Как выбрать доставку для интернет-магазина

Современный интернет-магазин без доставки, как офлайн-магазин без входной двери, существовать не может. Наличие удобного сервиса для получения товаров однозначно поможет клиенту решиться на покупку. Мало того, в запасе необходимо иметь несколько вариантов доставки: самовывоз из магазина или со склада, постамат, пункт выдачи заказов (ПВЗ), собственная или сторонняя курьерская служба.

Разбираем возможные варианты, находим оптимальные решения.

Преимущества и недостатки самовывоза

Самовывоз подходит продавцам, у которых есть стационарный склад или магазин с обслуживающим персоналом.

Суть самовывоза предельно проста. Клиент самостоятельно добирается до магазина и забирает онлайн-заказ. Предприниматель полностью закрывает для себя вопрос доставки и сопутствующих затрат.

Нет расходов на возвраты: клиент уже на месте может принять решение о покупке.

Но есть существенный минус — число покупателей зависит от количества торговых точек. Кроме того, не все покупатели могут выйти из дома или найти время на дорогу до вашего склада.

Если не хотите довольствоваться ограниченным кругом клиентов из числа своих ближайших соседей, то без альтернативных способов доставки не обойтись.

Доставка через постамат

Так называют камеры хранения для уже оплаченных посылок. Умные шкафы вы без труда найдете почти в каждом торговом центре.

Владельцами постаматов являются крупные логистические компании и крупнейшие маркетплейсы. В первой группе вы найдете посылки от любых продавцов — это «Пикпойнт», «Телепорт», «Халва». Посылки с маркетплейсов попадают только в свои брендовые терминалы. Например, это «Озон» или «Яндекс.Маркет».

Чтобы отгружать свои товары не с маркетплейса, вам нужно заключить отдельный договор со службой доставки, обслуживающей выбранные постаматы. После каждого полученного заказа предприниматель создает заявку для загрузки постамата. Есть возможность настроить автоматическое оформление сразу после покупки в интернет-магазине.

Когда наемный курьер доставит посылку в указанную точку, продавец и покупатель получают уведомление.

Уведомление покупателя содержит буквенно-цифровой или QR-код, который нужно ввести в постамат, чтобы ячейка открылась. Доступ к большинству постаматов открыт круглосуточно.

Доставка через постамат — не дешевое мероприятие. В зависимости от расстояния затраты могут составить от 100 руб. до 30% от стоимости товара.

Кроме этого, встречается ещё пара минусов:

как уместить крупногабаритный заказ в камеру хранения;

кто будет платить и как будет происходить возврат товара.

Например, у «Пикпойнт» возврат товара для магазина стоит столько же, сколько и обычная доставка.

Перед тем как добавить к себе в интернет-магазин способ доставки через постамат, оцените расстояние и изучите возможные варианты возврата.

Услуги ПВЗ

Помогут решить проблему недостатка своих торговых точек. Кроме того, сотрудники пунктов выдачи принимают оплату и оформляют возврат на месте. Отнесем это к плюсам для малоизвестных и новых интернет-магазинов, с которыми клиент еще не привык расплачиваться по предоплате.

Бонусом для покупателей является наличие примерочных, а значит, готовьтесь к большому количеству возвратов одежды и обуви, которая им не подошла. Кстати, за обратную доставку платит продавец.

Пункты выдачи заказов — более распространенное явление, чем собственные торговые точки. ПВЗ будет вашим недорогим представительством, куда вы сами или курьер доставит собранный заказ, чтобы клиент смог забрать его в удобное время.

В отличие от постамата, пункт выдачи может принять крупную покупку, но проигрывает по пропускной способности. Накануне праздников очередь скапливается не только из покупателей, но и из курьеров.

Своя служба доставки

Собственному курьеру по силам выполнить доставку в день оформления заказа, невзирая на выходные и праздники. Благодаря договору, работник будет нести материальную ответственность за сохранность товара.

Если его ещё и обучить, то он проконсультирует клиента и всегда будет отстаивать честь и репутацию магазина. Отлаженная работа команды позволяет оперативно выполнять заказы и решать проблемы.

Только курьеры, оснащенные кассовым оборудованием и терминалом для приема безналичной оплаты, гарантируют вам ежедневное зачисление выручки. Постаматы, ПВЗ и сторонние службы доставки заставляют ждать перечислений от 1 до 30 дней.

Теперь о минусах.

За своих работников нужно сдавать отчеты и платить страховые взносы. Для организации и координации их работы потребуются дополнительные начальники, которые будут выдавать заказы, выстраивать логистику, решать нештатные ситуации и следить за дисциплиной.

Кроме кадров, возникают затраты на программное обеспечение. Иначе не избежать сбоев и задержек. Программа потребуется для управления заказами и доставкой, клиенты будут оповещены в автоматическом режиме о статусе посылки.

В сервисе МойСклад есть расчет вознаграждения курьера в зависимости от количества и стоимости доставленных заказов, длины маршрута и т. д. Отчет по курьеру покажет, сколько денег и какие товары он должен сдать. Чтобы получать оплату через своих работников нет необходимости покупать персональные кассы. Они могут выдавать облачные чеки, регистрировать продажи в бесплатном приложении Касса МойСклад в смартфоне, передавая данные на реальную кассу в офисе, которая пришлет покупателю электронный чек.

Когда будете просчитывать рентабельность собственной службы, не забудьте заложить расходы на мобильную связь и транспорт.

Курьерские службы

Отдайте доставку на аутсорс. Так поступают небольшие и молодые интернет-магазины, а также все, кто ценит клиентский сервис. Для клиента нет ничего удобнее, чем курьер. Он приедет куда угодно, подождет пока клиент примерит вещи и примет возврат. А для нуждающихся в экспресс-доставке — это единственный выбор.

С курьерской службой можно заключить договор о приеме платежей, чтобы избавиться от необходимости применения онлайн-кассы.

Как выбрать подрядчика?

Главные критерии — это цена и набор оказываемых услуг. Вот на что нужно обратить внимание в договоре и узнать заранее:

Если службе передали полномочия по приему платежей, узнайте, в какой срок вам перечислят выручку за вычетом курьерского вознаграждения. Владельцы интернет-магазинов часто жалуются, что деньги идут более 14 дней. В таком случае нужно заранее позаботиться о финансовой страховке на случай заморозки средств в обороте. Какова территория покрытия, позволяет ли она осуществлять экспресс-доставку. С какими весами и габаритами справляются наемные курьеры. Цена фиксированная или варьируется в зависимости от праздников и пробок на дороге. Какое оборудование в арсенале фирмы: термосумки для еды и продуктов, терминал оплаты и онлайн-касса. Каковы условия и стоимость возвратов.

Перед добавлением новой курьерской службы в раздел доставки своего интернет-магазина обязательно протестируйте перевозчика.

Не бойтесь использовать несколько способов и сотрудничайте одновременно с 2-3 службами. Возможно, что с одним работать проще и он предложит скидку от объема, но наличие запасного варианта убережет от форс-мажора.

Оптимальный выбор — совмещение разных вариантов доставки

Это означает, что в своем регионе вы можете частично выполнять доставку своими силами, а для подстраховки и для иногородних заказчиков использовать посредников.