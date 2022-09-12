Как товарному бизнесу получать клиентов из маркетплейсов, ВК, Telegram. Вебинар

Что вы узнаете на вебинаре
- Как рекламировать товарный бизнес в 2022.
- Как управлять онлайн-заказами из всех каналов в одном окне.
- Маркировка рекламы с 1 сентября: что нужно знать бизнесу.
- Как бизнесу оценить эффективность рекламы и сократить затраты.
Программа вебинара
Константин Найчуков, эксперт по работе с платным трафиком eLama.
11:00 — 11:35
- eLama | Все, что нужно знать о рекламе в Telegram.
- Виды рекламы в Telegram: отличия, что выбрать в том или ином случае.
- Как подбирать каналы для размещения рекламы и проверять их на накрутки.
- Как анализировать эффективность размещений.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:35 — 12:05
- МойСклад | Автоматизация онлайн-торговли: как управлять заказами из всех каналов в одном окне.
- Как торговать в розницу и оптом, через интернет-магазин, в соцсетях и на маркетплейсах, чтобы заказы собирались в одной системе.
- Как автоматически обновлять товары, цены и остатки на всех площадках: избавляемся от рутины.
- Как получать заказы и принимать оплату даже без сайта.
- Аналитика продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.
Екатерина Колесникова, руководитель производства SMM.
12:05 — 12:25
- Demis Group | Переход во ВКонтакте. Как адаптироваться к этой сети.
- Чем аудитория ВКонтакте отличается от других соцсетей.
- Примеры успешного переноса стратегии публикаций во ВКонтакте.
- Новые инструменты в рекламе ВКонтакте, которых нет на других площадках.
- Ограничения в рекламе. Что не пропустит модерация, а что не понравится аудитории.
- Маркировка рекламы с 01 сентября: что обязаны делать рекламодатели.
Анна Ковтун, эксперт по маркетплейсам, маркетолог.
12:25 — 12:50
- Анна Ковтун | Какие инструменты принесут вам прибыль на WB и Ozon.
- Почему не работает реклама на Wildberries и Ozon.
- Способы продвижения на маркетплейсах для малого бизнеса: что выбрать.
- Лайфхаки по настройке внутренней рекламы на маркетплейсах.
Артём Савинов, менеджер по развитию ГЕО сервисов в регионах.
12:50 — 13:10
- Яндекс Бизнес | Продвижение бизнеса через Яндекс Карты.
- Как выделиться на фоне конкурентов: метки на карте, баннеры, брендирование.
- Как превратить трафик из геосервисов в продажи.
- Обзор способов продвижения карточки компании.