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Тренды и новые условия торговли на маркетплейсах в 2022

Для рубрики Свой бизнес
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Маркетплейсы предлагают новые инструменты для предпринимателей, условия торговли стремительно меняются. Подробно об этих возможностях — на вебинаре 10 февраля в 11:00 мск.Также расскажем об аналитике и автоматизации продаж — они позволяют получать больше отдачи при том же бюджете.

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Ozon анонсирует премиум-программу, а AliExpress — специальное предложение для российских селлеров. МойСклад пригласил экспертов этих площадок — Петра Краснова, руководителя группы маркетинговых коммуникаций Ozon и Серафиму Быканову, менеджера по развитию бизнеса AliExpress Россия.

Кроме того, на встрече будут Анастасия Бурындина из МодульБанка — она расскажет о выборе товара и ниши с помощью аналитики. И Андрей Колесников, основатель сервиса TOPSELLER, который вместе с директором по продажам МоегоСклада Иваном Кириллиным расскажет о возможностях автоматизации работы на маркетплейсах. В частности, об интеграции с AliExpress.

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В ходе вебинара вы можете получить ответы на свои вопросы.

Программа вебинара

11:00  11:20 МойСклад

  • Особенности торговли на крупнейших маркетплейсах.
  • Как посчитать прибыль: отчет о продажах.
  • Ищем точку роста: как делать больше продаж при том же бюджете.
  • Автоматические сценарии: ускорение выполнения заказов, снижение процента отмен и ошибок.
  • Анализ торговли на Ozon, AliExpress, WB и Яндекс.Маркет: 5 важнейших метрик для селлера.

11:20  11:40 TOPSELLER

  • Неснижаемый остаток и прогноз: как контролировать складские остатки.
  • Защита продаж от аналитических систем.
  • Фильтры по параметрам товаров.
  • Сбор заказов и печать этикеток.
  • Онлайн-демо: интеграция МоегоСклада с AliExpress. Подключение и настройка.

11:40  12:10 AliExpress Россия

  • Как получить первые продажи на AliExpress.
  • Особенности маркетплейса: карточки товара, продвижение штатными инструментами площадки.
  • Логистика AliExpress: FBA, FBS, дропшиппинг, фиксированная стоимость доставки.
  • Специальные условия для российских селлеров.

12:10  12:50 Ozon

  • Тренды развития маркетплейса.
  • Новые решения Ozon в логистике, рекламе и личном кабинете.
  • Как проводить распродажи 2022 максимально выгодно.
  • Бонус для новых продавцов.

12:50  13:20 МодульБанк

  • Топ ошибок селлеров в 2021 и как их избежать в 2022.
  • Метрики для принятия решения о выборе товара и ниши.
  • Разбор реального кейса на примере участников вебинара.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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