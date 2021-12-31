Что меняется в работе оптовых рынков: новые правила и требования

Скоро российские оптовые рынки и базы ощутят на себе изменения.

Правительство разработало концепцию, по которой планируется внедрить новую терминологию и разработать специальную инфраструктуру. По замыслу законодателей система оптовых продовольственных рынков (ОПР) объединит весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Мы разобрались в теме и подготовили обзор этой концепции.

Цели и задачи новой концепции

Ознакомиться с полным текстом Распоряжения Правительства от 27.09.2021 № 2689-р можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Это ещё не федеральный закон, а только «дорожная карта» для его создания. Для реализации опубликованной концепции потребуется издать и изменить ряд федеральных законов. Однако, уже известно, что будут менять.

Прежде государство обратило внимание на существующие проблемы в системе ОПР, и предлагает решить следующие задачи: установить специальное регулирование на оптовых рынках;

утвердить терминологию в сфере ОПР;

расширить и модернизировать инфраструктуру ОПР;

обеспечить контроль за безопасностью продовольствия;

облегчить сбыт сельхозпродукции;

предоставить необходимые сервисные услуги (банковские услуги, услуги упаковки и маркировки, маркетинга и др.) оптовым продавцам и покупателям.

Действующая саморегулируемая система перекупщиков вынуждает отечественных фермеров продавать свой урожай по ценам ниже себестоимости, когда в это время на рыночном прилавке ценник увеличивается в разы. Новая инфраструктура должна охватить все территории, чтобы обеспечить высокую пропускную способность и низкие издержки для сельхозпроизводителей.

Система ОПР должна организовать и пропустить через себя весь оптовый оборот, а для этого нужны новые термины и правила.

Словарь для новых оптовых рынков

Оптовый продовольственный рынок — это предприятие, которое предоставляет оптовым торговцам оборудованные торговые места и сервисные услуги.

Следует отметить, что введение единственной и общей для всех товарно-учетной программы не планируется. А значит продавцы вправе выбирать любые программные решения, главное чтобы они поддерживали интеграцию с обязательными государственными порталами Меркурий, Честный ЗНАК.

В Честный ЗНАК нужно сообщать об обороте маркированных товаров, а Меркурий ведет учет ветеринарных документов. Проще всего вести электронный документооборот, не переключаясь между несколькими сервисами, а в той же программе, где идет учет товаров и их продаж. Все эти операции можно проводить в несколько кликов в сервисе МойСклад.

Вводится понятие «профессиональный оптовый торговец». Им будет юрлицо или ИП, в том числе сбытовое подразделение или дистрибьютор. Профессиональный оптовый торговец должен зарегистрироваться на ОПР и на нем реализовывать сельскохозяйственную продукцию. Оптовая торговля должна идти с учетом трех принципов:

в определенном месте;

в определенное время;

по установленным правилам.

На данный момент новые термины еще не узаконены, действительным остается только определение «оптовой торговли», закрепленный в ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ.

Оптовая торговля — связана с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Для дистрибьютора или оптовой компании важно уже сейчас подготовиться к работе по новым правилам. Наладить полный цикл продаж — от заказа до взаиморасчетов, выписки документов и аналитики можно в решении от МоегоСклада.

Новые правила оптовой торговли

Обновленные правила, выполняющие требования концепции ОПР, находятся в процессе обсуждения. Известно, что они должны регулировать поставку свежей плодоовощной, мясной, рыбной и другой скоропортящейся продукции от производителей к профессиональным оптовикам, а они, в свою очередь, будут продавать продовольствие розничным магазинам и предприятиям общественного питания, гостиницам, больницам, школам, детским садам и т.д.

Появится товаропроводящая инфраструктура, которая должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Оптовые рынки должны располагаться на ближайших территориях рядом с конечными потребителями, вблизи крупных агломераций и городов.

Склады, помещения, холодильники и все необходимое будет передаваться в долгосрочную аренду владельцам (собственникам) продовольственных товаров, а также их агентам и другим посредникам.

Таким образом, фермер может отгрузить всю продукцию на арендованный склад, а остальное должна выполнить организация, управляющая ОПР:

погрузочно-разгрузочные работы, в том числе взвешивание и размещение товара;

предпродажная расфасовка и упаковка;

уборка и санитарная обработка инвентаря и предоставленных в аренду помещений;

обеспечение водой, энергией, отоплением и другими коммунальными услугами;

вывоз мусора и утилизация бракованной продукции;

предоставление транспортных услуг;

организация услуг гостиниц и общественного питания;

охрана товаров;

консультации при осуществлении сделок, маркетинговые, логистические и другие виды услуг;

информационное и рекламное обеспечение торгово-закупочных операций, предоставление услуг связи;

обеспечение юридической и банковской поддержки.

Будет все кроме торгово-закупочной деятельности и розничной торговли, которая на площадках ОПР возможна только в обособленной зоне.

Что ожидать продавцам и поставщикам рынков в ближайшем будущем

ликвидацию необоснованных посреднических звеньев;

рост конкуренции между поставщиками;

снижение издержек;

повышение качества товаров и снижение цен;

своевременность поставок для предприятий розничной торговли.

Продавцы, которые заранее проанализируют затраты и себестоимость, проведут работу с контрагентами и проанализируют логистику, смогут быстрее адаптироваться к новым условиям. Все современные проекты предполагают электронный обмен документами, а многие организации и ИП его не применяют.