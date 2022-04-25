Возврат товара поставщику в 2022 году

Когда товар можно вернуть

В законодательстве предусмотрены случаи, когда покупатель может вернуть товар поставщику:

невозможно устранить;

нельзя устранить без несоразмерных расходов или затрат времени;

выявляются неоднократно (ст. 475 ГК).

Возврат товара также может быть предусмотрен условиями договора или выполняться в рамках нового контракта. Тогда стороны меняются местами, то есть покупатель уже выступает поставщиком, а поставщик становится покупателем. Такую операцию отражают в учете не как возврат, а как новую продажу.

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Как оформить возврат товара

Набор документов зависит от ситуации.

Несоответствие обнаружено при приемке товара у представителя поставщика

Например: водитель-экспедитор поставщика привез товар в магазин, а в процессе приемки обнаружили, что часть продукции испорчена.

Тогда покупатель может просто не принимать бракованные позиции. То есть на месте откорректировать приходную накладную — вычеркнуть из нее позиции с браком.

Важно: исправления в документе нужно сделать в присутствии представителя поставщика — материально-ответственного лица (в нашем примере водителя-экспедитора).

Представитель должен поставить свою подпись рядом с вычеркнутой позицией и забрать некондиционный товар.

Поставщик, который применяет общий режим, обязан оформить корректировочный счет-фактуру на меньшую сумму и в течение 5 дней передать ее покупателю. Если при реализации товара поставщик использовал УПД, то при его возврате он также вправе оформить корректировочный счет-фактуру (письмо УФНС по Москве от 13.05.2020 № 24-23/3/080514@), либо выставить УКД.

Несоответствие обнаружилось при приемке, но вернуть товар сразу невозможно

Такая ситуация может произойти, если товар доставила транспортная компания, которая не принимает груз обратно. Документальное оформление будет сложнее.

Покупателю придется принять товар, но нужно будет задокументировать брак в присутствии представителя транспортной компании. Для этого придется составить акт о расхождении в четырех экземплярах. Можно использовать форму ТОРГ-2 или самостоятельно разработанный бланк.

Вы можете скачать бланк ТОРГ-2 здесь.

Затем на основании акта нужно составить претензию продавцу. Это можно сделать в произвольной форме. Укажите в тексте выявленные недостатки, потребуйте принять бракованный товар обратно и вернуть деньги.

Скачайте образец претензии здесь.

После того, как продавец рассмотрит вашу претензию, нужно составить накладную на возвращаемый товар (например, по форме ТОРГ-12). При этом в графе «Основание» указывают: «Возврат некачественного товара». Все реквизиты документа переносят из договора и приходной накладной, по которой ранее поступил товар.

Если покупатель — плательщик НДС, то ему нужно получить корректировочный счет-фактуру от продавца.

Несоответствие обнаружили после того, как оприходовали товар

Действовать нужно так же, как и в предыдущей ситуации. Поскольку товар уже был принят, то можно составить не акт о расхождениях (формально он имеет отношение только к процедуре приемки), а другой документ в произвольной форме. Например: акт о выявлении некачественного товара.

Акт составляет комиссия, состав которой руководитель утверждает отдельным распоряжением или приказом. Комиссия должна состоять из двух и более человек. Обычно это работники предприятия, которые имеют достаточную квалификацию, чтобы подтвердить наличие дефектов товара.

Возврат качественного товара

Иногда покупатель возвращает поставщику продукцию надлежащего качества.

Если возврат происходит в рамках существующей сделки (по первоначальному договору или допсоглашению к нему), то покупатель оформляет накладную на возврат и получает корректировочный счет-фактуру от продавца.

Иная ситуация, если покупатель возвращает товар в рамках новой сделки (то есть стороны оформляют новый договор поставки). В этом случае стороны меняются местами: бывший покупатель становится поставщиком, а его поставщик — покупателем. И действия сторон будут стандартными. Бывший покупатель, ставший поставщиком, сам выставляет своему контрагенту обычный пакет документов (например: накладную и счет-фактуру).

Важно: до 01.04.2019 стороны могли применять метод, так называемой, «обратной реализации» (покупатель продавал товар поставщику в рамках первоначальной сделки). Но теперь так делать нельзя. Если покупатель в такой ситуации выставит счет-фактуру, то продавец не сможет ее использовать для получения вычета (письмо Минфина от 10.04.2019 № 03-07-09/25208).

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Как учесть возврат неоприходованного товара

Если покупатель обнаружил брак до того, как оприходовал товар, но вынужден какое-то время хранить его у себя, стоимость товара отражают на забалансовом счете 002:

Дт 002 — стоимость некачественного товара отражена на забалансовом учете.

Возврат товара поставщику будет отражен так:

Кт 002 — некачественный товар списан с забалансового учета;

Дт 51 — Кт 60 — получены деньги за возвращенный товар.

НДС не был принят к учету. Поэтому исправлять ничего не нужно, ведь никаких первоначальных записей в книги покупок и продаж не было.

Как учесть возврат оприходованного товара

Возврат бракованного товара отражают так:

Дт 76.2 — Кт 41 — списана стоимость бракованного товара;

Дт 76.2 — Кт 68 — восстановлен НДС, ранее принятый к вычету;

Дт 51 — Кт 76.2 — получены деньги от контрагента.

Если покупатель возвращает качественный товар, то ему нужно сторнировать в учете проводки:

Дт 41 — Кт 60 Сторно — товар возвращен поставщику;

Дт 19 — Кт 60 Сторно — отражен НДС со стоимости возвращенного товара;

Дт 68 — Кт 19 Сторно — восстановлен НДС, который ранее был принят к вычету.

Дт 51 — Кт 60 — получены деньги от продавца.

Бухгалтер уже принял НДС к учету и отразил его в книге покупок. Теперь ему нужно отразить сумму корректировочного счета-фактуры в книге продаж, чтобы восстановить ранее принятый к учету НДС.

Обратную реализацию отражают в учете обычными проводками:

Дт 62 — Кт 90.1 — учтена сумма выкупа с НДС;

Дт 90.2 — Кт 41 — отражена стоимость возвращаемых товаров;

Дт 90.3 — Кт 68 — отражен НДС с реализации;

Дт 60 — Кт 62 — проведен зачет взаимных требований.

Выставленный бывшему поставщику (а теперь новому покупателю) счет-фактуру фиксируют в книге продаж.

Что с налогом на прибыль

Возврат бракованного товара покупатель при расчете налога на прибыль никак не учитывает. Если ранее стоимость такого товара была учтена в расходах, то следует откорректировать отчетность того периода, в котором были признаны эти расходы (ст. 81 НК).

Возврат качественного товара по сути — новая продажа. Учет возврата зависит от метода, который применяет покупатель: кассового или начисления. То есть либо отражает выручку от реализации в день получения оплаты, либо в момент реализации товара (в момент перехода права собственности).