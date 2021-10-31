Чек-лист по продаже прослеживаемых товаров

В июле 2021 года заработала национальная система прослеживаемости товаров. С ее помощью государство контролирует передвижение импортного товара по России и в пределах ЕАЭС. Покупать и продавать товары, входящие в особый перечень, нужно по новым правилам. А еще не забывать отчитываться. Как это сделать, чтобы не оштрафовали — сейчас расскажем.
Для работы с прослеживаемыми товарами нужно использовать правильную форму счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры. Обе есть в сервисе для управления торговлей МойСклад. В нем можно подключить систему ЭДО и отправлять документы в два клика.
Какие товары попали в систему прослеживаемости
Ниже приведем список продукции, которую коснулись новые правила, с кодами ОКПД 2 и ТН ВЭД. По ним проще определить — относится ли конкретный товар к прослеживаемым или нет. Перечень соответствует постановлению правительства № 1110. Скачать и изучить документ можно на сайте МоегоСклада.
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Коды для проверки можно найти в документах от поставщика. Они пригодятся вам, когда нужно будет отчитаться о получении товара.
Как вы поняли, в перечень вошли товары, которые были ввезены из-за границы. Товары, произведенные в России под прослеживаемость не попадают.
Когда нужно включиться в систему
Вот несколько операций, совершая которые, вы обязаны включиться в систему и сообщить о движении товаров:
- Импорт или экспорт. Пример: ООО «Солнышко» продает холодильники, приобретенные в Белоруссии, в Казахстан.
- Приобретение соответствующего товара на территории России. Пример: предприниматель Иванов покупает несколько стиральных машин для своей прачечной самообслуживания в сетевом магазине бытовой техники. Ранее эти машины ввезли из Кореи. Теперь ИП также станет участником системы прослеживания, несмотря на то, что не собирается перепродавать стиральные машинки.
- Реализация прослеживаемого товара в России. Перепродажа товара, ввезенного из-за рубежа однозначно попадает под прослеживаемость. Пример: ООО «Электронка» приобрело у оптовой компании ООО «Компсервис» мониторы для перепродажи в розницу, ранее «Компсервис» ввезли эти товары из Китая.
- Передача товара агенту для продажи в комиссионной торговле, если агент действует от своего имени. Пример: компания «Люли-люли» продает в России коляски из Германии и Италии через своих агентов. Комиссионеры самостоятельно выставляют документы, получают оплату за товар, а затем перечисляют выручку за минусом вознаграждения комитенту. И комитент и комиссионер — участники системы прослеживаемости.
- Дарение и получение в дар прослеживаемых товаров. Пример: ООО «Песочница», применяет упрощенную систему налогообложения и оказывает услуги по обучению и развивающим занятиям для дошкольников. В августе 2021 года в подарок от компании-мецената ООО получает холодильник и монитор. Так как техника была куплена перед этим этим в Белоруссии, то «Песочница» должна сообщить о покупке в систему.
- Иные варианты выбытия или получения товара. Пример: открывается ООО «Копатель», в составе которого несколько учредителей. Среди них организация «Ковш», которая свою часть вклада в уставный капитал внесла экскаватором, ввезенным из Японии. Как и «Ковш» ООО «Копатель» становится участником системы, несмотря на то, что ему техника досталась совершенно бесплатно и будет использоваться на благо компании.
- Выбытие товара из системы — продажа физлицу, утилизация или кража. Или наоборот — возобновление прослеживаемости товара. Например, если покупатель вернул его в магазин.
Под прослеживаемость попадают даже остатки товаров, которые были у компании по состоянию на 8 июля 2021 года. Именно с этой даты начало действовать постановление правительства. Но есть и исключения. Например, «транзитные» товары, которые «проездом» проходят через Россию, не нужно отслеживать.
Документы по прослеживаемым товарам
На что нужно обратить внимание:
- у прослеживаемости нет зависимости от системы налогообложения — неважно на основной, упрощенной, патентной или иной другой системе работает организация или ИП;
Ошибка: считать, что за прослеживаемые товары отчитываются только плательщики НДС.
- документооборот в прослеживаемости проходит только в электронном виде;
- для отслеживания нужен специальный номер — РНПТ — регистрационный номер партии товара, он присутствует в документах поставщика или формируется налоговой инспекцией.
РНПТ в отличие от кодов маркировки не наносится на сам товар.
Номер представляет собой набор данных, разделенных знаком “/”:
- сведения о таможенной декларации: код таможенного подразделения, дата регистрации декларации, ее номер;
- порядковый номер товара, указанный в таможенной декларации.
Пример: номер таможни — 10107020, дата декларации — 10.09.2021, номер — 0000103. Товара по порядку имеет номер — 4.
Тогда РНПТ будет выглядеть так:
10107020/100921/0000103/004
Где взять РНПТ:
Вариант 1. Он будет указан в товаросопроводительных документах.
В этом случае не нужно изобретать велосипед. Поставщик сам укажет номер и его надо будет повторять в других документах — УПД, счет-фактурах, отчетах для налоговой инспекции, декларации по НДС.
Вариант 2. Номер присваивает ФНС. Это происходит:
- Если товар прибыл из стран ЕАЭС. Для того, чтобы узнать номер, нужно отправить в налоговую уведомление (форма КНД 1169008) о ввозе прослеживаемых товаров из страны ЕАЭС. Срок уведомления — 5 рабочих дней после того, как товары были приняты к учету. Срок выдачи номера — 1 сутки.
Здесь и ниже указаны формы рекомендованных уведомлений, которые приложены к письму ФНС России от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.
- Чтобы получить РНПТ на остатки товаров также нужно отправить уведомление.
- Если вы купили товар, подлежащий прослеживаемости у самозанятого или у физического лица. Хотя в этом случае нужно как-то узнать о происхождении товара — на нем самом или в прилагающихся документах должны быть данные о том, где именно товар произведен или другая информация, по которой можно определить производителя.
Подробнее о том, как получить РНПТ читайте в статье на сайте МоегоСклада.
Кстати, перечень товаров могут дополнять. Поэтому не факт, что существующий список останется статичным и не изменится. При этом законодатели обещают, что товары в системе прослеживаемости не будут пересекаться с другим, например, теми, что подлежат маркировке. Ведь за ними наблюдают с помощью другого механизма контроля, другой системы.
Вернемся к РНПТ. Этот номер нужно будет указывать в передаточных документах. Причем оформлять их необходимо в электронном виде и передавать через ЭДО. Исключение — продажа физлицам, импорт в странах ЕАЭС или экспорт.
В электронном виде оформляются УПД и счет-фактуры. Последние для тех, кто платит НДС, в документ включили дополнительные поля, куда вносятся данные о прослеживаемых товарах.
Продавец направляет документы посредством ЭДО покупателю, тот их принимает и подписывает. В дальнейшем сведения из счет-фактур попадут в декларацию по НДС.
Помните пример выше про ИП Иванова и стиральные машины для прачечной? Предприниматель должен будет заключить с магазином соглашение об обмене электронными документами, подключиться к ЭДО, если еще не сделал этого, и только потом сможет купить этот товар. Либо ему придется покупать машинки как физлицу. В этом случае магазин продаст ему технику без лишних шагов.
Но если в будущем предприниматель решит продать эти машинки или просто утилизировать, ему придется сначала сообщить о них в ИФНС, иначе он допустит нарушение правил учета прослеживаемых товаров.
Отчетность
Для тех, кто уплачивает НДС, основной отчет эта декларация по налогу. Все необходимые данные будут в счет-фактурах, книгах покупок и продаж.
В самой же декларации есть теперь специальные разделы, в которых указывается информация о прослеживаемых товарах: разделы 8, 9, 10, 11.
Иногда придется подать и еще один отчет — форму КНД 1169010 (утв. Приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Она применяется в случае, если товар участвует в необлагаемых НДС операциях или выбывает из цепочки прослеживаемости (например, продается физлицу) и других аналогичных случаях. Поэтому, если вы на НДС, но продаете товары из списка в розницу физлицам — придется сдавать и эту дополнительную форму.
Срок сдачи отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Неплательщики НДС тоже должны сдавать отчет. По той же форме — КНД 1169010.
Учет товаров удобнее вести в отдельной программе. Важно анализировать продажи, отслеживать отдельные группы товаров. Для этого подойдет МойСклад. К сервису можно подключить все торговые точки и онлайн-кассы.
Чек-лист для продажи прослеживаемых товаров
- Сверьтесь с номенклатурой своих товаров и кодами ОКПД 2.
- Посчитайте остатки товаров на складе или в магазине, которые подходят под прослеживаемость.
- Подготовьте и отправьте в ФНС уведомление для получения РНПТ по остаткам товаров. Лучше сделать это заранее даже по тем товарам, которые вы используете для собственных нужд, хотя это и не обязательно.
- Проверьте возможности вашей учетной системы для склада. Она должна учитывать товары в т.ч. по партиям, сохранять информацию о РНПТ и другие необходимые для контроля данные.
- Подключите ЭДО. Он понадобится вам для работы с прослеживаемыми товарами.
- Сообщите покупателям прослеживаемых товаров — ИП и организациям, что им также необходимо подключиться к электронному документообороту.
- При продаже выставляйте покупателям УПД, указав нем РНПТ на прослеживаемый товар.
- Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом сдавать отчет о движениях прослеживаемых товаров.
Есть ли штрафы?
Система только стартовала, и пока ФНС лояльно относится к нарушителям. К тому же есть и допущения — например, отсутствие РНПТ в счет-фактуре не может быть основанием для отказа в вычете.
Поэтому сейчас штраф можно получить разве что за непредставление документов, в случае, если ФНС потребует пояснений. Его сумма невелика — 200 рублей за документ.
А вот с 2022 года санкции ужесточат. Вот такие предполагаются штрафы:
- документ реализации прослеживаемых товаров выставлен без сведений о прослеживаемости (номера РНПТ) — 1 000 рублей;
- Неподача или несвоевременная сдача отчета о прослеживаемых товарах — 5 000 рублей;
- В случае повторного нарушения — 20 000 рублей.
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