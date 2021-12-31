Не забудьте в январе: отчетность по прослеживаемости для ИП и ООО. Как вести учет прослеживаемых товаров в 2022 году

С июля 2021 бонусом к маркировке заработала система прослеживаемости. Хотя это принципиально другой механизм контроля, цель у него та же — отследить движение определенных товаров.
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Причем, если маркировка обязательна тем, кто такими товарами торгует, то прослеживаемость может настичь даже совсем не торговую компанию.
Итак, самое главное:
- Прослеживаются импортные товары. Их список вы найдете здесь.
- Отчетность может потребоваться любой организация или ИП, которые купили такой товар, есть нюансы, в них надо разбираться.
- Прослеживаемость требует применения ЭДО.
Кроме того, если вы впервые столкнулись с прослеживаемостью, то вам нужно разобраться:
- Как сдать отчет
- Что будет, если проигнорировать требования ФНС
- Как заполнить документы: УПД, счета-фактуры
- Как работать с ЭДО.
Но мы не любим скучно рассказывать о том, как надо — лучше показать.
Поэтому на бесплатномвебинаре 9 декабря в 11:00 мск не только расскажем, но и покажем:
Как работать с прослеживаемыми товарами через ЭДО (OFD.ru)
- Какие товары попадают под прослеживаемость по новым правилам
- В чем разница: прослеживаемость и маркировка
- Отчет по прослеживаемым товарам в ФНС в январе 2022: отчитываемся без ошибок
- Что такое РНПТ, где брать регистрационный номер партии при импорте товаров
- Как заполнить документы по прослеживаемости: УПД и счета-фактуры для импорта
- Ответственность за нарушения: какие штрафы грозят за несоблюдение новых требований
На примере МоегоСклада вы увидите:
- Как управлять ценами и остатками товарами, подлежащими прослеживаемости
- Онлайн-заказ для оптовиков: приложение, которое позволяет создавать ссылки с товарами для самостоятельного набора и оплаты
- Как вести документооборот: шаблоны документов и отправка по ЭДО
- Расчет ключевых показателей для бизнеса: оборачиваемость, рентабельность, процент возвратов Сервис аналитики в онлайн-режиме
- Как автоматические сценарии обработки заказов экономят время