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Не забудьте в январе: отчетность по прослеживаемости для ИП и ООО. Как вести учет прослеживаемых товаров в 2022 году

Для рубрики Прослеживаемость товаров
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С июля 2021 бонусом к маркировке заработала система прослеживаемости. Хотя это принципиально другой механизм контроля, цель у него та же — отследить движение определенных товаров.

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Причем, если маркировка обязательна тем, кто такими товарами торгует, то прослеживаемость может настичь даже совсем не торговую компанию.

Итак, самое главное:

  1. Прослеживаются импортные товары. Их список вы найдете здесь.
  2. Отчетность может потребоваться любой организация или ИП, которые купили такой товар, есть нюансы, в них надо разбираться.
  3. Прослеживаемость требует применения ЭДО.

Кроме того, если вы впервые столкнулись с прослеживаемостью, то вам нужно разобраться:

  • Как сдать отчет
  • Что будет, если проигнорировать требования ФНС
  • Как заполнить документы: УПД, счета-фактуры
  • Как работать с ЭДО.

Но мы не любим скучно рассказывать о том, как надо — лучше показать.

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Поэтому на бесплатномвебинаре 9 декабря в 11:00 мск не только расскажем, но и покажем:

Как работать с прослеживаемыми товарами через ЭДО (OFD.ru)

  • Какие товары попадают под прослеживаемость по новым правилам
  • В чем разница: прослеживаемость и маркировка
  • Отчет по прослеживаемым товарам в ФНС в январе 2022: отчитываемся без ошибок
  • Что такое РНПТ, где брать регистрационный номер партии при импорте товаров
  • Как заполнить документы по прослеживаемости: УПД и счета-фактуры для импорта
  • Ответственность за нарушения: какие штрафы грозят за несоблюдение новых требований

На примере МоегоСклада вы увидите:

  • Как управлять ценами и остатками товарами, подлежащими прослеживаемости
  • Онлайн-заказ для оптовиков: приложение, которое позволяет создавать ссылки с товарами для самостоятельного набора и оплаты
  • Как вести документооборот: шаблоны документов и отправка по ЭДО
  • Расчет ключевых показателей для бизнеса: оборачиваемость, рентабельность, процент возвратов Сервис аналитики в онлайн-режиме
  • Как автоматические сценарии обработки заказов экономят время

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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