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Маркировка товаров в 2023 году: к чему готовиться

Какие товары подлежат маркировке уже сейчас и какие будут в 2023 году, каковы штрафы за нарушения и что делать бизнесу – в этой статье. Рассмотрим порядок действий для производителей, импортеров, опта, розницы и общепита со ссылками на подробные инструкции по каждому товару.

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Маркировка товаров в 2023 году: к чему готовиться

Список маркированных товаров на 2023 год

Внутри – ссылки на подробные инструкции по категориям.

Уже маркируют

Скоро начнут

Идет эксперимент

  • БАДы;

  • антисептики;

  • медицинские изделия.

Как работает обязательная маркировка

Общая схема выглядит так:

  • Производитель или импортер заказывает коды в Честном ЗНАКЕ – операторе системы маркировки, и наносит их на каждый экземпляр продукции.

  • Производитель или импортер сообщает в Честный ЗНАК сведения о вводе товара в оборот.

  • Производитель или импортер формирует УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки для оптовика.

  • Оптовый покупатель принимает партию, передает данные об этом в Честный ЗНАК – через ЭДО.

  • Оптовик отгружает товар розничной точке, при этом также формирует УПД.

  • Розница получает УПД от поставщика, подтверждает приемку.

  • При продаже кассир сканирует код маркировки, данные через ОФД (оператора фискальных данных) автоматически передаются в Честный ЗНАК. Код выбывает из оборота.

Оптовика в этой цепочке может и не быть. Розничный продавец часто закупает товар напрямую у производителя и совершает те же действия – получает УПД, подтверждает приемку через ЭДО.

Также в каждой категории есть свои нюансы. Например, в маркировке молочной и табачной продукции, питьевой воды и пива участвует общепит – кафе, столовые, бары, рестораны.

Кроме того, не везде правила действуют окончательно для всех участников оборота. В части категорий производители и импортеры уже работают с маркировкой, опт и розница еще нет.

Дедлайны по маркировке в 2023 году

Вот ключевые даты, что нужно знать.

Одежда

С 1 июня 2023 года.

К текущему списку добавляются новые товары – спортивные костюмы, пиджаки, брюки, рубашки и т. д.

Обувь

До 1 апреля 2023 года.

Необходимо перемаркировать остатки, если в 2020 году их вводили в оборот по упрощенной схеме.

Скачать инструкцию.

Молочная продукция

С 1 декабря 2023 года.

Фермеров обяжут маркировать товар, который они продают напрямую покупателю или через собственную розницу. При этом им не придется наносить коды на товар, если они торгуют им оптом. В этом случае обязанность ложится на магазин.

Упакованная питьевая вода

С 1 марта 2023 года.

Розница обязана продавать маркированную воду через ККТ и передавать сведения о реализации продукции в Честный ЗНАК.

С 1 декабря 2023 года.

Аналогично – общепит и бюджетные учреждения.

Пиво и слабоалкогольные напитки

С 1 апреля 2023 года.

Производители маркируют пиво в кегах.

С 1 октября 2023 года.

Аналогично – в стеклянной таре и полимерной упаковке.

Электронные сигареты и жидкости для них

С 1 апреля 2023 года.

Опт и розница передают сведения об обороте в Честный ЗНАК.

С 1 декабря 2023 года.

Запрет на оборот немаркированных товаров.

Велосипеды

С 1 марта 2023 года.

Производители, импортеры, оптовики и розничные продавцы обязаны сообщать обо всех операциях с товарами в Честный ЗНАК.

Штрафы за отсутствие маркировки в 2023 году

За производство, ввод в оборот и продажу одежды без кодов маркировки предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей. За торговлю немаркированными товарами в особо крупных объемах и подделку кодов – лишение свободы до шести лет.

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