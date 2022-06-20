Что такое параллельный импорт, и какие товары можно ввозить

Почему импорт стал параллельным
Ввоз товаров в страну без согласия владельца бренда называют параллельным импортом. То есть товары попадают на рынок двумя путями: через официальных дилеров и через альтернативные каналы. Параллельный импорт не связан с контрафактом. У товаров есть сертификаты качества.
Россия легализовала параллельный импорт в марте 2022.
Законность параллельного импорта обеспечивают постановление Правительства от 29.03.2022 № 506 и приказ Минпромторга от 19.04.2022 № 1532. Этот приказ разрешил ввозить товары из определенного перечня с 06.05.2022.
Чтобы покупатели не боялись приобретать товары параллельного импорта, Федеральная антимонопольная служба объявила, что на них распространяются условия гарантийного и технического обслуживания.
Предприниматели могут активно участвовать в параллельном импорте, не опасаясь претензий от владельцев брендов. Ранее, владельцы могли потребовать до 5 млн рублей компенсаций, а также снятия с продажи и уничтожения товара (п. 4 ст. 1515 ГК). Но с вводом параллельного импорта эту ответственность отменили.
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Список товаров параллельного импорта от Минпромторга
Минпромторг одобрил для параллельного импорта список из 96 пунктов. Искать нужно не только по наименованию товара и его коду ТН ВЭД, но и по названию иностранного бренда, работа которого приостановлена на территории страны.
Мы собрали список из самых популярных позиций, пользующихся спросом у отечественных покупателей.
1. Фармацевтическая продукция
В эту категорию не попали лекарства. Однако, российские импортеры получили право ввозить вату и соответствующие изделия с кодом 3005 90 100 0, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи (3006 50 000 0).
Чтобы сократить дефицит и заморозить цены, было разрешено ввозить товары для женской гигиены от брендов O.В. и Carefree, которые производит Johnson & Johnson.
2. Одежда и обувь
Сразу несколько кодов ТН ВЭД были допущены к импорту из этой категории. Вместо цифровых обозначений сразу перечислим наименование разрешенной продукции: пальто, ветровки, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, пуловеры, кардиганы и другие товары.
Все виды обуви доступны для параллельного импорта. Как и для одежды, в перечне не упоминаются названия конкретных брендов и марок.
3. Автомобили
Определенных кодов ТН ВЭД в этой категории тоже нет. Перечислены марки автомобилей, которые ввозить разрешено:
Tesla, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Jeep, Lexus, Bentley, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW и других марок.
Ввоз запчастей для этих автомобилей также разрешен.
4. Автозапчасти
Импортировать без разрешения можно не только запчасти, но и прочие детали (в том числе из металла). Кроме автоконцернов в список попали производители запчастей и деталей:
Bosch, Мahle, Wabco, Gates и Wabtec.
5. Автомобильные шины
Автомобильную тему продолжают импортеры шин следующих производителей:
- Michelin;
- Continental;
- Goodyear;
- Bridgestone.
6. Каучук, резина и изделия для автомобильных шин
Для поддержания внутренних производителей можно привозить как готовую продукцию, так и полуфабрикаты: каучук, резину и изделия для шин. Для импорта не потребуется согласие от Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet и других.
7. Машинные масла
Автомобильная отрасль оказалась сильно зависима от иностранных дилеров, поэтому самые популярные моторные масла брендов ExxonMobil, Shell и Техасо можно ввозить через параллельный импорт.
8. Компьютерная техника
Разрешены к ввозу компьютеры, ноутбуки, телефоны, смартфоны, смарт-часы и аксессуары к ним от Apple, Samsung, Sony, Dell, LG, Asus.
9. Бытовая техника
Из крупной и мелкой бытовой техники на территорию страны можно ввозить товары от Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и Philips.
10. Игровые приставки
В категории «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности» разрешены к ввозу: Xbox, PlayStation и Nintendo.
11. Техническое оборудование
Под параллельный импорт попали не только товары народного потребления, но и оборудование для бизнеса:
- конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок (8404 20 000 0);
- газогенераторы для самолетов (8405 10 000 1);
- двигатели (8412);
- фильтры (8421 39).
В список разрешенного технического оборудования попала продукция от тех же брендов, которые отказались ввозить товары из категории автомобили и бытовая техника.
Параллельный импорт распространился практически на все товары, дефицит которых мы испытали в последнее время: изделия из кожи, сумки, натуральный и искусственный мех, бумага, картон, текстиль, головные уборы, зонты, солнцезащитные очки, изделия из керамики и стекла и другие товары.
Если ситуация не изменится, а иностранные компании продолжат покидать рынок, Минпромторг пополнит перечень новыми товарами. ФАС выступает за полное разрешение параллельного импорта с исключениями для отдельных товаров.
Можно ли продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах
Интернет-площадки всегда щепетильно относились к соблюдению авторских прав. Однако Wildberries одним из первых поддержал использование параллельного импорта. Для торговли импортным товаром необходимо, чтобы он входил перечень Минпромторга и был из списка на Wildberries.
Маркетплейс подчеркивает, что селлерам необходимо иметь сертификаты и удостоверения о качестве. Нарушителей маркетплейс будет наказывать, вплоть до блокировки.
Ozon также допустил к продаже товары, поступившие по каналам параллельного импорта. Для подтверждения легальности продукции требуется загрузить свидетельство на товарный знак и таможенную декларацию в личный кабинет.
Что даст параллельный импорт товаров в Россию
Правительство и Минпромторг постарались с помощью параллельного импорта минимизировать рост цен, уменьшить дефицит, поддержать потребителей и внутренних производителей.
В планах: проработать импорт лекарств и продуктов питания.
Легализация параллельного импорта имеет как положительные так и отрицательные последствия для экономики.
Плюсы параллельного импорта
- Сохранение прежнего ассортимента, к которому привыкли потребители.
- Развитие конкурентоспособного рынка. После ухода основных иностранных игроков рынок могли монополизировать оставшиеся отечественные производители. Наличие честной конкуренции стимулирует развитие бизнеса.
- Стабилизация ценообразования. После новостей об уходе крупных компаний цены на некоторые товары побили все рекорды. Существенный скачок цен наблюдался как раз на рынке автозапчастей. Однако, если компании допустят ошибки в таможенном оформлении, товары станут дороже.
- Новые маршруты поставок. Многие транспортные артерии оказались заблокированными. Параллельный импорт позволяет использовать транзит через третьи страны.
Минусы параллельного импорта
- Недостаток гарантийного и технического обслуживания. Мало одного заявления от ФАС о том, что параллельный импорт не нарушит использование гарантийного ремонта. Покупатели могут столкнуться с трудностями, т. к. решение о параллельном импорте является односторонним и норма установлена только для внутреннего рынка.
- Рост числа подделок. Раньше вся продукция, ввезенная без разрешения, называлась контрафактной. Теперь отличить оригинал от подделки будет еще сложнее. Стандарты качества брендов тоже пострадают, поскольку в России одновременно появится множество товаров, которые будут отличаться по упаковке и комплектации.
- Демпинг цен. Популяризация параллельного импорта увеличит количество импортеров, в том числе мелких челноков. Добросовестным импортерам придется соревноваться с армией продавцов одежды, запчастей для авто, телефонов и компьютеров. Им придется снижать цены на более качественные товары, чтобы выдержать конкуренцию.
- Проблемы с логистикой. Упрощенный ввоз товаров не может решить глобальные логистические проблемы. Необходимо построить новую инфраструктуру, логистические центры, отладить систему оплаты и приема платежей.
Как параллельный импорт повлияет на цены
В некоторых категориях цены практически вернулись к докризисным показателям, например, в случае с электроникой и бытовой техникой.
Как параллельный импорт отразится на правилах маркировки
Обязательная маркировка продолжает действовать. Поставщики одежды, обуви, шин и других товаров из перечня Минпромторга как и раньше заказывают и наносят коды Data Matrix на этикетки и передают данные в систему Честный ЗНАК.
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- добавлять коды маркировки с помощью сканера;
- проверять коды при приемке от поставщика;
- принимать электронные накладные (УПД) из систем ЭДО или в XML-формате;
- печатать коды на этикетках, вводить и выводить их из оборота.