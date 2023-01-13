Маркировка товаров в 2023 году: к чему готовиться

Список маркированных товаров на 2023 год

Внутри – ссылки на подробные инструкции по категориям.

Уже маркируют

Скоро начнут

велосипеды (с 1 марта 2023 года);

пиво и слабоалкогольные напитки (с 1 апреля 2023);

кресла-коляски (срок неизвестен).

Идет эксперимент

БАДы;

антисептики;

медицинские изделия.

Как работает обязательная маркировка

Общая схема выглядит так:

Производитель или импортер заказывает коды в Честном ЗНАКЕ – операторе системы маркировки, и наносит их на каждый экземпляр продукции.

Производитель или импортер сообщает в Честный ЗНАК сведения о вводе товара в оборот.

Производитель или импортер формирует УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки для оптовика.

Оптовый покупатель принимает партию, передает данные об этом в Честный ЗНАК – через ЭДО.

Оптовик отгружает товар розничной точке, при этом также формирует УПД.

Розница получает УПД от поставщика, подтверждает приемку.

При продаже кассир сканирует код маркировки, данные через ОФД (оператора фискальных данных) автоматически передаются в Честный ЗНАК. Код выбывает из оборота.

Оптовика в этой цепочке может и не быть. Розничный продавец часто закупает товар напрямую у производителя и совершает те же действия – получает УПД, подтверждает приемку через ЭДО.

Также в каждой категории есть свои нюансы. Например, в маркировке молочной и табачной продукции, питьевой воды и пива участвует общепит – кафе, столовые, бары, рестораны.

Кроме того, не везде правила действуют окончательно для всех участников оборота. В части категорий производители и импортеры уже работают с маркировкой, опт и розница еще нет.

Дедлайны по маркировке в 2023 году

Вот ключевые даты, что нужно знать.

Одежда

С 1 июня 2023 года.

К текущему списку добавляются новые товары – спортивные костюмы, пиджаки, брюки, рубашки и т. д.

Обувь

До 1 апреля 2023 года.

Необходимо перемаркировать остатки, если в 2020 году их вводили в оборот по упрощенной схеме.

Скачать инструкцию.

Молочная продукция

С 1 декабря 2023 года.

Фермеров обяжут маркировать товар, который они продают напрямую покупателю или через собственную розницу. При этом им не придется наносить коды на товар, если они торгуют им оптом. В этом случае обязанность ложится на магазин.

Упакованная питьевая вода

С 1 марта 2023 года.

Розница обязана продавать маркированную воду через ККТ и передавать сведения о реализации продукции в Честный ЗНАК.

С 1 декабря 2023 года.

Аналогично – общепит и бюджетные учреждения.

Пиво и слабоалкогольные напитки

С 1 апреля 2023 года.

Производители маркируют пиво в кегах.

С 1 октября 2023 года.

Аналогично – в стеклянной таре и полимерной упаковке.

Электронные сигареты и жидкости для них

С 1 апреля 2023 года.

Опт и розница передают сведения об обороте в Честный ЗНАК.

С 1 декабря 2023 года.

Запрет на оборот немаркированных товаров.

Велосипеды

С 1 марта 2023 года.

Производители, импортеры, оптовики и розничные продавцы обязаны сообщать обо всех операциях с товарами в Честный ЗНАК.

Штрафы за отсутствие маркировки в 2023 году

За производство, ввод в оборот и продажу одежды без кодов маркировки предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей. За торговлю немаркированными товарами в особо крупных объемах и подделку кодов – лишение свободы до шести лет.

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