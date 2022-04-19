Рынок одежды в 2022: как сохранить бизнес

Действующие предприниматели поделятся своим опытом про закупку материалов, оптимизацию производства, что происходит на маркетплейсах, выход на новые рынки сбыта, в том числе за рубеж. Эксперт из ВКонтакте расскажет о продвижении в этой сети.

Место и время встречи — онлайн, 21 апреля в 12.00 мск. Записаться на вебинар

Главные темы вебинара

Новые поставщики ткани и одежды: где их искать.

На какие рынки сейчас выгодно выходить. Как начать работать на маркетплейсах СНГ.

Что изменилось в продажах на российских маркетплейсах.

Как сейчас продвигать личный бренд.

Раскрутка при минимальных вложениях: малобюджетный маркетинг.

О чем расскажут приглашенные эксперты

Алексей Баженов, Be in open: Fashion-рынок в 2022

✔ Что ожидает рынок одежды в 2022: аналитика и прогнозы.

✔ Лучшие каналы продаж сегодня.

✔ Какие товары будут пользоваться спросом в 2022.

Александра Черкас, ВКонтакте: Как развивать бизнес ВКонтакте

✔ Аудитория ВКонтакте в 2022.

✔ Чем полезна страница ВКонтакте для продавцов одежды.

✔ Возможности таргетированной рекламы.

Иван Кириллин, МойСклад: Управление продажами и производством в одном сервисе

✔ Как изменились продажи модных товаров на маркетплейсах.

✔ Экономия с учетной системой: оптимизация финансовых и временных затрат.

✔ Цены постоянно меняются: как их быстро обновлять.

✔ Как заработать больше, объединив несколько каналов продаж.

✔ Онлайн-демо | Выкладка товаров в Магазин ВКонтакте за несколько кликов.

Вадим Нигматуллин, Global retail group: Торговля на маркетплейсах в 2022

✔ Не хватает материалов: как работать на рынке в условиях дефицита.

✔ Где найти новых поставщиков.

✔ Какие товары стоит продавать на маркетплейсе в условиях роста цен.

Антон Гуреев, бренд «Человек, который шьет»: Швейный бизнес в России в 2022

✔ Как собственникам реагировать на нестабильную ситуацию на рынке.

✔ Оптимизация производства и построение учета.

✔ Резервный фонд бизнеса: что это такое и как его создать.

✔ Прокачка личного бренда. Какие каналы подойдут для коммуникации с клиентами.