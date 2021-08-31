Как торговать в розницу без штрафов

Бывалые предприниматели подтвердят, что розничные продажи имеют множество ограничений, правил, предписаний и требований. В отличие от оптовой торговли в розницу реализуют товары, предназначенные для личного пользования.

Розничный продавец не обязан отслеживать, для каких целей был куплен товар. Но, например, кассовым оборудованием нельзя торговать в розницу, потому что оно по факту не предназначено для личного использования. Если вы планируете работать, как с розничными так и с оптовыми клиентами, вам необходимо позаботится о соответствующих ОКВЭДах в ЕГРЮЛ.

Кроме этого розничная продажа отличается оформляемой документацией. Выставление счета-фактуры является признаком оптовой торговли. В ответ на покупку вы должны выдать другие документы об оплате. К ним относятся: письменный договор купли-продажи, кассовый или товарный чек, а также другой документ, подтверждающий оплату (например, бланк строгой отчетности или приходный кассовый ордер). Но все по порядку, в каком случае, что и как выдавать расскажем далее.

Договор купли-продажи

Договор предназначен для любой сделки в розничной торговле. Не пугайтесь, в большинстве случаев его не нужно подписывать, именно так это делается в обычном стационарном магазине. В момент получения оплаты и передачи чека происходит устное заключение договора купли-продажи.

Когда товар покупается в рассрочку, с предоплатой, дистанционно или по каталогам, письменная форма будет необходима.

Кассовый чек

При продаже товаров за наличные или с использованием платежных карт продавец обязан выдать покупателю кассовый чек. Это требование закреплено в так называемом кассовом законе 54-ФЗ. За время действия закона почти каждый год в чек добавлялись новые обязательные реквизиты.

Последние изменения действуют с февраля 2021 года (полный список реквизитов можете подсмотреть здесь).

54-ФЗ также регулирует взаимоотношения между ФНС и розничными продавцами. Последние должны использовать зарегистрированную онлайн-кассу и через оператора фискальных данных (ОФД) передавать сведения о своих продажах.

Исходя из формы собственности, вида товара и системы налогообложения, в чеках будут указываться различные реквизиты. В перечне реквизитов должны быть данные о маркировке, о ОФД, к которому подключена онлайн-касса — ее поставить должны уже практически все предприниматели.

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Товарный чек

Хотя современные чеки из онлайн-кассы содержат почти подробнейшую информацию о товаре и продавце, в некоторых ситуациях вам придется выдать товарный чек:

1.Вы всегда обязаны выдать товарный чек по требованию покупателя.

2.У вас нет возможности разместить полное наименование, артикул, сорт, вид и другие характеристики. В связи с этой проблемой товарный чек стал обязателен для:

текстильных, швейных, трикотажных, меховых изделий,

технически сложных товаров бытового назначения (средства связи, музыкальная аппаратура, электроприборы и т.п.),

драгоценных металлов и драгоценных камней,

животных и растений,

строительных материалов.

3.Если торгуете непродовольственными товарами вразнос, а также при продаже мебели, оружия и патронов, автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов.

Этот документ составляется в произвольной форме. На нашем сайте вы можете скачать бланк товарного чека, а также уточнить обязательные реквизиты, которые он должен содержать.

Использование кассовой техники

В общем случае торговля без кассового аппарата запрещена для всех розничных компаний и предпринимателей, за исключением отдельных видов деятельности (полный список читайте на нашем сайте).

Если вашим покупателем является физическое лицо, то не важно каким способом он с вами расплачивается: наличными, пластиковой картой, по квитанции или переводом на расчетный счет. В момент получения оплаты должна быть использована онлайн-ККТ и выдан онлайн-чек.

Чек может быть оформлен в бумажном варианте и/или в электронном. Интернет-торговля для этих целей может использовать платежных агентов, тогда уже у них возникает обязанность применять ККТ.

С 6 августа 2021 года те, кто торгуют маркированными товарами, должны применять кассы, которые поддерживают ФФД 1.2. О том, когда и в каких случаях нужно менять ККТ, читайте в статье на сайте МоегоСклада.

Правила оформления ценников

Казалось бы такая мелочь — приклеить бирку на товар. Но это необходимо для выполнения правил оформления ценников, утвержденных Правительством. На правильном ценнике надо разместить информацию о наименовании товара, его сорте и цене за вес или единицу (обязательно в рублях).

Кроме бумаги разрешается использовать грифельную доску, электронное или световое табло, главное чтобы текст был читаемым и единообразным.

Продавцам нужно учитывать отраслевые специфические требования к содержанию ценника. Так, например, в 2021 году действует такое правило, что молочную продукцию нужно сопровождать надписью «Продукты без заменителя молочного жира». И не забудьте вовремя менять ценники и следить за их наличием.

Для магазина ценник любого вида является договором публичной оферты, соответственно продавать по кассе вы должны именно по цене, указанной на полке.

Торговля книгами, разносная или выездная торговля может вместо ценников использовать прейскурант с указанием наименований и цен товаров. Но он также должен быть оформлен в соответствии с требованиями и правилами торговли: заверен подписью лица, ответственного за его оформление, и печатью продавца.

На нашем сайте вы можете всегда уточнить, как правильно оформить ценник, бесплатно скачать шаблоны, либо заполнить и напечатать ценники онлайн.

Ответственность за нарушение правил торговли

Требований к розничным торговцам достаточно много от всех надзорных служб в зависимости от выбранного вида деятельности. Перечислим самые общие виды нарушений, которые могут совершить все розничные продавцы, единственное что будет отличаться это размер санкций для ИП и организации.

1.Невыдача кассового чека равнозначна неприменению кассовой техники (на основании 54-ФЗ применяется ст. 14.5 КоАП РФ)

Для должностных лиц штраф составит от 1,5 до 2 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 3 до 4 тысяч, для организаций — от 30 до 40 тысяч. Такие же санкции предусмотрены за невыдачу товарного чека в тех случаях, когда закон вменяет это в обязанность.

2.Ценник на полке не соответствует реальной стоимости товара на кассе.

Торговая точка получит штраф 10-20 тысяч рублей, а сотрудник, допустивший искажение информации, заплатит в бюджет от 1 до 2 тысяч. В случае повторных нарушений последствия могут быть более серьезными, вплоть до закрытия вашего магазина.

3.Нарушен порядок выдачи чека и сдачи. Верным считается одновременное вручение кассового чека и сдачи от наличной оплаты.

Иначе это грозит штрафом, как за неприменение ККТ.

4.Ошибки при расчете сдачи приравниваются к отсутствию мелочи. Всё это признается обманом покупателя (ст. 14.7 КоАП).

Для сотрудника штраф в этом случае составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч.

Помимо этого, в 2021 году можно получить штрафы за нарушения по онлайн-кассам. Например, юрлицам, которые должны применять ККТ и не делают этого, могут назначить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

А если розничный магазин, оптовик, импортер или производитель торгуют товарами, которые подлежат маркировке, им нужно следить, чтобы цифровые коды были нанесены правильно и были читаемы. Иначе можно столкнуться со штрафом и конфискацией продукции. Подробнее об этом читайте на сайте МоегоСклада.

Как выявляют нарушения правил торговли

Существуют плановые проверки раз в три года по графику, он размещается на сайте региональной прокуратуры, и внеплановые.

Разумеется представителям многих надзорных органов: ФНС, МВД, Роспотребнадзор, сохранили право проводить контрольную закупку (официально эта операция называется «проверочная закупка»). После совершения контрольной закупки проверяющие обязаны представиться, предъявить удостоверения и распоряжение, на основании которого проводится мероприятие. В этом распоряжении должен быть упомянут сам проверяющий, иначе контрольную закупку можно оспорить и считать незаконной.

С налоговыми проверками применения и выполнения требований 54-ФЗ не все так просто. 11.06.2021 был принят 170 Федеральный закон передающий контроль за соблюдением законодательства ККТ в руки 248-ФЗ от 31.07.2020 г («О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

Изменения вступают в силу с 1 марта 2022 года и отменяют плановые контрольные (надзорные) мероприятия, разрешают проверять кассовый аппарат по месту нахождения налогоплательщика или месту установки ККТ, в том числе в жилых помещениях.

Это нас ждет в недалеком будущем, но уже сейчас у налоговиков есть три способа для контроля применения касс:

Выездные налоговые проверки (они же оперативные). Проводятся непосредственно в магазине (главном офисе или подразделениях).

Удаленный контроль на основе собранной информации от ОФД.

По жалобам от покупателей, отправленные через мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России».

Конкуренты до сих пор применяют недобросовестные методы борьбы и пользуются простотой подачи жалобы. Проверяющие органы в свою очередь всеми способами ищут любые нарушения многочисленных правил торговли, чтобы пополнить казну.

Единственный совет, который тут может быть — соблюдать все законы и правила всегда, каждый день, даже если кажется, что нет никаких причин тревожиться. А если что-то непонятно — обязательно выяснять.