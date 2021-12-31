Не забудьте в январе: отчетность по прослеживаемости для ИП и ООО. Как вести учет прослеживаемых товаров в 2022 году

С июля 2021 бонусом к маркировке заработала система прослеживаемости. Хотя это принципиально другой механизм контроля, цель у него та же — отследить движение определенных товаров.

Приглашаем на бесплатный вебинар о прослеживаемости. Запишитесь тут

Причем, если маркировка обязательна тем, кто такими товарами торгует, то прослеживаемость может настичь даже совсем не торговую компанию.

Итак, самое главное:

Прослеживаются импортные товары. Их список вы найдете здесь Отчетность может потребоваться любой организация или ИП, которые купили такой товар, есть нюансы, в них надо разбираться. Прослеживаемость требует применения ЭДО.

Кроме того, если вы впервые столкнулись с прослеживаемостью, то вам нужно разобраться:

Как сдать отчет

Что будет, если проигнорировать требования ФНС

Как заполнить документы: УПД, счета-фактуры

Как работать с ЭДО.

Но мы не любим скучно рассказывать о том, как надо — лучше показать. Записаться на вебинар

Поэтому на бесплатномвебинаре 9 декабря в 11:00 мск не только расскажем, но и покажем:

Как работать с прослеживаемыми товарами через ЭДО (OFD.ru)

Какие товары попадают под прослеживаемость по новым правилам

В чем разница: прослеживаемость и маркировка

Отчет по прослеживаемым товарам в ФНС в январе 2022: отчитываемся без ошибок

Что такое РНПТ, где брать регистрационный номер партии при импорте товаров

Как заполнить документы по прослеживаемости: УПД и счета-фактуры для импорта

Ответственность за нарушения: какие штрафы грозят за несоблюдение новых требований

На примере МоегоСклада вы увидите: