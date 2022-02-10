Тренды и новые условия торговли на маркетплейсах в 2022

Маркетплейсы предлагают новые инструменты для предпринимателей, условия торговли стремительно меняются. Подробно об этих возможностях — на вебинаре 10 февраля в 11:00 мск.Также расскажем об аналитике и автоматизации продаж — они позволяют получать больше отдачи при том же бюджете.

Ozon анонсирует премиум-программу, а AliExpress — специальное предложение для российских селлеров. МойСклад пригласил экспертов этих площадок — Петра Краснова, руководителя группы маркетинговых коммуникаций Ozon и Серафиму Быканову, менеджера по развитию бизнеса AliExpress Россия.

Кроме того, на встрече будут Анастасия Бурындина из МодульБанка — она расскажет о выборе товара и ниши с помощью аналитики. И Андрей Колесников, основатель сервиса TOPSELLER, который вместе с директором по продажам МоегоСклада Иваном Кириллиным расскажет о возможностях автоматизации работы на маркетплейсах. В частности, об интеграции с AliExpress.

В ходе вебинара вы можете получить ответы на свои вопросы.

Программа вебинара

11:00 — 11:20 МойСклад

Особенности торговли на крупнейших маркетплейсах.

Как посчитать прибыль: отчет о продажах.

Ищем точку роста: как делать больше продаж при том же бюджете.

Автоматические сценарии: ускорение выполнения заказов, снижение процента отмен и ошибок.

Анализ торговли на Ozon, AliExpress, WB и Яндекс.Маркет: 5 важнейших метрик для селлера.

11:20 — 11:40 TOPSELLER

Неснижаемый остаток и прогноз: как контролировать складские остатки.

Защита продаж от аналитических систем.

Фильтры по параметрам товаров.

Сбор заказов и печать этикеток.

Онлайн-демо: интеграция МоегоСклада с AliExpress. Подключение и настройка.

11:40 — 12:10 AliExpress Россия

Как получить первые продажи на AliExpress.

Особенности маркетплейса: карточки товара, продвижение штатными инструментами площадки.

Логистика AliExpress: FBA, FBS, дропшиппинг, фиксированная стоимость доставки.

Специальные условия для российских селлеров.

12:10 — 12:50 Ozon

Тренды развития маркетплейса.

Новые решения Ozon в логистике, рекламе и личном кабинете.

Как проводить распродажи 2022 максимально выгодно.

Бонус для новых продавцов.

12:50 — 13:20 МодульБанк