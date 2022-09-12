Ведение бизнеса

Как товарному бизнесу получать клиентов из маркетплейсов, ВК, Telegram. Вебинар

Расскажем, как получать клиентов с ограниченным бюджетом, если нет навыков в рекламе, какие инструменты работают на Wildberries и Ozon в 2022, а также лайфхаки из практики. Вы узнаете, как поставить на поток заказы из ВКонтакте, подбирать каналы и анализировать эффективность размещения в Telegram.

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Как товарному бизнесу получать клиентов из маркетплейсов, ВК, Telegram. Вебинар

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как рекламировать товарный бизнес в 2022.
  • Как управлять онлайн-заказами из всех каналов в одном окне.
  • Маркировка рекламы с 1 сентября: что нужно знать бизнесу.
  • Как бизнесу оценить эффективность рекламы и сократить затраты.

Записаться на бесплатный вебинар 15 сентября в 11.00 мск

Программа вебинара

Константин Найчуков, эксперт по работе с платным трафиком eLama.

11:00 — 11:35

  • eLama | Все, что нужно знать о рекламе в Telegram.
  • Виды рекламы в Telegram: отличия, что выбрать в том или ином случае.
  • Как подбирать каналы для размещения рекламы и проверять их на накрутки.
  • Как анализировать эффективность размещений.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:35 — 12:05

  • МойСклад | Автоматизация онлайн-торговли: как управлять заказами из всех каналов в одном окне.
  • Как торговать в розницу и оптом, через интернет-магазин, в соцсетях и на маркетплейсах, чтобы заказы собирались в одной системе.
  • Как автоматически обновлять товары, цены и остатки на всех площадках: избавляемся от рутины.
  • Как получать заказы и принимать оплату даже без сайта.
  • Аналитика продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.

Записаться на бесплатный вебинар 15 сентября в 11.00 мск

Екатерина Колесникова, руководитель производства SMM.

12:05 — 12:25

  • Demis Group | Переход во ВКонтакте. Как адаптироваться к этой сети.
  • Чем аудитория ВКонтакте отличается от других соцсетей.
  • Примеры успешного переноса стратегии публикаций во ВКонтакте.
  • Новые инструменты в рекламе ВКонтакте, которых нет на других площадках.
  • Ограничения в рекламе. Что не пропустит модерация, а что не понравится аудитории.
  • Маркировка рекламы с 01 сентября: что обязаны делать рекламодатели.

Анна Ковтун, эксперт по маркетплейсам, маркетолог.

12:25 — 12:50

  • Анна Ковтун | Какие инструменты принесут вам прибыль на WB и Ozon.
  • Почему не работает реклама на Wildberries и Ozon.
  • Способы продвижения на маркетплейсах для малого бизнеса: что выбрать.
  • Лайфхаки по настройке внутренней рекламы на маркетплейсах.

Артём Савинов, менеджер по развитию ГЕО сервисов в регионах.

12:50 — 13:10

  • Яндекс Бизнес | Продвижение бизнеса через Яндекс Карты.
  • Как выделиться на фоне конкурентов: метки на карте, баннеры, брендирование.
  • Как превратить трафик из геосервисов в продажи.
  • Обзор способов продвижения карточки компании.
МойСклад
МойСклад
Торговля, склад, CRM в облаке

Ведение бизнеса

Как товарному бизнесу получать клиентов из маркетплейсов, ВК, Telegram. Вебинар

Расскажем, как получать клиентов с ограниченным бюджетом, если нет навыков в рекламе, какие инструменты работают на Wildberries и Ozon в 2022, а также лайфхаки из практики. Вы узнаете, как поставить на поток заказы из ВКонтакте, подбирать каналы и анализировать эффективность размещения в Telegram.

Как товарному бизнесу получать клиентов из маркетплейсов, ВК, Telegram. Вебинар
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