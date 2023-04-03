Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка

Что вы узнаете на вебинаре
Как контролировать продажи одновременно на всех площадках.
Какими товарами наиболее выгодно торговать на Авито.
Как продвигать товарный бизнес ВКонтакте и Telegram.
Хранение, доставка и оплата заказов: плюсы и минусы разных способов.
Программа вебинара
Олег Шелехов, руководитель отдела продаж МоегоСклада.
МойСклад | Автоматизация онлайн-торговли: как управлять заказами из всех каналов в одном окне:
Каким товарам в 2023 нужен интернет-магазин и мало подходят продажи на маркетплейсах.
Как торговать в розницу и оптом во ВКонтакте, Telegram, на Авито и собирать заказы в одной системе.
Избавляемся от рутины – автоматическое обновление товаров, цен и остатков одновременно на всех площадках.
Как получать заказы даже без сайта: обзор приложения «Онлайн-заказ» и интеграции с Telegram.
Аналитика продаж в МоемСкладе: отчеты по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.
Александр Ткачук, менеджер по развитию клиентов в СДЭК.
СДЭК | Главные ошибки предпринимателя при организации доставки и способы их избежать:
Нюансы при сотрудничестве с логистическими службами.
Способы доставки: в пункты выдачи, постаматы, курьером. Что выгоднее.
Виды оплаты при доставке. Преимущества наложенного платежа.
Экспресс-доставка. Предлагать или нет.
Как платить за доставку меньше не в ущерб качеству.
Динар Гиндулин, комьюнити-менеджер ВКонтакте.
Торговля ВКонтакте | Новые возможности для продажи товаров и продвижения бизнеса:
Возможности Магазина ВКонтакте. Оформление, полезные опции и особенности версий для веб, Android, iOS.
Инструменты для продажи: от карточки товара и витрины в сообществе до приема оплаты и доставки покупателю.
Как правильно продвигать товарный бизнес ВКонтакте.
Павел Баракаев, эксперт по таргетированной рекламе и веб-аналитике.
eLama | Товарный бизнес в Телеграм: продвижение и аналитика:
Виды рекламы в Telegram: отличия, что выбрать в том или ином случае.
Как подбирать каналы для размещения рекламы и проверять их на накрутки.
Как анализировать эффективность размещений.
Когда использовать Telegram Ads, а когда нативную рекламу.
Николай Кондратенко, менеджер по работе с рекламными агентствами в Авито.
Торговля на Авито | Как и зачем продвигаться на Авито в 2023:
Какими товарами наиболее выгодно торговать на Авито.
Рекомендательная система: как стимулировать повторные заказы.
Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.
Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.
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