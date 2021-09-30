Какие банки выбирает малый бизнес: исследование дало неожиданные результаты

Мы опросили 6 000 представителей малого бизнеса. И теперь знаем: в каком банке хранят деньги и обслуживаются бизнесмены, как влияет на выбор банка возраст организации и ее местонахождение. Ответы на эти вопросы и другие интересные факты вы узнаете из нашего последнего исследования.

Исходные данные

В опросе участвовали организации и предприниматели, которые являются субъектами малого предпринимательства.

Респондентов выбирали из числа клиентов МоегоСклада. Сервис подходит тем, кто хочет автоматизировать все бизнес-процессы. В нем удобно вести складской учет: контролировать остатки, проводить инвентаризацию, следить за взаиморасчетами, анализировать продажи и прибыль. Есть пробный период — 14 дней. За это время можно изучить все возможности сервиса и выбрать, что подходит именно вам.

В выборку попали предприятия со средней численностью не более 100 человек, которые ведут свою деятельность в одном из одиннадцати городов-миллионников. Они отвечали на следующие вопросы:

когда было создано предприятие;

в каком городе;

в каких банках открыты расчетные счета.

Все полученные данные мы представили в виде динамических графиков и диаграмм с комментариями.

Банковские лидеры в крупных городах

Абсолютно одинаковых результатов нет. В общем и целом, во всех городах лидирует банковская четверка: Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф и Точка. Менее 10% голосов набрали ВТБ и Модульбанк вне зависимости от города регистрации наших респондентов. В 7 из 11 регионов первое место занял Сбербанк.

Но несмотря на это, в крупных городах федерального значения золотую медаль у него отобрал Альфа-Банк. В Москве и Санкт-Петербурге его выбирают 31,4% и 30% бизнесменов. На втором месте — Сбербанк 26,6% и 20,2% соответственно. Третье место поделили Тинькофф (15,5% в Москве) и Точка (17,3% в Санкт-Петербурге).

«За 6 лет клиентами Тинькофф Бизнеса стало около 600 тысяч компаний из разных отраслей. Сейчас мы уже строим экосистему не только для малых, но и для средних и крупных компаний. По сути, мы создаем единое окно для решения разных бизнес-задач, не обязательно связанных с финансами».

Игорь Иванов,

руководитель направления развития

малого бизнеса Тинькофф

Малый бизнес Челябинска идет против общих тенденций и предпочитает Точку — 33,8%, второе место занимает Сбербанк, заняв только 22,1% от рынка в регионе, третье место челябинцы отдали банку Тинькофф — 18,2%.

Сбербанк проиграл борьбу за Москву и Санкт-Петербург, зато в Нижнем Новгороде он почти монополист и занимает около 40% рынка.

Альфа-Банк лидирует не только в двух столицах, 32.1% малых предприятий Самары используют банк для безналичных переводов.

В МоемСкладе есть интеграции с Тинькофф, Сбербанком, Альфа-Банком и Точкой. Подключите их, чтобы загружать выписки по счетам или отправлять исходящие платежи из сервиса в личный кабинет банка.

Как возраст компании влияет на выбор банка

С годами организации набираются опыта и знаний, и наш рейтинг банков показывает, как меняются предпочтения в зависимости от года создания юрлица.

В начале графика представлены предприятия, которые функционируют уже более 10 лет. В последнем диапазоне графика — организации, начавшие свою деятельность в разгар пандемии и глобальной самоизоляции — менее 1 года назад. У них Сбербанк оказался менее популярным, чем у «старожил» бизнеса, которые в свою очередь обделили вниманием Точку.

Компании с пятилетним и трехлетним стажем держат свои денежные средства в Альфа-Банке 24,7% и 25,% соответственно. С 2016 года начал стремительно набирать обороты и «лайки» предпринимателей банк Тинькофф. К 2017 году его доля составила 19,4%, а в 2020 году он совсем немного не дотянулся до показателей Сбербанка (19,9%).

Альфа-Банк борется за «пальму первенства» со Сбербанком с 2014 года. Лидеры меняются каждый год местами вплоть до 2019 года, где в борьбу врывается Точка (20%). В итоге более молодые компании выбирают сразу между четырьмя банками: Точка 23,2%, Сбербанк 21,1%, Альфа-Банк 19,5%, Тинькофф 15,7%.

Татьяна Корнаущенко, руководитель интернет-продвижения в банке для предпринимателей и предприятий Точка, отметила, что хотя 2020 год был непростым для предпринимателей, Точке удалось не только сохранить, но и нарастить долю на рынке.

«Мы постоянно разрабатываем новые услуги именно для небольшого бизнеса, которые позволяют, с одной стороны, сэкономить, с другой — банк берет часть „головной боли“ предпринимателя и его бухгалтера на себя. Например, мы не только начислим без комиссии зарплату на любую карту, но можем проверить сотрудников: узнать подлинность документов, запросить рекомендации с последних мест работы».

Татьяна Корнаущенко,

руководитель интернет-продвижения Точка

Общий рейтинг предпочтений

Двигаемся от частного к общему. Перед вами диаграмма распределения банковских предпочтений среди всех опрошенных клиентов независимо от возраста предприятия по всем регионам.

13 банков занимают долю менее 25%, а значит нет единого монополиста и в секторе высока банковская конкуренция за малого предпринимателя.

24,7% опрошенных отдают свое предпочтение «зеленому» банку. Второе место занял Альфа-Банк, 19,1% открытых счетов принадлежат ему. Тинькофф и Точка идут «нос к носу», получив по 13,3% и 12,8% голосов, и заметно оторвавшись от ВТБ — 5,3% и Модульбанка — 3,9%.

«Модульбанк — единственный банк, который работает только с малым и средним бизнесом. Других направлений у нас нет. Поэтому мы глубоко разбираемся в проблемах предпринимателей и разрабатываем банковские и финансовые продукты для их конкретных нужд».

Павел Семенов,

член правления Модульбанка

«Те банки, которые нацелены на предпринимательский сегмент или развивают собственные продукты для бизнеса, постепенно увеличивают долю. Мы видим, что даже те компании, кто на рынке более 10 лет, переходят в другие банки и открыты к новым предложениям финансового рынка. Думаю, что мы повторим подобное исследование через год и сравним результаты».

Аскар Рахимбердиев, CEO МоегоСклада

МойСклад — это программа для малого бизнеса, с помощью которой владелец компании может организовать в единой системе торговлю, склад, взаимодействие с клиентами и бухгалтерию. А затем управлять своим средним или малым бизнесом в режиме реального времени из любой точки мира.