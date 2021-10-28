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Шесть типичных проблем производства: как от них уйти и настроить управление бизнесом. Бесплатный вебинар

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Мало открыть свое дело, нужно еще заставить его органично работать. Производство - это сложный механизм, который объединяет сразу множество деталей: складской учет материалов и готовой продукции, затраты на сотрудников, подсчет себестоимости, реализацию. На бесплатном вебинаре 28 октября в 11:00 мск расскажем и покажем на практических примерах (швейное и мебельное производство), как создать работающую систему.

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Одна из самых больших проблем - получить достоверные данные, о том, что происходит внутри вашей компании, например, как и из чего формируется себестоимость. Все нужные сведения обычно разрознены и разнесены по таблицам Excel и бумажным отчетам.

Как, не имея специальных навыков, и не используя дорогостоящее внедрение, выйти из этого хаоса и объединить склад, продажи и производство в единую систему - вот о чем пойдет речь на вебинаре. Покажем наглядно онлайн, как настроить планирование и контроль для производственной компании в МоемСкладе.

Чтобы наша встреча была максимально продуктивной, мы пригласили экспертов:

  • Тимур Амерханов - 18 лет в сфере учета и управления, в прошлом — финдиректор мебельной фабрики, который в шесть увеличил ассортимент и продажи на производстве.
  • Иван Кириллин - 15 лет опыта продаж ИТ-продуктов, директор по продажам сервиса МойСклад.

Программа бесплатного вебинара

11:00 - 11:45 Планирование и контроль производства в малом и среднем бизнесе.

  • Шесть типичных проблем производителя: примеры решения на швейном и мебельном производстве;
  • Планирование и управление: достоверные данные об остатках и планирование снабжения;
  • Онлайн-контроль себестоимости и рентабельности продукции;
  • Незавершенное производство и брак: учет и меры для их снижения;
  • Аналитика технологических процессов: отклонения от плана и реальные результаты;
  • Сравнение методик: автоматизация против ручного учета. Как ошибка в Excel привела к убытку по линейке продуктов.

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11:45 - 12:20 Онлайн-демо. Как управлять производством в МоемСкладе.

  • Настройка процессов: задаем последовательность этапов производства
  • Создание техкарты: на примере изготовления мебели покажем разбивку материалов по этапам и отражению затрат;
  • Производственное задание: планирование объема продукции, контроль за процессом производства, сбор статистики.
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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