные средства продавцу за вычетом вознаграждения.

В учете продавца операции по сотрудничеству с маркетплейсом отражаются следующими проводками (операции по НДС мы здесь показывать не будем):

Д 62 К 90-1 — отражена выручка от реализации товаров по агентскому договору;

Д 90-2 К 45 — списана себестоимость реализованных товаров;

Д 76 субсчет «Расчеты с агентом за реализованные товары» К 62 — отражена задолженность маркетплейса по перечислению оплаты за реализованные товары;

Д 44 К 76 субсчет «Расчеты с агентом по вознаграждению» — отражена сумма вознаграждения маркетплейсу;

Д 44 К 76 субсчет «Расчеты с агентом по возмещению расходов» — отражена сумма расходов, подлежащих возмещению маркетплейсу;

Д 51 К 76 субсчет «Расчеты с агентом за реализованные товары» — получены деньги от посредника за вычетом суммы вознаграждения и суммы возмещаемых расходов;

Д 76 субсчет «Расчеты с агентом по вознаграждению» К 76 субсчет «Расчеты с агентом за реализованные товары» — зачтена сумма вознаграждения в счет оплаты за реализованные товары;

Д 76 субсчет «Расчеты с агентом по возмещению расходов» К 76 субсчет «Расчеты с посредником за реализованные товары» — зачтена сумма возмещаемых расходов в счет оплаты за реализованные товары.

Налоговый учет у продавца

Спецрежимы

Доходы и расходы на льготных режимах учитывают кассовым методом, то есть при поступлении денег на счет или их списании.

Маркетплейс перечисляет вырученные средства продавцу за вычетом своего вознаграждения. Но доходом продавца является не эта сумма, а полная стоимость товара, которую оплатил покупатель.

Отражение в составе доходов суммы поступления на расчетный счет от маркетплейса приведет к занижению налоговой базы.

Пример: продавец купил товар за 600 рублей. Стоимость товара, которую заплатил покупатель при заказе через маркетплейс — 1 000 рублей. Вознаграждение маркетплейса — 150 рублей. Маркетплейс перечислил на счет продавца 850 руб.

Налоговая база у продавца:

на УСН — доходы — 1 000 рублей. Расходы не учитываются.

на УСН — доходы за минусом расходов или ЕСХН — 250 рублей (1 000 руб. — 600 руб. — 150 руб.).

На каком маркетплейсе торговать будет выгоднее? Читайте в подробном разборе МоегоСклада.

Общий режим

Компании на общем режиме чаще используют метод начисления.

Продавец включает выручку от реализации (в полном объеме, как показано в примере выше) в состав доходов в момент перехода права собственности на товар к покупателю.

Так как товар обычно отгружается со склада маркетплейса, то выручку продавец отражает на дату, которая указана в отчете о продажах маркетплейса.

Сумму вознаграждения маркетплейса включают в состав прочих расходов, связанных с реализацией.