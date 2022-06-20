Что такое параллельный импорт, и какие товары можно ввозить

Почему импорт стал параллельным

Ввоз товаров в страну без согласия владельца бренда называют параллельным импортом. То есть товары попадают на рынок двумя путями: через официальных дилеров и через альтернативные каналы. Параллельный импорт не связан с контрафактом. У товаров есть сертификаты качества.

Россия легализовала параллельный импорт в марте 2022.

Законность параллельного импорта обеспечивают постановление Правительства от 29.03.2022 № 506 и приказ Минпромторга от 19.04.2022 № 1532. Этот приказ разрешил ввозить товары из определенного перечня с 06.05.2022.

Чтобы покупатели не боялись приобретать товары параллельного импорта, Федеральная антимонопольная служба объявила, что на них распространяются условия гарантийного и технического обслуживания.

Предприниматели могут активно участвовать в параллельном импорте, не опасаясь претензий от владельцев брендов. Ранее, владельцы могли потребовать до 5 млн рублей компенсаций, а также снятия с продажи и уничтожения товара (п. 4 ст. 1515 ГК). Но с вводом параллельного импорта эту ответственность отменили.

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Список товаров параллельного импорта от Минпромторга

Минпромторг одобрил для параллельного импорта список из 96 пунктов. Искать нужно не только по наименованию товара и его коду ТН ВЭД, но и по названию иностранного бренда, работа которого приостановлена на территории страны.

Мы собрали список из самых популярных позиций, пользующихся спросом у отечественных покупателей.

1. Фармацевтическая продукция

В эту категорию не попали лекарства. Однако, российские импортеры получили право ввозить вату и соответствующие изделия с кодом 3005 90 100 0, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи (3006 50 000 0).

Чтобы сократить дефицит и заморозить цены, было разрешено ввозить товары для женской гигиены от брендов O.В. и Carefree, которые производит Johnson & Johnson.

2. Одежда и обувь

Сразу несколько кодов ТН ВЭД были допущены к импорту из этой категории. Вместо цифровых обозначений сразу перечислим наименование разрешенной продукции: пальто, ветровки, куртки, костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, пуловеры, кардиганы и другие товары.

Все виды обуви доступны для параллельного импорта. Как и для одежды, в перечне не упоминаются названия конкретных брендов и марок.

3. Автомобили

Определенных кодов ТН ВЭД в этой категории тоже нет. Перечислены марки автомобилей, которые ввозить разрешено:

Tesla, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Jeep, Lexus, Bentley, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW и других марок.

Ввоз запчастей для этих автомобилей также разрешен.

4. Автозапчасти

Импортировать без разрешения можно не только запчасти, но и прочие детали (в том числе из металла). Кроме автоконцернов в список попали производители запчастей и деталей:

Bosch, Мahle, Wabco, Gates и Wabtec.

5. Автомобильные шины

Автомобильную тему продолжают импортеры шин следующих производителей:

Michelin;

Continental;

Goodyear;

Bridgestone.

6. Каучук, резина и изделия для автомобильных шин

Для поддержания внутренних производителей можно привозить как готовую продукцию, так и полуфабрикаты: каучук, резину и изделия для шин. Для импорта не потребуется согласие от Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet и других.

7. Машинные масла

Автомобильная отрасль оказалась сильно зависима от иностранных дилеров, поэтому самые популярные моторные масла брендов ExxonMobil, Shell и Техасо можно ввозить через параллельный импорт.

8. Компьютерная техника

Разрешены к ввозу компьютеры, ноутбуки, телефоны, смартфоны, смарт-часы и аксессуары к ним от Apple, Samsung, Sony, Dell, LG, Asus.

9. Бытовая техника

Из крупной и мелкой бытовой техники на территорию страны можно ввозить товары от Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и Philips.

10. Игровые приставки

В категории «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности» разрешены к ввозу: Xbox, PlayStation и Nintendo.

11. Техническое оборудование

Под параллельный импорт попали не только товары народного потребления, но и оборудование для бизнеса:

конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок ( 8404 20 000 0 );

8404 20 000 0 газогенераторы для самолетов ( 8405 10 000 1 );

8405 10 000 1 двигатели ( 8412 );

8412 фильтры ( 8421 39 ).

В список разрешенного технического оборудования попала продукция от тех же брендов, которые отказались ввозить товары из категории автомобили и бытовая техника.

Параллельный импорт распространился практически на все товары, дефицит которых мы испытали в последнее время: изделия из кожи, сумки, натуральный и искусственный мех, бумага, картон, текстиль, головные уборы, зонты, солнцезащитные очки, изделия из керамики и стекла и другие товары.

Если ситуация не изменится, а иностранные компании продолжат покидать рынок, Минпромторг пополнит перечень новыми товарами. ФАС выступает за полное разрешение параллельного импорта с исключениями для отдельных товаров.

Можно ли продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах

Интернет-площадки всегда щепетильно относились к соблюдению авторских прав. Однако Wildberries одним из первых поддержал использование параллельного импорта. Для торговли импортным товаром необходимо, чтобы он входил перечень Минпромторга и был из списка на Wildberries.

Маркетплейс подчеркивает, что селлерам необходимо иметь сертификаты и удостоверения о качестве. Нарушителей маркетплейс будет наказывать, вплоть до блокировки.

Ozon также допустил к продаже товары, поступившие по каналам параллельного импорта. Для подтверждения легальности продукции требуется загрузить свидетельство на товарный знак и таможенную декларацию в личный кабинет.

Что даст параллельный импорт товаров в Россию

Правительство и Минпромторг постарались с помощью параллельного импорта минимизировать рост цен, уменьшить дефицит, поддержать потребителей и внутренних производителей.

﻿В планах: проработать импорт лекарств и продуктов питания.

Легализация параллельного импорта имеет как положительные так и отрицательные последствия для экономики.

Плюсы параллельного импорта

Сохранение прежнего ассортимента , к которому привыкли потребители. Развитие конкурентоспособного рынка . После ухода основных иностранных игроков рынок могли монополизировать оставшиеся отечественные производители. Наличие честной конкуренции стимулирует развитие бизнеса. Стабилизация ценообразования . После новостей об уходе крупных компаний цены на некоторые товары побили все рекорды. Существенный скачок цен наблюдался как раз на рынке автозапчастей. Однако, если компании допустят ошибки в таможенном оформлении, товары станут дороже. Новые маршруты поставок . Многие транспортные артерии оказались заблокированными. Параллельный импорт позволяет использовать транзит через третьи страны.

Минусы параллельного импорта

Недостаток гарантийного и технического обслуживани я. Мало одного заявления от ФАС о том, что параллельный импорт не нарушит использование гарантийного ремонта. Покупатели могут столкнуться с трудностями, т. к. решение о параллельном импорте является односторонним и норма установлена только для внутреннего рынка. Рост числа подделок. Раньше вся продукция, ввезенная без разрешения, называлась контрафактной. Теперь отличить оригинал от подделки будет еще сложнее. Стандарты качества брендов тоже пострадают, поскольку в России одновременно появится множество товаров, которые будут отличаться по упаковке и комплектации. Демпинг цен . Популяризация параллельного импорта увеличит количество импортеров, в том числе мелких челноков. Добросовестным импортерам придется соревноваться с армией продавцов одежды, запчастей для авто, телефонов и компьютеров. Им придется снижать цены на более качественные товары, чтобы выдержать конкуренцию. Проблемы с логистикой . Упрощенный ввоз товаров не может решить глобальные логистические проблемы. Необходимо построить новую инфраструктуру, логистические центры, отладить систему оплаты и приема платежей.

Как параллельный импорт повлияет на цены

В некоторых категориях цены практически вернулись к докризисным показателям, например, в случае с электроникой и бытовой техникой.

Как параллельный импорт отразится на правилах маркировки

Обязательная маркировка продолжает действовать. Поставщики одежды, обуви, шин и других товаров из перечня Минпромторга как и раньше заказывают и наносят коды Data Matrix на этикетки и передают данные в систему Честный ЗНАК.

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