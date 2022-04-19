Рынок одежды в 2022: как сохранить бизнес

Действующие предприниматели поделятся своим опытом про закупку материалов, оптимизацию производства, что происходит на маркетплейсах, выход на новые рынки сбыта, в том числе за рубеж. Эксперт из ВКонтакте расскажет о продвижении в этой сети.
Место и время встречи — онлайн, 21 апреля в 12.00 мск.
Главные темы вебинара
- Новые поставщики ткани и одежды: где их искать.
- На какие рынки сейчас выгодно выходить. Как начать работать на маркетплейсах СНГ.
- Что изменилось в продажах на российских маркетплейсах.
- Как сейчас продвигать личный бренд.
- Раскрутка при минимальных вложениях: малобюджетный маркетинг.
О чем расскажут приглашенные эксперты
Алексей Баженов, Be in open: Fashion-рынок в 2022
✔ Что ожидает рынок одежды в 2022: аналитика и прогнозы.
✔ Лучшие каналы продаж сегодня.
✔ Какие товары будут пользоваться спросом в 2022.
Александра Черкас, ВКонтакте: Как развивать бизнес ВКонтакте
✔ Аудитория ВКонтакте в 2022.
✔ Чем полезна страница ВКонтакте для продавцов одежды.
✔ Возможности таргетированной рекламы.
Иван Кириллин, МойСклад: Управление продажами и производством в одном сервисе
✔ Как изменились продажи модных товаров на маркетплейсах.
✔ Экономия с учетной системой: оптимизация финансовых и временных затрат.
✔ Цены постоянно меняются: как их быстро обновлять.
✔ Как заработать больше, объединив несколько каналов продаж.
✔ Онлайн-демо | Выкладка товаров в Магазин ВКонтакте за несколько кликов.
Вадим Нигматуллин, Global retail group: Торговля на маркетплейсах в 2022
✔ Не хватает материалов: как работать на рынке в условиях дефицита.
✔ Где найти новых поставщиков.
✔ Какие товары стоит продавать на маркетплейсе в условиях роста цен.
Антон Гуреев, бренд «Человек, который шьет»: Швейный бизнес в России в 2022
✔ Как собственникам реагировать на нестабильную ситуацию на рынке.
✔ Оптимизация производства и построение учета.
✔ Резервный фонд бизнеса: что это такое и как его создать.
✔ Прокачка личного бренда. Какие каналы подойдут для коммуникации с клиентами.