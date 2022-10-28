Товарные знаки на маркетплейсах: как зарегистрировать и использовать

Понятие товарного знака

Товарный знак – это зарегистрированный определенным способом символ, наличие которого позволяет отличить свои товары от чужих предложений на рынке.

Символ товарного знака наносится на саму продукцию или на ее упаковку. Он может состоять не только из графического рисунка, но и содержать текст.

Одно из обязательных условий, которое предъявляется к товарному знаку, это его уникальность. Без этого покупатели не отличат вашу продукцию от продукции конкурентов, а вы не сможете защитить товар от мошенников и незаконного использования другими продавцами.

Уже зарегистрированное имя никто не может использовать, иначе он нарушит закон, а суд назначит штраф и компенсацию за причинение вреда.

Уникальное название можно использовать только в выбранной категории. К примеру, если вы продаете спорттовары с товарным знаком «Титан», другие продавцы в этой нише не вправе использовать то же имя. Но если такое же название носит, например, строительная компания – то закон не нарушен.

Только после прохождения регистрации в Роспатенте рядом с товарным знаком появляется значок «R», означает, что товар находится под защитой и зарегистрированное название нельзя использовать.

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Как товарные знаки используются на маркетплейсах

Раньше продавцы одного и того же товара с похожим названием не составляли друг другу конкуренцию, т. к. реализация проходила в разных регионах.

Судебные споры не возникали, потому что конкуренты не делили один рынок. Но с распространением онлайн-торговли продавать одно и тоже и с тем же названием стало затруднительным. К покупателям стали попадать подделки, а под известным брендом могла скрываться некачественная и дешевая продукция.

Чтобы не разочаровать и не потерять покупателей, маркетплейсы ввели обязательные требования к наличию собственной марки или разрешения на использование чужой. Добросовестные продавцы могут защитить репутацию своих товаров, а также избежать нарушения чужих прав, если случайно используют зарегистрированное имя.

Трудности при выборе товарного знака

Закон устанавливает высокие требования к уникальности регистрируемого товарного знака. Например, по написанию, звучанию или смыслу. Даже отличия в одну-две буквы недостаточно. К графическому изображению предъявляют дополнительные требования из п. 6 ст. 1483 ГК, все варианты, которые можно спутать с уже существующими, не будут уникальными.

В базе Роспатента сейчас уже более 800 тысяч зарегистрированных товарных знаков, и каждый год к этому числу прибавляется по 60-70 тысяч. Потому одобрение проходит только 5% поданных заявок, остальные похожи на уже зарегистрированные.

Почему продавцы без товарного знака на маркетплейсе рискуют нарушить чьи-то права:

Если не проверять свой знак в Роспатенте, то высока вероятность совпадений с одним из тысяч конкурентов, торгующих онлайн по всей стране.

Вы могли придумать уникальное название и логотип, но без государственной регистрации, вы можете их лишиться. Кто первый обратится и зарегистрирует знак в Роспатенте, тот и станет правообладателем. И не важно, кто первый начал под ним торговать.

Маркетплейс оказывает посреднические услуги, дает право на размещение на онлайн-витрине, принимает оплату и делает выдачу заказов, но за продажу контрафакта ответственность несет продавец.

В договоре с маркетплейсом вы наверняка найдете пункт, который обязывает продавцов зарегистрировать товарный знак или предъявлять поданную заявку на регистрацию.

Требования маркетплейсов по товарным знакам

Даже если в договоре с маркетплейсом нет обязательного условия, а регистрация по усмотрению селлера, ответственность, штрафы, компенсации и судебные издержки будет нести продавец. В случае нарушения интеллектуальных прав он не сможет продолжить торговлю на маркетплейсе, т. к. ему блокируют вход и навсегда закроют личный кабинет.

Основные требования мы собрали в одной таблице.

Не все площадки с первых дней требуют свидетельства и разрешения, поэтому начинающие селлеры могут быстро начать торговать. Но не следует надолго откладывать оформление торгового знака.

Ответственность распространяется на всех партнеров маркетплейсов независимо от времени регистрации.

Ответственность

Что произойдет, если продавец приходит на маркетплейс с продукцией без товарного знака, а на площадке уже есть конкурент с аналогичным товаром, но под зарегистрированной торговой маркой?

Пока нет жалоб от покупателей и конкурента, новичок продолжает торговать. Однако, теперь в спорной ситуации маркетплейс его не поддержит. Селлеру без товарного знака нужно готовиться к следующему:

маркетплейс удалит спорные товарные карточки;

придется оплатить штраф за торговлю неуникальными товарами, т.е. товар будет признан контрафактом;

личный кабинет будет заблокирован без права на восстановление.

Дополнительно к этому конкурент может воспользоваться своим правом и в соответствии со ст. 1515 ГК взыскать компенсацию от 10 тысяч до 5 млн рублей.

Сумма рассчитывается, исходя из размера понесенных потерь и серьезности нарушения. Компенсация может достигать размеров удвоенной стоимости товара, если 5 млн окажется недостаточно, чтобы покрыть убытки. Дальше товар будет изъят у нарушителя и уничтожен по решению ФАС, МВД или Роспотребнадзора.

Уголовная ответственность по п. 2 ст. 180 УК предусмотрена за нанесение особо крупного ущерба при незаконном использовании товарного знака.

Избежать всех перечисленных последствий можно только, пройдя регистрацию своего знака в Роспатенте.

Как зарегистрировать товарный знак и во сколько это обойдется

1. Выбор вида деятельности по МКТУ

Кроме уникального названия и изображения товарному знаку должен соответствовать один или несколько классов по международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Найти ее с пояснениями об ограничениях по каждому классу можно на сайте ФИПС – федерального института промышленной собственности.

Если класс МКТУ выбран правильно, то дальнейшая регистрация пройдет намного быстрее, а бизнес будет надежно защищен от конкурентов с похожей продукцией.

2. Проверка на уникальность

Перед подачей заявки нужно проверить уникальность разработанного товарного знака. Он не должен даже отдаленно напоминать уже зарегистрированные и поданные на регистрацию товарные знаки, проходящие стадию заявки. Иначе вам откажут.

В ходе проверки можно самостоятельно изучить реестр символов в открытом доступе на сайте ФИПС.

Этот бесплатный способ не гарантирует надежную защиту от совпадений, т .к. не включает поданные заявки. Без поисковой строки с названием искать придется очень долго.

Второй вариант – воспользоваться открытыми источниками в интернете, но никто не дает 100% гарантии, что вы проверяете актуальную информацию. И опять у вас нет доступа к заявкам, которые находятся в Роспатенте.

Поэтому приходится обращаться к платным услугам патентных поверенных. Они являются экспертами в области регистрации работы с товарными знаками, поэтому получили от Роспатента доступ к базам для проверки зарегистрированных и поданных на регистрацию товарных знаков.

Качественная проверка уникальности до момента подачи заявки может занимать две недели.

Чем ближе ваш знак к известной и уже используемой символике, тем сложнее и дольше проходит регистрация.

В ходе второго этапа вам возможно придется несколько раз изменить эскиз, если обнаружатся совпадения с другими.

3. Оплата госпошлины

Стоимость государственной услуги начинается от 15 000 рублей. Размер зависит от количества выбранных классов МКТУ и начинается от 3 500 рублей, плюс 1 000 рублей за каждый класс, если их больше пяти.

За проверку уникальности Роспатент берет от 11 500 рублей, а также дополнительно по 2 500 рублей за каждый класс, если их больше одного в заявке.

4. Подготовка заявки

Заявки принимают, как на бумажном носителе, так и в электронном виде через Госуслуги или на сайт ФИПС.

Заявку должны сопровождать следующие документы:

Установленный бланк заявления о государственной регистрации обозначения как товарного знака, на котором указывается наименование заявителя, адрес регистрации или фактическое место жительства. Заявку подписывает патентный поверенный или сам заявитель.

Логотип.

Подробное описание логотипа – вид ( словесный, графический и т. д .), из каких элементов состоит, шрифт, цвета.

словесный, графический и т. д Для товарных знаков на иностранном языке нужно приложить перевод.

Перечень товаров по МКТУ, которые собираетесь продавать под торговым знаком.

Квитанция или чек, свидетельствующие об оплате госпошлины.

При сходстве обозначения с госсимволикой – согласие госоргана на использование.

При совпадении содержания знака с авторским произведением – письмо-согласие автора.

На проверку заявки и документов у госоргана уходит до 30 дней. Если обнаружатся недостающие документы, то на исправления у вас есть не более 3 месяцев, иначе сотрудники ФИПС аннулируют заявку.

После успешного прохождения документарной проверки специалисты Роспатента будут оценивать уникальность заявленного товарного знака, на этот процесс может затянуться на один год. Если в течение регистрации возникнут вопросы к уникальности, то специалисты обязаны вас об этом уведомить и предоставить полгода для исправления.

5. Оплата остальных пошлин

Окончательный расчет перед Роспатентом проходит после завершения всех проверок. Правообладателю нужно заплатить дополнительно:

За внесение знака в государственный реестр в случае успешной регистрации – 16 000 рублей, плюс 1 000 рублей за каждый класс, если их больше пяти.

За выдачу свидетельства – 2 000 рублей.

Итого: от 18 000 рублей, или 12 600 рублейза вычетом 30% скидки при подаче заявки онлайн.

Готовое свидетельство о регистрации товарного знака можно забрать лично в Роспатенте, либо дождаться почтовой отправки заказным письмом в течение шести дней.

В итоге вы на законных основаниях получаете исключительное право на использование знака в коммерческих целях. Попытка конкурентов сделать то же самое считается нарушением и преследуется по закону.

6. Продление срока действия товарного знака каждые 10 лет

После получения свидетельства работа с товарным знаком не заканчивается. Теперь вам предстоит каждые 10 лет, начиная с даты подачи заявки, продлевать исключительное право. Для этого подается другая заявка о продлении срока. Стоимость пролонгации составляет 20 000 рублей + 1 000 за каждый из классов МКТУ.

Если проигнорировать процедуру продления или опоздать с уплатой госпошлины, товарный знак могут исключить из госреестра. Если правообладатель подает заявление позже по уважительной причине, нужно дополнительно заплатить 2 500 рублей за рассмотрение ходатайства.

Как решать конфликты между правообладателями

Во время проверки чаще всего выявляются похожие товарные знаки, чтобы продолжить дальнейшую процедуру регистрации, нужно выполнить один из следующих сценариев:

Поменять выбранное обозначение. Урегулировать отношения с другим правообладателем.

Конфликта можно избежать, если вы торгуете в разных регионах или используете разные классы МКТУ и считаете, что этот аргумент поможет в переговорах. При положительном результате переговоров нужно взять с правообладателя письмо-согласие о том, что он не против, если вы будете использовать похожий знак.

Начинать переговоры стоит параллельно с подачей заявки на регистрацию в Роспатент, чтобы к нужному времени у вас были письма.

В ситуации когда конфликтующий торговый знак не используется текущим владельцем более трех лет, вы можете в суде добиться его исключения из Роспатента, а освободившийся товарный знак зарегистрировать на себя.

Мы рассмотрели ситуации, когда продавец самостоятельно идет регистрировать товарный знак. Теперь расскажем, что будет с теми, кто не успел пройти регистрацию, а конкуренты оказались быстрее.

Недобросовестные конкуренты могут успеть зарегистрировать знак, который приносит высокую прибыль. А затем подать в суд на оригинального производителя, поскольку являются правообладателями по закону. Если несколько выходов из сложившейся сложной ситуации:

судиться до конца;

уступить и поменять товарный знак;

нанять юриста и оспорить права, подав обращение в Палату по патентным спорам.

Как выйти на маркетплейс без регистрации товарного знака

Существует несколько способов для легальной торговли без собственного товарного знака, при которых вам не придется рисковать или судиться.

1. Купить готовый торговый знак

Интеллектуальная собственность относится к нематериальному имуществу, которое можно продавать и покупать у других правообладателей.

Такая сделка оформляется по форме договора отчуждения, согласно которому права на знак полностью передаются от предыдущего владельца новому.

2. Использовать чужую торговую марку

Отчуждать права не нужно, достаточно заключить лицензионный договор с владельцем товарного знака. За право использование чужого товарного знака нужно платить вознаграждение и соблюдать условия договора. Регулярное вознаграждение называется роялти, устанавливается в фиксированном виде или процентом от дохода или прибыли.

Таким образом, оба варианта применимы на практике, т. к. сделки с товарными знаками также регулирует Роспатент.

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