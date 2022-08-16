Ведение бизнеса

Производство мебели: перспективы для малого бизнеса

Уход, пожалуй, самого известного мебельного бренда — шведской компании ИКЕА с российского рынка освободил огромную нишу для отечественных предпринимателей. В поисках качественных товаров покупатель готов обратить внимание на малоизвестные марки и производителей. Самое время раскручиваться и забирать долю рынка в освободившейся нише.

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Производство мебели: перспективы для малого бизнеса

Тенденции мебельного рынка в 2022 году

По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности мебельный рынок в 1 квартале 2022 года вырос на 20%, а в марте 2022 года зафиксирован рекордный рост цен на мебель — 22%.

Наибольшим спросом пользуется кухонная мебель, объем продаж которой вырос на 39%, продажи диванов и кушеток подросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на 14% выросли продажи кроватей.

Все это означает, что рынок не только не провалился после ухода крупных игроков, а наоборот, начал расти. Безусловно данному факту способствовал ажиотажный спрос и непонимание того, что будет дальше.

Где покупать комплектующие и материалы

Многие производители приобретали комплектующие и материалы за рубежом. Сегодня цепочки поставок прерваны, а если выход найден, то доставка занимает очень длительное время. Что же делать малому бизнесу, чтобы не терять клиентов и продолжать выпускать продукцию?

1. Закупаться у «дружественных стран»

Свое производство в России уже развернули ряд китайских и турецких компаний, которые готовы заменить западные аналоги.

2. Наладить собственное производство в стране

Камнем преткновения для всех мебельщиков стала фурнитура, так как самая качественная долгое время поставлялась из Германии. Однако в марте одна из мебельных фабрик в Орловской области заявила, что готова выпускать качественную стяжку и получила заказов больше, чем на 3 месяца вперед, а другая компания из Курской области вообще перешла на круглосуточный режим работы из-за обилия заказов. К тому же, государство выделило дополнительные средства для тех, кто готов поддерживать такого рода импортозамещение в виде льготного кредитования, лизинга на особых условиях, субсидирования тех, кто планирует открыть бизнес, предоставило отсрочки в выплатах штрафов и кредитов.

О том, как производство из убыточного превратить в прибыльное, читайте в этом кейсе.

3. Параллельный импорт

Сроки поставки будут долгими, а цена вырастет. Если вы готовы пойти на такие жертвы, закупайтесь сразу большой партией фурнитуры и комплектующих, чтобы хватило надолго.

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Можно ли заменить ушедшие компании?

Российский рынок стремительно покидают как крупные компании, производящие доступную мебель, так и премиальные бренды. Место последних занять проблематично, ведь для премиального производства нужны большие инвестиции, а вот полакомиться кусочком освободившейся ниши эконом-мебели можно и даже нужно. Дадим пару советов, как это сделать.

  1. Не пытайтесь усидеть на двух стульях, даже если вы их производите. Сосредоточьтесь на одном направлении, которое является у вас наиболее эффективным и с ним заходите на рынок. Если вы специализируетесь на кухнях, то создавайте их качественно и профессионально. Люди сейчас готовы платить больше за качество, а не за то что сломается через пару месяцев.
  2. Привлекайте профессионалов. Секрет успеха западных компаний — профессиональный маркетинг, управление и классные специалисты. Если вы думаете, что можете сами заниматься и бухгалтерией, и продвижением и иногда крутить болты, то скорее всего, ничего не получится.
  3. Создавайте стандартные модели. Можно работать по уникальным эскизам клиентов, но клиент не всегда знает что он хочет, поэтому разработайте коллекцию стандартной мебели, которую вы готовы производить и предлагайте клиентам. Имея стандартные модели, можно сэкономить на издержках производства, ведь затраты будут заранее понятны.
  4. Следите за трендами и спросом. Не думайте, что создав свою «классическую» коллекцию можно забыть о трендах. Следите за тем, что происходит в индустрии, посещайте выставки, общайтесь с покупателями, изучайте спрос.
  5. Своевременно пополняйте складские запасы. Нестабильность в поставках может сыграть злую шутку, поэтому следите за остатками на складе как материалов для изготовления, так самой продукции и своевременно пополняйте ассортимент.

МойСклад позволяет отслеживать работу склада и вовремя подскажет, какие материалы нужно закупить, когда на точку продаж или склад маркетплейса пора завести очередную партию мебели. Для этого вам не нужно обладать особыми знаниями и навыками, онлайн-сервис сам анализирует состояние склада, количество материалов, необходимых для производства, рентабельность и другие важные для вас показатели.

 

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