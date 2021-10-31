Как малый бизнес готовится к четвертой волне коронавируса: окончательный уход в онлайн, субсидии, сокращения штата

МойСклад опросил более 2 000 предпринимателей. По данным опроса 60% представителей малого бизнеса готовятся к четвертой волне коронавируса, 34% — просто продолжают работать по накатанной. Как бизнес готовится пережить новые ограничения — читайте в новом исследовании.

Как малый бизнес сокращает риски

Предприниматели поделились, как они перестроили бизнес, чтобы удержаться на плаву в четвертую волну. Так:

32,4% — освоили новые каналы продаж: соцсети, интернет-магазины, сотрудничество с маркетплейсами;

26,4% — сократили штат;

18,4% — взяли кредит на нужды бизнеса;

13,8% — пересмотрели ассортимент товаров или полностью его обновили.

При этом если в 2020 году 47% малых предприятий ничего не желали менять в своем бизнесе, то в 2021 году таких консерваторов стало меньше — 34%. Негативный опыт работы в период пандемии подтолкнул еще 13% бизнесменов к смене формата деятельности.

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Предприниматели ждут господдержки

Превалирующее большинство малых предприятий надеется на новые меры поддержки — 92,6%. В первом полугодии 2021 года воспользоваться помощью государства смогли 34,6% предприятий.

Каких мер поддержки бизнес ждет от государства:

25,9% — гибкий налоговый режим с учетом доходов;

19,8% — отмену страховых взносов;

12,6% — сокращения количества проверок со стороны контролирующих органов;

11,7% — субсидий на развитие бизнеса и зарплаты работникам;

9,4% — кредитов по льготным ставкам;

7,4% — госрегулирование размера платежей по аренде;

5,8% — заморозки тарифов на коммунальные услуги.

Перестройка каналов продаж

До режима изоляции в 2020 году популярные каналы продаж распределялись так:

62% — розничная торговля в офлайн (самый популярный канал);

43% — интернет-магазины;

38% — соцсети;

32% — торговля оптом;

11% — продажи через маркетплейсы.

Однако по итогам первого полугодия 2021 года ситуация коренным образом изменилась. Теперь:

53,4% бизнесменов получают максимальную прибыль от торговли через маркетплейсы;

10,1% представителей бизнеса зарабатывают на соцсетях;

9,9% респондентов получают наибольший доход с продаж в интернет-магазинах;

8,8% зарабатывают на оптовой торговле;

4,6% по-прежнему предпочитают розничные торговые точки.

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В 2018 году объем продаж через соцсети по оценкам аналитиков составил порядка 590 млрд рублей. Но за счет внедрения соцсетями собственных платежных систем и сервисов эта цифра будет расти.

По исследованиям МоегоСклада те предприятия, которые активно ушли в онлайн, не только не потеряли доход за период пандемии, а смогли его приумножить. И новым трендом стало появление на онлайн-рынке малых производств, эксклюзивную продукцию которых принялись активно скупать уставшие от масс-маркетов клиенты.

Проблемы малого бизнеса

Самыми острыми проблемами для предпринимателей являются:

инфляция;

падение спроса;

дорогая аренда.

Спрос остается низким и для большинства предпринимателей докризисные показатели прибыли по-прежнему недостижимы.

Но несмотря на тяжелую ситуацию на рынке 67% респондентов не планируют сворачивать бизнес в обозримом будущем.

Генеральный директор МоегоСклада Аскар Рахимбердиев полагает, что малому бизнесу нужно создавать новые продукты, выводить на рынок новые услуги, и в целом активно развивать новые направления.

«На фоне пандемийных ограничений произошло смещение фокуса потребления. В текущем году мы наблюдаем рост продаж в премиум- сегменте товаров. Это значит, что у населения остались деньги, которые не были потрачены на отдых и развлечения. Мы видим рост продаж у многих клиентов МоегоСклада: производителей и продавцов мебели, товаров для дома, ремонта, спорта и животных».

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