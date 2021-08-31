Какой метод списания товара выгоднее: разбираем подробно на примере

Затевая торговую деятельность, необходимо не только найти поставщиков и клиентов, но и определиться, каким способом рассчитывать себестоимость и списывать с учета проданные товары. Мы расскажем про разрешенные законом методы списания, а вы сможете выбрать самый оптимальный для себя.

Вернемся к определению себестоимости. Законодательно разрешены три варианта списания товара:

по стоимости каждой единицы товара;

по средней себестоимости;

по методу FIFO (англ. «first in, first out» — «первый пришел, первый ушел»).

Показатель прибыли целиком и полностью зависит от применяемого метода. В некоторых случаях неверный выбор может привести даже к банкротству предприятия (потому что при списании вы будете завышать стоимость товаров, а значит расходы).

Чтобы вы не искали свой путь методом «проб и ошибок», мы подготовили для вас следующую инструкцию.

Какой бы вариант вы не выбрали, запомните — большое значение имеет товароучетная система. О нее зависит насколько просто, удобно и безошибочно вы будете учитывать товары.

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Списание по стоимости единицы товара

Суть заключается в том, что при продаже одного конкретного товара с остатков нужно списать именно эту купленную ранее единицу и ее себестоимость.

Понятно, что этот метод применим для штучных товаров, например таких, как автомобили, предметы искусства, ювелирные изделия и другие дорогостоящие вещи.

Для этих ТМЦ важно проследить из какой партии они поступили и по какой цене. Иначе разница в стоимости может быть критической (например одно и то же платье в «сезон» и при устаревании коллекции будет иметь совершенно разную цену).

Иногда нужно списать товар, которого нет ни на складе, ни в магазине. О том, как действовать в таких случаях, читайте на сайте МоегоСклада.

Метод средней себестоимости

Вряд ли вы сможете определить стоимость автомобиля, используя метод средней себестоимости. Зато этот способ идеально подойдет для учета канцтоваров, одежды, обуви, игрушек, косметики и любых других товаров широкого потребления.

В тех ситуациях, когда закупочная стоимость в течение месяца часто колеблется то в большую, то в меньшую сторону. Вспоминаем, как считается среднее арифметическое и находим среднюю стоимость ТМЦ в месяц:

Себестоимость проданного товара также определяется за месяц.

Метод расчета по средней себестоимости выбирают за простоту применения и для сохранения в течение месяца стабильной цены продажи. Но этот вариант нельзя назвать идеальным, потому что на уровне налогового учета рассчитанная себестоимость может оказаться невыгодной.

Например, вы закупаете одни и те же ручки у одного и того же поставщика, и он постепенно снижает вам цены. В таком случае возможно вам подойдет третий способ.

Делать расчеты можно и в Excel, но лучше использовать готовое решение такое, как МойСклад. Средняя себестоимость будет быстро и точно посчитана, останется только проанализировать — выгодно ли вы продаете.

Метод ФИФО

Он оказался самым распространенным как в розничной, так и в оптовой торговле. Этот метод можно применять, буквально соблюдая очередность закупки товаров. Например, когда вам важно соблюсти сроки годности и выставить на продажу более поздний привоз, а свежий придержать.

Когда срок годности не нужно учитывать, то продавая любой товар, вы списываете его с остатка по самой “старой” цене из “первой” партии.

Когда остатки исчерпываются, списание ТМЦ идет уже по цене следующей по времени поставке, затем — следующей, и так далее.

Согласитесь, что такой принцип является достаточно справедливым. По какой бы высокой или низкой цене вы не купили, вы рано или поздно по ней спишите товар. В МоемСкладе это можно сделать за несколько минут. Чтобы узнать как, прочтите пошаговую инструкцию.

Сравниваем методы

Мы решили сравнить описанные методы на практическом примере. Пусть мы хотим посчитать себестоимость в разных вариантах для ручек в магазине канцтоваров. Заодно посмотрим, как меняется бухгалтерская прибыль.

Исходные данные:

Остаток ручек на начало месяца — 1100 штук, закупочная стоимость — 10 рублей за штуку.

За месяц куплено 2 партии ручек. Партия 1 — 500 штук по 9,50 рублей и Партия 2 — 500 штук по 9,00 рублей.

Ручки продаются по цене 15 рублей за штуку, за месяц продано 1400 штук.

Расчет по методу единицы товара делать не будем — ведь тут у нас ходовой массовый товар, а не штучные дорогие украшения.

Расчет по методу средней себестоимости

1) Определяем среднюю себестоимость ручки:

(1 100 * 10) + (500 * 9,50 + 500 * 9,00) / (1 100 + 500 + 500) = 9,64 руб.

2) Считаем себестоимость товаров, которые мы продали, для списания:

9,64 * 1 400 = 13 496,00 руб.

Расчет по методу ФИФО

1) Всего продано 1400 штук ручек. Считаем так: 1100 штук мы продали из имеющегося на начало месяца остатка (первые закупленные по времени) по цене 10 руб. за штуку, потом продали еще 300 из первой партии (по цене 9,50 за штуку).

2) Считаем себестоимость для списания:

1 100 * 10 + 300 * 9,50 = 13 850,00 руб.

Итак: по методу средней себестоимости мы должны списать товары по себестоимости — 13 496,00 руб., а по методу ФИФО — 13 850,00 руб. В нашем случае по ФИФО — больше расходов к списанию, а значит будет ниже прибыль и, как следствие, налог на нее, а при средней с/с — ситуация обратная.

Если цена закупа на ваши товары регулярно снижается, то вам больше подойдет метод ФИФО. Если она остается примерно в одном диапазоне и не сильно колеблется — можно использовать и метод средней себестоимости.

Чтобы списать недостачу, вы должны провести инвентаризацию товара на складе. Результаты инвентаризации оформляются документами ИНВ-3, ИНВ-19 и ИНВ-26, а также изданием приказа о результатах инвентаризации и наказании материально-ответственных лиц. Скачать бланки инвентаризации можно на сайте МоегоСклада.

Метод ФИФО в складской программе

Списание товаров по принципу ФИФО достаточно просто воплотить физически на складе, разместив товары в очередности поступления. Но еще проще автоматизировать учет и списание в программе МойСклад.

На основе введенных данных о поступлении и продажах программа самостоятельно рассчитает себестоимость списанных товаров по методу ФИФО. Это максимально упрощает работу бухгалтера, кладовщика и даже директора или предпринимателя, т. к. не нужно специальных знаний, чтобы провести расчеты.

От правильного определения себестоимости и цены продажи зависит рентабельность бизнеса, поэтому доверяйте расчеты только профессионалам.

Помимо расчета себестоимости МойСклад следит за всем учетом, показывает реальные остатки каждого товара. А также производит расчет еще множества показателей, благодаря которым вы сможете оперативно принять правильные управленческие решения.

Учетная политика компании

Если вы уже определились с методом оценки себестоимости, то свое решение вы обязательно должны отразить в учетной политике.

Директор обязан утверждать и подписывать разработанную бухгалтером для организации политику учета.

Наше напутствие напоследок. В отличии от налогового и бухгалтерского учета в управленческих отчетах вы вправе использовать любой метод. Но это не целесообразно и принесет только путаницу и разногласие в результатах, поэтому лучше выбрать единую оценку и применять ее везде.

В сервисе для управления торговлей МойСклад можно списать недостающие или испорченные товары после инвентаризации. Для каждого склада создается отдельный документ. В нем указываются цены и число товаров, но можно добавить и причину списания.