Производство мебели: перспективы для малого бизнеса

Тенденции мебельного рынка в 2022 году

По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности мебельный рынок в 1 квартале 2022 года вырос на 20%, а в марте 2022 года зафиксирован рекордный рост цен на мебель — 22%.

Наибольшим спросом пользуется кухонная мебель, объем продаж которой вырос на 39%, продажи диванов и кушеток подросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на 14% выросли продажи кроватей.

Все это означает, что рынок не только не провалился после ухода крупных игроков, а наоборот, начал расти. Безусловно данному факту способствовал ажиотажный спрос и непонимание того, что будет дальше.

Где покупать комплектующие и материалы

Многие производители приобретали комплектующие и материалы за рубежом. Сегодня цепочки поставок прерваны, а если выход найден, то доставка занимает очень длительное время. Что же делать малому бизнесу, чтобы не терять клиентов и продолжать выпускать продукцию?

1. Закупаться у «дружественных стран»

Свое производство в России уже развернули ряд китайских и турецких компаний, которые готовы заменить западные аналоги.

2. Наладить собственное производство в стране

Камнем преткновения для всех мебельщиков стала фурнитура, так как самая качественная долгое время поставлялась из Германии. Однако в марте одна из мебельных фабрик в Орловской области заявила, что готова выпускать качественную стяжку и получила заказов больше, чем на 3 месяца вперед, а другая компания из Курской области вообще перешла на круглосуточный режим работы из-за обилия заказов. К тому же, государство выделило дополнительные средства для тех, кто готов поддерживать такого рода импортозамещение в виде льготного кредитования, лизинга на особых условиях, субсидирования тех, кто планирует открыть бизнес, предоставило отсрочки в выплатах штрафов и кредитов.

О том, как производство из убыточного превратить в прибыльное, читайте в этом кейсе.

3. Параллельный импорт

Сроки поставки будут долгими, а цена вырастет. Если вы готовы пойти на такие жертвы, закупайтесь сразу большой партией фурнитуры и комплектующих, чтобы хватило надолго.

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Можно ли заменить ушедшие компании?

Российский рынок стремительно покидают как крупные компании, производящие доступную мебель, так и премиальные бренды. Место последних занять проблематично, ведь для премиального производства нужны большие инвестиции, а вот полакомиться кусочком освободившейся ниши эконом-мебели можно и даже нужно. Дадим пару советов, как это сделать.

Не пытайтесь усидеть на двух стульях , даже если вы их производите. Сосредоточьтесь на одном направлении, которое является у вас наиболее эффективным и с ним заходите на рынок. Если вы специализируетесь на кухнях, то создавайте их качественно и профессионально. Люди сейчас готовы платить больше за качество, а не за то что сломается через пару месяцев. Привлекайте профессионалов . Секрет успеха западных компаний — профессиональный маркетинг, управление и классные специалисты. Если вы думаете, что можете сами заниматься и бухгалтерией, и продвижением и иногда крутить болты, то скорее всего, ничего не получится. Создавайте стандартные модели . Можно работать по уникальным эскизам клиентов, но клиент не всегда знает что он хочет, поэтому разработайте коллекцию стандартной мебели, которую вы готовы производить и предлагайте клиентам. Имея стандартные модели, можно сэкономить на издержках производства, ведь затраты будут заранее понятны. Следите за трендами и спросом . Не думайте, что создав свою «классическую» коллекцию можно забыть о трендах. Следите за тем, что происходит в индустрии, посещайте выставки, общайтесь с покупателями, изучайте спрос. Своевременно пополняйте складские запасы . Нестабильность в поставках может сыграть злую шутку, поэтому следите за остатками на складе как материалов для изготовления, так самой продукции и своевременно пополняйте ассортимент.

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