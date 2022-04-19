Обучение для бухгалтеров

Рынок одежды в 2022: как сохранить бизнес

Условия производства и продажи одежды и аксессуаров в России сильно изменились после 24 февраля. Как сохранить и развивать бизнес в период неопределенности — узнайте на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад.

Версия для печати

Действующие предприниматели поделятся своим опытом про закупку материалов, оптимизацию производства, что происходит на маркетплейсах, выход на новые рынки сбыта, в том числе за рубеж. Эксперт из ВКонтакте расскажет о продвижении в этой сети.

Место и время встречи — онлайн, 21 апреля в 12.00 мск.

Записаться на вебинар

Главные темы вебинара

  • Новые поставщики ткани и одежды: где их искать.
  • На какие рынки сейчас выгодно выходить. Как начать работать на маркетплейсах СНГ.
  • Что изменилось в продажах на российских маркетплейсах.
  • Как сейчас продвигать личный бренд.
  • Раскрутка при минимальных вложениях: малобюджетный маркетинг.

О чем расскажут приглашенные эксперты

Алексей Баженов, Be in open: Fashion-рынок в 2022

Что ожидает рынок одежды в 2022: аналитика и прогнозы.

Лучшие каналы продаж сегодня.

Какие товары будут пользоваться спросом в 2022.

Александра Черкас, ВКонтакте: Как развивать бизнес ВКонтакте

Аудитория ВКонтакте в 2022.

Чем полезна страница ВКонтакте для продавцов одежды.

Возможности таргетированной рекламы.

Иван Кириллин, МойСклад: Управление продажами и производством в одном сервисе

Как изменились продажи модных товаров на маркетплейсах.

Экономия с учетной системой: оптимизация финансовых и временных затрат.

Цены постоянно меняются: как их быстро обновлять.

Как заработать больше, объединив несколько каналов продаж.

Онлайн-демо | Выкладка товаров в Магазин ВКонтакте за несколько кликов.

Вадим Нигматуллин, Global retail group: Торговля на маркетплейсах в 2022

Не хватает материалов: как работать на рынке в условиях дефицита.

Где найти новых поставщиков.

Какие товары стоит продавать на маркетплейсе в условиях роста цен.

Антон Гуреев, бренд «Человек, который шьет»: Швейный бизнес в России в 2022

Как собственникам реагировать на нестабильную ситуацию на рынке.

Оптимизация производства и построение учета.

Резервный фонд бизнеса: что это такое и как его создать.

Прокачка личного бренда. Какие каналы подойдут для коммуникации с клиентами.

 

МойСклад
МойСклад
Торговля, склад, CRM в облаке