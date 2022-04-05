ГК РФ

Как правильно составить договор комиссии на реализацию товаров: примеры

Иногда выгоднее не заниматься реализацией товара самому, а лучше поручить это посреднику. Например, при продаже товаров собственного производства на новом рынке (в новом регионе), который посредник знает гораздо лучше. Кроме того, посредник зачастую берет на себя вопросы логистики и рекламы. Что надо учесть, составляя договор комиссии?

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Общие правила

Договор комиссии, по которому одна сторона по поручению другой от своего имени, но за его счет реализует товар, получая определенное вознаграждение, может быть заключен как на одну, так и на ряд сделок. Необходимо заключить договор в письменной форме.

При необходимости комиссионер — лицо, принявшее товар на реализацию, — может перепоручить реализацию субкомиссионеру (ст. 994 ГК), но вещи по-прежнему остаются собственностью комитента (ст. 996 ГК).

По окончании реализации комиссионер обязан:

  • представить комитенту отчет;
  • передать ему все полученное по сделке (ст. 999 ГК).

Как правило, комиссионер не несет ответственности за то, что покупатель, с котором он заключил сделку, не выполнит обязательство перед комитентом (если только речь не идет о субкомиссии — за действия лица, привлеченного им к реализации, комиссионер несет ответственность).

Это общее положение «выключается», если в договор внести условие о делькредере, т. е. ручательстве комиссионера за исполнение сделки. Также комиссионер будет нести такую ответственность, если не проявит должной осмотрительности при заключении сделки с третьим лицом (ст. 993 ГК), но, как вы наверняка понимаете, этот факт требует доказательств, что не всегда просто.

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Условия существенные и не очень

Любой договор считается заключенным, когда его стороны договорились по всем существенным условиям (ст. 432 ГК). Несмотря на то, что гл. 51 ГК не говорит конкретно о предмете договора комиссии, очевидно, что существенными являются условия об операциях (сделках), которые обязан в интересах комитента совершить комиссионер (ст. 990 ГК). Сделки — разумеется, правомерные и осуществимые, — должны быть перечислены в договоре.

Пример

«Комиссионер обязуется совершить от своего имени и за счет комитента сделки, перечисленные в Приложении № __ к настоящему Договору».

Важно: по договору комиссии нельзя поручить совершение правовых действий, помимо сделок. Например, не является договором комиссии договор, по которому поручается взыскать от своего имени в пользу комитента долг с кого-либо, в т. ч. и за поставленный товар (п. 22 информационного письма Президиума ВАС от 17 ноября 2004 № 85). Не считается договором комиссии договор, по которому комиссионер не просто заключает сделку, но и обеспечивает ее выполнение (исключая субкомиссию).

Если в договоре не указана сумма вознаграждения комиссионера, он будет считаться заключенным (вознаграждение исчисляется в соответствии с правилами п. 3 ст. 424 ГК, по аналогии). Однако вознаграждение разумнее указывать всегда, в т. ч. при составлении договора на реализацию товара.

Если целью заключения договора является сделка с конкретным контрагентом, то необходимо максимально конкретизировать эти требования в договоре, указав организационно-правовую форму, фирменное наименование, ОГРН и ИНН, ФИО, ОГРНИП — в зависимости от того, идет ли речь и фирме или ИП.

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О сроках

В целом срок не указан в гл. 51 ГК как существенное условие, но очевидно, что указание конкретных сроков выгодно обеим сторон: так проще распределить силы и ресурсы, планировать бизнес-деятельность и т. д. Так что сроки лучше согласовывать, а если речь идет о совершении нескольких сделок, то сроки согласовываем для каждой. Основных вариантов три:

  • указание на календарную дату;
  • увязка с истечением определенного периода времени;
  • указанием на событие, которое наступит,

и в любом случае до двадцати четырех часов последнего дня срока или согласованной календарной даты (ст. 194 ГК).

Если условия о сроке не будет, то «включится» общее правило, обязывающее совершить все сделки в течение семи дней со дня предъявления требования, если иное не предусмотрено законом, обычаями, существом операции.

Пример «календарной» формулировки

«Срок совершения комиссионером сделок по настоящему Договору: 4 апреля 2022 — 30 апреля 2022».

Пример формулировки с периодом

«Комиссионер обязуется приступить к совершению порученных ему сделок „__“ ______ 20__ г. Срок, в течение которого сделки должны быть совершены, составляет 3 (три) месяца с указанной даты».

Обязательно уточняем, какие дни имеем в виду — календарные или рабочие!

Пример указания на неизбежное событие

«Настоящий Договор действует до окончания срока действия лицензии комиссионера № ___________ от „__“ ___________».

Стороны могут предусмотреть в договоре, что его положения применяются к отношениям, возникшим до его заключения (п. 2 ст. 425 ГК).

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Об авансах

Комитент, передав комиссионеру свой товар на реализ.ацию, не вправе требовать оплаты еще не реализованного имущества.

При включении в договор условий об авансировании необходимо сразу оговорить, что:

  • авансовые платежи предоставляются в счет будущих поступлений от реализации товара;
  • сумму аванса комиссионер сможет удержать из поступивших ему от реализации товара денежных средств (ст. 997 ГК).

Пример

«Комиссионер уплачивает комитенту аванс в счет будущих поступлений от реализации товара».

Если вы не включите в договор условия об авансе, то учтите, что перечисление комитенту денежных средств до реализации переданного имущества незаконно. Денежные средства за непроданный товар не могут быть взысканы (п. 1 информационного письма ВАС № 85).

Следует помнить, что договор комиссии может быть переквалифицирован в договор купли-продажи, если, в частности, в него включено условие о том, что комиссионер должен заплатить за полученный товар независимо от того, реализован он или нет (п. 1 обзора практики разрешения споров по договору комиссии, приведенный к информационному письму ВАС № 85).

Об отчетах

Насчет представления отчетов можно договориться, как удобнее обеим сторонам — отчитываться как после 100%-ного исполнения договора, так и по совершению каждой сделки. Второй вариант удобнее, когда поручается реализация товара неопределенному кругу лиц и заранее неизвестно, сколько сделок будет заключено. К тому же контролировать исполнение поручений проще.

Примеры

«Комиссионер обязан представлять комитенту отчет в течение _______________ дней после совершения каждой сделки, указанной в пункте __ настоящего Договора.»

«Комиссионер обязан представлять комитенту отчеты о продаже его товара по окончании каждого календарного месяца, не позднее 2-го числа следующего месяца».

В рамках одной статьи трудно описать все тонкости составления договора комиссии на реализацию товара, тем более, с учетом именно ваших обстоятельств.

При работе в режиме договора комиссии удобно вести учет продаж в системе, которая связывает различные каналы (маркетплейсы, соцсети, сайт, интернет-магазин). Комиссионеру проще составлять отчет о продажах, а комитенту собирать информацию, в т. ч. аналитическую, о продажах через посредников.

Вы сразу увидите, где продвижение товар идет активнее и почему, сможете отказаться от поставок на убыточный рынок или работы с неэффективным комиссионером.

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