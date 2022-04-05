Как правильно составить договор комиссии на реализацию товаров: примеры

Общие правила

Договор комиссии, по которому одна сторона по поручению другой от своего имени, но за его счет реализует товар, получая определенное вознаграждение, может быть заключен как на одну, так и на ряд сделок. Необходимо заключить договор в письменной форме.

При необходимости комиссионер — лицо, принявшее товар на реализацию, — может перепоручить реализацию субкомиссионеру (ст. 994 ГК), но вещи по-прежнему остаются собственностью комитента (ст. 996 ГК).

По окончании реализации комиссионер обязан:

представить комитенту отчет;

передать ему все полученное по сделке ( ст. 999 ГК ).

Как правило, комиссионер не несет ответственности за то, что покупатель, с котором он заключил сделку, не выполнит обязательство перед комитентом (если только речь не идет о субкомиссии — за действия лица, привлеченного им к реализации, комиссионер несет ответственность).

Это общее положение «выключается», если в договор внести условие о делькредере, т. е. ручательстве комиссионера за исполнение сделки. Также комиссионер будет нести такую ответственность, если не проявит должной осмотрительности при заключении сделки с третьим лицом (ст. 993 ГК), но, как вы наверняка понимаете, этот факт требует доказательств, что не всегда просто.

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Условия существенные и не очень

Любой договор считается заключенным, когда его стороны договорились по всем существенным условиям (ст. 432 ГК). Несмотря на то, что гл. 51 ГК не говорит конкретно о предмете договора комиссии, очевидно, что существенными являются условия об операциях (сделках), которые обязан в интересах комитента совершить комиссионер (ст. 990 ГК). Сделки — разумеется, правомерные и осуществимые, — должны быть перечислены в договоре.

Пример

«Комиссионер обязуется совершить от своего имени и за счет комитента сделки, перечисленные в Приложении № __ к настоящему Договору».

Важно: по договору комиссии нельзя поручить совершение правовых действий, помимо сделок. Например, не является договором комиссии договор, по которому поручается взыскать от своего имени в пользу комитента долг с кого-либо, в т. ч. и за поставленный товар (п. 22 информационного письма Президиума ВАС от 17 ноября 2004 № 85). Не считается договором комиссии договор, по которому комиссионер не просто заключает сделку, но и обеспечивает ее выполнение (исключая субкомиссию).

Если в договоре не указана сумма вознаграждения комиссионера, он будет считаться заключенным (вознаграждение исчисляется в соответствии с правилами п. 3 ст. 424 ГК, по аналогии). Однако вознаграждение разумнее указывать всегда, в т. ч. при составлении договора на реализацию товара.

Если целью заключения договора является сделка с конкретным контрагентом, то необходимо максимально конкретизировать эти требования в договоре, указав организационно-правовую форму, фирменное наименование, ОГРН и ИНН, ФИО, ОГРНИП — в зависимости от того, идет ли речь и фирме или ИП.

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О сроках

В целом срок не указан в гл. 51 ГК как существенное условие, но очевидно, что указание конкретных сроков выгодно обеим сторон: так проще распределить силы и ресурсы, планировать бизнес-деятельность и т. д. Так что сроки лучше согласовывать, а если речь идет о совершении нескольких сделок, то сроки согласовываем для каждой. Основных вариантов три:

указание на календарную дату;

увязка с истечением определенного периода времени;

указанием на событие, которое наступит,

и в любом случае до двадцати четырех часов последнего дня срока или согласованной календарной даты (ст. 194 ГК).

Если условия о сроке не будет, то «включится» общее правило, обязывающее совершить все сделки в течение семи дней со дня предъявления требования, если иное не предусмотрено законом, обычаями, существом операции.

Пример «календарной» формулировки

«Срок совершения комиссионером сделок по настоящему Договору: 4 апреля 2022 — 30 апреля 2022».

Пример формулировки с периодом

«Комиссионер обязуется приступить к совершению порученных ему сделок „__“ ______ 20__ г. Срок, в течение которого сделки должны быть совершены, составляет 3 (три) месяца с указанной даты».

Обязательно уточняем, какие дни имеем в виду — календарные или рабочие!

Пример указания на неизбежное событие

«Настоящий Договор действует до окончания срока действия лицензии комиссионера № ___________ от „__“ ___________».

Стороны могут предусмотреть в договоре, что его положения применяются к отношениям, возникшим до его заключения (п. 2 ст. 425 ГК).

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Об авансах

Комитент, передав комиссионеру свой товар на реализ.ацию, не вправе требовать оплаты еще не реализованного имущества.

При включении в договор условий об авансировании необходимо сразу оговорить, что:

авансовые платежи предоставляются в счет будущих поступлений от реализации товара;

сумму аванса комиссионер сможет удержать из поступивших ему от реализации товара денежных средств ( ст. 997 ГК ).

Пример

«Комиссионер уплачивает комитенту аванс в счет будущих поступлений от реализации товара».

Если вы не включите в договор условия об авансе, то учтите, что перечисление комитенту денежных средств до реализации переданного имущества незаконно. Денежные средства за непроданный товар не могут быть взысканы (п. 1 информационного письма ВАС № 85).

Следует помнить, что договор комиссии может быть переквалифицирован в договор купли-продажи, если, в частности, в него включено условие о том, что комиссионер должен заплатить за полученный товар независимо от того, реализован он или нет (п. 1 обзора практики разрешения споров по договору комиссии, приведенный к информационному письму ВАС № 85).

Об отчетах

Насчет представления отчетов можно договориться, как удобнее обеим сторонам — отчитываться как после 100%-ного исполнения договора, так и по совершению каждой сделки. Второй вариант удобнее, когда поручается реализация товара неопределенному кругу лиц и заранее неизвестно, сколько сделок будет заключено. К тому же контролировать исполнение поручений проще.

Примеры

«Комиссионер обязан представлять комитенту отчет в течение _______________ дней после совершения каждой сделки, указанной в пункте __ настоящего Договора.»

«Комиссионер обязан представлять комитенту отчеты о продаже его товара по окончании каждого календарного месяца, не позднее 2-го числа следующего месяца».

В рамках одной статьи трудно описать все тонкости составления договора комиссии на реализацию товара, тем более, с учетом именно ваших обстоятельств.

При работе в режиме договора комиссии удобно вести учет продаж в системе, которая связывает различные каналы (маркетплейсы, соцсети, сайт, интернет-магазин). Комиссионеру проще составлять отчет о продажах, а комитенту собирать информацию, в т. ч. аналитическую, о продажах через посредников.

Вы сразу увидите, где продвижение товар идет активнее и почему, сможете отказаться от поставок на убыточный рынок или работы с неэффективным комиссионером.