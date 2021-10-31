Чек-лист по продаже прослеживаемых товаров

В июле 2021 года заработала национальная система прослеживаемости товаров. С ее помощью государство контролирует передвижение импортного товара по России и в пределах ЕАЭС. Покупать и продавать товары, входящие в особый перечень, нужно по новым правилам. А еще не забывать отчитываться. Как это сделать, чтобы не оштрафовали — сейчас расскажем.

Для работы с прослеживаемыми товарами нужно использовать правильную форму счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры. Обе есть в сервисе для управления торговлей МойСклад. В нем можно подключить систему ЭДО и отправлять документы в два клика.

Какие товары попали в систему прослеживаемости

Ниже приведем список продукции, которую коснулись новые правила, с кодами ОКПД 2 и ТН ВЭД. По ним проще определить — относится ли конкретный товар к прослеживаемым или нет. Перечень соответствует постановлению правительства № 1110. Скачать и изучить документ можно на сайте МоегоСклада.

Тип товара Коды ТН ВЭД Исключения. Продукция, классифицируемая кодами:

Коды ОКПД 2 холодильники и прочее холодильное или морозильное оборудование 8418 8418 69 000 8418 91 000 0 8418 99 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые

28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием 8427 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные 8429 8429 30 000 0 28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом

28.92.22 Грейдеры и планировщики самоходные

28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные

28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

28.92.26 Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360°

(полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков

28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие;

прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством 8450 8450 90 000 0 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые

28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение 8528 — 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных

26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения

26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций 8709 8709 90 000 0 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций Коляски детские 8715 00 100 0 30.92.40.110 Коляски детские Детские сиденья (кресла) 9401 71 000 1 9401 79 000 1 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей Детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств 9401 80 000 1 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей

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Коды для проверки можно найти в документах от поставщика. Они пригодятся вам, когда нужно будет отчитаться о получении товара.

Как вы поняли, в перечень вошли товары, которые были ввезены из-за границы. Товары, произведенные в России под прослеживаемость не попадают.

Когда нужно включиться в систему

Вот несколько операций, совершая которые, вы обязаны включиться в систему и сообщить о движении товаров:

Импорт или экспорт . Пример: ООО « Солнышко » продает холодильники, приобретенные в Белоруссии, в Казахстан. Приобретение соответствующего товара на территории России . Пример: предприниматель Иванов покупает несколько стиральных машин для своей прачечной самообслуживания в сетевом магазине бытовой техники. Ранее эти машины ввезли из Кореи. Теперь ИП также станет участником системы прослеживания, несмотря на то, что не собирается перепродавать стиральные машинки. Реализация прослеживаемого товара в России . Перепродажа товара, ввезенного из-за рубежа однозначно попадает под прослеживаемость. Пример: ООО « Электронка » приобрело у оптовой компании ООО « Компсервис » мониторы для перепродажи в розницу, ранее « Компсервис » ввезли эти товары из Китая. Передача товара агенту для продажи в комиссионной торговле , если агент действует от своего имени. Пример: компания « Люли-люли » продает в России коляски из Германии и Италии через своих агентов. Комиссионеры самостоятельно выставляют документы, получают оплату за товар, а затем перечисляют выручку за минусом вознаграждения комитенту. И комитент и комиссионер — участники системы прослеживаемости. Дарение и получение в дар прослеживаемых товаров . Пример: ООО « Песочница » , применяет упрощенную систему налогообложения и оказывает услуги по обучению и развивающим занятиям для дошкольников. В августе 2021 года в подарок от компании-мецената ООО получает холодильник и монитор. Так как техника была куплена перед этим этим в Белоруссии, то « Песочница » должна сообщить о покупке в систему. Иные варианты выбытия или получения товара . Пример: открывается ООО « Копатель » , в составе которого несколько учредителей. Среди них организация « Ковш » , которая свою часть вклада в уставный капитал внесла экскаватором, ввезенным из Японии. Как и « Ковш » ООО « Копатель » становится участником системы, несмотря на то, что ему техника досталась совершенно бесплатно и будет использоваться на благо компании. Выбытие товара из системы — продажа физлицу, утилизация или кража. Или наоборот — возобновление прослеживаемости товара. Например, если покупатель вернул его в магазин.

Под прослеживаемость попадают даже остатки товаров, которые были у компании по состоянию на 8 июля 2021 года. Именно с этой даты начало действовать постановление правительства. Но есть и исключения. Например, «транзитные» товары, которые «проездом» проходят через Россию, не нужно отслеживать.

Документы по прослеживаемым товарам

На что нужно обратить внимание:

у прослеживаемости нет зависимости от системы налогообложения — неважно на основной, упрощенной, патентной или иной другой системе работает организация или ИП;

Ошибка: считать, что за прослеживаемые товары отчитываются только плательщики НДС.

документооборот в прослеживаемости проходит только в электронном виде;

для отслеживания нужен специальный номер — РНПТ — регистрационный номер партии товара, он присутствует в документах поставщика или формируется налоговой инспекцией.

РНПТ в отличие от кодов маркировки не наносится на сам товар.

Номер представляет собой набор данных, разделенных знаком “/”:

сведения о таможенной декларации: код таможенного подразделения, дата регистрации декларации, ее номер;

порядковый номер товара, указанный в таможенной декларации.

Пример: номер таможни — 10107020, дата декларации — 10.09.2021, номер — 0000103. Товара по порядку имеет номер — 4.

Тогда РНПТ будет выглядеть так:

10107020/100921/0000103/004

Где взять РНПТ:

Вариант 1. Он будет указан в товаросопроводительных документах.

В этом случае не нужно изобретать велосипед. Поставщик сам укажет номер и его надо будет повторять в других документах — УПД, счет-фактурах, отчетах для налоговой инспекции, декларации по НДС.

Вариант 2. Номер присваивает ФНС. Это происходит:

Если товар прибыл из стран ЕАЭС. Для того, чтобы узнать номер, нужно отправить в налоговую уведомление (форма КНД 1169008) о ввозе прослеживаемых товаров из страны ЕАЭС. Срок уведомления — 5 рабочих дней после того, как товары были приняты к учету. Срок выдачи номера — 1 сутки.

Здесь и ниже указаны формы рекомендованных уведомлений, которые приложены к письму ФНС России от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.

Чтобы получить РНПТ на остатки товаров также нужно отправить уведомление.

Если вы купили товар, подлежащий прослеживаемости у самозанятого или у физического лица. Хотя в этом случае нужно как-то узнать о происхождении товара — на нем самом или в прилагающихся документах должны быть данные о том, где именно товар произведен или другая информация, по которой можно определить производителя.

Подробнее о том, как получить РНПТ читайте в статье на сайте МоегоСклада.

Кстати, перечень товаров могут дополнять. Поэтому не факт, что существующий список останется статичным и не изменится. При этом законодатели обещают, что товары в системе прослеживаемости не будут пересекаться с другим, например, теми, что подлежат маркировке. Ведь за ними наблюдают с помощью другого механизма контроля, другой системы.

Вернемся к РНПТ. Этот номер нужно будет указывать в передаточных документах. Причем оформлять их необходимо в электронном виде и передавать через ЭДО. Исключение — продажа физлицам, импорт в странах ЕАЭС или экспорт.

В электронном виде оформляются УПД и счет-фактуры. Последние для тех, кто платит НДС, в документ включили дополнительные поля, куда вносятся данные о прослеживаемых товарах.

Продавец направляет документы посредством ЭДО покупателю, тот их принимает и подписывает. В дальнейшем сведения из счет-фактур попадут в декларацию по НДС.

Помните пример выше про ИП Иванова и стиральные машины для прачечной? Предприниматель должен будет заключить с магазином соглашение об обмене электронными документами, подключиться к ЭДО, если еще не сделал этого, и только потом сможет купить этот товар. Либо ему придется покупать машинки как физлицу. В этом случае магазин продаст ему технику без лишних шагов.

Но если в будущем предприниматель решит продать эти машинки или просто утилизировать, ему придется сначала сообщить о них в ИФНС, иначе он допустит нарушение правил учета прослеживаемых товаров.

Отчетность

Для тех, кто уплачивает НДС, основной отчет эта декларация по налогу. Все необходимые данные будут в счет-фактурах, книгах покупок и продаж.

В самой же декларации есть теперь специальные разделы, в которых указывается информация о прослеживаемых товарах: разделы 8, 9, 10, 11.

Иногда придется подать и еще один отчет — форму КНД 1169010 (утв. Приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Она применяется в случае, если товар участвует в необлагаемых НДС операциях или выбывает из цепочки прослеживаемости (например, продается физлицу) и других аналогичных случаях. Поэтому, если вы на НДС, но продаете товары из списка в розницу физлицам — придется сдавать и эту дополнительную форму.

Срок сдачи отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Неплательщики НДС тоже должны сдавать отчет. По той же форме — КНД 1169010.

Учет товаров удобнее вести в отдельной программе. Важно анализировать продажи, отслеживать отдельные группы товаров. Для этого подойдет МойСклад. К сервису можно подключить все торговые точки и онлайн-кассы.

Чек-лист для продажи прослеживаемых товаров

Сверьтесь с номенклатурой своих товаров и кодами ОКПД 2.

Посчитайте остатки товаров на складе или в магазине, которые подходят под прослеживаемость.

Подготовьте и отправьте в ФНС уведомление для получения РНПТ по остаткам товаров. Лучше сделать это заранее даже по тем товарам, которые вы используете для собственных нужд, хотя это и не обязательно.

Проверьте возможности вашей учетной системы для склада. Она должна учитывать товары в т.ч. по партиям, сохранять информацию о РНПТ и другие необходимые для контроля данные.

Подключите ЭДО. Он понадобится вам для работы с прослеживаемыми товарами.

Сообщите покупателям прослеживаемых товаров — ИП и организациям, что им также необходимо подключиться к электронному документообороту.

При продаже выставляйте покупателям УПД, указав нем РНПТ на прослеживаемый товар.

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом сдавать отчет о движениях прослеживаемых товаров.

Есть ли штрафы?

Система только стартовала, и пока ФНС лояльно относится к нарушителям. К тому же есть и допущения — например, отсутствие РНПТ в счет-фактуре не может быть основанием для отказа в вычете.

Поэтому сейчас штраф можно получить разве что за непредставление документов, в случае, если ФНС потребует пояснений. Его сумма невелика — 200 рублей за документ.

А вот с 2022 года санкции ужесточат. Вот такие предполагаются штрафы:

документ реализации прослеживаемых товаров выставлен без сведений о прослеживаемости (номера РНПТ) — 1 000 рублей;

Неподача или несвоевременная сдача отчета о прослеживаемых товарах — 5 000 рублей;

В случае повторного нарушения — 20 000 рублей.

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