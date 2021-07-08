«Новая маркировка»? 5 сложных вопросов на тему новых счетов-фактур и прослеживаемости товаров

На основании ст. 4 № 371-ФЗ от 9 ноября 2020 года в России с 1 июля должна была заработать новая система контроля за товарами. В системе прослеживаемости обязаны участвовать многие предприниматели и юридические лица. Им надлежит сдавать дополнительную отчетность в налоговую, оформлять счет-фактуры и УПД по новым правилам.

Правительство еще не утвердило точный перечень товаров, подпадающих под контроль. Публикуем ответы на самые сложные вопросы о прослеживаемости.

Образец и правила заполнения нового счета-фактуры вы можете найти в нашей отдельной статье. Обратите внимание: эти новые правила действуют для всех. Неважно, торгуете вы прослеживаемыми товарами или нет: с 1 июля нужно использовать только новый бланк счета-фактуры.

1. Что означает понятие «прослеживаемость товаров»? Почему системы маркировки недостаточно?

Под системой прослеживаемости подразумевают процедуру дополнительного государственного контроля за импортными товарами, поступающими в РФ. Передвижение отслеживаемых товаров начинается на территории стран ЕАЭС. Это одно из отличий от маркировки.

Так же, в отличие от маркировки, все поставщики и покупатели прослеживаемых товаров обязаны вести партионный учет, отправлять отчеты в налоговую и заполнять документы по новым формам.

2. Какие товары попали под новую систему слежения?

Список товаров можно найти в постановлении Правительства № 807 от 25.06.2019. Он не окончательный, но на него можно опираться в ожидании утвержденного варианта. Перечислим лишь некоторые позиции:

холодильники, морозильники, коммерческое холодильное оборудование и тепловые насосы;

экскаваторы, погрузчики и вилочные автопогрузчики, ж/д тягачи;

бульдозеры, грейдеры, самоходные планировщики, трамбовочные машины, дорожные катки;

стиральные машины для дома и коммерческого использования;

мониторы и проекторы, которые используются в системах автоматической обработки данных, телеприемники, мониторы и проекторы, без встроенной телеприемной аппаратуры;

деревянная мебель для торговых предприятий, а металлическая —- для офисов;

электронные интегральные схемы и их части;

транспортные средства промышленного назначения;

детские коляски;

детские кресла безопасности.

В установленные сроки к списку будут добавляться и другие товары.

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3. Как продавцам работать с прослеживаемыми товарами?

Факт продажи должен обязательно сопровождаться счетом-фактурой или УПД. Если продавец работает с НДС, то счет-фактуру по новой форме он оформляет не только для юридических лиц, но и для физических лиц, которые приобретают прослеживаемые товары не для перепродажи. Так же должны поступить продавцы на специальных налоговых режимах и предоставлять покупателям универсальный передаточный документ.

Разберем новые дополнительные реквизиты счета-фактуры.

Добавили строку 5а . В нее заносят номер документа, подтверждающего поставку товара, и дату совершения отгрузки. К подтверждающим документам относят товарная накладная, акт оказанных услуг, УПД и т.д.

. В нее заносят номер документа, подтверждающего поставку товара, и дату совершения отгрузки. К подтверждающим документам относят товарная накладная, акт оказанных услуг, УПД и т.д. Графа 1 отвечает за порядковый номер строк.

отвечает за порядковый номер строк. Код товара из ТН ВЭД ЕАЭС записываем в графу 1б, а соответствующее наименование позиции — в 1а.

записываем в графу 1б, а соответствующее наименование позиции — в 1а. Название графы 11 «Регистрационный номер таможенной декларации» заменено на «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости» (РНПТ). Для прослеживаемых товаров значение будет соответствовать РНПТ, для обычных — регистрационному номеру декларации.

«Регистрационный номер таможенной декларации» заменено на «Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости» (РНПТ). Для прослеживаемых товаров значение будет соответствовать РНПТ, для обычных — регистрационному номеру декларации. Графа 12 и 12а отвечают за наименование единицы измерения товара, согласно ОКЕИ.

отвечают за наименование единицы измерения товара, согласно ОКЕИ. Количество прослеживаемого товара в счете-фактуре отражается по 12 графе.

Подробнее о правилах заполнения нового счета-фактуры читайте здесь.

4. Какую отчетность нужно создавать при покупке и продаже прослеживаемых товаров? Куда ее сдавать?

У каждого участника системы прослеживаемости появилась обязанность отчитаться за передвижение товаров.

Импортеры товаров из ЕАЭС заполняют уведомление о ввозе по форме КНД 1169008. Отправляют в налоговую службу, которая присваивает регистрационный номер партии товара (РНПТ). Этот маркер позволяет проследить дальнейшие передвижения товара.

Продавцы прослеживаемых товаров должны отчитаться о своих остатках перед налоговыми органами по форме КНД 1169011.

Российские экспортеры в страны ЕАЭС уведомляют ФНС по форме уведомления КНД 1169009.

Отчетность сдают все продавцы подконтрольных товаров. Никаких поблажек и отсрочек не существует для спецрежимников. В отчет попадают операции по выбытию из оборота и закупка товаров у компаний-неплательщиков НДС.

Уведомления и отчеты будут принимать в ИФНС только в электронном виде с помощью ЭДО, и только по разработанным бланкам (письмо ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@).

5. Будут ли штрафы за отсутствие учета прослеживаемых товаров?

Система стартовала, а КоАП не подготовили. Поэтому сейчас известны только планируемые размеры санкций и виды нарушений.

За каждое не отправленное уведомление или несданный в срок отчет будет грозить штраф в размере 1 000 рублей за документ.

За недостоверные сведения в счете-фактуре и УПД, касающиеся прослеживаемых товаров, установят штрафные санкции в объеме 1 000 рублей за каждый документ.

Как только официально опубликуют штрафные тарифы, мы обязательно сообщим об этом.

В МоемСкладе удобно работать с прослеживаемыми и маркируемыми товарами, а формы документов можно заполнять прямо в сервисе: они вовремя обновляются, и у пользователей всегда актуальные бланк. Заполненный счет-фактуру можно скачать на компьютер или прямо из МоегоСклада отправить контрагенту на почту или в мессенджер.