Что вам надо знать о прослеживаемости товаров

Система прослеживаемости товаров, о необходимости которой так долго говорили власти, наконец заработала. Лексикон бухгалтеров обогащается такими терминами, как РНПТ, КНД, недавно введенные формы уже корректируются, а вопросов относительно того, что представляет собой система прослеживаемости, и зачем еще одна система госконтроля меньше не становится. Впрочем, в течение периода адаптации к новой системе — власти отвели на этот процесс год, — наказаний за нарушения в сфере прослеживания не будет. Так что у бизнеса есть время на подготовку.

Чем прослеживаемость отличается от маркировки

Общими у них являются цели, а именно: пресечение незаконных схем, исключение проникновения на рынок контрафактной продукции, недопущение уклонения от уплаты налогов, пошлин и проч. Отличий гораздо больше, вот лишь основные.

Система маркировки требует соответствующего оборудования — принтера этикеток, сканеров штрихкодов и проч. Для работы с прослеживаемыми товарами достаточно настроенного ЭДО.

Актуальную информацию о сроках и правилах маркировки смотрите на сайте МоегоСклада.

Какие товары подлежат прослеживаемости

Это партии импортных товаров, которые находятся в собственности организаций или ИП (или приобретены для производственных нужд). Их коды ТН ВЭД ЕАЭС значатся в Перечне, утвержденном правительственным постановлением от 01.07.2021 № 1110):

С 2022 года в этот перечень будут включены срезанные цветы, бутоны для флористики — свежие, засушенные, окрашенные, пропитанные и подготовленные иными способами.

Даже если товар есть в списке, он перестает быть прослеживаемым, если покидает территорию РФ, перестает существовать (утилизация) или передается в производство.

Скачайте постановление № 1110 на сайте.

Как узнать, что товар является прослеживаемым?

Чтобы уточнить, является ли тот товар, который предполагается приобрести, прослеживаемым, достаточно сравнить его код по ТН ВЭД / ОКПД2 с кодами, присутствующими в правительственном перечне. Это самый верный способ, только следует применять корректный код, т.е. тот, что указан в технических документах. Более простой способ: воспользоваться сервисом на сайте nalog.ru, позволяющим не отходя от монитора выяснить, относится ли та или иная товарная позиция к прослеживаемым.

О том, как работает система прослеживаемости импортных товаров в 2021 году, читайте здесь.

Что такое РНПТ, где найти и как получить

Если товар ввозится с территории государств — участников ЕАЭС (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан), то импортер не более чем в пятидневный срок с даты принятия на учет отправляет в ИФНС соответствующее уведомление форма КНД 1169008). Налоговики формируют на этом основании РНПТ для каждой товарной партии и отправляют квитанцию с этим кодом заявителю.

Если товар ввозится из иных стран, то импортеру следует сформировать РНПТ самостоятельно, для этого достаточно использовать номер таможенной декларации и партии товара по схеме:

(1) код таможни, зарегистрировавшей декларацию / (2) ДД.ММ.ГГ регистрации декларации / (3) порядковый номер декларации по журналу регистрации / (4) порядковый номер декларируемого товара

Код РНПТ указывается в универсальных передаточных документах, счетах-фактурах, в разделах 9 деклараций по НДС, в отчетах о прослеживаемых товарах.

Корректность РНПТ можно также проверить на веб-ресурсе налоговой службы.

Документооборот (в т.ч. обмен первичкой) осуществляется исключительно в цифровом виде, равно как и передача в ИФНС отчетности, уведомлений по остаткам (см. ниже).

Если на складах имеются остатки прослеживаемых товаров

В случае если в собственности имеются остатки прослеживаемых товаров, то и на них надо получать РНПТ, для чего следует направить в налоговую инспекцию уведомление по форме КНД 1169011. Конкретные сроки для представления такого уведомления не установлены, требуется лишь «снабдить» остатки РНПТ до того, как с ними будет осуществлена какая-нибудь хозяйственная операция, в том числе:

продажа / вывоз за рубеж;

реализация на российской территории;

передача на реализацию;

безвозмездная передача и проч.

Начиная с 10 сентября 2021 года будет применяться новая форма КНД 1169011. Основанием для составления уведомления станут признаваться не только инвентаризационные, но и иные первичные документы, в т.ч. бухгалтерская справка, УПД со статусом «1». Если же уведомляем о товаре, ввезенном не на основании таможенной декларации, а на основании иных документов, в т.ч. коммерческих, перевозочных и проч., то в строке 4 «Признак уведомления» проставляем «1».

Подробнее о том, как продавать прослеживаемые товары, читайте на сайте МоегоСклада.

Новое в счетах-фактурах

В форме счета-фактуры теперь присутствуют РНПТ, единицы измерений и количество прослеживаемых товаров, регистрационный номер декларации (для товара, произведенного за пределами ЕАЭС), номер записи поставки, идентификационные данные отгрузочного документа, т.е. реквизиты, необходимые для реализации прослеживаемости. РНПТ, единицы измерения и количество товаров, подлежащих прослеживанию, должны присутствовать и в УПД.

По общему правилу счета-фактуры составляются в цифровом виде, за исключением:

реализации в розницу потребителям, т.е. физическим лицам или самозанятым, но обязательно в бытовых целях;

экспорта (реэкспорта) за российские пределы;

продажи и вывоза товаров в страны-участницы ЕАЭС.

Продавец, который не является плательщиком НДС, составляет электронные УПД, которые подписываются УКЭП и передаются покупателям. Счета-фактуры оформляются и для покупателей, которые НДС не платят. В одном счете-фактуре могут быть данные и об обычных, и о прослеживаемых товарах.

Теперь при выбытии товара или приобретении прослеживаемых товаров у лиц, не платящих НДС, налоговики ежеквартально будут ожидать от спецрежимников и плательщиков НДС отчета по операциям с прослеживаемыми товарами.

Будут ли штрафы

В заключение отметим, что до 1 июля 2022 года санкций за нарушение правил о прослеживаемости не последуют. По истечении сроков «гандикапа» нарушителей ожидают следующие штрафы:

по 1000 рублей за каждый непредставленный или представленный с нарушением документ, а также за ложные данные или отсутствие нужных сведений как в счете-фактуре, так и в УПД;

по 200 рублей — за те же нарушения за документы в традиционной, бумажной форме.

Начиная с 1 января 2023 года операторы ЭДО обязаны будут передавать налоговикам данные о прослеживаемых товарах из счетов-фактур и УПД. Цена вопроса: 1000 рублей за каждый непереданный документ.

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