Шесть типичных проблем производства: как от них уйти и настроить управление бизнесом. Бесплатный вебинар

Мало открыть свое дело, нужно еще заставить его органично работать. Производство - это сложный механизм, который объединяет сразу множество деталей: складской учет материалов и готовой продукции, затраты на сотрудников, подсчет себестоимости, реализацию. На бесплатном вебинаре 28 октября в 11:00 мск расскажем и покажем на практических примерах (швейное и мебельное производство), как создать работающую систему.

Одна из самых больших проблем - получить достоверные данные, о том, что происходит внутри вашей компании, например, как и из чего формируется себестоимость. Все нужные сведения обычно разрознены и разнесены по таблицам Excel и бумажным отчетам.

Как, не имея специальных навыков, и не используя дорогостоящее внедрение, выйти из этого хаоса и объединить склад, продажи и производство в единую систему - вот о чем пойдет речь на вебинаре. Покажем наглядно онлайн, как настроить планирование и контроль для производственной компании в МоемСкладе.

Чтобы наша встреча была максимально продуктивной, мы пригласили экспертов:

Тимур Амерханов - 18 лет в сфере учета и управления, в прошлом — финдиректор мебельной фабрики, который в шесть увеличил ассортимент и продажи на производстве.

Иван Кириллин - 15 лет опыта продаж ИТ-продуктов, директор по продажам сервиса МойСклад.

Программа бесплатного вебинара

11:00 - 11:45 Планирование и контроль производства в малом и среднем бизнесе.

Шесть типичных проблем производителя: примеры решения на швейном и мебельном производстве;

Планирование и управление: достоверные данные об остатках и планирование снабжения;

Онлайн-контроль себестоимости и рентабельности продукции;

Незавершенное производство и брак: учет и меры для их снижения;

Аналитика технологических процессов: отклонения от плана и реальные результаты;

Сравнение методик: автоматизация против ручного учета. Как ошибка в Excel привела к убытку по линейке продуктов.

11:45 - 12:20 Онлайн-демо. Как управлять производством в МоемСкладе.