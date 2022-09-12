Как товарному бизнесу получать клиентов из маркетплейсов, ВК, Telegram. Вебинар

Когда автомобиль передается из одного региона в другой даже в рамках одной организации, платить налог на транспорт надо в новом регионе. Но вот в порядке расчетов возникла путаница. Виноваты в этом были сами чиновники. Но вот в письме ФНС от 31.08.2022 № БС-4-21/11473@ они настаивают, что вопрос решен окончательно и пересмотру не подлежит.