Ведение бизнеса

Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка

Онлайн-торговля не ограничивается маркетплейсами. Есть и другие каналы продаж, где вложения будут меньше, а прибыль больше. На вебинаре вы узнаете, о возможностях торговли через Магазин ВКонтакте и Авито, инструментах для рекламы товарного бизнеса ВКонтакте и в Telegram, как организовать доставку заказов и как ими управлять из всех каналов в одном окне.

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Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка
Иллюстрация: freepik/freepik

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как контролировать продажи одновременно на всех площадках.

  • Какими товарами наиболее выгодно торговать на Авито.

  • Как продвигать товарный бизнес ВКонтакте и Telegram.

  • Хранение, доставка и оплата заказов: плюсы и минусы разных способов.

Записаться на бесплатный вебинар 6 апреля в 11:00 мск

Программа вебинара

Олег Шелехов, руководитель отдела продаж МоегоСклада.

МойСклад | Автоматизация онлайн-торговли: как управлять заказами из всех каналов в одном окне:

  • Каким товарам в 2023 нужен интернет-магазин и мало подходят продажи на маркетплейсах.

  • Как торговать в розницу и оптом во ВКонтакте, Telegram, на Авито и собирать заказы в одной системе.

  • Избавляемся от рутины – автоматическое обновление товаров, цен и остатков одновременно на всех площадках.

  • Как получать заказы даже без сайта: обзор приложения «Онлайн-заказ» и интеграции с Telegram.

  • Аналитика продаж в МоемСкладе: отчеты по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.

Александр Ткачук, менеджер по развитию клиентов в СДЭК.

СДЭК | Главные ошибки предпринимателя при организации доставки и способы их избежать:

  • Нюансы при сотрудничестве с логистическими службами.

  • Способы доставки: в пункты выдачи, постаматы, курьером. Что выгоднее.

  • Виды оплаты при доставке. Преимущества наложенного платежа.

  • Экспресс-доставка. Предлагать или нет.

  • Как платить за доставку меньше не в ущерб качеству.

Записаться на бесплатный вебинар 6 апреля в 11:00 мск

Динар Гиндулин, комьюнити-менеджер ВКонтакте.

Торговля ВКонтакте | Новые возможности для продажи товаров и продвижения бизнеса:

  • Возможности Магазина ВКонтакте. Оформление, полезные опции и особенности версий для веб, Android, iOS.

  • Инструменты для продажи: от карточки товара и витрины в сообществе до приема оплаты и доставки покупателю.

  • Как правильно продвигать товарный бизнес ВКонтакте.

Павел Баракаев, эксперт по таргетированной рекламе и веб-аналитике.

eLama | Товарный бизнес в Телеграм: продвижение и аналитика:

  • Виды рекламы в Telegram: отличия, что выбрать в том или ином случае.

  • Как подбирать каналы для размещения рекламы и проверять их на накрутки.

  • Как анализировать эффективность размещений.

  • Когда использовать Telegram Ads, а когда нативную рекламу.

Николай Кондратенко, менеджер по работе с рекламными агентствами в Авито.

Торговля на Авито | Как и зачем продвигаться на Авито в 2023:

  • Какими товарами наиболее выгодно торговать на Авито.

  • Рекомендательная система: как стимулировать повторные заказы.

  • Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.

  • Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid:

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