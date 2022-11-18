Претензия за непоставку товара: как правильно составить

В какой форме предъявлять претензию

Удивительно, как много предпринимателей до сих пор полагаются на «честное купеческое» слово. Между тем для соблюдения досудебного порядка необходимо подтверждение отправки именно письменной претензии. И тем более она необходима, когда:

от поставщика требуют вернуть оплату за товар (или уплатить санкции);

досудебный порядок обязателен в силу договора или закона.

Формально суды по указанию ВС должны принимать в качестве доказательств распечатки и скриншоты (п. 13 постановления Пленума ВС от 22.06.2021 № 18), что делает возможным отправку претензии хотя бы на мессенджер. Однако куда безопаснее отправить претензию по почте – традиционной и (или) электронной, если данный порядок установлен законом, договором или устоявшейся деловой практикой между партнерами.

Внимание: подпись под текстом претензии должна принадлежать законному представителю. Если ее подписывает иное уполномоченное лицо, в тексте претензии и в числе приложений к ним должна быть доверенность.

Структура претензии, как правило, ничем не отличается от большинства документов: шапка, наименование, описательная часть, изложение требований, список приложений и подписи с реквизитами.

Что указываем в шапке

Во вводной части (шапке) указываем:

адресата, т. е. поставщика – само юридическое лицо или его руководитель, указанный в договоре;

его реквизиты и адреса: организационно-правовая форма, ОГРН и (или) ИНН, адрес (по ЕГРЮЛ), почтовый адрес ( если указан в договоре ), номер телефона;

если указан в договоре ваши данные, реквизиты и адреса;

дата и реквизиты претензии.

Что должно быть в части описательной

Описательную часть надо формулировать так, чтобы было понятно, какое нарушение допущено и в рамках какого отношения. То есть как минимум надо привести:

реквизиты договора, условия которого нарушены;

в чем состоит нарушение обязательств поставщиком;

пункты договора и нормы закона.

Если за товар внесена предоплата, обязательно укажите:

сумму;

дату и номер счета;

реквизиты платежного поручения.

Помните о том, что даже если срок поставки не определен, его можно установить по правилам ст. 508 ГК (при партионной поставке) или по правилам ст. 314 ГК (при поставке целиком).

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Например:

«Договором от 11.09.2022 № КГ-2341 не определен срок поставки предмета указанного договора – торгового оборудования, – момент заключения не совпадает с моментом исполнения, из других условий срок определить не представляется возможным. В этой связи и на основании п. 2 ст. 314 ГК РФ, вы обязаны были поставить товар в течение семи дней с момента предъявления нашей организацией требования о поставке. Наше требование предъявлено 11.10.2022, но до настоящего дня товар не поставлен».

Формируем требования

Главная идея в том, чтобы четко донести до поставщика, что вы хотите в связи с тем, что он нарушил свои договорные обязательства.

Например, вы не получили товар в срок, при этом внесена предоплата. Можете потребовать ее возврата плюс уплаты процентов по ст. 395 ГК. Проценты эти можно потребовать за период со дня, когда поставщик должен был передать вам товар, до дня возврата предоплаты (п. 4 ст. 487 ГК).

Например:

«На основании изложенного и в соответствии со ст. 395, п. п. 3, 4 ст. 487 ГК РФ прошу в срок до (указать точную дату) включительно вернуть сумму предоплаты за непереданный товар в размере 100 000 руб., а также уплатить проценты на сумму предоплаты за период с (указать срок поставки согласно Договора) до дня фактического возврата суммы предоплаты».

Или можете потребовать передать вам оплаченный товар и уплатить неустойку за просрочку, установленную законом или договором.

Например:

«На основании изложенного и в соответствии с п. 3 ст. 487, п. 1 ст. 330, ст. 521 ГК РФ прошу в срок до 15 ноября 2022 г. передать оплаченное торговое оборудование и уплатить неустойку за просрочку поставки товара согласно п. 8 Договора в размере 2 689,59 (две тысячи шестьсот восемьдесят девять) руб. 59 коп. Расчет прилагается».

Четкие требования полезны и нарушителю, и, тем более, вам: при отсутствии конкретного требования суд может решить, что претензионный порядок не соблюден. Есть смысл:

соблюдать формулировки договора и (или) закона со ссылкой на статьи и пункты;

при требовании возврата денег указывать точную сумму.

Укажите срок для исполнения требования и подчеркните, что в случае неисполнения вы обратитесь в суд.

К слову, с этим не надо затягивать, но и торопиться не стоит: заявление будет возвращено, если на день подачи не истек срок досудебного урегулирования, отсутствует ответ на претензию и документ, подтверждающий ее отправку, см. п. 22 постановления Пленума ВС от 22.06.2021 № 18).

Что приложить?

Четкого перечня нет, но, как правило, прилагаются в копиях:

договор, по которому предполагалась поставка;

документы, подтверждающие нарушение;

документы, обосновывающие требования ( копии платежек, накладные, расчет неустойки и процентов по ст. 395 ГК и т. п. );

копии платежек, накладные, расчет неустойки и процентов по ст. 395 ГК и т. п. документы, свидетельствующие о предварительной переписке ( при наличии ).

Обязательно проверьте, нет ли в законе или в договоре перечня документов, необходимых для отправки наряду с претензией. Если такой список есть, и вы его не соблюли, то и досудебный порядок суд может счесть несоблюденным. В принципе, доказать суду обратное возможно (учитывая позицию ВС, п. 17 постановления Пленума от 22.06.2021 № 18), но потребует лишних усилий.

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