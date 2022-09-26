Неустойка по договору поставки: как рассчитать и взыскать

Пени или штраф?

Что сказано в договоре по поводу вида неустойки?

Если пени, то они рассчитываются за период просрочки по определенной ставке (в процентах годовых или за каждый день просрочки). Если штраф, то или в определенной сумме, либо в проценте (от общей цены договора, например).

Внимание: при партионной поставке неустойка исчисляется нарастающим итогом!

Рассчитываем штраф

Если в договоре прописана твердая сумма (например, 10 тыс. руб), то рассчитывать нам ничего не надо. Также в договоре может быть установлено, что штраф рассчитывается в процентах от общей цены договора или стоимости партии товара. В первом случае вычисления не потребуются. Во втором случае формула проста:

Расчетная сумма х Размер процентов

Пример 1

Согласно условиям договора, штраф за просрочку поставки определен в 5% от общей цены договора, которая составляет 100 000 руб. Сумма штрафа: 5 000 руб. (100 000×5 : 100).

Рассчитываем пени

Если согласно условиям договора ставка определена в процентах годовых, то формула такова:

Расчетная сумма х Количество дней просрочки х Процентная ставка : 365 дн. (366 дн.) х 100

Если ставка определена в процентах в день, то формула чуть упрощается:

Расчетная сумма х Количество дней просрочки х Процентная ставка : 100

То есть годовую ставку не надо переводить в «дневную».

Где взять расчетную сумму?

В договоре. Это может быть позиция, обозначенная как цена договора, или как цена непоставленного товара.

Внимание: если не поставлена лишь часть товара, нельзя рассчитывать неустойку от общей цены договора. Рассчитывайте ее только от цены непоставленного (просроченного поставкой) товара. Помимо прочего, это даст экономию на госпошлине.

Рассчитываем дни просрочки

Период просрочки начинается со дня, следующего за днем, когда обязательство должно было быть исполнено. Причем сам день фактического исполнения нарушенного обязательства тоже включается в период просрочки (на это указал Пленум ВС в п. 65 постановления от 24.03.2016 № 7).

Начислять неустойку можно за весь период, в том числе, если договор уже закончил свое действие. По истечении срока действия договора неустойка не сгорает (если иное не предусмотрено законом или договором).

А вот если договор расторгается, то неустойку можно начислять лишь до даты расторжения. Логика проста: договор расторгнут — поставщик уже не обязан делать отгрузку — нет оснований начислять неустойку за просрочку.

Пример 2

По условиям договора расчетная сумма составляет 20 000 руб., просрочка — 30 дней, процентная ставка — 20% годовых. Сумма пени: 328,77 руб. (20 000 руб. х 30 дн. х 20% : 365 дн. х 100).

Пример 3

Условия те же, только процентная ставка составляет 0,1% за каждый день. Сумма пени: 600 руб. (20 000 руб. х 30 дн. х 0,1% : 100).

Недопоставка или просрочка поставки партии

При недопоставке (просрочке поставки партии) следует учитывать, что:

не переданное количество плюсуется к количеству товара, которое должно быть поставлено в следующем периоде;

неустойка начисляется на общую (накопленную) стоимость недопоставленного товара.

Еще раз напомним, что по общему правилу за пределами срока действия договора нет возможности взыскать неустойку. Иное может быть установлено договором. Как правило, в суде удается взыскать неустойку лишь до даты истечения срока действия контракта.

Выставляем претензию

Отметим сразу: без нее нельзя. Претензионный порядок для рассматриваемой ситуации обязателен (ч. 5 ст. 4 АПК). Пренебрежение этой обязанностью приведет к тому, что суд оставит иск без движения (ч. 1 ст. 128, п. 8 ч. 2 ст. 125, п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК) или без рассмотрения, если он был принят к производству (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК). Если вы обратились в суд:

не получив ответа на претензию, при этом не истек срок досудебного урегулирования, указанный в договоре (или напрямую в законе),

не указав в исковом заявлении на соблюдение досудебного порядка, не представив в подтверждение документы,

то суд возвращает иск для исправления ситуации.

По общему правилу иск в арбитражный суд подается по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии должнику (иное может быть установлено договором или законом, ст. 4 АПК).

Внимание: вы с поставщиком можете договориться о применении иной примирительной процедуры — переговоров или медиации.

Утвержденной формы претензии нет, можно составлять в произвольной. Главное, чтобы в ней содержалось само требование об уплате неустойки.

В претензии должны быть необходимые для любого документа реквизиты — дата, место составления, полные наименования и адреса отправителя и получателя, а также:

указание на нарушение с описанием обстоятельств;

ссылка на конкретную норму договора с указанием на неустойку;

сумма неустойки с расчетом ( в тексте претензии или как приложение );

в тексте претензии или как приложение указание на срок для добровольного выполнения требований;

реквизиты для перечисления.

Претензию подписывает уполномоченное лицо или представитель (в таком случае надо указать реквизиты доверенности).

Об отправке претензии

Способ отправки должен быть таким, как предусмотрено договором. Если указано, что претензия отправляется по почте, то оформляйте заказное или ценное с описью вложения, а не посылайте по е-мейлу. Если сказано, что вручается лично — отправьте курьера с копией претензии (для проставления отметки и подписи в приеме).

Переписка через мессенджеры и, вообще, интернет-коммуникации легитимны лишь тогда, когда такой порядок:

прямо установлен нормативным правовым актом

или

явно и недвусмысленно указан в договоре

или

вы обычно общаетесь с данным поставщиком именно так.

Для надежности имеет смысл выбрать бумажный вариант, так у вас будут железные доказательства отправки и доставки претензии, которые можно приложить к иску в подтверждение соблюдения досудебного порядка.

Далее возможно два варианта:

поставщик добровольно удовлетворяет требование и вопрос исчерпан;

поставщик отказывается или игнорирует требование — но у вас на руках доказательство соблюдения обязательного досудебного порядка.

Дела судебные

Убедившись в том, что срок исковой давности не истек, выясните, в какой суд обращаться. Как правило, это арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу (месту жительства) ответчика (ст. 34, 35 АПК), но в договоре может быть указан иной суд, тогда нужно направить иск в него (ст. 37 АПК).

Сформируйте исковое заявление и соберите документы с обоснованием требований (договор поставки, платежки, акты сверки, приема-передачи, банковские выписки, накладные, переписка и т. п.). Приложите расчет неустойки на день подачи иска.

Не исключено, что сумма неустойки в исковом заявлении и в претензии будет отличаться. Это не криминал, при условии, что в претензии содержится указание на конкретное нарушение ваших прав и предложение по урегулированию разногласия.

Госпошлина уплачивается в размере, предусмотренном п. 1 ст. 333.21 НК.

Направьте в суд иск с пакетом документов. Также на вас, как на истца, налагается обязанность направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют (ст. 125 АПК). Иск подается в бумажном или электронном виде, если у суда имеется техническая возможность (ч. 7 ст. 4 АПК, ч. 2 ст. 7 № 440-ФЗ от 30.12.2021).

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