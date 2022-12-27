Как работать с китайскими поставщиками без ошибок

Китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать абсолютно любой товар, любого качества и в любом количестве. Но в интернете можно встретить множество отзывов о негативном опыте работы с Поднебесной.

CEO сервиса МойСклад Аскар Рахимбердиев рассказал, какие ошибки совершают российские предприниматели, и как уменьшить риски при работе с Китаем.

Переписка = деньги на ветер

Предприниматели, которые только начинают выстраивать бизнес с Китаем полагают, что решить все вопросы можно в формате переписки. Такой формат удобен, но эффективен только для закупки у мелкого поставщика или единичных образцов товара.

Если предстоит торговля крупной партией или заказ на производство, то рекомендуется личная встреча на территории самого предприятия, так как...

1. Вы сможете убедиться, что сотрудничаете не с компанией-однодневкой

Не только в России умеют создавать компании-пустышки, регистрируя на подставное номинальное лицо. После заключения договора и получения оплаты от покупателя китайский продавец исчезает. Другой способ мошенничества, который используют иностранные контрагенты, состоит в использовании электронных почтовых ящиков настоящих компаний.

После взлома и получения несанкционированного доступа они вступают в переписку с покупателем. Дальше по известной схеме – получают оплату и исчезают.

Встречаются и «индивидуальные предприниматели», которые делают рассылки с заманчивым предложением, обещают низкие цены и высокое качество сервиса. Они даже не имеют статуса юридического лица, поэтому вас должно насторожить то, что они просят платить на счета Western Union или Moneygram.

2. Личное общение помогает наладить успешный договорной процесс

Китайский менталитет ценит уважение и предрасположен к переговорам лицом к лицу, так вы вызовете больше доверия, поставщик будет нацелен на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

3. Вы сможете проверить качество товара

Например, в заявленном качестве будет хлопок, а на самом деле окажется синтетика, да ещё и другого цвета. Поэтому визит на место производства позволит убедиться в реальном качестве товара.

Отсутствие договора – отсутствие гарантий

Чтобы уберечься от компаний пустышек, проверяйте их на сайте налоговой, точно так же, как и в России. Минимум значимой информации такой, как обороты и дата начала деятельности, помогут определить: действительно ли это работающее предприятие, а не однодневка.

После прохождения первичной проверки следует этап заключения договора. Без этого никто не сможет вам гарантировать поставку товара.

Предприниматели с опытом советуют не подходить формально к подписанию договора. То что пообещал поставщик на переговорах, необязательно оказывается прописано в соглашении. Поэтому, чтобы избежать недопониманий и разногласий, до подписания нужно активно участвовать в согласовании договора.

Даже если поставщика вы нашли на официальном китайском маркетплейсе, это ещё не стопроцентная гарантия поставки товара. В процессе переписки вместо официального договора вам могут предложить обойтись без оформления сделки и совершить оплату на личный счет, а не на счет компании.

Такая сделка считается незащищенной и высокорискованной, идти на поводу у таких продавцов не стоит. Даже если ради этого поставщик предлагает существенную скидку. Договор станет лучшей защитой от мошенников.

Один из клиентов МоегоСклада на собственном горьком опыте убедился в необходимости проверки поставщика и заключения письменных соглашений. Он не устоял перед низкой ценой на популярную модель мобильных телефонов. В итоге после продолжительных обещаний поставщик исчез с деньгами, оставив предпринимателя без товара.

Пришло то, чего не ждали

Предприниматели часто сталкиваются с поставками товара из Китая ненадлежащего качества или в неполной комплектации. Как следствие, приходится выполнять возврат, который будет дороже самой партии дешевого товара. В случае с большой поставкой дешевого товара рекомендуется проверять ее перед отправкой. Товары премиум класса или мелкие партии вернуть проще и дешевле.

Оценивать продукцию можно по следующим критериям:

Проверка основных потребительских свойств. Заключается в тестировании основных функций для выявления как внешних дефектов, так и недостатков в процессе использования. Например, не включается телефон, не прошиты швы в одежде и т.п. Проверка соответствия с заявленными характеристиками. Сохраните пробный образец для сравнения со всеми последующими партиями. Так можно выявить расхождения по цвету, весу, материалу. Дроп-тест предназначен для определения уровня защиты от ударов и падений. Не забывайте такой проверке подвергать и товарную упаковку.

Клиенты МоегоСклада склада часто делятся своим удачным и неудачным опытом работы с Китаем.

Несколько лет подряд клиент заказывал наушники из Китая. На протяжении всего времени к качеству наушников китайского поставщика нареканий не было. Однако в какой-то момент производитель перестал добавлять в комплектацию шнур для зарядки, не уведомив об этом продавца. О недостатках своего товара продавец узнал из негативных отзывов покупателей.

Поэтому проверять товар необходимо перед каждой поставкой. Нет гарантии, что последующая партия будет такой же качественной, как и предыдущая.

Мы его ждали, а он не приходит

Нередко поставщик может нарушить срок отгрузки товара. Задержка поставки может случиться по вине производителя или логистической компании.

Уменьшить потери помогает правильно составленный договор. Проверьте в своих контрактах наличие четкого описания условий невыполнения заказ, прописанных размеров неустойки. А для мотивации китайских поставщиков включите поощрения за своевременную отгрузку.

Сохранность груза во время перевозки

Товару предстоит долгое путешествие из Поднебесной, поэтому ради сохранности и безопасности он должен быть упакован соответствующим образом. Контролировать качество упаковки с учетом маршрута доставки в интересах именно принимающей стороны. Если на пути ваш товар ожидает несколько пересадок, то риск повреждения существенно увеличивается.

Немало случаев, когда при отгрузке товаров рабочие небрежно кидали коробки на землю, что могло навредить его целостности и сохранности.

Если товар перевозится в картонных коробках, то выбирайте более толстый картон. Независимо от того, что вы используйте – коробки или деревянные ящики, следите чтобы тара не оказалась полупустой, иначе она может деформироваться, а товар повредится при перевозке. Также не рекомендуется слишком плотно наполнять коробку – она может порваться.

Для особо ценных товаров придется заплатить повышенную цену за сохранность и деревянные ящики, так как картонные коробки не обеспечат такой безопасности.

Не ослабляйте контроль за упаковкой, надеясь на страховое возмещение, т. к. в нем будет отказано, если узнают, что товар был упакован недостаточно хорошо.

И еще несколько ошибок

Мы разобрали самые разрушительные для бизнеса ошибки, которые возникают при работе с китайскими поставщиками и производителями. Но кроме них существует еще ряд сложностей, с которыми сталкиваются российские бизнесмены:

Китайская дешевизна . Большинство стремится начать сотрудничество с Китаем из-за предлагаемых низких цен. Слишком низкие цены и дешевая доставка часто означают, что товар будет низкого качества, а на каждом этапе доставки будут возникать дополнительные расходы.

Спешка вместо оперативного принятия решения . Не спешите заказывать товар у первого встречного поставщика. Проведите сравнительный анализ с другими производителями, закажите образцы на пробу, напроситесь на экскурсию на производство. Дополнительные меры предосторожности не будут лишними перед заказом первой и крупной партии.

Запасной вариант против зависимости . Ситуация на рынке и в мире меняется каждый день, поэтому не стоит работать и надеяться только на одного поставщика. Держите в запасе несколько рабочих вариантов и постоянно мониторьте рынок в поиске более выгодных предложений.

Торговать от поставки до поставки. Без отлаженного графика поставок и планирования закупок можно в неподходящий момент остаться без товара, упустить выручку, а клиенты моментально переориентируются на конкурентов. Во время продажи одной партии вторая должна быть уже в пути, а третья – в процессе заказа.

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