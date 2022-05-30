Что такое коммерческие расходы и как их учитывать

Что такое коммерческие расходы

Коммерческие расходы связаны с реализацией готовой продукции или товаров, их упаковкой, перевозкой, рекламой, маркетингом и т.д.

Чтобы правильно квалифицировать расходы в качестве коммерческих, нужно обратить внимание на два важных момента:

Такие расходы никоим образом не связаны с прочей деятельностью компании, то есть с той, которая не относится к основному производству или торговле.

Если, допустим, организация решила продать основное средство и для ускорения процесса разместила рекламу, то расходы на эту рекламу будут являться прочими расходами, а не коммерческими. Прочими будут и расходы на доставку этого основного средства покупателю.

Итак, первое — правильное отнесение расходов к коммерческим, а не прочим.

Коммерческие расходы уменьшают финансовый результат . Пока на счете 44 (он используется для аккумуляции таких расходов и называется «Расходы на продажу») идет сбор информации обо всех тратах на процесс реализации, эти затраты не оказывают никакого влияния на финансовый результат.

И только когда суммы со счета 44 переносятся на счет 90, в этот момент затраты на продажу становятся коммерческими расходами и, соответственно, уменьшают операционную прибыль организации. При этом часть расходов на продажу, приходящиеся на остаток товара, так и останутся на 44 счете.

Структура и состав коммерческих расходов

Перечень коммерческих расходов не является закрытым. При их учете и классификации можно ориентироваться на План счетов, где перечислены расходы, учитываемые на счете 44, а также на ПБУ 10/99 «Расходы организации» и ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Состав и структура коммерческих расходов зависит от вида деятельности.

Торговая деятельность

Если организация продает товары, то коммерческими расходами являются почти все расходы, связанные с торговлей, кроме себестоимости самих товаров:

закуп товара (вознаграждения посредникам, таможенные платежи при импорте, страховка в пути);

транспортировка, доставка товара (до своего склада/магазина и проданных товаров до покупателя);

зарплата (от директора до продавца — все задействованы в процессе торговли);

отчисления в фонды с заработной платы;

амортизация или аренда зданий, оборудования и транспорта;

маркетинг и реклама;

представительские расходы;

расходы на гарантийный ремонт;

предпродажная подготовка товаров;

хранение;

любые другие расходы на хранение и отгрузку товаров.

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Промышленно-производственная сфера

Если организация производит продукцию, то расходы на продажу начинаются сразу после того, как продукция выпущена. К коммерческим расходам относятся:

отгрузка продукции (упаковка, доставка, растаможка экспорта, страховка в пути).

транспортировка;

хранение (аренда или амортизация складов, зарплата кладовщиков и грузчиков);

продвижение (маркетинг и реклама, услуги посредников-продавцов);

комиссия сбытовым организациям;

содержание складов в точках продаж;

зарплата реализаторам,

отчисления в фонды;

представительские расходы;

прочие аналогичные по предназначению расходы.

Заготовители и переработчики сельхозпродукции

Здесь коммерческими являются:

заготовительные расходы;

расходы на содержание пунктов заготовки и приема;

расходы на содержание скота и птицы на пунктах приема.

Оказание услуг, выполнение работ.

В основном это расходы, связанные с продвижением.

Бухгалтерский учет коммерческих расходов

Счет для учета таких расходов — 44. Но разные предприятия собирают на нем разные издержки. Например, если речь о производстве, то здесь будут отражены только затраты, связанные с упаковкой, погрузкой, транспортировкой, рекламой, заработная плата продавцов или менеджеров по продажам.

А вот в торговой организации практически все издержки будут собираться на счете 44, т. к. вся деятельность связана с продажей. Исключение — стоимость покупных товаров, она будет отражаться на счете 41.

Вот некоторые проводки по учету коммерческих расходов:

Дебет 44 — Кредит 10 — списаны в расходы материалы для продажи (упаковка, тара, например).

Дебет 44 — Кредит 76 — расходы на услуги по продаже, оказанные сторонними организациями — грузоперевозки, рекламные кампании в соцсетях, продвижение на маркетплейсах, хранение товара на складе и другие.

Если товары были утрачены в результате порчи (это в первую очередь относится к продуктам), то нужно отразить их в учете с помощью счета 94:

Дебет 44 —Кредит 94 — отражена недостача или порча товаров (в пределах естественной убыли).

Нормы естественной убыли — это безвозвратное уменьшение массы или количества товаров (продукции), которое произошло в результате естественного изменения их биологических или физико-химических свойств. Например, продукты могут терять в весе за счет усушки.

Нормы убыли зависят от многих факторов, таких как место и способ хранения и транспортировки, сезон, температура и т. д. К примеру, если хранить растительное масло в металлических емкостях, то нормы убыли не применяются, а вот при его хранении в деревянных бочках нормы есть.

Нормы утверждаются Минпромторгом. Затраты, возникшие в результате убыли, нормы которой не регламентированы, списываются, как внереализационные расходы.

Расходы на счете 44 собираются в течение месяца и затем списываются на себестоимость реализованной продукции.

Особенности списания, например, распределение расходов по разным видам продукции необходимо прописать в учетной политике.

Т. к. обычно продукция или товары со склада продаются не все и есть остаток, то расходы, соответствующие ему, остаются в дебете счета 44 и будут списаны в будущем, после продажи таких товаров.

Списание коммерческих расходов на себестоимость реализованной продукции:

Дебет 90 — Кредит 44.

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Коммерческие расходы и налогообложение

При учете для целей налогообложения необходимо обращать внимание на рекламные расходы рекламу, потому что их нужно нормировать (п. 4 ст. 264 НК РФ). Поскольку в расходы по налогу на прибыль можно отнести затраты на рекламу в размере, не превышающей 1% от суммы выручки, то возникнут разницы в налоговом и бухгалтерском учете.

На примере это будет выглядеть так:

Организация за налоговый период получила выручку в сумме 10 млн руб. (без НДС).

Затраты на рекламу по данным бухгалтерского учета составили 120 тыс. руб.

Максимальная сумма расходов на рекламу, которую можно учесть, составит: 10 млн руб. * 1% = 100 тыс. руб.

Это меньше, чем фактические затраты на рекламу — 120 тыс. руб. Следовательно, в налоговых расходах можно учесть только 100 тыс. руб.